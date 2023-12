Dans l’adversité comme dans la reconquête, l’ex-First Lady demeure l’atout maître de son mari.

Olivier O’Mahony Paris Match

Les services secrets américains lui ont trouvé ce nom de code : « Muse ». Ses tenues ont parfois fait polémique. Pas sa tenue. Elle a une beauté slave, le port altier et un regard de glace qui adoucissent « le feu et la fureur » version Donald Trump. Sa discrétion, même face aux scandales, contrebalance le style volcanique d’un provocateur-né. On l’a décrite comme effacée, mais elle se révèle une femme d’influence dont le candidat dans la tourmente fait son arme de choix. Comme si le mari de Melania-la-parfaite gardait des arguments pour séduire, au-delà de ses fanas du « Make America Great Again », un électorat plus modéré et raisonnable qui lui sera indispensable pour conquérir une nouvelle fois la Maison-Blanche.

Sous la rotonde des Archives nationales, le bruit de ses talons aiguilles résonne comme dans une cathédrale. Tout le monde lève son portable pour la filmer. Ce vendredi 15 décembre, Melania Trump s’apprête à féliciter vingt-cinq personnes réunies pour une cérémonie de naturalisation. « Je suis née dans un pays ­pittoresque, la Slovénie, déclare-t-elle. Pour moi, devenir citoyenne américaine fut comme le lever du soleil : j’ai ressenti un immense sentiment de fierté. » Elle raconte combien le « labyrinthe de paperasserie » qu’elle a dû traverser fut long et difficile. L’approbation se lit sur les visages. À l’issue de son discours, chacun récite le serment d’allégeance aux États-Unis puis vient lui serrer la main. Photo. Elle semble ravie.

PHOTO SAUL LOEB, ARCHIVES AGENCE-FRANCE PRESSE Aux archives nationales, le 15 décembre 2023. Une victoire politique pour celle dont le mari risque d’être condamné pour ne pas avoir remis à cette institution les documents classifiés retrouvés chez lui.

Une fois de plus, Melania Trump a conquis son public. Et pas seulement par sa beauté sidérale, elle qui a choisi d’apparaître dans une combinaison toute simple. Dans le public, il y a des trumpistes, mais aussi une majorité d’anti-trumpistes – nous sommes à Washington, ville démocrate à 90 %. Et personne pour oser un mot déplacé. Le fort accent slovène de Melania, qui bute encore sur certains mots, rappelle que l’ancienne First Lady sait ce qui se joue ici. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Colleen Shogan, qui ne compte pas parmi ses alliés politiques (elle a été nommée par Joe Biden à la tête des Archives nationales des États-Unis), l’a conviée en tant qu’invitée d’honneur. Au risque de provoquer la fureur de la Maison-Blanche. Les deux femmes se connaissent : comme Jackie Kennedy, son modèle, Melania Trump avait voulu redonner leur lustre à certaines pièces défraîchies de la présidence. Elles avaient alors travaillé ensemble.

Les Archives nationales, c’est l’institution à laquelle Donald Trump a refusé de transmettre un certain nombre de dossiers classifiés. Quant aux sans-papiers, on sait comment, à longueur de meeting, il les injurie, les accusant de « contaminer le sang américain », empruntant pour cela une phrase au « Mein Kampf » d’Adolf Hitler… Heureusement, il a Melania, son atout charme. Et cette invitation est à la fois un symbole, un pied de nez et un joli coup politique qui récompense un parcours sans faute.

PHOTO PARIS MATCH À la Maison-Blanche, avec son ami l’avocat Michael Wildes, spécialisé dans l’immigration, qui lui a permis d’obtenir la nationalité américaine en 2006, un an après son mariage.

Contrairement à son mari, Melania sait cultiver les amitiés de longue date, sans considération des opinions politiques. Elle est ainsi restée proche de Michael Wildes, avocat spécialisé dans l’immigration, qui lui a permis d’obtenir la citoyenneté américaine en 2006. Il est maire démocrate d’Englewood, 30 000 habitants, New Jersey. « Je lui parle régulièrement, nous confie-t-il. Je l’aime beaucoup parce que c’est quelqu’un d’attentionné, qui s’inquiète toujours pour mon père très malade et s’excuse quand elle appelle au mauvais moment. Elle est très sincère. » Lui qui a aidé de nombreuses célébrités à vivre et à travailler aux États-Unis (Éric Cantona, le chef étoilé Jean-Georges Vongerichten, certains membres de la famille Sarkozy…) est devenu un ami de la famille. Il joue au golf avec Viktor Knavs, le père de Melania, connait Amalija, sa mère. « Je les ai aidés tous les deux à avoir leur naturalisation. Je me souviens que, lorsqu’ils ont obtenu leur passeport américain, ils étaient excités comme des enfants recevant des bonbons. » Selon lui, Melania n’est pas une « extrémiste Maga » (Make America Great Again). « Je ne suis pas trumpiste et je ne me gêne pas pour le lui dire. On rigole de nos différences. C’est une pragmatique qui a une approche très équilibrée de la politique et du leadership. Nous tombons d’accord sur le fait que l’immigration fait partie intégrante de l’ADN de l’Amérique. Melania est à la fois indépendante et loyale, son couple est très solide. Elle a beaucoup de respect pour son mari et ses ambitions. »

Et c’est réciproque. Trump l’écoute. Fin octobre 2019, elle était dans la Situation Room, salle de crise de la Maison-Blanche, pendant le raid contre Abou Bakr Al-Baghdadi, « calife » de l’État islamiste, pour assister, en direct, à l’assaut filmé par les soldats. Les gradés, qui n’avaient pas l’habitude de la voir là, intimidés, en bafouillaient. Et quand Trump s’interroge sur la façon de « vendre » le succès de l’opération à l’opinion publique, c’est elle qui lance : « Parle du chien. Tout le monde adore les chiens. » Sur le grand écran, elle avait en effet aperçu le magnifique berger belge malinois, Conan, qui avait mené les soldats jusqu’à la cachette du terroriste. « Excellente idée », répond alors Donald Trump, qui s’empressera de twitter un photomontage du « merveilleux chien, un héros américain », décoré d’une médaille militaire… « Melania Trump est très douce. Mais elle a de l’ascendant sur son mari. Quand, dans un dîner, elle tape sur sa montre, il comprend qu’il est temps d’y aller », déclarait en novembre à Paris Match Brigitte Macron. Donald Trump a aussi suivi son avis à propos du choix du vice-président. Selon la journaliste Mary Jordan, auteure de « The Art of Her Deal » (« Son art à elle de faire des deals », non traduit), elle lui a conseillé Mike Pence en 2016. La raison : « Il est le seul qui se contentera du poste », alors que les deux autres candidats en lice (Chris Christie et Newt Gingrich) en voudront, selon elle, « toujours plus ». Pour 2024, elle aurait suggéré, d’après le site politique Axios, le polémiste de droite Tucker Carlson…

PHOTO ANDREA HANKS, WHITE HOUSE Les travaux de rénovation du Rose Garden, la roseraie de la Maison-Blanche, à l’initiative de la 45e First Lady, le 1er août 2020. Ils ont été achevés avant la fin du mandat de Donald Trump.

Melania sait juger les gens. Comme une femme de pouvoir. Mais, contrairement à Hillary Clinton, par exemple, elle se moque du pouvoir. Et, peut-être, s’en méfie. Depuis son départ de la Maison-Blanche, en janvier 2021, elle est restée discrète. On ne la voit jamais. À l’inverse de Michelle Obama, elle n’a pas écrit ses Mémoires mais s’est lancée dans la diffusion de NFT basés sur des images d’elle-même ou des moments clés de sa vie à la Maison-Blanche. L’hiver, elle vit recluse à Mar-a-Lago, où le couple loge dans un appartement « aux tons très neutres, l’inverse des dorures de la Trump Tower », dit un de ses proches. Elle y fait chambre à part, a transformé une pièce entière en dressing, « où tout est impeccablement rangé ». Pas mondaine, elle a une garde rapprochée très réduite. Au premier rang, ses parents, qui vivent à côté d’elle et possèdent un appartement dans la Trump Tower, à New York. Sa principale activité : l’éducation de son fils Barron. Ce garçon de 17 ans, avec qui elle parle slovène, est très timide. Quand il descendait de Marine One, l’hélicoptère présidentiel, il s’arrangeait pour marcher un pas derrière son père, pour éviter d’apparaître dans le champ des photographes. Mère poule, Melania défend farouchement ses intérêts face aux autres enfants de Donald, avec qui les relations sont distantes : selon la presse américaine, elle aurait récemment renégocié à la hausse son contrat de mariage, en raison des multiples procédures judiciaires dont l’ancien président est la cible. Objectif : se mettre à l’abri en cas de condamnation. Et s’assurer que son fils et ses demi-frères et sœurs seront traités à égalité dans le testament.

Melania sait que ses intérêts ne sont pas toujours alignés sur ceux de son mari. Lectrice du « Daily Mail », un tabloïd britannique avide de potins de Washington, elle n’ignore pas ce qu’on dit sur elle. L’an dernier, elle s’est bien gardée d’apparaître au palais de justice de Miami, à celui de Washington ou encore à la prison d’Atlanta, où son mari a, au total, écopé de 91 inculpations. Lui, c’est lui, moi, c’est moi. Elle connaît son Donald par cœur. Quand l’affaire Stormy Daniels a éclaté, elle a réagi « calmement et sans exprimer la moindre surprise », témoigne Stephanie Grisham, son ex-directrice de cabinet, auteure de « I’ll Take Your Questions Now » (« Je prendrai vos questions maintenant », non traduit), qui avait eu la tâche ingrate de lui révéler le scoop du « Wall Street Journal » en janvier 2018 : Donald Trump avait acheté pour 130 000 dollars le silence de l’ex-star du porno, qui affirmait avoir eu avec lui une relation d’un soir. C’était quatre mois après la naissance de Barron. Melania a simplement ordonné de ne pas répondre au journal, qui demandait une réaction. Telle est sa loi d’airain : dans la tourmente, le silence est d’or. La semaine dernière, elle n’a pas réagi davantage après que la cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible à la présidentielle en raison de son rôle dans l’attaque sur le Capitole.

PHOTO PARIS MATCH Un mariage qui dure depuis dix-huit ans. Et un éternel pouce en l’air.

Idem pour les rumeurs qui bruissent sur une autre relation extraconjugale : Alina Habba, la jeune et jolie avocate qui défend Donald Trump avec pugnacité à New York, pour ce procès civil qui risque de lui coûter le contrôle de son empire immobilier. Cette dernière l’accompagne partout, et pas seulement aux tribunaux. « Où est Melania ? » pouvait-on lire cet été sur la banderole flottant derrière un avion qui volait au-dessus d’une foire agricole dans l’Iowa, où Trump était venu serrer des mains. La réponse n’a pas tardé. Le 29 novembre dernier, l’intéressée s’est rendue à l’enterrement de Rosalynn Carter, première dame de 1977 à 1981. Elle fait partie du club très fermé des First Ladies encore en vie et se devait de tenir son rang. Dans l’église de Glenn Memorial à Atlanta, en Géorgie, elle est arrivée la première, tête haute, en terrain hostile. Elle avait été placée au premier rang, à côté de deux démocrates (Michelle Obama et Hillary Clinton) et d’une républicaine, mais qui déteste son mari, Laura Bush, belle-sœur de Jeb, rival humilié pendant les primaires de 2016. Elles étaient toutes habillées en noir. Melania portait un manteau gris pied-de-poule. Manière de montrer qu’elle était juste de passage. Membre du club, certes, mais outsider toujours. Bref, une Trump. Et fière de l’être.