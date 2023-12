Dans un livre sulfureux, le spécialiste de la monarchie Jaime Peñafiel, 91 ans, accuse la reine d’infidélité. Elle aurait entretenu une relation avec son ex-beau-frère.

Pierrick Geais PARIS MATCH

Ils avaient reçu pour mission de donner un avenir à la monarchie espagnole, ébranlée, notamment, par les accusations contre le roi Juan Carlos. Dans Letizia y yo (Letizia et moi), un certain Jaime del Burgo, avocat et entrepreneur, jusque-là connu comme l’ex-beau-frère de la reine, affirme avoir été son amant à l’époque où elle était journaliste. Il dit aussi, et ­surtout, que leur relation aurait repris après le mariage royal. La plupart des médias de la péninsule ibérique jugent cette histoire d’adultère peu crédible. Et y voient une nouvelle tentative pour fragiliser le roi.

Un milliard de téléspectateurs pour ce que l’on aurait pu qualifier de « mariage du siècle », si l’expression n’appartenait pas à d’autres. Le 22 mai 2004. Dans la cathédrale de l’Almudena, à Madrid, Letizia Ortiz, divine dans une robe de soie nacrée, unit son destin à celui de l’Espagne en disant « oui » au prince des Asturies, Felipe de Borbon. Une vingtaine de chefs d’État et 34 familles royales assistent à l’évènement qui, le temps d’une journée, réactualise la tradition du conte de fées. Il est descendant de Louis XIV, héritier du trône, elle est journaliste, vedette de la télévision publique… Un coup de foudre. Près de 20 ans plus tard, voilà qu’un scandale menace de ternir la belle histoire.

Dans son livre Letizia y yo (Letizia et moi), paru aux éditions Almuzara, le chroniqueur royal Jaime Peñafiel affirme que la veille de jurer fidélité à son mari, la future princesse a fait promettre à son ancien amant : « Rassure-moi : tu ne me quitteras jamais… »

Pour cet ouvrage, Jaime Peñafiel a longuement interrogé Jaime del Burgo, avocat et entrepreneur, que l’on pensait être un proche ami de la reine, mais qui affirme avoir été bien davantage… Il révèle en effet qu’ils auraient entretenu une liaison extraconjugale avant qu’il épouse finalement la sœur cadette de Letizia, Telma Ortiz.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Letizia et Jaime del Burgo à New York en août 2011, trois mois avant que la princesse des Asturies ne le prévienne qu’ils ne doivent plus se revoir.

Rembobinons. Jaime del Burgo aurait rencontré Letizia au début des années 2000, alors qu’elle entamait sa carrière dans les médias. Une relation se noue, qui reste – pour une raison inexpliquée – secrète. Peut-être parce que, à l’époque, Letizia vient de divorcer d’Alonso Guerrero, son professeur de littérature au lycée, qu’elle avait épousé en 1998. Les deux amants se retrouvent dans des hôtels dont Jaime del Burgo dresse une liste exhaustive : le Santo Mauro à Madrid, le Danieli à Venise et même le Rey Juan ­Carlos I à ­Barcelone… Drôle de coïncidence. « Notre aventure s’est terminée par un dîner dans les jardins de l’hôtel Ritz, à Madrid », poursuit-il. Ce soir-là, Jaime a l’intention de demander Letizia en mariage. Mais la jeune femme le prend de court en lui confiant qu’elle a rencontré un autre homme, « un diplomate », dont elle doit absolument taire l’identité et « qui l’obligera à quitter son métier de journaliste ». Immédiatement, Jaime comprend qu’il s’agit de Felipe de Borbon : « J’ai été le premier à savoir, là, avec une bague de fiançailles dans la poche de ma veste. »

Avant de se quitter, Jaime et Letizia font le pacte de transformer leur relation amoureuse en belle amitié. Ainsi, durant près d’un an, l’ancien amant devient le complice du nouveau couple qui vit les balbutiements de sa passion loin des regards.

Le 1er novembre 2003 sont annoncées les fiançailles. Jaime n’est jamais loin : Letizia lui demande même d’être l’un de ses témoins de mariage… S’il n’apparaît sur aucune photo, son nom figure bien sur les documents officiels publiés par la maison royale.

On lit que, la veille du mariage, Letizia a donné rendez-vous à Jaime, « au restaurant El Latigazo », précise-t-il : « Elle m’a pris la main et m’a demandé pourquoi je ne l’avais jamais demandée en mariage. Évidemment je n’ai pas répondu. Je lui ai remonté le moral du mieux que j’ai pu. » Indispensable confident, il est invité à passer les vacances d’été au palais de Marivent, que fréquente le roi Juan Carlos, la reine Sofia, son épouse, et le reste de la famille royale.

« Moi qui pensais qu’ils avaient un niveau intellectuel plus élevé, j’ai découvert qu’ils étaient uniquement intéressés par eux-mêmes. J’étais horrifié. Letizia était comme un renard dans un poulailler : plus intelligente que n’importe lequel d’entre eux, comme elle a fini par le démontrer », se permet-il de ­commenter.

Pour les princesses Leonor et Sofia, nées en 2005 et en 2007, il devient « tonton Jaime » et a sa chambre réservée au palais de la Zarzuela. Un jour (le lecteur ne saura jamais lequel…), au bord de la piscine, allongés dans des hamacs l’un en face de l’autre, Jaime et Letizia auraient laissé de nouveau parler leur cœur : « Comme je t’aime ! » lui dit-elle ; « Moi aussi », se serait-il embrasé. Leur amour aurait alors repris de plus belle : « Lors de mes visites à Madrid, nous allions toujours au cinéma le week-end avec Felipe, ­Letizia et quelques amis. Letizia et moi étions toujours assis côte à côte, nous tenant la main. C’étaient des moments de bonheur. » Ils auraient même envisagé de s’enfuir aux États-Unis pour refaire leur vie ensemble.

Mais la raison de Letizia sera plus forte que ses sentiments. En novembre 2011, alors que Jaime est à Londres, où il a déménagé, elle l’appelle : « Nous ne pouvons pas continuer à nous voir », dit-elle, avant de raccrocher. Pour autant, Jaime ne disparaît pas, puisqu’il s’éprend de sa petite sœur, Telma, la demande en mariage après seulement deux mois et l’épouse dès 2012.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Telma Ortiz, la sœur de Letizia, et celui qui est alors son nouveau compagnon, Jaime del Burgo, en vacances à Aspen, au Colorado, en avril 2012. Ils se marient le mois suivant.

On ne comprend pas ses intentions : fait-il cela par rancœur ou vengeance, pour rester proche d’elle ou parce qu’il était décidément amoureux d’un certain type de femmes auquel elles appartiennent toutes les deux ? Et Letizia l’a-t-elle poussé dans les bras de sa cadette pour le garder ou, au contraire, a-t-elle tout fait pour s’opposer à cette union ? Quoi qu’il en soit, ce mariage sera un fiasco : Telma et Jaime se séparent en 2014 puis divorcent en 2016. Lui ne tardera pas à convoler de nouveau avec une avocate suédoise, Lucia Diaz Liljestrom.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH En vacances à Rome en juillet 2012 : à droite, le prince et la princesse des Asturies avec leur fille Leonor, 6 ans. À gauche, Jaime del Burgo et Telma, tout juste mariés.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Letizia est à gauche, tout près de Jaime.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Jaime et Telma au large de Naples en juillet 2015.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Le couple Ortiz-del Burgo avec la fille de Telma, Amanda Martin, née d’une précédente union. À Oviedo, en Espagne, fin 2014, l’année de leur séparation. 1 /4







En 2020, il accorde une rare interview au quotidien El Mundo et y évoque celle qu’il surnomme encore affectueusement « ­Letiziana » : « C’est une femme extraordinaire, très amoureuse de son mari et qui lui apporte beaucoup. » Personne ne peut alors se douter de l’ardeur de leur passé.

Pourquoi Jaime del Burgo a-t-il décidé, 10 ans après, de se répandre de la sorte ?

« J’ignore ses raisons », nous répond Jaime Peñafiel, l’auteur de Letizia y yo. Pour seule explication, une lettre datée du 18 juillet et signée de sa main, publiée en prologue du livre : « Au cours des derniers mois, j’ai eu des conversations téléphoniques et échangé des courriels avec le journaliste M. Jaime Peñafiel, l’informant de faits pertinents sur ma vie privée. Il a mon accord pour divulguer les faits en question, soit en utilisant ses propres termes, soit entre guillemets. » Une note qui sent la précaution juridique pour introduire des confidences que certains remettent en cause.

L’auteur, lui, se félicite d’avoir écrit « une biographie très ­complète de Letizia », loin du filet d’eau tiède déversé par une presse qu’il juge « trop courtoise » : « Les Espagnols sont en droit de tout connaître d’elle. Quand on a son statut, la vie privée n’a plus à l’être », nous explique-t-il. Et d’ajouter, faussement songeur : « Mais je me demande si Felipe, lui, connaissait tous les aspects de la vie de Letizia. » Jaime Peñafiel, inépuisable commentateur royal de 91 ans, longtemps rédacteur en chef du magazine people ¡ Hola ! et intervenant sur diverses chaînes de télévision, n’en est pas à son premier coup d’essai pour tenter de décrédibiliser la reine consort.

Il nourrit envers elle une haine aussi profonde que vivace, n’ayant jamais accepté qu’une roturière – issue d’un milieu de gauche et journaliste de surcroît – puisse embrasser un tel destin.

« Je me souviendrai toujours de ce qu’a dit Juan Carlos à son fils quand celui-ci lui a annoncé qu’il comptait épouser Letizia : “Vous allez détruire la monarchie.” Je pense qu’elle n’a jamais été la personne adaptée, et cela se confirme. » Proche du roi émérite, aujourd’hui exilé à Abu Dhabi, Peñafiel exècre tout ce qui se rapproche du Nouveau Monde. Surtout, il n’a jamais digéré de ne pas avoir été invité au mariage de Felipe. Un affront impardonnable pour celui qui a couvert toutes les cérémonies royales, des funérailles de lady Di au couronnement du chah d’Iran et qui a accompagné Juan Carlos dans plus d’une centaine de visites officielles. Alors, depuis 2004, dans chacun de ses écrits, il déverse son fiel sur la reine consort qui, selon lui, aurait séparé Juan Carlos de Felipe et ferait tout pour que l’ancien roi ne meure pas en Espagne. Le ton de son Letizia y yo est souvent plus proche du portrait à charge que de la biographie objective.

La publication du livre, le 21 novembre, est passée quasi inaperçue. Mais le 3 décembre, Jaime del Burgo publie sur son compte X (anciennement Twitter) un prétendu autoportrait de ­Letizia, enceinte d’une de ses filles. Le message qui l’accompagne prête lui aussi à suspicion : « Mon amour, je porte ton pashmina. C’est comme te sentir à mes côtés. Il prend soin de moi. Me protège. Je compte les heures jusqu’à ce que nous nous revoyions. Je t’aime. » Une publication supprimée dans l’heure.

Jaime del Burgo assure que des preuves, il en aurait encore beaucoup – photos, vidéos, lettres – à l’abri dans un coffre-fort. Il raconte que sa maison en Suisse aurait été mise à sac par les services secrets espagnols, qui n’auraient rien trouvé…

Depuis lors, il reçoit régulièrement des menaces de mort. Rien qui, selon lui, puisse l’obliger à se taire. « J’ai dit ce que j’avais à dire, désormais il faut l’interroger elle, d’ailleurs n’oubliez pas le proverbe : “Qui ne dit mot consent” », réplique-t-il quand nous tentons de l’interroger.

​Au nom de qui s’exprime Jaime del Burgo ? Voilà la question que se posent les médias espagnols, qui jugent son histoire peu crédible et ont, pour la plupart, choisi de ne pas la relayer. Fils d’un ancien sénateur et député de Navarre, Jaime del Burgo est proche des sphères conservatrices. Dans son interview à El Mundo, en 2020, il vantait d’ailleurs la politique de Boris Johnson au Royaume-Uni, et ­s’attaquait à celle du premier ministre Pedro Sanchez. « Je n’ai plus d’intérêts en Espagne. Pas même un compte courant. Je parle une langue qui n’est pas ma langue maternelle. […] Pour les années qui me restent, je vivrai entre Londres et la Californie, les racines que j’ai décidé de donner à mes filles », se ­justifie-t-il dans le livre de Jaime Peñafiel, alors que cette histoire d’adultère ­supposé jaillit dans un contexte politique déjà agité. Différents partis, et surtout ceux d’extrême droite, reprochent à Felipe de ne pas s’être opposé à Pedro Sanchez quand il a promis d’amnistier les indépendantistes catalans condamnés en 2019. Une manœuvre qui lui a permis d’être reconduit à la tête du gouvernement…

Ce scandale arrive donc à point nommé pour déstabiliser le couple royal. Et faire passer Felipe pour un roi falot, aussi incapable de s’imposer à son premier ministre qu’à son épouse.

« Aux échecs, il n’y a pas d’échec pour la reine, mais il y en a pour le roi, quand sa couronne est menacée par un mouvement de l’adversaire. Plutôt que de l’ignorer, il conviendrait tout de même de démasquer le pion malveillant et de savoir s’il se déplace seul ou s’il est utilisé par des fous plus éclairés », juge le quotidien El Pais dans un éditorial.

Et le palais ? Il ne réagira pas. La famille royale espagnole est connue pour ne jamais communiquer. Le 4 décembre, ­Letizia et Felipe sont apparus au côté de Pedro Sanchez à la réunion annuelle de l’Institut Cervantes, au palais royal d’Aranjuez. Droits et dignes, mais les traits tirés.