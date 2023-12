Elle a triomphé au théâtre aux côtés de François Berléand dans La note. Son histoire d’amour avec le public n’en finit pas.

Benjamin Locoge Paris Match

Jamais aussi féminine que dans un ­costume d’homme. L’art de faire fusionner les contraires, voilà le secret Marceau. Simple et star, légère et grave, loyale et risque-tout : un équilibre précaire pour une funambule hors pair, âme sage au cœur fou. Au faux confort comme aux plans de carrière, la comédienne a toujours préféré le défi de la liberté. Une exigence d’intensité qui l’a fait remonter sur les planches douze ans après sa dernière expérience au théâtre. Elle y interprète Maud, une pianiste ­d’exception qui s’interroge sur son couple et la longévité du désir… Celui que les Français lui vouent dure depuis plus de 40 ans.

Paris Match. La note est le plus grand succès théâtral de l’automne, affichant 100 % de remplissage depuis septembre. L’aviez-vous vu venir dès la lecture de la pièce ?

Sophie Marceau. J’ai d’abord eu une vision assez globale. Ensuite, bizarrement, il a fallu déconstruire pour reconstruire. C’est ce à quoi servent les répétitions, elles permettent de trouver du naturel.

Comment fait-on pour inventer un couple de théâtre ? Il faut passer du temps ensemble hors du plateau ?

François Berléand. Non, c’est un couple de papier, écrit pour nous.

S.M. Oui, mais on vit quand même ensemble depuis six mois. [Elle rit.]

F.B. Notez bien : ce n’est pas vrai, on ne se réveille pas encore ensemble. [Il rit.] Plus sérieusement, la complicité se crée sur scène. Même si elle est souhaitable, elle n’est pas toujours là. Il m’est arrivé dans ma longue carrière de jouer une fois contre mon partenaire.

Ça vous est arrivé, à vous, Sophie ?

S.M. Non. Même si je pense que la colère peut être un bon moteur. Après, s’il faut se la fader tous les soirs au théâtre ça doit être épuisant.

Le fait de jouer depuis le début devant une salle qui affiche complet peut-il être un désavantage ?

F.B. Pour moi, l’enjeu est là quotidiennement. J’ai toujours eu le trac, même s’il est moins fort qu’à mes débuts, il y a cinquante ans. Je découvre chaque soir le public. Dieu sait s’il est important ! Selon qu’il est rieur ou pas, il peut changer votre jeu.

S.M. La note est écrite aussi pour faire rire. Le thème est profond et tragique, mais raconté sur le ton de l’humour, ce n’est pas plombant. On aborde des questions que chacun se pose : l’amour, la longévité du couple.

PHOTO BERNARD RICHEBÉ, PARIS MATCH Sur la scène des Bouffes Parisiens. Avec le producteur Richard Caillat et la metteuse en scène Audrey Schebat.

C’est un vieux couple qui s’ennuie, qui est tombé dans la lassitude…

S.M. Au départ, c’est quand même lui qui s’interroge : « Quel est le sens de ma vie ? Qu’est-ce que j’ai fait ? C’est quoi le résultat ? » Finalement, on s’aperçoit qu’elle aussi, à sa manière, traverse une crise.

Pour se sauver, votre couple de théâtre part au bout du monde. Cela vous semble être la bonne solution ?

F.B. On a la chance, en tant que comédien, de ­pouvoir partir et revenir sans cesse. On va en province, à l’étranger, on part en tournée. C’est parfois ce qui fait durer un couple. Parce qu’être tout le temps l’un sur l’autre…

S.M. L’important est d’être attentif à l’autre. Un couple, c’est un travail mais aussi une création. Cela demande de la discussion et de temps à autre des mises au point. Forcément, à un moment donné, on tombe dans l’habitude.

Est-ce que jouer tous les soirs une rupture et une réconciliation vous renvoie à vos vies personnelles ?

S.M. On n’a pas besoin de ça pour penser aux choses de la vie. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que ça peut être une bonne thérapie. [Elle rit.] Il n’y a pas que des désavantages à être acteur. On règle aussi, parfois, nos propres problèmes…

F.B. Je me suis demandé, quand j’ai joué la pièce la première fois, comment réagirait ma compagne. Cela a provoqué une grande discussion entre nous. C’était formidable parce qu’on a mis des choses à plat. Pour autant, je ne dirais pas que ça n’allait pas, mais nous avons pu aller un peu plus loin.

Vos deux personnages ressentent, malgré leur situation privilégiée, une injustice. Est-ce le mal de l’époque : personne n’est jamais heureux de son sort ?

S.M. Je trouve que les femmes ont un rapport plus concret au monde que les hommes. Elles vont creuser à la mine, puis elles recommencent le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite. Les hommes, eux, ont plus de mal à affronter le concret. Alors ils fuient plus facilement dans l’alcool, les drogues, les médocs. Les femmes sont plus fatalistes peut-être parce qu’elles donnent la vie. Donc elles acceptent la mort…

François, vous êtes d’accord avec ce que vient de dire Sophie ?

F.B. Moi, je suis totalement optimiste. Mais est-ce bien raisonnable ? Vous connaissez la différence entre les juifs optimistes et les juifs pessimistes pendant la Seconde Guerre ? Les optimistes sont morts à Auschwitz, les pessimistes sont partis à Hollywood et ils ont fini par se baigner dans leurs piscines…

S.M. Les hommes allaient à la conquête du monde et les femmes réglaient les trucs intérieurs. Mais cela est en train de changer.

Grâce au mouvement #MeToo ?

S.M. Oui, bien sûr.

F.B. Oui, enfin il y a eu des femmes avant, comme Marie de Médicis et bien d’autres, qui ont participé à ce changement… Elizabeth II, Margaret Thatcher, Golda Meir…

S.M. Angela Merkel ?

F.B. Absolument ! [Ils rient.]

Votre personnage, Sophie, une pianiste reconnue et aimée, évoque aussi la lassitude d’être elle-même. Vertige que vous connaissez ?

S.M. On en a tous un peu marre parfois, non ? On a tous notre sac à malheurs à porter. Il y a ceux qui acceptent et ceux qui ­n’acceptent pas, ceux qui fuient et ceux qui affrontent. Pour certains, c’est un moteur. Mon personnage accepte les choses. « Je n’ai pas le génie que j’aurais adoré avoir, dit-elle. Mais on ne va pas se tuer pour ça. » Je suis d’accord.

F.B. Pas moi !

S.M. Elle sait que pour créer il faut un certain ego. Mais cet ego revient avant tout à être concentré sur son travail. Quand vous devez rendre votre copie, eh bien vos problèmes, vous les mettez de côté ! C’est ce que j’ai toujours essayé de faire.

Vous, François, au contraire de Sophie, le succès est arrivé tard dans votre vie. Vous devez avoir une relation différente à l’ego ?

S.M. Je ne sais pas si l’ego a quelque chose à voir avec le ­succès ou pas. Il y a des gens qui ont un ego monstrueux et qui n’ont pas de succès. Et ceux qui ont énormément de succès et qui restent humbles.

F.B. Sophie est incroyablement normale par rapport à la star qu’elle est. Je n’ai jamais vu quelqu’un être aussi…

S.M. [Elle l’interrompt.] De l’idée que l’on se fait des stars…

F.B. Non, non j’en ai croisé des stars dans ma vie…

S.M. [L’interrompant de nouveau.] C’est un jeu. On vous déclare star, donc vous agissez en tant que telle. Mais le reste du temps…

Reconnaissez quand même, Sophie, que tous ces gens qui vous attendent à la sortie le soir, c’est rare. Ils veulent vous approcher en vrai, vous dire « merci », vous offrir des fleurs…

F.B. Oui, enfin… c’est surtout moi qui sors en premier pour leur annoncer qu’elle est déjà partie. [Il rit.] C’est la confirmation d’un talent hors norme qui touche les gens depuis longtemps. Mais je comprends pourquoi. Sur un plateau, tu agis comme quelqu’un de bien élevé, de respectueux, d’honnête, tu es au service de la pièce. J’en ai vu d’autres qui étaient avant tout au service d’eux-mêmes.

PHOTO PARIS MATCH Avec François Berléand, lors de la lecture. De son compagnon de jeu, Sophie dit : « Il a un regard slave, de l’humanité, et un désir un peu canaille de jouer. Lors des répétitions il a l’oeil qui s’allume, ça l’amuse, »

PHOTO PARIS MATCH Sur scène, ils se déchirent. Mais en coulisses ils sont plus que complices. Il incarne un psychanalyste, elle interprète une concertiste. Leur couple est miné par l’ennui. Pourtant, une nuit, tout va basculer...

PHOTO PARIS MATCH Ils se retrouvent douze ans après avoir tourné ensemble Un bonheur n’arrive jamais seul. Et partiront en tournée avec La note en 2025.

PHOTO PARIS MATCH Avec Audrey Schebat, l’auteure de la pièce qui la met aussi en scène. « L’envie de théâtre, c’est retourner à des jeux d’enfants. C’est comme le vélo, on est libre comme un oiseau, on a 12 ans. » 1 /4







Vous vous attendiez à autre chose, François ?

F.B. On avait tourné un film ensemble, Sophie et moi. J’avais vu tout de suite qu’il y avait quelque chose d’amical avec elle. Là, au théâtre, c’est pareil. Par exemple, Sophie a des gestes de tendresse envers moi, des regards…

S.M. Tu ne travailles pas assez avec les femmes au théâtre, François. Récemment tous tes partenaires étaient des hommes. C’est sûr qu’ils ne vont pas te faire de petits câlins… [Elle sourit.]

F.B. C’est la première fois en tout cas que je joue avec quelqu’un qui amène rapidement une relation de couple.

Ça, c’est naturel pour vous, Sophie ?

S.M. Oui. Dans un projet, dans la vie, je suis tout de suite dans l’histoire, je travaille avec les gens dans un rapport de confiance et de clarté.

F.B. Ça te vient du cinéma, où tout doit être fait vite, où il faut savoir mettre l’autre à l’aise immédiatement.

S.M. C’est vrai que j’aime bien recevoir les gens chez moi, j’ai besoin qu’ils soient à l’aise. Dans ma vie comme dans mon travail. Après, ça passe ou pas, mais c’est la base.

Vous dites dans le spectacle : « La vie, ça ne s’essaye pas. On est juste ce qu’il reste de tout ce qu’on n’a pas pu être. » Or, il n’y a que vous, les comédiens, qui avez la chance de vivre d’autres vies que la vôtre. N’est-ce pas votre luxe ultime ?

F.B. C’est mon luxe et mon problème. Parce que, quand j’appréhende un rôle, je vais au bout du personnage. Je m’invente vraiment une histoire et j’ai beaucoup de mal à m’en détacher ensuite. Et comme je passe d’un rôle à un autre… À la fin je ne sais plus qui je suis.

Et vous, Sophie ?

S.M. C’est compliqué. C’est vrai qu’on ne cesse de jouer d’autres vies. Moi, très jeune, on m’a prise pour quelqu’un d’autre, pour Victoire Beretton de La boum et j’ai compris que pour continuer à me construire il fallait que je me protège. Quand, à 13 ans, on vous dit : « Tu n’es plus Sophie Maupu, tu es Sophie Marceau, tu es Vic », tu prends ça comme une blague… Mais il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté. Depuis, je suis super excitée de jouer un personnage, pourtant je suis aussi contente de le quitter.

Autre thématique importante de la pièce : le désir et le renoncement au sexe. C’est un sujet tabou en ­général, non ?

F.B. Ah, bah là on met les pieds dans le plat.

S.M. Si quelqu’un a trouvé la solution sur cette terre pour résoudre ce problème, qu’il m’explique ! [Elle rit.] On essaye tous de comprendre comment faire perdurer notre couple.

F.B. Nous, on a chacun notre appartement, chacun nos enfants…

S.M. Moi, je ne parle pas de ma vie privée. Mais visiblement tout le monde trouve des solutions… [Elle sourit.]

F.B. Ce n’est pas moi qui vais faire la leçon à qui que ce soit, vu le nombre de séparations que j’ai connues.

PHOTO BERNARD RICHEBÉ, PARIS MATCH Aux Bouffes Parisiens, sur le plateau de La note : il les chiffonne, elle les joue. Ensemble, ils partent à la recherche de l’harmonie perdue.

Le couple que vous incarnez reste ensemble « par fatigue », par peur aussi de devoir tout recommencer.

S.M. Oui, parfois tu penses : « Mon mec, il est bien finalement, il est cool, je le garde. » Mais si tu tombes amoureux, alors tu as la force de tout recommencer.

FB. Encore faut-il tomber amoureux ! Les questions qu’on évoque dans la pièce, je me les suis posées dans ma propre existence. Et souvent avant une séparation. À mon avis, dès qu’on se les pose c’est que l’affaire est déjà terminée.

S.M. Moi, j’ai besoin de toujours me sentir libre. Si je n’ai pas ce sentiment-là, ça commence à devenir compliqué. [Elle rit.]

Dans vos deux carrières, c’est la chance qui vous a permis de vous lancer ou votre volonté ?

F.B. La chance parce que j’ai découvert un métier que j’adore et qui me fait encore vibrer. Je crois que je vis davantage pour ça que pour autre chose d’ailleurs…

S.M. Moi, j’essaye de trouver la bonne harmonie. L’idée d’être engagée un an ou deux à l’avance m’angoisse. Je n’aime pas être coincée. Ça ne me rassure pas du tout.

« On n’est pas grand quand on perd ses parents, lâche Maud au début de La note. On redevient même tout petit. » Vous souscrivez à ça ?

S.M. Je ne me sens pas petite vis-à-vis de mes parents. Parce que j’ai eu des enfants moi aussi, je connais le rôle de mère et c’est celui qui m’oblige le plus. [Elle sourit.]

F.B. J’ai perdu ma mère à 26 ans alors que ma femme était enceinte. Je suis passé de l’enfance à l’âge adulte en très peu de temps. Ça a été très violent.

S.M. J’ai été adulte avant leur disparition. Je crois même qu’à 13 ans je l’étais déjà.

Est-ce que vous vous sentez utile en tant qu’acteurs ?

F.B. Franchement, je n’aurais pas la prétention de dire oui.

S.M. Alors là je ne suis pas d’accord. Moi, je me sens très utile ! Comme une pelle, je sers à quelque chose !

Une pelle ?

S.M. Oui, l’objet qui permet de creuser, de jeter et de recreuser. Je suis une fourmi comme tout le monde et je sais que je suis utile aux gens autour de moi.

Vous avez aussi une utilité à l’égard de votre public : certains viennent au théâtre pour la première fois pour vous voir.

S.M. Le fait d’être quelqu’un de « connu » peut effectivement vous donner une certaine influence. De toute façon, ça fait du bien ­d’aller au théâtre ! Ça fait du bien de communiquer, de voir des gens travailler. Beaucoup m’ont dit : « Grâce à vous on va revenir au théâtre. » À ce niveau-là, il y a un truc humain fort, qui me fait du bien à moi aussi, parce qu’il est à l’opposé du monde d’images dans lequel on vit. Au moins, là, on est dans le vrai sans filtre. Je n’aime pas le monde dans lequel je vis. Je n’en peux plus des mauvaises nouvelles. Merde !

F.B. Oui, bah, ne m’engueule pas…

S.M. Non mais toute cette violence, cette irresponsabilité permanente. Donc, là au moins, on met les gens ensemble, on ne les oppose pas, on leur fait partager un truc. Je te jure François !

F.B. Mais je suis d’accord avec toi !

S.M. Oui, pardon. Ce n’est pas toi que je suis en train d’attaquer…

François, vous avez soutenu Emmanuel Macron aux deux dernières élections présidentielles. Est-ce que cela a eu un impact sur votre carrière ?

F.B. Je ne crois pas. N’étant pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui se raconte sur moi et je m’en fiche un peu. Mais j’ai rencontré Emmanuel Macron avant 2017, je l’ai trouvé extrêmement brillant. Après, le « ni gauche ni droite » a ses limites…

Sophie, l’engagement politique ça vous parle ?

S.M. Je ne veux pas être responsable de ces gens-là. Si l’extrême droite risquait d’arriver au pouvoir, peut-être que je pourrais soutenir quelqu’un contre elle. Je crois surtout que plus personne ne peut s’identifier aux politiques comme à leurs discours. Mais il faut rester citoyen, donc il faut voter. C’est important.

F.B. C’est vrai qu’il n’y a plus de grandes figures. Le fait que Macron soit jeune a cassé quelque chose. Ça m’a fait rire de voter pour quelqu’un qui avait l’âge de mon fils. Je me suis même dit à l’époque : « Mon fils est un vrai con ! Pourquoi il n’est pas président ? » [Il rit.]

Sophie, vous vous êtes exprimée dans Le Monde sur Gérard Depardieu, racontant combien le tournage de Police – en 1985, vous aviez 19 ans – fut compliqué pour vous, comment l’acteur cherchait à vous humilier. Lui qui faisait aussi « pouet pouet » sur les seins des assistantes de plateau. Que vous inspire ce qui se passe autour de lui actuellement ?

S.M. J’ai dit publiquement à l’époque que je ne supportais pas son attitude, grossière et très déplacée. Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste. Et j’ai toujours refusé ensuite les films avec lui. Maintenant, avec l’acharnement qu’il connaît, ce serait trop facile. Parce que tout le monde riait avec lui, tout le monde l’aimait pour ça, tout le monde l’applaudissait pour ce qu’il était. Et tout le monde trouvait ça normal !

C’est plutôt français de brûler les idoles qu’on a adorées ?

S.M. Je ne sais pas si c’est français. Mais ce qui est certain c’est que désormais les femmes parlent. Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Pialat, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre.

F.B. Je remarque qu’aucune des comédiennes qui ont émergé en même temps que lui ne le condamne…

S.M. Oh mais, il ne s’en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes… La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce. Aujourd’hui, on l’accuse de ce pour quoi on l’a encensé. Je ne vais pas lui tendre la perche ni l’enterrer. On m’a tellement demandé d’aller témoigner contre lui partout. Je ne l’ai évidemment pas fait.

Le 31 décembre, vous clôturerez La note aux Bouffes Parisiens. Vous avez une idée pour ce qui va suivre ?

F.B. J’ai deux pièces à la rentrée de janvier. Une à 19 heures et une autre à 21 heures, les deux au théâtre Montparnasse. Donc là je suis en plein Freud…

S.M. J’ai aussi plein de choses à faire. Mais vais-je les faire ? Arrivera ce qui arrivera. Un texte, un film, une idée que j’essaie de lancer…

F.B. C’est un gros truc ce qu’on a fait, Sophie et moi, là. C’était… intense.

Il paraît que vous allez remettre ça en 2025…

S.M. Oui, on partira en tournée. Et c’est la première fois de ma vie que j’ai un projet aussi lointain. 2025… est-ce que je serai encore la même personne ?

Vous serez surtout chaque soir à l’hôtel Mercure avec votre salade gourmande après la représentation…

S.M. Super ! J’adore l’idée.

La note, d’Audrey Schebat, au théâtre des Bouffes Parisiens, jusqu’au 31 décembre. Tournée en 2025.