La légende du cinéma américain n’a pas dit son dernier mot. Et tourne, à 93 ans, Juror #2, son 42e film.

Christophe Carrière Paris Match

Il a commencé comme un dur, il finit comme un sage. Le justicier le plus sexy de Hollywood est entré vivant dans la légende des réalisateurs. Chacun de ses films semble le dernier. Mais, au suivant, c’est la même envie et la même énergie que le public découvre. L’ascète a appris qu’il y avait un temps pour être dans l’action et un pour regarder les autres s’agiter. Et quel meilleur point de vue que l’œilleton d’une caméra ? Avec Juror #2, son nouveau thriller, Clint Eastwood administre ce qu’il sait faire de mieux : une leçon d’humanité.

Il y a les cinéastes qui jurent mettre fin à leur carrière, mais qui n’y arrivent pas ; ceux qui feraient bien d’y songer ; et puis il y a Clint. Oui, Clint Eastwood. De quel autre Clint pourrait-on parler ? Certes, il y eut Clint Walker, dont l’heure de gloire fut d’être le héros de la série Cheyenne dans les années 1950-1960, ainsi qu’un des Douze salopards de Robert Aldrich. Mais il est depuis longtemps tombé dans l’oubli. Non, il n’y a qu’un seul Clint dans la culture populaire.

À 93 ans, du haut de son 1,93 mètre, il se porte comme un charme. Assez en tout cas pour mettre en scène Juror #2, son 42e long métrage – 41e si on ne compte pas La corde raide qu’il n’a pas signé, même si les admirateurs savent qu’il a fait tout le boulot. Eastwood ne lâche pas la rampe et n’en a jamais eu l’intention, n’en déplaise aux Cassandre qui voyaient dans son précédent film, Cry Macho, un adieu, la conclusion d’une trilogie (avec Gran Torino et La mule), en même temps que la fin d’une carrière jalonnée par 162 trophées, dont deux Oscars du meilleur réalisateur (Impitoyable et Million ­Dollar Baby). Clint reste un gagnant. Un battant. Le dernier des géants.

« Je n’ai pas l’intention d’arrêter », avait-il pourtant annoncé dès la sortie de Cry Macho. Gros ouf de soulagement chez les exégètes qui trouvaient ce long métrage très en dessous de ce dont est capable le bonhomme. Les mêmes assurent, dans la revue ­professionnelle The Hollywood Reporter, que le nonagénaire s’est lancé dans Juror #2 pour « pouvoir partir la tête haute vers le soleil couchant ». On ne prête qu’aux vieux.

En réalité, voilà plus d’un an qu’Eastwood bataille pour porter à l’écran cette histoire d’un juré (Nicholas Hoult, ex de Jennifer Lawrence rencontrée sur X-Men : le commencement) face à un dilemme cornélien : participer à la condamnation d’un gars qu’il sait innocent, puisqu’il est lui-même l’auteur du crime. Ou se dénoncer. Petite parenthèse cinéphile que d’autres pinailleurs ouvriront sans doute : la trame rappelle quelque peu un chef-d’œuvre méconnu de Georges Lautner, avec Bernard Blier dans le rôle-titre : Le 7e juré (1962). Ce n’est pas la première fois qu’un synopsis en renvoie à un autre et octroyons à Eastwood un droit dont il a rarement bénéficié : la présomption d’innocence. Car oui, il a plus d’une fois été « Jugé ­coupable » par des critiques qui, s’ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur les artistes, auraient envoyé celui-ci « ad patres » il y a déjà un demi-siècle ! En 1971, très exactement.

Parce qu’il incarne L’inspecteur Harry de Don Siegel, un policier qui substitue à une justice impuissante son 44 Magnum, Clint Eastwood est décrit comme un « réactionnaire », un « dangereux nihiliste » … Il pourrait se défendre en précisant qu’il n’a signé ni le scénario ni la mise en scène. Sauf qu’en 1973, comme pour enfoncer les clous de son cercueil, il réalise et joue L’homme des hautes plaines, l’histoire d’un cow-boy solitaire qui revient se venger d’une populace qui l’a lynché et laissé pour mort. La critique française touche le point Godwin : elle voit dans ce western « une apologie du fascisme », « un parfait héros nazi », « un « Mein Kampf » de l’Ouest » ! Pendez-le haut et court ! Aujourd’hui, le film est considéré comme un classique. Gare à qui en dirait du mal ! À l’exception de Pauline Kael, éminente ­critique américaine décédée en 2001, arbitre des élégances cinéphiles, qui ne lâcha jamais l’affaire : « Eastwood prive les films d’action dramatiques de leurs dernières prétentions à peindre des sentiments humains ; il les transforme en simples exhibitions de barbarie, sans âme, presque abstraite. » Pas plus elle que les autres médisants n’ont eu gain de cause.

Au fil de ses films, de ses rôles et de sa vie, Eastwood a prouvé qu’il était aussi impitoyable qu’humaniste, aussi dur que romantique, aussi libertarien que tolérant.

Il est, comme le résume le journaliste Éric Libiot dans Clint et moi (éd. J.C. Lattès) : « L’homme qu’on aimerait flinguer pour mille ­raisons et qu’on applaudit pour une seule : parce que c’est lui. »

« Lui », c’est un gamin de la Grande ­Dépression américaine, né en 1930 d’une mère comptable dans une compagnie d’assurances et d’un père caissier dans une banque. Deux boulots qui, dans le contexte d’une crise économique mondiale, n’entrent pas dans la case des emplois pérennes. Les parents galèrent, et Clint, qui n’est déjà pas du genre à pleurnicher, se démerde. Il est pompiste, bûcheron et musicien avant tout parce que c’est ce qu’il veut faire plus tard. À 15 ans, il joue du piano dans des clubs et côtoie des pointures du jazz comme ­Charlie Parker (dont il signera, plus tard, le biopic Bird), Lester Young, Hank Jones… En 1951, l’armée le réquisitionne pour la guerre en Corée. Il se voit déjà mort, mais n’en fait pas tout un plat. Le mec est en acier trempé. Il n’en est pas moins un être humain soumis au principe d’Archimède : quand son avion s'écrase en pleine mer, il remonte à la surface et échappe au front : désormais, il apprendra à nager aux soldats.

PHOTO ARCHIVES GETTY IMAGES En 1956 à Los Angeles. À 26 ans, il apparaît enfin au générique d’un film : La VRP de choc.

Comme le prof de natation est une belle bête, ­Hollywood le repère. Tant pis pour la musique, va pour le cinéma ! Des petits rôles de rien jusqu’au jour où, avec sa carrure imposante, il bouscule sans le faire exprès un producteur. Ce dernier, qui cherche le cowboy principal d’une série télé, Rawhide, vient de trouver sa perle rare. La gloire sur le petit écran ne transpirant pas sur le grand, Clint part en Italie pour tourner avec Sergio Leone en lieu et place de Henry Fonda et Charles Bronson qui ont tous deux refusé le rôle de Pour une poignée de dollars. Suivent Et pour quelques ­dollars de plus et, surtout, Le bon, la brute et le truand.

PHOTO ARCHIVES BETTMANN En 1971, Clint Eastwood dit en avoir appris assez pour devenir réalisateur. Il tourne son premier film : Un frisson dans la nuit

Eastwood revient aux États-Unis auréolé du statut de vedette dans le genre dur à cuire mutique et solitaire. Pourtant, en 1971, l’année de L’inspecteur Harry justement, il réalise son premier long métrage : Un frisson dans la nuit, où il joue un animateur radio persécuté par une psychopathe. Un gars vulnérable, donc. L’année d’après, il met en scène Breezy, une histoire d’amour entre un quinquagénaire (William Holden) et une hippie de 20 ans qui vont se heurter au qu’en-dira-t-on. Et il est où le fasciste bas de plafond ? Ni là ni ailleurs.

Parfois, j’ai l’impression que les gens s’attendent à ce que je dégaine mon 44 Magnum, et qu’ils sont déçus. Quand on a vécu le dénuement matériel et l’incertitude du lendemain, ce qui fut mon cas, on en garde un certain conservatisme dans sa philosophie de l’existence. Je suis un homme paisible. Clint Eastwood

Un homme à femmes, également. La légende veut qu’il n’ait jamais passé une nuit seul. S’il ne s’est marié que deux fois, il a eu de nombreuses compagnes. Et huit enfants au total, de cinq femmes différentes. Quand on évoque son pouvoir de séduction, il botte en touche : « Quoi que l’on découvre sur les femmes, ce ne sera jamais assez pour les comprendre vraiment. »

Sûr qu’il est complètement passé à côté de l’actrice ­Sondra Locke (disparue en 2018), avec qui il est pourtant resté plus de 12 ans et avec qui il a tourné six films, mais autrice en 1997 d’un bouquin explosif : The Good, the Bad & the Very Ugly, réquisitoire contre son ex, « l’homme qui n’a jamais été fidèle », écrit-elle. S’il n’y avait que ça ! Il aurait été violent, l’aurait forcée à avorter deux fois et même à se ligaturer les trompes et, pour finir, l’aurait ostracisée après leur séparation… C’est pour ce dernier fait qu’elle l’attaque en justice. Au procès retentissant, les deux préféreront l’arrangement financier. À Hollywood, les histoires d’A finissent chères.

Pas toutes, car Eastwood reste plutôt en bons termes avec ses ex. Depuis 2014, il file le parfait amour avec Christina Sandera, ex-employée de l’hôtel-restaurant qu’il ­possède à Carmel, son port d’attache californien. Mais le doute subsiste comme une tache dans le dos : Eastwood est-il un macho brutal à sang-froid ? Certes, la relation entretenue avec Sondra Locke fut toxique, mais l’eau a coulé sous les ponts depuis. Elle ruisselle même avec Sur la route de Madison, chef-d’œuvre mélodramatique avec Meryl Streep. Et comme le bonhomme n’est pas à un paradoxe près, notons que Meryl Streep, à l’instar de Sean Penn, Matt Damon ou encore Leonardo DiCaprio, qui ont aussi tourné avec le maître, est une anti-républicaine notoire, quand Eastwood lui, vomit Barack Obama et reconnaît volontiers avoir voté pour Donald Trump – qu’il ne porte pas pour autant dans son cœur.

PHOTO BACKGRID USA / BESTIMAGE À 93 ans, Clint Eastwood est toujours sur les plateaux. Ni lui ni les studios Warner Bros. n’ont annoncé qu’il tournait son dernier long métrage.

Ah ! C’est sûr, Eastwood est dur à cerner. En entrevue, il ne lâche pas grand-chose. Tout le contraire quand il est sur un plateau, aux dires de sa fille ­Alison, comédienne qu’il a dirigée à plusieurs reprises : « C’est un vrai clown, il aime plaisanter et faire l’idiot. » Et c’est vrai qu’il a l’air de s’éclater sur le tournage de Juror #2, heureux de reprendre du service après trois mois d’arrêt pour cause de grève des acteurs.

Il est là, le vrai Clint Eastwood : serein, sûr de lui, entouré des mêmes techniciens depuis des ­décennies, se foutant éperdument de nos questionnements. « Je vivrai ma vie à mes conditions ou pas du tout », disait-il en 1983 dans Honkytonk Man, un film introspectif qui fit ­basculer de son côté la majeure partie de ses contempteurs. Plus récemment, dans Paris Match, il déclarait : « Je ne cultive pas les regrets. Je suis très fataliste. Je choisis de vivre intensément chaque jour, en me disant que c’est le ­premier jour du reste de ma vie. » En clair, l’heure de la retraite n’est pas près de sonner.