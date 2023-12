L’acteur américain fête ses 60 ans en compagnie d’Ines de Ramon

Pas de vraie birthday party sans rubans ni ballons. On peut entrer dans sa sixième décennie et garder son âme d’enfant. Son sex-appeal aussi. Est-ce la présence à ses côtés, depuis treize mois maintenant, de la ténébreuse Ines ? Le temps ne semble pas avoir de prise sur le Benjamin Button de Hollywood. Sept ans après sa tempétueuse séparation d’avec Angelina Jolie, l’acteur paraît avoir enfin retrouvé le calme et l’amour. Le succès, lui, ne l’a jamais quitté. Engagé dans de nombreuses productions, Brad Pitt sera bientôt à l’affiche de « Wolves », avec son meilleur ami, George ­Clooney… à qui il concède, bon prince, le titre d’homme le plus sexy au monde.

Dans le jargon journalistique, on appelle cela un « marronnier », un sujet qui revient tous les ans. Non seulement Brad Pitt est le plus beau des marronniers mais, à ce rythme, vu qu’il vient de fêter ses 60 ans, il va devenir un magnifique chêne centenaire… Ce qui laisse une quarantaine d’occasions de revenir sur ce phénomène génétique de l’acteur qui ne vieillit pas. À Paris Match, on s’en étonnait déjà lors du passage en 2023, quand il se dorait la pilule au Mexique en compagnie d’Ines de Ramon, joaillière de 31 ans, née un 19 décembre. Lui est né le 18. Des jumeaux, donc, à vingt-quatre heures près, et vingt-neuf ans d’écart. On se croirait dans un film. À l’évidence romantique. Car il ne s’agit pas d’une passade comme ce fut le cas avec le mannequin Nicole Poturalski ou l’actrice Emily ­Ratajkowski. Mais d’une vraie love story, car c’est officiel, Brad Pitt est maqué, les tourtereaux n’ayant de cesse d’apparaître ensemble. Un duo gagnant de vendeurs de rêve. Encore que, sans être désobligeant, c’est le nom de Pitt qui fait le job.

On insiste : ce type est un mystère. « Pour ce que ça vaut, disait-il dans “L’étrange histoire de Benjamin Button”, il n’est jamais trop tard ni, dans mon cas, trop tôt, pour être qui on veut être. […] Tu peux changer ou rester le même, il n’y a pas de règles à ce sujet. » Rappelons que Benjamin Button, personnage sorti de l’imagination de Francis Scott Fitzgerald, rajeunit d’année en année. Certes, Brad Pitt n’en est pas là, mais il pose tout de même question. « Je suis une de ces personnes que vous haïssez à cause de la génétique, a-t-il balancé un jour à un journaliste. C’est la vérité. » N’exagérons rien. C’est même tout le contraire. On l’adore, Brad Pitt. Enfin, non. On admire sa plastique, on loue son talent, mais on va quand même attendre un peu avant de lui ériger une statue.

Le « jetgate », nom de code désignant le voyage en avion de 2016, au cours duquel il violenta Angelina Jolie, malmena leur fils aîné, Maddox, avant de s’en prendre à deux autres de leurs enfants, à l’origine d’un divorce pas du tout à l’amiable et très médiatisé, laisse encore des traces qui assombrissent son aura. En novembre, le « Daily Mail » a exhumé un post Instagram du compte privé de Pax, l’un des fils adoptifs du couple, qui écrit pour la fête des pères en 2019 : « Bonne fête des pères à ce connard de classe mondiale ! Tu prouves sans cesse que tu es une personne méprisable. T’as fait de la vie de mes proches un enfer. Tu n’as aucune considération ni empathie envers tes enfants qui tremblent de peur en ta présence. Tu peux te raconter ce que tu veux à toi-même et au monde entier, mais la vérité éclatera un jour. » Ajoutons à cette diatribe la sortie en librairie, en novembre, de « Angelina Jolie et Brad Pitt. Les secrets du divorce du siècle » (éd. Hachette), où il est affirmé qu’« il boit seul et en cachette », qu’« il a l’alcool mauvais », et que « sous son apparence de brave gars, Brad Pitt est un mâle alpha » – soit un conjoint dominant, ce qui sous la plume des auteurs, les journalistes Laurence Pieau et Hervé ­Tropéa, n’a rien d’un compliment.

Adieu Benjamin Button, bonjour Dorian Gray, le héros cruel d’Oscar Wilde, d’une beauté éclatante et inaltérable, mais dont la vilenie se lit de jour en jour sur son portrait peint. À la différence du dandy, Brad Pitt a fait amende honorable en reconnaissant, quelque temps après son pétage de plombs en plein vol, son penchant pour la bouteille. Il s’est même fait soigner pour cela, aidé par son ami Bradley Cooper, lui-même ancien alcoolique. Faute avouée… Quoique… Pour le moment, le score est de 3 à 3 : Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, 17 et 15 ans, semblent avoir passé l’éponge et voient régulièrement leur père ; Maddox, Pax et Zahara, 22, 20 et 18 ans, lui ont tourné le dos.

Au sens propre, on a bien compris que Brad Pitt n’avait nul besoin de faire peau neuve. Au sens figuré, c’est autre chose. Cependant… S’il était devenu le mec amoureux et attentionné, du genre à faire porter à Los Angeles un sublime bouquet de fleurs à sa dulcinée pour la Saint-Valentin alors qu’il est en tournage d’un thriller à Londres avec George Clooney (« Wolves ») ? Du genre aussi à s’éclipser à la fin d’un dîner des César où il était assis à côté de son ami David Fincher (« Seven », « Fight Club » et « L’étrange ­histoire de Benjamin Button »), à qui il venait de rendre hommage, pour aller boire un verre avec son amoureuse dans un bar du VIIe arrondissement, le Fitzgerald… La tête des clients, cette nuit-là, quand ils ont vu la star arriver avec une grande brune aussi classe que discrète ! Pareil il y a quelques jours quand le couple débarque à Paris pour fêter son double anniversaire après avoir assisté, au théâtre du ­Châtelet, à un concert d’Asaf Avidan, chanteur folk rock israélien…

Sept ans après sa séparation d’Angelina Jolie, Brad Pitt apparaît transfiguré. Et quand quelqu’un change à ce point, c’est que quelqu’un l’a fait changer. Quelqu’une, en l’occurrence. Ines de Ramon donc, vice-présidente d’Anita Ko, sa marque de ­joaillerie aux clientes prestigieuses, comme Michelle Obama et Charlize Theron, pour ne citer qu’elles. Avant d’être l’ex de Paul Wesley, l’une des vedettes de la série « Vampire Diaries », cette native du New Jersey, diplômée de l’université de Genève en administration et gestion des affaires, a commencé à travailler chez Christie’s. Spécialisée dans l’expertise de pierres précieuses, elle parle couramment anglais, français, allemand, italien et espagnol. La perle rare. Et qui veut le rester : afin de ne pas être débordée par les millions de fans et « nouveaux amis » que sa « relation » ne manquera pas de lui attirer, elle a mis son compte Instagram en mode privé. Ça n’a l’air de rien, mais ça en dit long. Plus d’une à sa place aurait mêlé l’utile à l’agréable et profité de l’occasion pour, par exemple, faire fructifier son business. Sauf qu’Ines de Ramon n’a pas besoin de Brad pour exister. Son affaire roule toute seule.

D’aucuns persiflent ou trépignent sur le fait que le père de famille n’a pas encore présenté ses enfants à sa chérie… Il n’y a pourtant pas de quoi s’affoler. À moins que les gamins ne vivent enfermés dans une cave, ils sont au courant de cette romance, épiée et disséquée dans ses moindres détails. Exemple au début de l’été dernier, quand le site italien Gazzetta.it zoome sur un selfie pour découvrir au cou d’Ines un petit B serti de brillants… Ou encore, il y a un mois, quand Brad, en mettant un peu d’ordre dans sa flopée de colliers, laisse apparaître une bague inconnue à l’annulaire de sa main droite. Aussitôt, on y devine des prémices de fiançailles, voire plus car affinités. Désirs, supputations, fantasmes… On le répète : ce couple-là vend du rêve.