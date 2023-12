Assis autour de Sandrine et Olivier, trois de leurs quatre fils. De gauche à droite : Raphaël, 20 ans, Martin, 35 ans, Valentin, 33 ans, et Majo, la mère de Sandrine. Chez eux, à Boulogne-Billancourt, le 20 novembre

Les Kretz vendent des demeures de rêve. Une famille formidable transformée en vedettes de la téléréalité.

Léa Bitton Paris Match

Ils sont un peu les Kardashian français du foncier : en quête de volumes hors norme. « Une famille ordinaire au service de lieux extraordinaires », vante l’agence immobilière créée en 2007 par Sandrine et Olivier, une institutrice et un directeur commercial en reconversion professionnelle. Leur nouvelle vocation contamine à tour de rôle leurs quatre fils. En 15 ans, les Kretz sont devenus les spécialistes de biens à plusieurs millions d’euros, mais ouverts à tous les fantasmes. Depuis 2020, leurs aventures commerciales et familiales sont suivies par plus de 750 000 téléspectateurs chaque semaine. Et la quatrième saison de L’agence sera diffusée sur TMC à partir du 7 décembre.

D’un geste précis, Olivier Kretz arrange encore la nappe déjà parfaitement repassée. Dix heures pétantes, à peine le temps d’avaler un café, le patriarche démarre l’interview, aussitôt interrompue par l’arrivée de son épouse, Sandrine, et de sa belle-mère, Majo. Toutes deux sortent de chez le coiffeur pour la séance photo. « C’est parfait, les boucles vont avoir le temps de retomber un peu », se réjouit l’attachée de presse. Les Kretz, sourires et bronzage de vedettes hollywoodiennes, sont agents immobiliers spécialisés dans les biens d’exception dont les aventures, mises en scène et diffusées sur TMC, font rêver pas loin d’un million de fans français. Succès très tôt repéré par Netflix, qui en a racheté les droits en 2021.

La saison 3 de L’agence s’achevait par le départ des parents pour le Brésil. En réalité, ces derniers ne semblent pas encore prêts à quitter la France. Mais le couple, proche de la retraite, a tout de même décidé de confier les rênes de l’entreprise à leurs quatre fils. « J’avais un peu honte de les laisser. Et puis, finalement, ça fait du bien », sourit Olivier. Sandrine, elle, a un peu plus de mal à s’éloigner de « ses lionceaux ».

Tout repose dorénavant sur les épaules de Martin et Valentin, les aînés de 35 et 33 ans. « Travailler avec ses parents, c’est comme vendre une maison avec un panneau « Non négociable », explique le plus grand. Nous n’avons pas forcément la même vision sur le long terme. Ils sont plus sur le départ de la boîte que dans son développement. »

À quelques jours de la diffusion de la quatrième saison, la famille Kretz a un emploi du temps de ministre. « J’ai un rendez-vous téléphonique à 14 heures », lâche l’un d’eux. « Je suis attendu à 15 h 15 dans le XVIe », rebondit l’autre. Ce lundi de novembre, la famille est réunie sauf Louis, 29 ans, le troisième fils, qui est à Barcelone, sa « ville de cœur ». Avec sa compagne, Adriana, il a pour mission de développer l’agence en Espagne. Par égard pour les fans, on n’en dira pas plus sur sa nouvelle vie…

Avant le début de la séance photo, Valentin hésite. Plutôt costume ou pull en laine ? Espadrilles ou chaussures de ville ? Il opte pour une chemise bleu ciel et une paire de mocassins. « Tu sais que chez Barnes, ils n’ont pas le droit aux espadrilles ? » Les Kretz sont beaucoup plus cool. Pas besoin de code vestimentaire ! Et gare à ceux qui oseraient les comparer aux Kardashian. « On essaie toujours de nous mettre dans des cases, mais notre programme est unique. »

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH La cuisine est la salle de réunion préférée de la famille. À l’heure du débreffage, Sandrine et Olivier partagent un café avec leurs fils aînés.

La smala prend la pose dans le salon, le ton monte en quelques secondes. « Quand on ne s’engueule pas, ce n’est pas normal ! » lâche Martin entre deux sourires. Valentin raconte que, depuis le début de l’aventure, il n’y a jamais eu autant de tensions que cette année. « Ça a été la période la plus mouvementée jamais connue. Les engueulades ont duré plus longtemps que d’habitude. Encore ce matin, Martin m’a ­raccroché au nez. J’avais envie de l’étrangler. Je me suis dit que j’allais lui mettre la misère pendant une semaine. Mais une heure après, c’était oublié. »

Les embrouilles sont pires dans la vraie vie, mais on ne peut pas tout filmer, s’amuse Raphaël, le petit dernier, âgé de 20 ans. Heureusement, nous ne sommes pas rancuniers.

Une musique brésilienne en fond sonore, les Kretz se déhanchent, esquissent un pas de danse. « Baisse un peu, on n’est pas non plus en soirée », lance Valentin au vidéaste officiel, son cousin germain. Ici, tout est affaire de famille. Même Majo, la grand-mère, est ­présente. Cette mamie de 89 ans, habillée comme une ado, est devenue la mascotte de l’émission. « Impossible de faire un pas dans la rue sans qu’on ­m’arrête pour prendre un égoportrait. » Quelques séquences mémorables ont forgé son personnage. Balade à moto avec l’un de ses petits-fils, inscription sur un site de ­rencontres. A-t-elle enfin trouvé l’amour ? « Malheureusement non. Mais j’ai quand même eu la chance d’avoir vécu 27 ans avec un homme qui était dans la musique. »

Ce rêve américain version Hauts-de-Seine remonte à 2006, quand Olivier et Sandrine Kretz cherchaient une grande demeure pour leurs quatre fils. « Je suis tombée sur cette maison à Boulogne-Billancourt qui pouvait être divisée en trois, raconte la mère de famille. Alors on l’a achetée, puis on a cherché des copropriétaires. » Cette transaction réussie en amateurs leur donne envie de passer professionnels. À 45 ans, Olivier décide de se lancer ; son épouse, professeure des écoles, le rejoint.

Aujourd’hui, ils ont 70 agents à travers le monde. « C’est ma plus grande fierté, lâche Olivier. En visitant tous ces biens magnifiques, je me disais que c’était dommage de ne pas pouvoir en faire profiter les autres. L’idée a germé. Il y a eu un premier documentaire, un deuxième, un troisième… » Jusqu’au jour où Réservoir Prod et Story Nation proposent de mettre en place un programme télé.

« Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des gens normaux. Enfin, presque normaux », sourit le père de famille.

Si lors de la première saison les Kretz vendaient des biens parisiens évalués entre 2 et 3 millions d’euros, ils proposent aujourd’hui des propriétés 10 fois plus onéreuses à travers le monde. New York, Ibiza, Bali… « On se dit qu’on a tout vu, mais on découvre toujours quelque chose d’encore plus fou. » Valentin s’émerveille en évoquant une maison de 500 mètres carrés rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris. « Un havre de paix où l’on entend les oiseaux le matin. » Il vient de la vendre 28 millions d’euros. Olivier, lui, a un faible pour la villa la plus haute de Marseille, filmée dans la troisième saison. La centaine de marches à gravir pour y accéder a éloigné les éventuels clients. « Il faut la mériter cette maison, cette vue sur la Bonne Mère. Il y a un peu cette idée du chemin de croix, de ­l’effort. » La propriété est encore à vendre. Avis aux amateurs…

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Les téléspectateurs découvrent en même temps que des clients le penthouse de 230 mètres carrés avec une vue sur tout Manhattan, au 50 e étage d’un nouveau gratte-ciel. Prix : 6,8 millions d’euros.

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Dans le portefeuille des Kretz, une propriété de 130 hectares avec château et haras, dans la région de Nantes, à 21,2 millions d’euros. 1 /2



Alors qu’en France le nombre de transactions immobilières s’est effondré d’environ 20 % en un an, les Kretz, eux, ont augmenté leur chiffre d’affaires de 25 %, grâce notamment à leur « extension géographique », mais aussi parce que le marché de l’ultra luxe résiste à la crise. « Ce genre de clients est moins sensible à la hausse des taux. Les biens sont rares. Il y a beaucoup plus de demandes que d’offres. Un peu comme pour les pièces de collection. » Si Martin se montre parfois un peu exigeant avec ses frères, c’est que la tribu se partage toutes les commissions. Ainsi l’exige le mode de rétribution des agents immobiliers rémunérés à la vente. « Nous divisons tous les revenus en six. On est communistes », s’esclaffe-t-il.

PHOTO ILAN DEUTSCH, PARIS MATCH Dans la saison 4 de L’agence, Valentin et Martin visitent un appartement de 318 mètres carrés à Paris dont Diana aimerait leur confier la vente.

Martin et Valentin ont rendez-vous pour estimer un appartement de 318 mètres carrés dans le XVIe arrondissement de Paris. Les frères arrivent en même temps. Chacun sur son scooter électrique dernier cri. Dérangée par ce chahut inhabituel, la gardienne passe une tête : « On a rendez-vous pour une visite », expliquent-ils. Diana nous accueille dans son hall d’entrée. Avec son mari et leurs trois enfants, elle s’est installée dans cet appartement haussmannien après l’explosion au port de Beyrouth en 2020. Tout est décoré avec goût. Les surfaces sont spectaculaires. La table à manger pèse… 3 tonnes. Mais il en faut plus pour impressionner les frères Kretz. La valeur de ce bien restera secrète. Un privilège « en dehors du marché ».

Parmi les prestigieux clients, Jean Dujardin, Lorànt Deutsch, Fabrice Luchini ou François Berléand dont la mine déconfite, quand il fait visiter sa maison du Pays basque, en travaux depuis six ans, est restée dans les mémoires. Tout comme les regards éblouis de Louis et Valentin en découvrant le trophée de champion du monde 2018 ­d’Alphonse Areola, lors de la visite de sa maison londonienne. « J’essayais de ne pas trop le montrer, mais je vivais un moment inoubliable… J’avais peur de le faire tomber », confiait Louis Kretz face caméra.

Dans L’agence, en toile de fond, la vie privée des Kretz est une ressource presque inépuisable. Les petits tracas du quotidien, les mariages, les escapades à Trouville-sur-Mer… Un seul secret restera bien gardé : leur adresse. « On ne vit pas loin de l’agence », concède l’aîné du bout des lèvres. L’immense demeure de Boulogne est devenue leur lieu de travail. Sauf pour Raphaël, qui habite encore avec ses parents. Sur le buffet, les photos de classe côtoient les faire-part de naissance. Le courrier en retard s’entasse sur un bureau ayant appartenu à André Malraux. Il y aurait écrit ­l’essentiel de ses textes consacrés au monde de l’art. Une famille « presque » normale !