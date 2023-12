Il en rêvait depuis toujours. En janvier, le jeune homme de 24 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, rejoindra la Nasa.

Émilie Cabot Paris Match

Allan Petre n’a pas fait que miser sur sa bonne étoile pour partir en orbite. Dans quelques jours, à tout juste 24 ans, il s’envolera pour la Californie et rejoindra la NASA. Sa recette ? De l’audace et de la persévérance. Pour six mois minimum, il sera chercheur en sciences planétaires au Jet Propulsion Laboratory, le centre de recherche spatiale de la NASA, à Pasadena. Un rêve de gosse pour celui qui a grandi dans un immeuble de Villemomble, en Seine-Saint-Denis.

Un Frenchy à la NASA ? Il y en a eu et il y en aura encore. Mais dans son cas, la prouesse est rarissime. « Sur les quelque 17 000 employés de la NASA, il y a peut-être 30 Français, avance le jeune homme. Dans mon école, l’une des plus grandes de France, créée en 1946, un seul élève avant moi y est parti et y travaille encore. »

Si Allan s’est distingué, c’est surtout par la singularité de son parcours. De la banlieue parisienne à la NASA, de Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, à Los Angeles. L’histoire est belle, les sacrifices nombreux, la motivation puissante. Depuis quelques semaines, son quotidien de jeune diplômé s’est accéléré. « Je ne le vois plus », soupire sa mère, Adélaïde. Emmanuel Macron l’a félicité sur Linkedin – « Vous êtes un exemple de réussite à la française » –, Gabriel Attal le suit sur Instagram, Bruno Le Maire l’a convié pour un entretien à Bercy, et il doit rencontrer Clément Beaune, ministre des Transports. Sollicité par les médias, il a aussi à cœur, avant de traverser ­l’Atlantique, de raconter en personne son parcours dans les écoles. Il veut faire passer aux élèves un message essentiel : tentez votre chance, aucune vocation n’est trop grande.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Invité par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, également chargé de la politique spatiale, à Paris le 23 novembre.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Avec le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, à Paris le 7 décembre. 1 /2



Sa vocation à lui est née vers l’âge de 8 ans, au cours d’une sortie scolaire d’observation des étoiles organisée par les instituteurs. La chose n’est pas aisée quand on habite en Île-de-France où la pollution lumineuse fausse le spectacle. Alors ils sont partis à l’aventure, en car, jusqu’en Seine-et-Marne, à la limite du Grand Est et ont loué un télescope.

PHOTO FOURNIE PAR ALLAN PETRE À 8 ans, à l’école Saint-Exupéry de Villemomble (Seine-Saint-Denis). C’est lors d’une sortie scolaire d’observation des étoiles au télescope que naît sa vocation.

Je me souviendrai toute ma vie du moment où j’ai vu Jupiter de mes propres yeux. Jusque-là, je ne l’avais vu qu’en photo dans les livres. C’était incroyable. Allan Petre

Les questions se bousculent alors dans sa tête d’enfant. Il se passionne pour l’émission « Ce n’est pas sorcier » et dévore les épisodes de la série américaine The Universe. « Je les connais tous par cœur », sourit-il. L’écolier n’aura plus dès lors qu’une obsession : travailler à la NASA. « C’est une agence spatiale mythique, avec le plus gros budget, les missions les plus légendaires. Quatre lettres qui reviennent sans cesse dans les documentaires, les films ou les livres. » Au collège, il entretient sa passion grâce à un club d’astronomie, monté par un professeur de physique-chimie et la documentaliste du CDI. « C’est une chance, un coup du hasard, tous les collèges ne le font pas. » Il y passe chaque midi et parfois le soir, en plus des cours, pendant quatre ans. Au sein du groupe d’une vingtaine d’élèves, Allan ne cache pas son ambition de travailler un jour pour l’agence américaine. Les professeurs l’encouragent.

Les premiers doutes surgissent au lycée. Le jeune homme a la tête dans les étoiles et certains enseignants cherchent à lui remettre les pieds sur terre. Premièrement, il n’est pas Américain, deuxièmement, l’aérospatial est un domaine très sélectif. La douche froide. Allan se décourage. « J’ai 17 ans, aucune expérience. Si mes professeurs disent ça, je me dis qu’il y a une raison. » Certains lui font comprendre que venir du 93 est incompatible avec ses rêves. Le jeune homme résiste. Un peu.

Il y a des gens qui viennent de Seine-Saint-Denis et qui réussissent. Je me suis toujours dit que c’était possible. C’est peut-être parfois plus difficile parce qu’on n’a pas les contacts ou les références. Allan Petre

C’est son cas, d’ailleurs. La famille Petre n’a aucun lien avec le secteur de l’aérospatial. Son père est technicien supérieur dans l’informatique, sa mère, agent de restauration dans une école maternelle.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH En conférence à l’IUT de Ville-d’Avray où il a effectué son DUT génie thermique et énergétique, le 12 décembre.

Un bac scientifique en poche, et son rêve d’étoiles en berne, il choisit sans conviction un diplôme de gestion. À des années-lumière de Jupiter. Il sait qu’il n’est pas à sa place. Qu’il va devoir changer d’orientation. Et retrouver le goût de l’effort. Le premier jalon sur le chemin vers la Lune : un diplôme en génie thermique et énergie à l’IUT de Ville-d’Avray, dans les Hauts-de-Seine. Les cours sont passionnants, mais Allan habite très loin de l’établissement. Lever à 5 h pour un interminable trajet en train, métro et en RER. Deux heures de transport quand tout va bien. La même chose pour le retour. Le week-end, pour gagner sa vie, il travaille dans une boutique de vêtements. « Tous mes camarades révisaient, moi je vendais des costumes. »

Pas simple ensuite de rester éveillé et attentif en cours. Mais Allan s’accroche. Et enchaîne avec une école d’ingénieur à Poitiers. Trois ans en alternance, avec à la clé un contrat… chez Ariane Espace. Enfin, les doutes s’évanouissent. Il jongle entre deux logements : l’un à Poitiers, à trente secondes de son école, l’autre aux Mureaux, à cinq minutes de l’entreprise. Debout à 7 h : c’est la grasse matinée ! Le week-end, place aux loisirs : sorties entre copains et basketball. Pour son stage obligatoire à l’étranger, il rêve d’un ailleurs lointain et contacte, « à l’audace », un chercheur de l’université de Floride. Il est accepté.

La fin de ses études approchant, toujours au culot, il sollicite une ingénieure de la NASA, dont il dévore les écrits depuis plusieurs années. Dans un premier temps, faute de passeport américain, la réponse de l’agence américaine est négative. Le jeune ambitieux insiste et glisse tout de même son CV. Ses notes sont bonnes, son classement aussi. Quelques semaines plus tard, un numéro s’affiche sur son téléphone : il est invité à intégrer le processus de sélection. La suite est désormais connue : Allan va rejoindre la NASA pour travailler sur des missions liées à Vénus.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Avec sa mère, Adélaïde, d’origine sénégalaise, et leur chien Simba, chez eux à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne), le 12 décembre.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Lors de la remise du prix de la vocation 2023, le 4 décembre au théâtre Marigny, à Paris, entouré de ses parents, Adélaïde et Jean-Luc (à droite), de son plus jeune frère, Dylan (à gauche), et de M. Ritter, son ancien professeur d’histoire. 1 /2



Adélaïde, sa maman, a hurlé de fierté en apprenant la nouvelle. La réussite de son fils n’est pas le fruit du hasard, mais d’une « éducation », souffle-t-elle. Ses enfants, Laetitia, Kevin, Allan et Dylan « n’ont jamais traîné dehors. Quand ils étaient plus petits, je suis restée à la maison. Je les emmenais à l’école chaque matin et je faisais tout pour les récupérer à 16 h. J’ai mis ma vie entre parenthèses pour m’occuper d’eux ». Allan se souvient avoir grandi « avec des règles, strictes mais jamais trop », sous le regard de parents attentifs et impliqués.

La belle histoire d’Allan Petre a fait le tour du monde. Jusqu’à Dakar, où sa grand-mère maternelle, 83 ans, est fière de répondre à ses amis que le jeune homme vu dans le journal local est son petit-fils.

Depuis que son histoire est médiatisée, Allan est régulièrement comparé à l’astronaute Thomas Pesquet. Une filiation qui n’intimide pas le jeune homme. Au contraire. « Je le prends bien, je l’ai d’ailleurs rencontré en 2019 au salon du Bourget, dit-il. Mais on est quand même différents, on n’a pas le même parcours, on ne vient pas du même milieu. »

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Sur le tarmac du Bourget, devant Ariane 6. Il porte un costume Hugo Boss, une marque pour laquelle il travaillait pour financer ses études.

Le voyage dans ­l’espace, il y pense, évidemment. Il est encore trop jeune, 27 ans minimum sont requis. Mais il s’y prépare. L’appel a lieu tous les 10 ans environ. Thomas Pesquet en 2009. Sophie Adenot en 2020. « Le prochain risque d’être vers 2030 et j’aurai 30 ans », sourit-il comme si Oscar Wilde venait de lui souffler : « Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. »