Il a mis la Tchétchénie au service de son seul clan. Et rêve de voir son fils Adam lui succéder.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

Des lance-missiles aux fusils-mitrailleurs en passant par les poignards, Ramzan Kadyrov aime toutes les armes. Mais celle qu’il bichonne avec le plus de soin, la pièce maîtresse de sa propagande sur le front ukrainien, est un adolescent d’à peine 16 ans. Troisième de ses fils, Adam vient d’être nommé chef de la sécurité du président de la petite République caucasienne. Un territoire sur lequel son père règne sans partage, par la terreur et un rigorisme religieux digne des émirats du Golfe. Depuis deux décennies, Vladimir Poutine lui a donné carte blanche en échange de sa soumission. Un concept auquel le « fou du tsar » a de plus en plus de mal à adhérer.

Comment se faire un prénom quand on est le fils d’un des dictateurs les plus sanguinaires au monde ? Adam Kadyrov, numéro trois d’une fratrie de 14, a visiblement opté pour la surenchère. En septembre dernier, l’adolescent d’à peine 16 ans au visage joufflu se distinguait en tabassant un détenu, à peine plus âgé que lui, dans une prison de Grozny. Accusé d’avoir brûlé un Coran près d’une mosquée à Volgograd, à plus de 800 kilomètres de là, l’infortuné venait d’être transféré dans ce territoire de la Fédération de Russie à majorité musulmane pour y être jugé. Selon Moscou, il aurait agi sur ordre des services secrets ukrainiens.

Son agresseur est loin d’être un inconnu en Tchétchénie, où sa réputation de cogneur n’est plus à faire. À l’âge de 8 ans, quand d’autres se produisent à l’occasion de mignons spectacles de fin d’année, le jeune Kadyrov infligeait une raclée à son adversaire sous l’œil des caméras à l’occasion du grand prix de MMA de Grozny, une discipline élevée au rang de sport national par son père, où tous les coups sont permis. Une apparition remarquée, puisque les gamins combattaient sans aucune protection, déclenchant une vaine enquête du ministère des Sports russe. Le fils prodige, qui demeure invaincu jusqu’à ce jour – aucun juge n’étant assez fou pour qu’il en soit autrement –, est également détenteur d’un autre record : celui du « plus jeune hafiz de Russie ». Capable, selon la légende familiale devenue officielle, de réciter le Coran dans son intégralité à 6 ans. De quoi s’attirer les bonnes grâces paternelles.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV « Nous combattons au nom d’Allah ! Nous sommes prêts à écrire l’Histoire. » Portrait d’Adam armé jusqu’aux dents, posté en septembre sur son compte Instagram, suivi par 1,3 million d’abonnés.

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Pour ce tabassage d’un prisonnier, en septembre, il a reçu les félicitations paternelles et des décorations de cinq régions russes. 1 /2



« Adam cultive depuis le plus jeune âge son image de « mini-­Ramzan » : un fervent musulman doublé d’une personnalité ultra-­virile et violente, ce qui lui vaut d’être le préféré de son père », décrypte le chercheur Ivan Klyszcz. Le compte Instagram de l’intéressé, enregistré sous le pseudonyme « Dostom », en hommage au redoutable chef de guerre afghan, est un concentré de clichés du fils à papa, version Caucase du Nord : pèlerinage à La Mecque, virées au champ de tir, en pur-sang arabe ou en grosse cylindrée à Dubaï, le tout saupoudré de déclarations d’amour à son illustre géniteur.

Ce dernier, connu pour avoir torturé de ses propres mains des opposants en prison, s’est empressé de poster sur sa chaîne Telegram la vidéo de Junior administrant une volée de coups de pied et de poings au jeune détenu. Une reprise hors cage de ses exploits sportifs qui lui ont valu une pluie de médailles, le titre enviable de « héros de la Tchétchénie » et même d’être promu chef de la garde présidentielle – comme Ramzan Kadyrov en son temps, avant de succéder à son propre père. Une façon de préparer l’avenir ?

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Le 5 novembre, trois semaines avant ses 16 ans, le voilà catapulté « garde du corps suprême » de son père.

Certains interprètent en effet la publication de la vidéo, pourtant accablante au regard de la loi, comme la démonstration qu’Adam a beau n’être que troisième dans l’ordre de succession, il est le mieux placé pour perpétuer le sinistre héritage de son père, qui serait aujourd’hui menacé. Selon les médias ­d’opposition russes, ce dernier aurait subi en septembre une greffe de rein en urgence dans un hôpital de renom à Moscou. Seule certitude : aucune poursuite n’a été engagée contre le fils terrible, en dépit des réactions outrées jusqu’au sein des cercles de pouvoir russes. En guise de mea culpa, l’intéressé a posté une photo de lui, une mitraillette dans chaque main, ainsi légendée : « Une longueur d’avance. » Interrogé, le porte-parole du Kremlin a admis « ne pas avoir envie d’en parler ». Quelques semaines plus tard, un lycéen russe était condamné à six ans de prison ferme pour avoir attaqué des bureaux de recrutement militaire…

Kadyrov et les siens peuvent tout se permettre, y compris bafouer la loi russe, du moment qu’ils servent les intérêts de Poutine. Lukas Aubin, docteur en études slaves

Lukas Aubin, docteur en études slaves, estime que la relation entre le président russe et son affidé tchétchène repose sur un système de don et contre-don. « Kadyrov est la meilleure garantie de stabilité de la région du Caucase du Nord aux yeux de Poutine, qui, en échange, le laisse gérer ses affaires internes comme il l’entend. C’est encore plus vrai depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a renforcé leur interdépendance. »

Sur les réseaux sociaux, le dirigeant tchétchène n’en finit pas d’étaler son soutien à l’« opération spéciale », selon la litote officielle, à grand renfort de clips où s’alignent des contingents de forces spéciales à la mine patibulaire en partance pour le Donbass et des camions d’aide humanitaire à destination des territoires ukrainiens occupés. Un zèle également nourri par des motifs plus personnels. Kadyrov voue en effet une haine tenace au président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis que ce dernier a publié, en 2014, une vidéo le tournant en dérision : on y voyait le colosse pleurant à chaudes larmes après qu’une statue de Lénine a été déboulonnée à Kharkiv.

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Le « Kadyrov show » devant les caméras. Adam (à gauche) et ses deux frères aînés, Akhmat et Eli (à droite), de retour d’une mission en Ukraine... sous haute protection. Octobre 2022

Le « fidèle fantassin » de Poutine, selon ses propres mots, a poussé le dévouement jusqu’à envoyer quatre de ses enfants respirer – brièvement – l’air du front à bord de véhicules blindés et sous la protection de dizaines de gardes du corps. Sur les images officielles, on aperçoit ses trois fils aînés, dont Adam, tirant à la mitraillette sur des ennemis invisibles. Sa fille Aïchat était également du voyage, dûment voilée et modérément à l’aise au milieu de bidasses hirsutes, passée sans transition des salons d’un hôtel particulier parisien où elle présentait sa collection de robes islamiques en 2020 aux supposées tranchées ukrainiennes.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Aïchat Kadyrova, sa fille aînée, a été nommée ministre de la Culture en 2021. Ici en robe Elie Saab, en 2017

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Le défilé de la collection de vêtements islamiques d'Aïchat Kadyrova à Paris, en 2020 1 /2



Une « opération de communication grossière », selon Niyso, chaîne d’opposition tchétchène sur Telegram, qui, après avoir géolocalisé les images tournées à l’occasion de cette visite éclair, les situe à « plusieurs kilomètres de la ligne de front ». « Les enfants Kadyrov sont incapables de prendre part aux combats : ils ne savent rien faire à part se rouler dans l’or », fustige son directeur, joint par téléphone, pour qui ces derniers auraient peu de chances de satisfaire aux exigences de Vladimir Poutine dans ­l’hypothèse d’une succession.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Autre potentiel futur héritier, Akhmat Kadyrov, le fils aîné, qui vient d’atteindre la majorité. Ici reçu par Vladimir Poutine au Kremlin, en mars.

« Ils parlent à peine russe et sont systématiquement accompagnés de mentors validés par le Kremlin au cours de leurs déplacements officiels pour éviter qu’ils ne disent trop de bêtises. Il n’y a que leur père pour penser qu’ils peuvent assumer de hautes fonctions. » Abrité derrière le pseudonyme d’Abu Zaïd, notre interlocuteur refuse de dire où il se trouve. On n’est jamais trop prudent. « Même la prison est un sort enviable comparé à celui que Kadyrov réserve à ceux qui osent le critiquer, souffle-t-il. Il a maintes fois prouvé son imagination quand il s’agit de se ­débarrasser de ses ennemis. »

Sous le coup d’une répression implacable, forces ­d’opposition, journalistes, défenseurs des droits de l’homme et ONG ont déserté cette inquiétante « République ». Jusqu’aux anciens camarades indépendantistes de feu son père, éliminés les uns après les autres pour mieux consolider le règne sans partage de son propre clan. Selon une longue enquête de la BBC russe parue en 2018, 30 % des 150 hauts responsables de la Tchétchénie sont de la famille Kadyrov, 23 % sont des covillageois et 12 %, des amis. Trois de ses filles occupent des postes élevés au sein des ministères de la Culture, de l’Éducation et de la Santé – des secteurs traditionnellement « féminins » –, pendant que ses proches masculins se chargent de la politique et des affaires.

D’immenses panneaux publicitaires à la gloire du dictateur, en tenue de gladiateur, à cheval ou avec son père, tapissent les rues de Grozny ; un culte de la personnalité digne de l’ère stalinienne.

À une différence près : la religion a remplacé le communisme, au point que la charia prime souvent sur la loi fédérale. Bien que la polygamie soit interdite en Russie, Ramzan Kadyrov ne cache pas ses nombreuses épouses, expression de la « virilité tchétchène », et le port du voile est obligatoire pour les fonctionnaires tchétchènes.

PHOTO IVAN VODOPYANOV, ARCHIVES PARIS MATCH Les arts martiaux mixtes (MMA), un spectacle politique au service des Kadyrov. Eli, deuxième fils de la fratrie, lors de son premier combat professionnel, en décembre 2022

Considéré comme une « terre de sauvages » par les élites moscovites, cet État dans l’État est financé à 80 % par les aides fédérales russes. En janvier 2022, Ramzan Kadyrov déclarait publiquement que le Kremlin allouait 300 milliards de roubles (3 milliards ­d’euros) par an à la Tchétchénie, en faisant la région la plus subventionnée de Russie. Le coût de la loyauté de son président. Le reste du budget d’État provenant du Fonds Akhmad Kadyrov, créé en 2004 et dirigé par Aimani Nesievna, la mère de Ramzan Kadyrov, inscrite depuis août dernier sur la liste des personnes sanctionnées par le Trésor américain. Pour le garnir, chaque citoyen tchétchène se voit prélever entre 10 % et 30 % de son salaire, et les entreprises jusqu’à la moitié de leurs bénéfices. Grâce à ces « contributions volontaires », le fonds encaisserait entre 40 et 60 millions de dollars par an. Moins de la moitié aurait été allouée à l’aide sociale et caritative, sa vocation première ; le reste servant à financer les innombrables caprices de Ramzan Kadyrov.

À commencer par la construction d’un exubérant complexe présidentiel de plus de 260 000 mètres carrés en plein cœur de la capitale – plus grand que le palais ­d’Hiver à Saint-Pétersbourg – avec mosquée privée, piscine, zoo et salles de sport. Kadyrov puise dans son trésor personnel pour commanditer la visite de vedettes internationales, dont Gérard Depardieu, entretenir ses nombreuses maîtresses ou encore financer d’étranges projets, comme le Centre de médecine islamique de Grozny, où les patients souffrant de maladies psychoneurologiques sont soignés à coups de versets du Coran. Dans la foulée de l’assassinat de Samuel Paty par un ressortissant russe d’origine tchétchène, le 16 octobre 2020, le fonds a également décidé d’offrir une prime de 100 000 roubles (plus de 1000 euros) aux familles qui ­donneraient le nom du ­prophète à tout enfant né le jour de la naissance de Mahomet.

Roi de la provocation, le Tchétchène embarrasse dans les hautes sphères du pouvoir russe. Selon des rumeurs persistantes, le FSB, les services de renseignement russes, rêverait de faire tomber cet allié encombrant qui ne devrait sa survie qu’à son mentor du Kremlin.

Comme un certain Prigojine, longtemps protégé, avant qu’il ne franchisse la ligne rouge. Les deux hommes avaient en commun un même statut de paria, et la critique acerbe de l’état-major russe dans sa conduite de la guerre en Ukraine. Ce qui aurait valu à Kadyrov une période de disgrâce au moment de la mutinerie du patron de Wagner. « Les gens se sont posé des questions sur sa possible implication dans cette tentative de coup d’État », confie une source. Les vidéos de ses « Kadyrovtsy » (soldats tchétchènes) en route vers la ville de Rostov, conquise par les putschistes, ont notamment jeté le doute sur sa loyauté affichée. Retardés par de mystérieux « embouteillages », ceux-ci ne sont ­arrivés sur place qu’après le départ des troupes de Wagner – gagnant au passage le surnom de « soldats TikTok » réputés ­maîtriser davantage l’art de l'égoportrait que celui de la guerre.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM DE RAMZAN KADYROV Portrait de famille. Avec sa femme Medni (à sa droite) et leurs 14 enfants (dont deux adoptés)

De façon symptomatique, les régiments tchétchènes déployés en Ukraine ont davantage brillé par leur cruauté que par leurs succès militaires. Moins par manque de compétence que de motivation, selon l’universitaire Anne Le Huérou : « Kadyrov en fait des tonnes sur les réseaux sociaux et crie son amour pour Poutine sur tous les toits, ce qui le dispense de s’impliquer réellement. Il sert de chiffon rouge, mais il n’est pas prêt à verser du sang tchétchène dans cette guerre. »

Un étrange « patriote », qui aura réussi le tour de force d’apparaître comme un vassal du Kremlin et la meilleure garantie d’indépendance aux yeux de son peuple. Sous son règne sanglant, la Tchétchénie n’a en effet jamais semblé aussi affranchie du joug de Moscou. Une défenseuse des droits de l’homme, qui préfère rester anonyme, lui accorde ce seul crédit : « Aujourd’hui, ceux qui torturent parlent ­tchétchène et non plus russe. »