À bientôt 80 ans, la chanteuse se bat contre un cancer qui ne lui laisse aucun répit. Elle a accepté de répondre à nos questions.

Marie-Laure Delorme Paris Match

Elle a fait rimer tristesse avec tendresse et nostalgie avec mélodie. Capable, à 20 ans, de nous tirer les larmes en fredonnant avec douceur : « On est bien peu de choses/Et mon amie la rose/Me l’a dit ce matin… » Mais 60 ans plus tard, pour Françoise Hardy, la douleur de vivre n’a plus rien de romantique. Atteinte d’un cancer du ­système lymphatique depuis 2004, elle souffre d’un lymphome de type Malt qui touche les muqueuses. Et subit de multiples épreuves, effets de la maladie et des soins, dévoreuses de petits et de grands bonheurs. Alors, elle fait son choix, sans hésitation, en militante du droit à l’euthanasie. Celle qui lisait l’avenir dans les astres ne veut pas entendre parler du sien. La plus sensible de nos artistes réclame le baisser de rideau.

Elle aura 80 ans en janvier. Françoise Hardy est l’une des plus grandes auteures-­compositrices-interprètes vivantes : Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu, Partir quand même, Tant de belles choses. Atteinte d’un cancer depuis des années, elle ne fait plus d’apparitions publiques. Françoise Hardy reste liée, au-delà de leur séparation, à Jacques Dutronc. Ils ont un fils ensemble : Thomas Dutronc. En commun, des univers musicaux et des liens indéfectibles. La chanteuse a accepté de nous parler d’elle, des siens, du monde. Comme d’habitude, elle dit ce qui ne se dit pas. Françoise Hardy reste une icône, car prononcer son nom, c’est voir un style, entendre une voix. La solitaire et singulière artiste, incapable de faux-­semblants, reste l’une des chanteuses préférées des Français. Ils ont raison de ­l’aimer, tant son talent est vrai.

Paris Match. Comment allez-vous ?

Françoise Hardy. Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal, car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l’arrière-gorge sont encore plus asséchées. C’est un cauchemar.

Êtes-vous bien soignée ?

Je me pose la question.

Quel regard portez-vous sur l’hôpital en France ?

Je ne connais pas assez d’hôpitaux pour porter un jugement. Le plus important, ce sont les médecins qui non seulement doivent être aussi bons que possible, mais aussi avoir de l’empathie, ce qui n’est pas toujours le cas.

La maladie vous a-t-elle appris des choses sur vous ?

Pas spécialement.

Le mental est-il essentiel dans la lutte contre la maladie, comme on l’entend si souvent ?

La maladie détruit le mental. L’âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d’équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger.

Vous aurez 80 ans le 17 janvier 2024. Que peut-on vous souhaiter ?

De partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l’impossibilité de respirer.

Vous protégez-vous ou suivez-vous l’actualité de la guerre Hamas-Israël ?

Cette actualité et celle de la guerre que Poutine fait contre l’Ukraine m’affectent plus que je ne saurais dire.

Comment jugez-vous la recrudescence des actes antisémites en France ?

J’ai l’impression qu’en France et un peu partout, il y a davantage d’islamistes radicaux qu’on imaginait, car la barbarie se répand et vient en grande partie de là. Les croix gammées sur les murs me scandalisent, sans parler des meurtres trop fréquents à l’arme blanche.

Dans le paysage politique actuel, gardez-vous votre confiance à Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est quelqu’un de bien, de très au-dessus du lot, et il est intègre. Il n’y a guère qu’Édouard Philippe qui lui arrive à la cheville. Mais j’aurais aimé qu’il diminue l’endettement et la dépense publics. C’était probablement impossible.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH En 2016, avec son fils, Thomas Dutronc, 43 ans, amateur de jazz manouche. Son premier album, en 2007, a dépassé les 400 000 exemplaires.

Pensez-vous au monde dans lequel va vivre votre fils, Thomas Dutronc ?

Cela m’obsède et m’affecte au plus haut point. J’essaie de me rassurer en me disant que Thomas a assez de mobilité, de souplesse, d’ouverture, qu’il est assez polyvalent et intelligent pour s’adapter.

La maison de Monticello, que vous avez fait construire en Haute-Corse, où vivent aujourd’hui Jacques Dutronc et sa compagne, Sylvie Duval, vous manque-t-elle ?

La maison et le jardin me manquent, bien sûr, mais comme il m’est devenu impossible d’y aller et plus encore d’y vivre, j’évite d’y penser

Avez-vous lu les Mémoires de Jacques Dutronc, Et moi, et moi, et moi, au Cherche Midi, et, si oui, qu’en avez-vous pensé ?

Je suis tombée des nues quand j’ai appris qu’il publiait ses Mémoires et il m’a d’abord dit qu’il ne les avait pas écrits lui-même. Il m’avait habituée aux petits mots très brefs, très gentils, dans lesquels il n’exprimait pas grand-chose. Quand j’ai commencé à lire son livre, j’ai reconnu le style de ses interviews. Il m’avait menti parce qu’il craignait que je n’apprécie pas ses textes ! Malgré mes grosses difficultés de vision, j’ai réussi à lire Et moi, et moi, et moi et j’ai été aussi subjuguée qu’enthousiasmée.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Idole des (très) jeunes : Thomas naît le 16 juin 1973.

PHOTO PARIS MATCH En trench-coat pour La pluie sans parapluie, son 26e album, en 2010, année du retour sur scène de Jacques Dutronc. 1 /2



Dans son entretien à Paris Match, en novembre, Jacques Dutronc a dit qu’il ne parlait pas de vous parce qu’il vous aimait. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Depuis quelques années, nous nous écrivons chaque jour et il m’a fait quelques déclarations très émouvantes. Dommage qu’il n’ait pas été un peu plus démonstratif durant les 20 années, plus éprouvantes pour moi que pour lui, que nous avons vécu ensemble.

Jacques Dutronc trouve que votre fils, Thomas, ­possède votre caractère.

Non. Thomas travaille tout le temps comme cela a été mon cas et il est aussi loyal, honnête que je le suis. Mais il est mille fois plus souple, mobile, ouvert, rapide, adaptable que moi.

L’amitié est-elle toujours présente dans votre vie ?

Oui, heureusement.

Échangez-vous encore avec Patrick Modiano et sa femme, Dominique ?

Dominique m’envoie des petits mots très gentils auxquels je réponds et que je signe en lui demandant d’embrasser son « grand Pat », que j’ai connu avant de la ­rencontrer.

Continuez-vous à lire ?

J’ai relu Agatha Christie, car j’avais tout oublié. C’était un génie sur le plan de la psychologie, de la précision, de la cohérence de ses romans, qui sont des suspenses captivants. J’ai relu aussi un livre très drôle dont j’avais également oublié le contenu : La route sanglante du jardinier Blott, de Tom Sharpe. Mais maintenant, à cause de ma vision détériorée, je ne peux plus lire, je ne peux même plus regarder la télé, ce qui, quand je tombais sur un bon film, était la meilleure façon de déconnecter.

Il paraît que vous aimiez le feuilleton Plus belle la vie. Si oui, pourquoi ?

J’ai beaucoup apprécié cette série que j’ai découverte sur le tard, mais je n’ai aucune envie d’en regarder la suite. La question ne se pose d’ailleurs pas, puisqu’avec mes problèmes de vision, je ne peux plus ­regarder la télévision. Ça me plaisait parce qu’il y avait un suspense permanent et que les personnages principaux étaient attachants, avec une personnalité bien à eux. Par moments, l‘imagination des scénaristes allait trop loin, mais on s’y laissait prendre.

Quels sont alors vos ­plaisirs aujourd’hui ? On imagine la musique…

Il m’en reste peu. Je vais régulièrement sur YouTube pour découvrir ou réentendre des vidéos qui m’ont plu de Thomas, de Jacques ou de moi-même et de tas d’autres. Pour voir ou revoir certains débats aussi.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH La robe en métal doré, signée Paco Rabanne (1968), est déclarée importable. Mais Françoise Hardy, 24 ans, impose un style : chic et strict, plus science-fiction que yéyé.

Ne vous dites-vous pas que vous n’avez pas assez profité de votre beauté et de votre talent dans votre jeunesse ?

L’idée de profiter de quoi que ce soit ne m’est jamais venue à l’esprit et je ne me trouvais pas si belle que ça.

Dans les Mémoires de Paul Newman, publiées à La Table ronde, on découvre un homme qui ne s’est jamais aimé, notamment à cause de sa mère. Diriez-vous cela de vous ?

Ma mère m’a beaucoup aimée, mais s’est, hélas, définitivement fâchée avec moi parce qu’elle détestait Jacques. Elle m’aurait voulue pour elle toute seule ! Par ailleurs, je ne me suis jamais demandé si je m’aimais ou non et je serais incapable d’y répondre.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Avec Madeleine, sa mère, dans la loge de l’Olympia, en 1963.

Pourquoi votre mère n’appréciait-elle pas Jacques Dutronc ?

Parce qu’elle pensait qu’il était le pire père et le pire mari qui soit.

Dans votre répertoire, donnez-vous une place à part à Tant de belles choses, l’une de vos plus belles chansons ?

Quand j’ai rédigé mes commentaires sur mes textes dans le recueil qui y est ­consacré, Chansons sur toi et nous, j’ai pris conscience du grand nombre de bons textes que j’avais écrits, soit sur mes propres mélodies, soit sur celles d’autres compositeurs, que j’avais retenues parce qu’elles me touchaient et me touchent d’ailleurs encore.

Vous avez la réputation de ne pas arrondir les angles, de dire les choses franchement, trop franchement. En convenez-vous ?

En général, je dis ce que je pense, mais il y a bien sûr de nombreuses situations où il vaut mieux garder pour soi ce que l’on pense et d’autres, heureusement plus rares, où l’obligation de mentir s’impose.

PHOTO BERNARD LELOUP, ARCHIVES PARIS MATCH Dans les lignes de la main de Jacques Dutronc, en 1972. Un art divinatoire qu’elle ne pratique pourtant pas, contrairement à la lecture des astres.

Parmi les milliers de photos qui existent de vous, en avez-vous une que vous aimez particulièrement ?

Il y en a beaucoup et c’est quasiment impossible de faire un choix. J’ai un faible pour une photo de Bernard Leloup où je regarde la main de Jacques – je ne sais pas lire dans les lignes de la main, mais ça m’intéresse de les voir.

Avez-vous jamais eu le sentiment ­d’appartenir à votre public ?

Je n’ai jamais eu ce sentiment-là. Le public, c’est tellement abstrait, tellement diversifié… Il suffit d’avoir quelques avis sur une chanson pour constater qu’elles ne sont pas toujours perçues comme il faudrait, alors qu’elles sont pourtant très claires.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH À 18 ans, dans sa chambre de jeune fille. Elle vient d’enregistrer Tous les garçons et les filles, 700 000 exemplaires vendus.

Par vos chansons, vous avez apporté du bonheur aux autres. Est-ce un réconfort ?

Ce n’est pas un réconfort parce que je suis consciente de ce que vaut telle ou telle chanson, et le réconfort arrive quand on termine un texte en sachant qu’il est réussi, mais cela fait bien sûr très plaisir quand une chanson qu’on aime, et dont on est fier, a du succès. Un peu moins quand des gens apprécient une chanson que l’on ne trouve pas terrible.

Quels liens entretenez-vous avec les chanteuses de la nouvelle génération ?

Il n’y a guère que Juliette Armanet avec laquelle je corresponde de temps à autre. Elle a composé de très belles mélodies, et les grands mélodistes, je n’en connais pas dans la nouvelle génération.

Pensez-vous à la postérité, aux traces que vous allez laisser ?

Je pense surtout aux très gros problèmes que devra vivre la postérité.

Avez-vous des projets ?

Partir dans l’autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible.