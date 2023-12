Kim Kardashian, 43 ans, entre Kylie Jenner, 26 ans, et Kendall Jenner, 28 ans. À New York, au gala du Met en 2019.

PHOTO KEVIN TACHMAN/MG19, GETTY IMAGES FOR THE MET MUSEUM/VOGUE

Les Trois Grâces, version Hollywood. Avec en plus un sens du business, lui aussi XXL. L’ascension de Kim, Kendall et Kylie, trois des cinq sœurs Kardashian-­Jenner propulsées dans la célébrité grâce à la télé-réalité, ne semble avoir aucune limite. Égéries des plus grands créateurs de mode, influenceuses aux centaines de millions d’abonnés, qu’elles se lancent dans les jeux vidéo, les cosmétiques, les vêtements ou les alcools, tout semble réussir aux déesses du charme, de la beauté et de la créativité. Le conseil universel de Kim : « Remuez-vous et bossez ! »

Pierrick Geais Paris Match

L’homme est une femme comme les autres. L’inverse se vérifie aussi. En novembre, le ­magazine américain « GQ », bible du style au masculin, décernait ses ­habituels trophées et consacrait – à la surprise générale – Kim Kardashian « homme de l’année 2023 » dans la catégorie « magnat ». Ultime pied de nez aux codes de la virilité ou récompense amplement méritée ? Les deux, assurément. En couverture du magazine, Kim Kardashian pose ­derrière un imposant bureau, en chemise large et cravate bariolée. Ne lui manque qu’un cigare pour se jouer totalement du cliché.

Ce n’est pas du cinéma... « Je suis l’homme GQ de l’année ! », poste Kim sur son compte Instagram le 14 novembre.

PHOTO THE IMAGEDIRECT / BESTIMAGE Une businesswoman chic et choc avec son sac Hermès géant et manteau de fourrure assorti. À New York, fin novembre.

PHOTO DOUG MILLS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Au côté de Donald Trump, Kim a fait de la réforme de la justice pénale son grand combat. À la Maison-Blanche, en juin 2019. 1 /3





Une femme d’affaires, respectable et respectée, qui a su se tailler la part du lion dans un monde de grands fauves : voilà ce que représente aujourd’hui cette quadragénaire à l’aise dans ses stilettos, que l’on a trop souvent voulu faire passer pour une starlette écervelée. Kim K. – ainsi ­l’appelle-t-on – n’a pas pour autant abandonné la télé-réalité. Le show « L’incroyable famille Kardashian » – renommé il y a peu « Les Kardashian », tout simplement – est diffusé depuis 2007, quasi sans interruption. Vingt-quatre saisons et plus de 300 épisodes à suivre le quotidien démesuré de ce clan devenu l’illustration du rêve américain. Des Kennedy en crop tops et baskets dernier cri.

Kim a ainsi grandi scrutée par les regards curieux de milliers de téléspectateurs qui, pour beaucoup, se sont convertis en ­followers sur les réseaux sociaux. Qu’elle est loin la jeune bimbo dont on moquait, voire blâmait, les frasques sexuelles ! Aujourd’hui, Kim Kardashian est une femme accomplie, qui jongle entre sa vie de mère de quatre enfants, récemment divorcée, et sa carrière. Pas une minute à elle. « Mon conseil pour devenir une femme d’affaires ? Remuez-vous et bossez ! C’est comme si désormais personne ne voulait travailler… » déclare-t-elle lors d’une interview. Un discours un brin réactionnaire pour une femme qui incarne notre époque dans ce qu’elle a de plus moderne. Les journalistes ­Nesrine Slaoui et Guillaume Erner ont interrogé les contradictions de cette icône de la génération Z, dans le documentaire « Kim Kardashian Theory », disponible sur Arte.tv­­­­ le 10 ­janvier. Ils y décortiquent le mythe d’une héritière – son père était un célèbre avocat – qui aurait préféré être une « self-made-woman ». Mais, disons-le, que Kim Kardashian ait eu la chance ou la malchance – c’est selon – de naître petite fille riche n’enlève rien à sa success story : seule, elle a construit un empire médiatique et financier. Le magazine « Forbes » la classe à la 21e place des « femmes américaines autodidactes ». Autre chiffre impressionnant : sa fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars.

Retour en 2014, quand Kim Kardashian lance un jeu vidéo pour smartphone, « Kim Kardashian : Hollywood ». Le concept : ­devenir une célébrité par tous les moyens. Cinq jours après sa sortie, le jeu a déjà ­rapporté 1,6 million de dollars. Jackpot ! Kim ­comprend alors que tout ce qu’elle touche peut se transformer en or.

Des front row, aux terrains de basket : sa marque devient partenaire officiel de la ligue américaine NBA.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE KIM KARDASHIAN Star de Wall Street. Évaluée à 4 milliards de dollars, Skims est sur le point de faire son entrée en Bourse.

Le footballeur Neymar se met en petite tenue pour la campagne publicitaire de la ligne Skims Men. 1 /3





Des succès, il y en aura beaucoup d’autres. Skims, sa marque de sous-vêtements gainants, lancée en 2019, est aujourd’hui incontournable. Chaque nouveau produit mis en vente est en rupture de stock en quelques heures. Évalué à 4 milliards de dollars, Skims devrait faire son entrée en Bourse courant 2024. À l’automne, Kim a frappé fort en lançant une ligne masculine, incarnée par le footballeur Neymar, qui n’a pas hésité à faire tomber le maillot pour l’occasion. Elle a également signé un partenariat exclusif avec la ligue américaine de basketball (NBA), son pendant féminin (WNBA) et des équipes de ­basket nationales. Il y a aussi SKKN, sa griffe de cosmétiques avec « des emballages rechargeables et des ingrédients propres ». Sans oublier SKKY Partners, la société de ­capital-investissement qu’elle a cofondée en ­septembre 2022 et pour laquelle elle n’a pas hésité à débaucher quelques-uns des meilleurs talents de Wall Street. Vous avez dit redoutable ?

Elles ont fait la couverture de « Forbes » Kim, juillet 2016, après la sortie d’un jeu vidéo qui lui rapporte 45 millions de dollars.

Kendall dans un hors-série en 2023 sur les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans.

Kylie à 21 ans, en août 2018 : la plus jeune entrepreneuse milliardaire de tous les temps. 1 /3





Le point commun entre tous ses projets : les initiales KK gravées en lettres d’or. ­Pourtant, l’ère de l’ego trip – quand elle publiait un livre rassemblant ses plus beaux ­selfies – est terminée. « Je ne suis pas qu’un beau visage bien maquillé ou des fesses et des seins parfaits », s’amusait-elle sur le ­plateau du « Saturday Night Live » en 2021. Un trait ­d’humour pour dire que Kim K. ne jouera plus la femme-sandwich pour tout et ­n’importe quoi. Paroxysme de sa ­métamorphose : en janvier 2023, elle a été invitée à donner un cours de marketing à la Harvard Business School. Une professeure pas comme les autres. « Harvard y a gagné en coolitude et elle y a gagné en sérieux », analysent les ­journalistes Nesrine Slaoui et Guillaume Erner.

PHOTO SOPHIE SAHARA, 818 TEQUILA/MEGA La top model Kendall Jenner en promotion au restaurant Esperanza (à Manhattan Beach, en Californie), en octobre, pour la tequila de sa société Drink 818, cotée 60 millions de dollars.

La réussite de Kim Kardashian inspire, à commencer par ses sœurs qui marchent dans ses pas. En particulier les deux dernières, Kendall et Kylie Jenner, toutes deux mannequins de leur état. Elles qui n’avaient que 12 et 10 ans quand le premier épisode de « L’incroyable famille Kardashian » a été diffusé continuent à faire de leur quotidien une véritable vitrine pour produits divers et variés. Kendall, 28 ans, ne se contente pas d’être l’une des top models les mieux payées au monde et de collaborer avec les plus grands, de Gucci à Stella McCartney. En 2021, à l’instar de Dwayne Johnson ou de George ­Clooney, elle a créé sa propre marque de tequila : 818, comme l’indicatif régional de Calabasas, en Californie, où elle a grandi. En 2022, plus de 123 000 caisses vendues aux quatre coins de la planète ! « Des shootings photo aux shooters de tequila… » : c’est ainsi que le magazine « Forbes » résume cet incroyable parcours, en la faisant entrer dans le cercle très fermé de ses « 30 de moins de 30 ans », bâtisseurs du monde de demain.

PHOTO EROTEME/KCS PRESSE Kylie Jenner et sa fille, Stormi, 3 ans, en 2021 devant les produits Kylie Cosmetics, sa marque à 700 millions de dollars.

À 26 ans, Kylie Jenner, la benjamine, n’en a pas moins le sens du business. En 2014, avant même d’être majeure, elle crée sa première entreprise : Kylie ­Cosmetics, qui lui rapporte gros. Le 1er novembre dernier, elle ­lançait sa ligne de prêt-à-porter, Khy. Du « quiet luxury » – ­littéralement du « luxe discret » –, comme on dit aujourd’hui, où aucune pièce ne dépasse le prix de 200 euros. Le succès ne s’est pas fait attendre. Le jour du lancement, le million de dollars est atteint en une heure seulement. Tout sourit à Kylie, dont la fortune avoisinerait les 700 millions de dollars. Comme son aînée, Kim, elle veut désormais être prise au sérieux. Et, pour marquer cette rédemption, elle s’affiche depuis plusieurs mois au bras de l’acteur le plus arty de sa génération : Timothée Chalamet. À côté d’elle, l’étoile de Hollywood n’obtient que le second rôle. Dans la galaxie Kardashian, les hommes ne sont jamais au premier plan.

Cette vision matriarcale trouve un écho nouveau. Certains commencent à prédire l’impensable : et si une Kardashian – en ­l’occurrence Kim – devenait la ­première femme présidente des États-Unis ? Pas si ­farfelu… Ne suit-elle pas des études de droit ? Ne lutte-t-elle pas pour une réforme du ­système carcéral ? Sans ­compter son ­engagement auprès de la ­population ­arménienne du Haut-­Karabakh ­déplacée de force. ­D’influenceuse à politicienne, il n’y a qu’un pas. Et puis, une ancienne star de télé-réalité à la ­Maison-Blanche, on a déjà vu ça…