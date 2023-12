On l’a crue perdue lors du terrible incendie de 2019. L’année prochaine, la célèbre cathédrale rouvrira ses portes.

Anne-Cécile Beaudoin Paris Match

La cathédrale de pierre joue encore les dames de fer. Mais, grâce à « la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris », comme le chantait Édith Piaf, le trésor décapité a retrouvé sa silhouette familière. Après quatre ans de soins intensifs, le joyau universel du gothique n’a jamais été aussi proche de la résurrection. Dévorée par les flammes le 15 avril 2019, premier jour de la semaine sainte, Notre-Dame sera rendue au culte et au public le 8 décembre 2024, fête de l’Immaculée Conception. Un millier d’artisans ont utilisé, pour l’occasion, des techniques du XIXe siècle, époque de la restauration de Viollet-le-Duc, et même du XIIIe siècle, date de la construction. Grâce à leur expertise et à leur travail acharné, ils nous l’assurent : c’est reparti pour mille ans !

Il vivait tout là-haut, posté derrière une balustrade de la tour sud de Notre-Dame, entouré de ses créatures féroces, gargouilles et chimères maléfiques. Vieillard coiffé d’un chapeau pointu, il caressait perpétuellement sa longue barbe tout en observant le monde, comme s’il cherchait la réponse aux mystères de la vie. Mais, lorsqu’il est entré dans l’atelier des sculpteurs, l’alchimiste était méconnaissable. Il était couvert de taches obscures, rongé par la pluie et la pollution respirée à pleins poumons depuis des siècles, dévoré par les flammes de ­l’incendie qui éventra sa demeure le soir du 15 avril 2019. Le vieux sage suffoquait, se gangrenait et sa robe de pierre ne semblait pas plus solide qu’un millefeuille. Pour lutter contre cette disgrâce, il fallait des femmes et des hommes possédant le geste et la manière des artistes médiévaux. D’autres magiciens. Ils sont une dizaine de sculpteurs, tous issus de différents ateliers à travers la France, à s’être regroupés sur le parvis de la cathédrale, dans une grande halle improvisée, leur salle de pathologie.

PHOTO JEAN-GABRIEL BARTHÉLEMY, PARIS MATCH La statue du Juif errant, aussi appelé « l’alchimiste », a dû être intégralement reconstituée. L’original était trop dégradé pour être restauré. Ici face à son modèle en mousse.

PHOTO JEAN-GABRIEL BARTHÉLEMY, PARIS MATCH Dans le barnum érigé sur le parvis, des souffleries « nettoient » en permanence l'air chargé en poussières.



Malheureusement, l’alchimiste est si altéré qu’il est impossible de le guérir. « Cette ­statue est trop fragile pour rejoindre son univers dans les hauteurs, alors on en a fait une copie conforme, explique Fanny Pieplu, sculptrice de l’atelier Tollis. Elle a d’abord été reconstituée en mousse dure, et c’est à partir de ce modèle, examiné, amendé puis validé par les architectes en chef des monuments historiques, que nous l’avons reproduite. » Dix gargouilles et quatre autres chimères ont elles aussi dû être resculptées à l’identique. Même opération pour les quatre têtes d’ange brisées après leur chute de 33 mètres : elles viendront ceinturer ­l’oculus au sommet de la voûte de la croisée du transept.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Dans les bras de l’architecte Philippe Villeneuve, les restes de l’ancien coq, retrouvé dans les décombres au lendemain de l’incendie.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Bénédiction par M gr Laurent Ulrich, archevêque de Paris (à droite) et M gr Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de Notre-Dame, le 16 décembre

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Vingt-cinq kilos pour 90 centimètres de hauteur, le coq a été sculpté par l'artiste lorrain Henri-Patrick Stein, sur commande de Le Bras frères, la société chargée de la restauration de la flèche.





D’autres ornements resurgissent des ténèbres. En témoigne l’étrange buste de femme priant les mains jointes, qui décorait le pignon sud. « Il s’agit d’une greffe, détaille Nicolas Akielewiez, sculpteur de l’entreprise Vermorel. La ­partie ancienne de sa base a pu être conservée et restaurée, mais il a fallu restituer le visage disparu en respectant le style XIXe siècle de Viollet-le-Duc. Je me suis notamment appuyé sur ses carnets à dessins, ils donnent une indication sur les postures. Tout doit être fait sans jamais s’écarter des règles de l’art. » Dans cette « loge des sculpteurs », comme l’appellent les compagnons, les gestes sont restés ceux des artisans d’autrefois et les outils n’ont pas davantage changé : la gouge pour tailler les parties concaves, le rifloir, sorte de râpe, pour trouver les ombres et les modelés profonds…

PHOTO JEAN-GABRIEL BARTHÉLEMY, PARIS MATCH Le 14 novembre, le « poinçon », épine dorsale de la flèche, était érigé. Aucune marge d’erreur n’était permise pour la découpe de cette pièce issue d’un chêne aux dimensions uniques.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH L’aiguille de la flèche. Des boulons spéciaux y sont rivés afin de compenser la rétractation naturelle du bois. Seule irruption du XXI e siècle : la numérisation qui a permis d’en évaluer la résistance.

PHOTO JEAN GABRIEL BARTHÉLEMY, PARIS MATCH La croix et sa couronne ornementée s'apprêtent à rejoindre le sommet de l'aiguille.





À quelques mètres, Notre-Dame se refait une beauté. Au plus fort de sa restauration, débutée en septembre 2021 après la longue phase de sécurisation, 500 artisans se sont relayés à son chevet, au cœur de l’île de la Cité. Cinq cents autres, répartis dans toute la France, œuvrent également à sa renaissance (carriers, facteurs d’orgues, restaurateurs de tableaux, etc.).

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Les parements de pierre nue ont recouvré la lumière de leur blondeur.

PHOTO JEAN GABRIEL BARTHÉLEMY, PARIS MATCH Flavie Serrière Vincent-Petit, restauratrice de la manufacture Vincent-Petit, à Troyes. À la demande de Mgr Ulrich, Emmanuel Macron a annoncé l'installation d'une série de vitraux contemporains. Près de 100 000 personnes ont signé une pétition pour s'y opposer.



Fini, la vieille masse hideuse couverte de rides grisâtres et de ­verrues en plomb ! Après un subtil ­nettoyage, façon « peeling », à l’aide de compresses en latex qui emprisonnent les impuretés, les 42 000 mètres carrés de pierre ont retrouvé l’éclat de leur blondeur originelle. Dans les 12 chapelles, l’ocre, les rouges sang et l’or des fresques ont repris vie. Les vitraux et leur divin petit monde réintègrent progressivement leur emplacement sur les baies hautes, le puzzle de verre coloré s’anime et transforme la lumière en dentelle.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Le grand orgue avait échappé aux flammes. Mais ses 8000 tuyaux, couverts de poussière de plomb, ont dû être nettoyés. Pendant le remontage, en juin.

Restauré dans trois ateliers, l’orgue s’apprête à reprendre son souffle. Les 8000 tuyaux de la voix de la cathédrale sont remontés sur place un à un. Grâce aux blocs de calcaire extraits des carrières de l’Oise, les grosses brèches ont été réparées : les maçons-tailleurs de pierre ont reconstruit ou consolidé les voûtes, à l’exception des voûtains de la croisée du transept qui doivent être remontés en 2024, quand la flèche de Viollet-le-Duc renaîtra de ses cendres.

L’année 2023 aura signé le morceau de bravoure des charpentiers. La fameuse forêt du XIIIe siècle qui coiffait la nef et le chœur est en cours de reconstruction selon des techniques ancestrales, c’est-à-dire à l’huile de coude et sans outils mécaniques. Le choix d’une restauration à l’identique ayant été prêché, les méthodes médiévales sont appliquées. Résultat : les taillandiers de cinq ateliers réunis en Alsace ont forgé spécialement une cinquantaine de haches inspirées de celles des bâtisseurs de Notre-Dame. Les 1200 arbres abattus il y a un an à travers toute la France ont ainsi pu être transformés en poutres carrées par équarrissage manuel.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Les « fermes », ces structures triangulaires de la charpente, sont assemblées comme un Meccano. Octobre 2023

Les charpentes disparues des deux bras du transept et de la flèche sont, quant à elles, refaites conformément aux plans de Viollet-le-Duc et aux techniques du XIXe siècle. « L’objectif est une restitution aussi fidèle que possible, tout en apportant des modifications structurelles, indique Philippe Villeneuve, l’architecte en chef des Monuments historiques et maestro du chantier. On a tenu compte des retours d’expérience pour corriger les points de faiblesse. Nous avons, par exemple, anticipé la rétractation des bois grâce à un système de boulonnages et de rondelles Belleville qui maintiennent toujours la pression entre deux poutres, même si celles-ci se rétractent. Pour pérenniser la stabilité de la couverture, des doublages en cuivre vont permettre de séparer le bois du plomb, afin d’assurer une bonne ventilation et une évaporation des eaux. »

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Leur art est éphémère, mais essentiel. L’équipe de la société Europe Échafaudage, devant la couronne surmontant la flèche.

En même temps, au centre de l’édifice, une jungle de métal s’est mise à pousser. À travers son maillage se dessine la silhouette familière de la flèche. Soixante-dix mille tubes d’acier, 600 tonnes : l’échafaudage qui culmine à 95 mètres rappelle à quel point le chantier du siècle tutoie la démesure. « C’est le voile de la mariée, sourit Didier Cuiset, directeur d’Europe Échafaudage. D’autres auraient pu faire un gros bloc carré. Mais un échafaudage, ce ne sont pas deux planches sur un tréteau ni un tas de ­ferraille dans le paysage. Il doit être utile et beau. Alors, avec mes gars, il nous arrive d’ajouter ici un angle, là un poteau pour que ce soit plus harmonieux. Il s’est construit comme une chrysalide au fur et à mesure de l’ascension de la flèche.

Nous avons travaillé par roulement et par paliers avec les charpentiers, toujours avec 6 ou 8 mètres d’avance sur eux afin de nous adapter à leurs besoins et à leurs contraintes. » L’ouvrage est une prouesse de technicité. Il aura demandé des centaines d’heures d’études et de calculs pour ne pas risquer qu’un tube métallique vienne taper une poutre ou gêner la manœuvre. Conçue en autostable – c’est-à-dire sans aucun contact avec la flèche et les murs de l’édifice –, la structure est ­bardée de capteurs. Leur rôle est de contrôler en permanence la bonne répartition des charges qui doivent être renvoyées vers le sol de la croisée, là où reposent les pieds de l’échafaudage. Lorsqu’il sera retiré, on fermera la dernière voûte, l’autel sera réinstallé et la messe pourra être dite.

PHOTO PATRICK ZACHMANN, PARIS MATCH Le Christ a retrouvé sa place au sommet du pignon sud le 24 novembre, avec de nouvelles mains. Les anciennes avaient subi les injures du temps puis celles de l’incendie.

Le 8 décembre 2024, jour de la fête de ­l’Immaculée Conception, la cathédrale rouvrira enfin ses portes. Les couvreurs entreront bientôt en scène et la flèche retrouvera ses ornements en plomb. « Nous sommes dans les délais. Je remercie encore une fois tous les acteurs de ce chantier hors norme – architectes, entreprises, partenaires, mécènes et donateurs –, salue Philippe Jost qui a succédé au général Jean-Louis Georgelin [décédé le 18 août, NDLR], à la tête de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris. La cathédrale est magnifiée par les restaurations intérieures. En faisant le choix d’une reconstruction à l’identique, nous avons allié authenticité et savoir-faire tout en y ajoutant le progrès. Je pense par exemple à l’utilisation de logiciels complexes pour recalculer la structure de la flèche afin d’améliorer certains assemblages. L’objectif est que le monument soit pérenne pour 860 ans au moins ! Les enseignements de l’incendie [l’enquête continue, NDLR] ont également été tirés. Un travail essentiel sur l’équipement électrique est en cours. À sa réouverture, l’édifice sera équipé d’une protection incendie du meilleur niveau, incluant notamment des portes coupe-feu, ainsi qu’un système fondé sur la brumisation de fines gouttelettes d’eau dans les combles. »

Notre-Dame de Paris sera ainsi la cathédrale la plus sécurisée de France. Pour des siècles et des siècles…