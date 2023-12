Grâce à la diplomatie qatarie, ils ont pu revoir leurs proches après deux ans de séparation. Nous étions dans l’avion qui les a ramenés à la maison.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

Une couvée de moineaux à l’abri d’un jet. Ils étaient en vacances chez leurs grands-parents, les uns à l’est, les autres dans le sud de l’Ukraine, lorsque la brutale invasion les a fait se retrouver en « territoire russe », derrière la ligne de front. Les ramener à leurs parents, souvent distants de quelques dizaines de kilomètres, a demandé de rudes négociations. Et un périple de 3000 kilomètres, de la Crimée à la ­Biélorussie en passant par Moscou. Jusqu’au bout, ils auront connu la crainte d’un nouvel écueil, comme ­l’absence de passeport pour Veronika, qui, entre-temps, était ­devenue majeure. Finalement, ils ont pu rejoindre ceux qu’ils aimaient, mais aussi les bombardements, le froid et ­l’incertitude. Bonheur doux-amer des enfants de la guerre.

La scène ressemble à l’une de ces boules à neige que l’on secoue pour faire pleuvoir la féerie de Noël. Sur la place Rouge emmitouflée de blanc, un petit groupe se serre devant la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux. Des touristes comme les autres, ne seraient ces sourires inquiets qui affleurent sous les bonnets en laine, semblant demander : « Et après ? » La photo souvenir vite expédiée, tous s’engouffrent dans le cortège de Mercedes noires aux plaques diplomatiques qui file en direction de l’aéroport de Moscou.

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH Igor à l’ambassade du Qatar, à Moscou, avec Son Excellence Ahmed Nasser Al-Thani (à droite) et ses diplomates

En chemin, Igor, 8 ans, ne décroche pas de sa tablette flambant neuve – trésor inestimable pour ce gamin venu d’une lointaine petite ville minière du ­Donbass ukrainien. L’enfant l’a reçue deux heures plus tôt des mains d’un gentil monsieur vêtu d’une longue robe, un voile retenu d’un cordon noir sur la tête sous l’œil des ­caméras de Russian Today, la télévision d’État. Son Excellence ­l’ambassadeur du Qatar Ahmed ­Nasser Al-Thani a ­personnellement accueilli ces hôtes ­particuliers de passage à Moscou : sept enfants ukrainiens piégés dans les territoires conquis par l’armée russe, ainsi que leurs accompagnateurs – deux mères et un volontaire de la Croix-Rouge. Leur rapatriement a été négocié au prix de tractations aussi épineuses que secrètes par l’émirat, sur le point d’accomplir un petit miracle aux allures de conte à la veille de la Saint-Nicolas.

Un avion privé, dont le plan de vol officiel indique Dubaï comme destination finale, a été affrété pour l’occasion. En réalité, le Soukhoï 18 places s’apprête à rallier Minsk, la capitale de la Biélorussie. Régulièrement accusé par la partie ukrainienne de servir de paravent au vaste trafic de mineurs auquel se livre l’État russe, ce fidèle allié de Moscou a pourtant été désigné comme « pays neutre » pour faciliter ce transfert rarissime. Selon le dernier décompte officiel des autorités ukrainiennes, 19 546 de ses ressortissants mineurs se trouveraient aux mains des autorités russes, que ce soit au sein de la fédération ou dans l’un de ces « nouveaux territoires », selon la litote officielle du Kremlin, tombés sous son contrôle depuis le début de la guerre. Moins de 387 d’entre eux auraient été rendus à leurs familles, Kyiv accusant Moscou d’escamoter les milliers d’autres dans le but de les faire adopter par des foyers russes pour mieux les assimiler à la « grande patrie ».

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH Dans le Soukhoï affrété par le Qatar. Menu dégustation, saumon et petits légumes, servi à Igor, qui ne se révélera pas un fin gourmet.

Dans l’habitacle capitonné de cuir blanc, trois hôtesses disposent sur des nappes impeccables boissons et corbeilles de fruits pour les passagers. Aucun d’eux n’a jamais pris l’avion auparavant. « C’est presque trop court », savoure Vlada, la mère d’Igor, qui tente de se comporter comme si tout était « normal », répète-t-elle plusieurs fois devant un pavé de saumon et sa julienne de légumes. Caissière dans un supermarché, la jeune femme de 28 ans n’aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, un tel baptême de l’air. Rivé à sa nouvelle tablette, son fils boude le ­plateau-repas digne d’un étoilé, préférant initier un diplomate qatari en costume cravate aux subtilités de ­Minecraft. L’enfant, yeux rieurs et taches de rousseur, ne rêve que d’un McDonald’s depuis qu’il a vu une publicité à la télévision. Et de rencontrer sa demi-sœur, née il y a sept mois.

Le 7 mars 2022, deux semaines après le début de la guerre, Igor partait chez sa grand-mère à Kreminna, à moins de 200 ­kilomètres de chez lui. « On pensait que tout serait bientôt fini et que je rentrerais vite », explique l’enfant. Quinze jours plus tard, au prix d’intenses combats et de bombardements, la ville tombait aux mains des Russes, aussitôt rebaptisée Nova Russia. Il aura fallu 20 mois à sa mère pour le récupérer. Son fils n’a que de bons souvenirs de l’occupation.

Les soldats russes nous apportaient des jus et des gâteaux à l’école, ils organisaient des compétitions sportives. Pour ainsi dire, tout était normal, sauf que mes parents n’étaient pas là. Igor, 8 ans

À ses côtés, Dmitry, 11 ans, habillé de noir des pieds à la tête, est plus taciturne. Lui n’a aucun parent à retrouver en Ukraine. Membre des forces armées ukrainiennes, sa mère a été faite prisonnière à Azovstal. Quant à son père, il est décédé il y a près de 10 ans. C’est sa tante maternelle, ­Valentina, qui doit ­s’occuper de lui à son arrivée. À ­l’arrière de l’avion, une femme met discrètement de l’ordre dans ses lourds ­dossiers, refusant ­photos et questions. Il s’agit d’une adjointe de Maria Lvova-Belova, la ­commissaire russe aux droits des enfants, sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale ­internationale pour « déportation illégale » de mineurs ukrainiens. En l’absence de sa patronne, c’est elle qui est chargée du bon déroulé de ­l’opération.

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Igor et sa mère Olga dans la chambre d'hôtel mise à leur disposition par le gouvernement Ukrainien, Igor joue avec la tablette qui lui a été offerte par les représentants Quataris.

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH À l’aéroport de Moscou, Vnoukovo 3, réservé aux jets privés, Igor cherche son village sur le globe terrestre.

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH Grâce, entre autres, à ce médiateur qatari, Igor ne sera plus un pion dans une partie qui le dépasse. 1 /3





Moins d’une heure plus tard, l’avion amorce sa descente. Accueilli par des flocons de neige et la délégation diplomatique locale du Qatar, le groupe grimpe dans un minibus pour passer une courte nuit dans un hôtel de Minsk. Au petit matin, les enfants et leurs trois accompagnateurs ukrainiens reprennent la route en direction du poste-frontière de Mokrany reliant la Biélorussie à l’Ukraine. Ultime étape d’un périple de plusieurs jours aux allures d’odyssée, une boucle insensée de près de 3000 kilomètres depuis la Crimée annexée, avant de remonter jusqu’à Moscou et de bifurquer à l’ouest. Veronika, Tatiana et Olga ont du mal à réaliser qu’au bout de cet interminable chemin elles pourront enfin serrer leur mère dans leurs bras.

Une scène de fin heureuse qu’elles se sont rejouée des centaines de fois, redoutant qu’elle ne leur échappe à la dernière minute. Deux ans que les trois sœurs n’ont pas vu leur mère. Soldate au sein des forces ukrainiennes, cette dernière n’a pas été autorisée à se rendre à la rencontre de ses filles en Russie. « Avec la guerre, on s’est blindées », glisse Tatiana, la cadette, jolie blonde aux yeux soulignés de cernes qui contredisent son âge : 17 ans.

La seule chose qui puisse encore nous toucher, c’est de revoir notre maman. On va faire un beau sapin, on recevra beaucoup de cadeaux et on ne se ­quittera plus jamais. Tatiana, 17 ans

De l’autre côté de la frontière, au poste ukrainien de Domanovo, l’attente se mue en torture à mesure que les heures s’égrènent sans nouvelles. Six heures déjà que les familles espèrent dans le froid, le regard braqué sur les croix antichars qui ferment la route en direction de la Biélorussie. Armes en bandoulière, le visage dissimulé sous des cagoules kaki, des militaires gardent cet unique cordon qu’empruntent, à pied et au compte-gouttes, des civils ukrainiens fuyant les territoires occupés par l’armée russe.

Des chiens errent dans l’encre de la nuit, ­Valentina, la tante de Dmitry, écrase une énième cigarette dans l’épaisse couche de neige. « Où sont-ils ? » murmure-t-elle en scrutant ­l’obscurité, impatiente autant qu’inquiète de ne pas reconnaître son neveu. « La dernière fois que je l’ai vu, c’était un enfant. Et maintenant, c’est un jeune homme qui arrive… » ­Hannah, la mère ­soldate des trois jeunes filles, fait les cent pas dans son uniforme camouflage. « Je vais les câliner, les embrasser et ne plus jamais les laisser hors de ma vue ! » ­promet-elle avant de ­regagner la cahute collée au poste-­frontière, où des volontaires offrent du thé pour tromper ­l’attente. ­Décoration spartiate, si ce n’est une guirlande de Noël, un ­drapeau ­ukrainien accroché au mur et un petit ­radiateur ­électrique.

Les enfants ne sont plus qu’à une centaine de mètres de là, mais ils doivent encore subir un ultime interrogatoire, ukrainien celui-là. « Les Ukrainiens craignent que certains enfants soient devenus prorusses après un lavage de cerveau, glisse Mariam Lambert, une humanitaire belge dont l’ONG, Orphans Feeding Foundation, a financé l’opération de rapatriement côté ukrainien. Ils leur font donc passer, un par un, un contrôle sécuritaire, leur posent des questions et fouillent leurs téléphones. » Il fait désormais nuit noire. Valentina colle son front à la vitre. Hannah, qui ne sait plus si elle doit rire ou pleurer, se met à faire les deux.

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH Hannah avec l’écusson des volontaires géorgiens sur son uniforme et deux de ses filles, Olga (à droite) et Tatiana, au poste-frontière de Domanovo, en Ukraine.

Soudain, un cri : « Ils arrivent ! » D’un bond, tout le monde fonce vers la porte. Des ­silhouettes se dessinent au loin, ­serpentant entre les blocs de béton enneigés. Les trois sœurs sont les premières à jaillir de l’obscurité. Elles se jettent sur leur mère qui semble ne pas avoir assez de bras, de bouche, pour toutes les embrasser et les serrer contre elle comme une couvée de poussins frigorifiés. « Mes enfants, sanglote Hannah. Je ne pleure pas, les rassure-t-elle, je suis juste heureuse. » Valentina vient de repérer son neveu Dmitry, qu’elle serre brièvement dans ses bras. « Je suis submergée par les émotions, murmure-t-elle d’une voix étranglée. Je ne peux plus respirer, je ne peux même plus parler. »

Touchantes, ces retrouvailles sont aussitôt postées sur le compte Instagram de Dmytro Lubinets. Le commissaire ukrainien aux droits humains a fait spécialement le déplacement depuis Kyiv, accompagné d’une poignée de journalistes locaux. Les bonnes nouvelles sont devenues trop rares pour se priver de les annoncer devant les caméras, une fugace lueur d’espoir dans l’obscurité d’une guerre sans fin. « Cette opération a été particulièrement difficile. De la première à la dernière étape, nous n’avons eu que des problèmes », confie l’officiel sans entrer dans le détail, s’abritant derrière le secret d’éventuelles tractations à venir. Extrêmement long et compliqué, le processus de rapatriement reste, jusqu’à la dernière minute, soumis au bon vouloir du Kremlin.

PHOTO VLADA KRASSILNIKOVA, PARIS MATCH Sur le chemin du retour, pause d’une journée à Moscou, avec photo souvenir sur la place Rouge pour Tatiana, Igor, Olga et Naoum.

Selon une source ukrainienne qui préfère rester anonyme, les négociations auraient commencé huit mois auparavant à l’initiative du chef de cabinet du président Zelensky, Andriy Yermak, et de l’oligarque russe Roman Abramovitch, tous deux réputés proches de l’État du Qatar. Elles portaient initialement sur plusieurs centaines d’enfants, dont des orphelins abusivement confiés à des familles d’accueil russes. Le contrat a donc été pour l’heure revu à la baisse.

En admettant que nous puissions en ramener sept chaque jour, comme aujourd’hui, il nous faudrait 50 ans pour tous les récupérer. Dmytro Lubinets, commissaire ukrainien aux droits humains

« Nous sommes très loin du compte », fustige Mykola Kuleba, ancien commissaire aux droits des enfants, qui rappelle qu’actuellement 20 % des mineurs ukrainiens vivent dans des territoires contrôlés par ­Moscou. Son organisation, Save Ukraine, est à l’origine du retour de plus de la moitié des enfants qui ont pu être sauvés jusqu’à présent. Mais depuis les mandats d’arrêt contre Maria Lvova-Belova et Vladimir Poutine, les rapatriements, déjà consentis au compte-gouttes, sont devenus quasiment impossibles pour son association. « Avant, on opérait discrètement, on parvenait à sortir des groupes de 30 mineurs d’un coup. Désormais, le FSB arrête les mères à la frontière. Une grand-mère n’a pas résisté à la pression de trois jours d’interrogatoire, elle en est morte. »

La seule option aujourd’hui réside donc en des négociations officielles entre les gouvernements, habilement médiatisées par les deux parties. Une formidable opération de communication qui bénéficie à chacune d’elles : « Cela permet à Poutine de laver sa réputation de kidnappeur d’enfants et au gouvernement ukrainien de montrer qu’il fait enfin quelque chose, tacle Kuleba. Quant au Qatar, il se positionne pour jouer un plus grand rôle à l’avenir. Je ne serais pas surpris de le voir piloter les pourparlers de paix le moment venu. »

Il s’agit de la deuxième opération de ce genre orchestrée par le petit émirat à l’agilité diplomatique inversement proportionnelle à sa taille, devenu ces dernières années un acteur incontournable à la table des négociations mondiales. Si plusieurs pays ont proposé leurs services de médiateur, lui seul est pour l’instant parvenu à obtenir de modestes résultats. « Il s’agit d’une situation très délicate et sensible », résume prudemment la jeune ministre qatarie Lolwah Al-Kater, chargée de la coopération internationale, qui précise que son pays a été ­sollicité par la partie ukrainienne. « Depuis le début, notre approche consiste à identifier les domaines dans lesquels Ukrainiens et Russes ont des intérêts communs et à s’en servir comme d’une base pour instaurer la confiance. Il s’agit d’un premier pas, mais nous espérons qu’il pourra donner lieu à des discussions plus larges en vue ­d’apaiser les tensions. »

Gages d’influence doublés d’un geste humanitaire pour le Qatar, de bonne volonté à moindres frais pour les Russes, ces enfants à haute valeur diplomatique sont ­rendus à leurs familles sans la moindre aide. Caméras éteintes, ils replongent dans la guerre, ­passant d’un côté de la ligne de front à l’autre. « Chaque retour est une ­victoire, mais il faut aussi penser à l’après, tempère Mariam Lambert, l’humanitaire belge. La plupart de ces enfants et leurs parents n’ont d’autre choix que de retourner vivre chez eux, dans des zones encore bombardées ou qui risquent d’être reprises par les Russes. Il faut aussi leur offrir une vie décente après ça. »

PHOTO ALVARO CANOVAS, PARIS MATCH Après avoir passé deux ans chez sa grand-mère, dans la région sécessionniste de Louhansk, Igor, 8 ans, rêvait d’un McDonald’s, introuvable dans les territoires occupés. Souhait exaucé dès son retour à Kiev.

Dans un McDonald’s près de la place Maidan, à Kyiv, c’est Noël avant l’heure pour Igor, enfin attablé devant un double cheeseburger. « C’est meilleur que dans mes rêves », sourit le blondinet. Demain, il repartira dans sa lointaine ville du Donbass à ­portée des missiles russes. Gênée, sa mère confie ­disposer d’à peine assez d’argent pour acheter les billets de train en troisième classe. Les 24 heures passées à Moscou auront suffi à lui donner envie de s’y installer. Elle ­soupire : « Tout est si beau, là-bas. Et les gens, si gentils. »