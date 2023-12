Nous sommes allés au Yukon pour suivre le tournage de Kina & Yuk. Deux adorables renards polaires qui vont briller sur les écrans à Noël

Pour son troisième long métrage, le cinéaste animalier ­Guillaume Maidatchevsky a dû affronter les –30 °C de l’hiver canadien. Froid de canard pour le caméraman. ­Chaleur de bête pour les vedettes du film, victimes du réchauffement ­climatique. Blue et Chucky incarnent leurs propres personnages : des renards du Grand Nord menacés par la fonte des glaces et la folie des hommes. Dans ce ­nouvel Appel de la forêt, le réalisateur a pris le même parti que Jack London un siècle plus tôt : raconter l’histoire du point de vue des animaux. Les complications techniques en plus.

Nous voici au Yukon. Dans le nord-Ouest du Canada, ce territoire presque aussi grand que l’Espagne recense moins de 45 000 habitants. Et avant même d’y avoir posé le pied, il est facile de comprendre la raison de cette désertion. Pour arriver sur ces terres, il faut emprunter la seule compagnie aérienne locale, Air North, connue pour ses délicieux biscuits et ses avions d’un autre temps, ­fréquemment soumis aux trous d’air. À l’arrivée à Whitehorse, la capitale, en plein mois de mars, la première rencontre est ­poignante : le grand froid. Le vrai, celui que seuls le père Noël et les pingouins côtoient. Par –30 °C, oubliez les doudounes de vos enseignes habituelles, il faut louer du matériel qui pèse lourd, en peau de bête et en quadruple épaisseur.

Rendez-vous est pris à 7 heures pour un petit déjeuner local – saucisses et œufs brouillés. Guillaume Maidatchevsky, le réalisateur, nous accueille avec un large sourire. « Bienvenue dans le Nord ! » Voilà plusieurs semaines que lui et son équipe tournent de nuit, en extérieur, et ce qui frappe en les voyant ce sont leurs visages, marqués par le froid. « Mes enfants disent que j’ai pris un coup de vieux », s’amuse Guillaume. Face aux problèmes de ­circulation sanguine et autres gerçures des Français, le ­médecin a tranché : « Aucun corps humain n’est fait pour supporter ça. Il faut arrêter de ­travailler dehors. » Ce ne sera pas pour tout de suite…

Le tournage des jours suivants a lieu à ­Carcross, une station balnéaire estivale aux allures de décor de western, ­laissée à ­l’abandon l’hiver. En résumé : un lac, un pont et la forêt. La route pour s’y rendre est encadrée d’arbres à perte de vue, écrasés par le poids de la neige, et ponctuée de troupeaux d’orignaux. « Il faut se méfier, ils ont tendance à attaquer ! » ­Guillaume Maidatchevsky est ­habitué à ces ­environnements hostiles. Après des années de documentaires nature et animaliers, il s’est notamment fait connaître grâce à Aïlo, l’histoire d’un renne sauvage en Laponie. C’est sur ce tournage qu’il a croisé pour la première fois des renards polaires et a décidé de leur consacrer un film. « Je les ai trouvés adorables, mais ils ne sont pas faciles à apprivoiser, donc cela a demandé beaucoup de travail. » Ainsi est née l’idée de Kina & Yuk. Les parents du cinéaste voulaient qu’il suive leurs traces : instituteur. S’il a épousé une prof, il a fini bio­logiste.

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Guillaume Maidatchevsky et son outil de travail. La caméra face à sa grande ennemie : l’humidité.

Sur place, la fine équipe, moitié française, moitié canadienne, est déjà au travail. Les accessoiristes posent des filets pour délimiter l’espace où évolueront les animaux, et remuent la neige afin ­d’effacer les traces des chaussures. Les déplacements se font en motoneige. Entre les 30 centimètres de neige poudreuse et le poids de l’équipement, le moindre pas demande un effort surhumain. Les aides-réalisateurs ouvrent une remorque où dort le matériel. « On laisse tout dehors pour éviter les écarts de température qui pourraient griller les caméras. Et on utilise des produits pour absorber l’humidité. C’est une véritable gymnastique », explique un membre de l’équipe technique.

Au même moment, un camion se gare sur le côté de la route. En sortent trois gaillards, chaînes à la main. Dans l’obscurité du coffre se dessinent des paires de billes brillantes, rivées sur nous. Le silence laisse place aux grognements. La meute de loups est prête à sortir. Dehors, plusieurs cages immenses ont été installées. Elles sont là pour ­éviter que les fauves restent enfermés toute la journée. Encore faut-il les y ­emmener… « Même en laisse, il ne faut pas un seul élément qui pourrait les perturber. C’est très craintif, un loup. S’ils prennent peur, on ne pourra jamais les rattraper. »

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Un dresseur ou « imprégnateur », seul autorisé à approcher ces « grands méchants loups » doux comme des agneaux.

À ­raison : les loups canadiens sont aussi énormes que puissants. Le genre qu’on n’aurait pas envie de croiser en forêt. Toutefois, le mythe du grand méchant loup s’arrête là. Car une fois en cage, ces boules de poils sont câlines, joueuses, jusqu’à lécher nos doigts gantés comme nos objectifs de téléphone. Adorables « loulous », comme les surnomment affectueusement les trois ­dresseurs qui s’en occupent. Eux se font appeler « impré­gnateurs ». Leur rôle est d’élever les animaux dès leur plus jeune âge, de les habituer à effectuer les tâches nécessaires aux tournages et d’assurer leur bien-être quotidien. Ils sont contrôlés par des experts, présents sur le plateau, et sont les seuls autorisés à approcher les vedettes du film. « On limite les contacts avec l’humain, ­précise le ­réalisateur. Mon but est que les animaux évoluent dans un environnement le plus sauvage possible avec des réactions naturelles. Ça demande du temps, mais on les laisse vivre, c’est important. » La patience est reine. Il faut parfois 10 heures pour une poignée de secondes de plan final.

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH La vedette du film ne sort jamais sans sa fourrure.

Après une matinée à filmer les loups, il est temps de les rentrer et d’aller chercher les renards, mais de façon à ce qu’ils ne se croisent pas. Cette fois, une caisse de transport, identique à celle taillée pour un chat, suffit. Impossible de ne pas tomber sous le charme de ces peluches au format plus réduit que les renards européens, à la fourrure plus soyeuse aussi. Là où les loups sont appâtés avec de la nourriture, le renard est appelé au sifflet et se repère grâce à une petite plaque de bois. Si certaines tâches se passent sans trop d’encombres, un rien les perturbe. Il a fallu soudoyer la seule habitante à des kilomètres à la ronde pour qu’elle fasse rentrer ses chiens dont les aboiements terrorisaient Chucky, la renarde grise.

Sans oublier de garder un œil sur l’aigle royal posé dans l’arbre ­voisin, qui considérait Blue, le renard blanc, comme un parfait goûter.

Heureusement, la ­plupart des acteurs poilus ont déjà tourné, ils connaissent la chanson. « Mais avec les animaux, il faut toujours être aux aguets. On n’est jamais à l’abri d’une surprise. Sur le tournage du Peuple migrateur, quand est passé un troupeau d’oies sauvages, la moitié de nos oiseaux les ont suivies ! Des mois de boulot partis en fumée », se ­souvient un des membres de l'équipe.

Installé dans la seule station-service du coin, Guillaume Maidatchevsky partage les images des dernières semaines : les renards dans leur terrier, jouant ensemble ou ­courant à travers les étendues enneigées. « La spécificité de Guillaume, c’est de ­filmer à hauteur d’animaux, nous glisse un des producteurs. C’est rare. »

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Storyboard détaillant une séquence clé : Kina, coincée sur un pont entre les loups et les hommes.

Plutôt réservé, Guillaume n’est pas de ces réalisateurs-­meneurs qui parlent fort et dirigent seuls. Sa force est de savoir s’entourer. Il a la même équipe, solide, depuis des années. Mélanie Caudron, aide-réalisatrice de choc, est le ciment sur lequel tout repose. Elle connaît les séquences sur le bout des doigts, scrute la météo, chapeaute toute l’organisation. « J’ai une confiance aveugle en elle. Elle est fiable. Sur un film aussi dur que celui-ci, il faut des gens motivés », dit Guillaume.

Après notre départ, le tournage a continué plusieurs mois, puis la claquette finale sera suivie de semaines de postproduction. Le prix du naturel.​