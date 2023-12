Condamnée à quatre ans de suspension à la suite d’un contrôle positif, l’ancienne numéro un mondiale de tennis clame son innocence.

Alexandre Ferret Paris Match

Se préparer coûte que coûte. La joueuse roumaine, deux titres du Grand Chelem à son actif, ne veut pas croire que sa carrière est terminée. Elle est au repos forcé depuis octobre 2022, après un test antidopage positif au roxadustat, un antianémique.

Mais elle se défend en accusant un complément alimentaire, le collagène, qui, au vu des faibles doses relevées, aurait été contaminé par la substance interdite. Plus extraordinaire… des experts en toxicologie lui donnent raison. En février, la championne de tennis connaîtra le verdict définitif du Tribunal arbitral du sport. Au-delà d’une trajectoire brisée, c’est toute la politique de l’Agence mondiale antidopage qui est remise en question.

Paris Match. Vous avez écopé d’une suspension de quatre ans pour un contrôle positif au roxadustat. Comment cela a-t-il pu se produire ?

Simona Halep. Mon équipe m’a recommandé de prendre un complément alimentaire, du collagène. J’ai suivi leur conseil et il s’est avéré que le collagène était contaminé par le roxadustat. L’erreur vient du laboratoire où le complément alimentaire a été contaminé par une substance dopante qui n’avait aucune raison de s’y trouver.

Vous auriez tout de même pu en tirer bénéfice…

Le taux retrouvé dans mes urines le 29 août 2022 est trop bas pour améliorer mes performances. D’autant que le jour de ce test, le roxadustat n’apparaît pas dans les analyses sanguines. Trois jours plus tôt, le 26 août, les examens sanguins et urinaires étaient aussi négatifs les uns que les autres et je n’ai jamais plus été testée positive. La contamination ne fait aucun doute et c’est ce que nous avons plaidé auprès du tribunal.

Aviez-vous déjà pris du collagène auparavant ?

Jamais. C’était la première fois et je ne connaissais pas la marque qui a été choisie par mon équipe.

Tout est donc de sa faute ?

Un athlète professionnel s’entoure de personnes qui doivent prendre soin d’elle, de sa santé, et la rendre plus performante. J’ai toujours fait une entière confiance aux personnes avec lesquelles je travaille. Ce n’est pas aux sportifs de haut niveau de procéder à ces vérifications.

PHOTO ANTOINE COUVERCELLE, ARCHIVES BESTIMAGE Sur le gazon de Wimbledon avec son entraîneur Patrick Mouratoglou en juin 2022, quatre mois avant que la suspension n’interrompe sa carrière.

Vous avez commencé à collaborer avec Patrick Mouratoglou en avril 2022 et, quatre mois plus tard, vous étiez testée positive. En novembre dernier, il a diffusé une vidéo expliquant qu’il était à l’origine de cette proposition de collagène et qu’il assumait la responsabilité de la ­situation que vous traversez. Lui en voulez-vous ?

Je suis sûre que ça n’a pas été fait intentionnellement et je suis reconnaissante qu’il admette que l’erreur est la sienne et celle de son équipe. Oui ce sont eux qui m’ont donné ce complément ­alimentaire. Et pour cette erreur – leur erreur –, je suis la seule à payer le prix fort : vingt-cinq années de carrière détruites !

Êtes-vous toujours en relation avec Patrick Mouratoglou ?

Nous ne sommes plus en contact direct depuis plusieurs mois déjà et je ne m’entraîne plus à la Mouratoglou Academy depuis l’année dernière. Nous ne travaillons plus ensemble.

De nombreuses études démontrent qu’une grande partie des compléments alimentaires seraient contaminés par des substances interdites et présenteraient un risque de dopage.

Je n’en avais pas du tout conscience et ça prête forcément à ­réfléchir ! Le risque est trop important. Nous n’avons pas des ­laboratoires ­portatifs pour tester les compléments alimentaires que nous consommons tout au long de l’année.

Dans l’hypothèse d’une issue favorable, continuerez-vous à prendre ce genre de compléments alimentaires ?

C’était la première fois que je consommais du collagène et je n’en prendrai plus jamais ! Jusqu’alors, je ne consommais que des sels minéraux et des vitamines en faible quantité.

Votre dernier match remonte à votre défaite au premier tour des Internationaux des États-Unis, le 29 août 2022, date de votre contrôle positif au roxadustat. Avez-vous subi d’autres tests depuis ?

Absolument. À la suite de la suspension provisoire, en septembre 2022, j’ai continué à être testée, environ tous les 10 jours. Puis, ça s’est progressivement calmé. Mon dernier test antidopage doit remonter au mois d’avril ou de mai. Cependant, je reste soumise à l’obligation de localisation géographique. Je dois avertir les ­autorités de contrôle de mes déplacements pour qu’elles puissent procéder à des tests inopinés. Je me tiens à leur disposition avec plaisir.

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Vedette adulée dans son pays, elle apprécie la vie anonyme qu’elle peut mener à Paris.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

La période est très compliquée. Cela fait plus d’un an que je me bats pour laver mon honneur. Je suis innocente et je garde la foi. Je crois en la justice et je ne suis pas près d’abandonner.

Physiquement, dans quelle forme êtes-vous ?

Je continue à m’entraîner, à me tenir prête en vue de mon retour sur les courts. Pour l’instant, je n’ai pas d’équipe, donc je m’entraîne seule à Bucarest. Même si c’est compliqué de trouver la motivation quand on n’a pas d’échéance sportive et qu’on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. J’ai traversé des périodes où je ne trouvais pas le sommeil, où je faisais des crises d’angoisse. Je suis connue pour être une joueuse très émotive. Avant les matchs, le stress me provo­quait des douleurs abdominales très fortes. Depuis que j’ai écopé de cette suspension, c’est comme si je vivais tous les jours avec ces douleurs et ces angoisses. Même si aujourd’hui ça va un peu mieux.

Pour vous aider à gérer vos émotions dans le cadre du tennis, vous étiez accompagnée par un psychologue. Avez-vous évoqué avec lui la période que vous traversez ?

Nous sommes toujours en contact et il m’aide à rester calme et à gérer mes angoisses. De manière générale, le fait de parler à quelqu’un est toujours une bonne chose. Ça permet d’évacuer, de se soulager un peu, d’apprendre à accepter, même si, dans mon cas, c’est difficile, car je suis victime d’une injustice. D’un autre côté, je sais que je n’ai rien fait de mal et que je n’ai rien à me reprocher. Voir les choses ainsi m’aide à lutter contre l’insomnie.

PHOTO IAN MACNICOL, ARCHIVES GETTY IMAGES Son double sacre en Grand Chelem : à Roland-Garros en 2018 après une finale contre l’Américaine Sloane Stephens...

PHOTO ANTOINE COUVERCELLE, ARCHIVES BESTIMAGE ... et à Wimbledon, en 2019, à la suite d'une victoire contre Serena Williams, septuple détentrice du trophée. 1 /2



À l’image d’Ilie Nastase ou de Nadia Comaneci, vous êtes une vedette en Roumanie, où plus de 15 000 personnes s’étaient réunies au stade national de Bucarest après votre titre à Roland-Garros en 2018. Comment l’annonce de votre suspension a-t-elle été prise là-bas ?

Personne ne me reproche quoi que ce soit. Le peuple me soutient au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. J’ai reçu des milliers de ­messages d’encouragement de gens qui espèrent me revoir ­rapidement sur les courts. Je les sens à mes côtés dans ce ­combat pour la vérité. Ils ne croient pas une seule seconde que j’ai pu commettre quoi que ce soit de répréhensible. Ça veut dire énormément pour moi, au même titre que les messages de soutien de mes anciennes ­adversaires. C’est la plus belle des choses pour moi ! Ça montre que ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas trahi les valeurs du tennis. J’ai respecté ce sport toute ma vie.

Vous avez beaucoup donné à ce sport, allant jusqu’à subir une réduction mammaire pour limiter les blessures au dos, une décision guidée par vos objectifs sportifs. En retour, le tennis vous a apporté gloire, succès et argent. Est-il train de tout vous reprendre ?

Non. C’est vrai que j’ai dédié mon enfance, mon adoles­cence, ma vie au tennis. Même si je n’ai pas beaucoup vu mes amis quand j’étais jeune, il m’a rendu bien plus que je n’aurais pu imaginer. La période actuelle est la plus dure de toute ma carrière, mais je n’ai aucune ­animosité ou sentiment négatif. Le tennis, c’est toute ma vie et ça le sera toujours.

PHOTO ARCHIVES ZUMA PRESS/BESTIMAGE Sur la terre battue de Roland-Garros, en 2020

Vous avez gagné le titre junior à Roland-Garros en 2008 puis, 10 ans plus tard, vou sy avez gagné votre premier titre du Grand Chelem. Cet été, les Jeux ­olympiques s’y dérouleront. Cette échéance est-elle dans un coin de votre tête ?

Forcément. Il y a une infime probabilité pour que je puisse participer, alors j’y crois et je ferai tout pour que ça se produise. À 32 ans, c’est aussi ce qui m’aide à tenir. Mais je n’ai pas toutes les cartes en main. Cependant, quoi qu’il arrive, je serai présente. Au pire, en tant que spectatrice, car ce sera magique. J’adore Paris, c’est une ville dans laquelle, au-delà de mes succès sportifs, je me sens bien. J’ai ­toujours aimé m’y promener. J’aime l’architecture, les gens et l’énergie qui se dégage de cette ville.

Dans l’hypothèse du maintien de votre suspension en février prochain, choisirez-vous la retraite définitive ou le retour en 2026 ?

Je préfère ne pas envisager le pire des scénarios. Ce serait un désastre. D’autant que, si la sanction est maintenue, je ne peux pas savoir ce qui se passera ces trois prochaines années, comment mon corps va évoluer. Mon rêve est de revenir, quel que soit mon âge. Une chose est sûre : je veux choisir comment s’arrêtera ma carrière et je ne veux pas terminer ma vie de joueuse ailleurs que sur un court. Je pense que, compte tenu du travail que j’ai fourni durant toutes ces années, je le mérite.