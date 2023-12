Elles se confient pour la première fois. Les filles de Johnny et Laeticia évoquent leurs souvenirs d’une famille unie que David et Laura, selon elles, ont abandonnée.

Caroline Mangez Paris Match

Dans le sable de Los Angeles, elles enfoncent leurs racines. Et dans les souvenirs que l’absence ravive. Il y a six ans, la France découvrait le chagrin de deux petites filles, Jade et Joy, dont l’univers s’effondrait. Près du cercueil de Johnny, elles semblaient former avec David et Laura une seule famille. Depuis, la roue a tourné… Aujourd’hui, ce sont deux jeunes filles, l’une étudiante dans une école d’art, l’autre lycéenne, qui nous reçoivent. Avant que s’ouvre, le 22 décembre à Paris, l’exposition immersive qui nous fera découvrir l’univers du plus populaire des chanteurs français, elles nous racontent, sans langue de bois, le leur. Sans Johnny mais toujours avec lui, dans les nuages de son parfum qu’elles vaporisent, ou dans sa musique. Il est leur cher fantôme.

Au premier étage de la maison de Pacific Palissades que Johnny Hallyday ne connaîtra pas : la chambre de Jade. C’est là, plutôt que dans la salle de cinéma en sous-sol, prévue au départ, qu’elles ont choisi de se confier. Sur le grand lit, une planche à dessin s’offre au regard : l’anatomie d’une main studieusement exécutée au crayon par l’étudiante de 19 ans. Leur adoption au Vietnam, la perte de leur père, les querelles d’héritage et le confinement passé à regarder Top chef dans le lit de celle qui les élève seule, de toutes les épreuves traversées, la dernière fut la moins difficile.

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH Inséparables. Joy, Jade et Laeticia à Venice Beach

Jade et Joy s’en sortent têtes hautes, avec une furieuse envie de liberté. Juste avant de commencer l’entrevue, elles ont d’ailleurs prié leur mère qui passait une tête pour s’assurer que tout allait bien de quitter la pièce. Étendues côte à côte, les deux sœurs issues de la génération égoportrait se cherchent constamment du regard. Souvent l’une commence une phrase que l’autre termine.

Paris Match. Depuis toutes petites vous grandissez sous l’œil des photographes, les gens dans la rue vous appellent par vos prénoms. Vous connaissent-ils ­réellement ?

Jade. Je ne pense pas. Je pense que les réseaux sociaux contribuent à créer une image qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Ils croient nous connaître, ils nous collent une image qui correspond à ce qu’ils veulent et pas à ce que nous sommes vraiment.

Joy. Ils se créent une image de nous à partir de ce que l’on publie, mais ne nous connaissent pas vraiment.

Qui sont vos modèles ?

Jade. Notre père et notre mère nous inspirent depuis toujours. On les admire. Il n’y a personne à leur hauteur.

Joy. Oui, franchement, il n’y a pas mieux qu’eux.

On vous dit plutôt discrètes. Est-ce vrai ?

Jade. Ça dépend avec qui…

Joy. On ne peut pas vraiment dire ça, car nous sommes très actives sur les réseaux sociaux. Mais on y montre en fait qu’une part de nous-mêmes, on garde pour nous ce qui est vraiment privé.

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH Simples et naturelles. Bien loin des mises en scène qu’elles affichent sur les réseaux sociaux, comme toutes les Californiennes de leur âge. Elles ont beau être suivies par des milliers d'abonnées – 187 000 pour Jade –, aux États-Unis, où elles ont grandi, personne ne se retourne sur leur passage : les filles du rockeur se sentent libres.

C’est quoi une journée dans la vie de Jade et Joy Hallyday ?

Jade. Depuis la rentrée, je me concentre sur mes études au Otis College, une école d’art et de design, et cela me prend pas mal de temps. J’y vais chaque jour, toute seule comme une grande fille, avec ma voiture. Et parfois, sur le chemin du retour, je passe récupérer Joy au lycée français.

Joy. En attendant que je puisse conduire l’année prochaine ! Chaque matin, c’est maman qui m’accompagne. Je suis en seconde, j’ai beaucoup de devoirs, et je fais aussi du théâtre.

La crise d’ado, c’est maintenant ou elle est derrière vous ?

Joy. Moi, c’est maintenant. [Elle rit.]

Jade. Je crois que la mienne est passée…

Votre père rêvait de voir ce que vous feriez de vos vies. Comment vous imaginez-vous dans 10 ans ?

Joy. Petite, parce que j’aimais chanter et danser, papa m’imaginait travailler un jour dans la musique ou le cinéma. Il disait : « J’espère que quand tu seras grande tu feras un peu comme moi, comme ça, on montera sur scène ensemble… » Et c’est ce que j’espère réussir à faire, pas forcément en tant que chanteuse ou actrice, mais pourquoi pas réalisatrice ou productrice. Le milieu artistique m’intéresse plus qu’un autre.

Jade. Maintenant, je sais que je veux être styliste, créer ma marque ou travailler pour des maisons de luxe, aux États-Unis. Mais petite, je m’éparpillais : un jour je voulais être vétérinaire, le lendemain autre chose, du coup on n’en a jamais parlé avec papa. Mais je me souviens que, pour me consoler d’une mauvaise note, il m’expliquait que je n’allais pas pour autant rater ma vie.

Si vous deviez dresser en quelques mots le portrait de votre père ?

Jade. C’était – enfin, c’est – quelqu’un de généreux, évidemment de talentueux, mais surtout doté de beaucoup d’humour et de prestance.

Joy. … et du charisme ! Dès qu’il entrait dans une pièce, ça faisait « waouh ! », on sentait qu’il était là, il dégageait une incroyable énergie. ​

Et celui de votre mère ?

Joy. Forte ! On a une relation hyperfusionnelle et on la soutient inconditionnellement.

Jade. Courageuse, attentionnée ! On se dit tout, on ne se cache rien. Elle est toujours là pour nous réconforter. Avec elle, on partage tout : nos peines, nos joies, nos expériences, et aussi… nos vêtements.

Et votre père, il disait oui à tout ?

Joy. Il était plutôt cool, peut-être un peu trop. Papa avait le rôle sympa, c’est plus maman qui nous grondait.

Jade. Oui, en même temps, petites, on était plutôt sages, il n’a pas connu l’époque des grosses bêtises. ​

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH Au restaurant du Shutters On The Beach, le 17 novembre

Votre mère dit que vous avez des tempéraments très différents ?

Joy. Tu es beaucoup plus sensible, tu pleures et tu montres tes émotions facilement.

Jade. Alors que toi, tu les caches, et quand ça ne va pas, tu te renfermes.

Joy. C’est vrai, je peux être de mauvaise humeur, surtout le matin. Quand j’étais plus jeune, personne ne pouvait me parler avant le petit déjeuner, comme papa.

Los Angeles, Saint-Barth, le Vietnam où vous êtes nées, Gstaad où Joy a été baptisée, Marnes-la-Coquette où Jade a fait ses ­premiers pas, le Cap d’Agde, berceau de votre famille maternelle… Où vous sentez-vous chez vous ?

Jade. Ici, à Los Angeles, parce que c’est là qu’on a passé le plus de temps.

Joy. Pareil, même si je considère la France comme notre pays de cœur. Surtout Marnes. ​

Quand vous avez visité les décors de sa vie, dans cette exposition qui, après Bruxelles, s’installe à Paris à partir du 22 décembre, lequel vous a le plus ému ?

Joy. Certainement le bureau de papa dans notre maison de Marnes. C’est celui où l’on a passé des heures avec lui, celui où il est parti…

Jade. Pour moi, le bureau de Marnes, c’est difficile. D’ailleurs, je n’y entre jamais, je ne peux pas. Ce que j’aime voir, ce sont ses costumes de scène de toutes les époques et les vidéos ou les clips de sa jeunesse parce que je le découvre autrement. C’est émouvant.

Joy. Il y a plein de choses d’avant notre naissance ; traverser sa vie comme ça, moi aussi ça me fait quelque chose. ​

Johnny aurait eu 80 ans en juin dernier… Jade, tu lui écris encore des lettres et des poèmes comme ceux que tu laissais sur son oreiller après sa disparition ?

Jade. Cette période m’est un peu passée, mais je lui parle toujours… Dans ma tête.

Joy. Je ne lui parle pas non plus à haute voix, mais je pense toujours à lui. Je me demande ce qu’il aurait pensé ou dit, ce qu’il aurait voulu. Dans ma chambre, j’ai gardé cette vieille guitare qu’il emportait partout et la couverture dans laquelle il est parti. Je dors avec elle, et parfois je vaporise dessus son parfum, Pour un homme de chez Caron.

Jade. J’ai des bracelets de lui, des colliers et cette boucle d’oreille en forme de libellule qu’il m’avait offerte et que je mets tout le temps. Je me promène avec des échantillons de son parfum que je répands autour de moi.

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH Au sous-sol de leur maison, elles ont recréé l’univers de leur père, avec, entre autres, la mappemonde qu’ils parcouraient ensemble quand elles étaient enfants.

Johnny disait qu’un « fil invisible » vous reliait à lui. Vous le sentez toujours, ce fil ?

Jade. Je me sens connectée en permanence à papa. C’est comme une présence et ça me fait plaisir de me dire que, même s’il n’est plus là physiquement, il veille sur nous trois, nous regarde.

Joy. Moi, j’ai l’impression par moments qu’il nous envoie des signes et ça m’apaise. Il y a un an, Jade et moi devions quitter Marnes pour rentrer suivre nos cours à Los Angeles. J’avais envie de pleurer, comme chaque fois que je quitte cette maison, mais à peine montée dans la voiture, la première chanson qui a jailli de ma liste d'écoute, c’était papa.

Jade. Ça m’a fait la même chose à Saint-Barth, en sortant de la veillée au cimetière, on allume la radio, et paf, c’est lui qui chante. Ces petits signes nous donnent le sentiment qu’il n’est jamais loin.

Votre plus beau souvenir avec lui ?

Joy. On en a tellement ! Ce que j’adorais, c’est quand chaque semaine, maman, Jade ou moi, chacune notre tour, il nous emmenait dîner en tête à tête dans un restaurant qu’on choisissait.

Jade. Moi, je me souviens des dîners tous ensemble à Los Angeles où papa se mettait à chanter. Et aussi de lui me jouant Tendre est la nuit à la guitare. Je n’avais pas 2 ans, mais cette image est gravée dans ma mémoire.

​Vous écoutez souvent ses albums ?

Jade. En ce moment, j’écoute tout le temps 4m⁠2. On a chacune une liste d'écoute spéciale avec ses chansons, la mienne s’intitule « Mon papa » avec un cœur. Il m’arrive de la mettre à fond dans ma voiture, sur le chemin de la fac, et de chanter avec lui à tue-tête.

Joy. Moi, c’est Papa pour toujours. J’adore toutes ses chansons, mais en ce moment c’est Back in L.A. que j’écoute le plus. ​

PHOTO LUC CASTEL, ARCHIVES PARIS MATCH Les obsèques de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2017

Vous avez dû partager les obsèques de votre père avec des centaines de milliers de Français. Se sentir observées dans un moment pareil est-il difficile ?

Joy. Je n’ai pas trop réalisé. On venait de perdre notre père et je me sentais un peu comme dans une bulle. Je me suis rendu compte plus tard du monde venu l’honorer ce jour-là, et ça m’a rendue fière.

Jade. C’était le premier enterrement de notre vie, qui plus est celui de notre père. Je ne pensais à rien, seulement à maman et à ma petite sœur avec lesquelles je me tenais serrée.

À peine était-il enterré à Saint-Barth que débutait une querelle familiale autour de son héritage. Comment l’avez-vous vécue ?

Jade. À Saint-Barth, David et Laura nous avaient fait de belles promesses, nous assurant qu’ils seraient toujours là, que l’on pourrait compter sur eux, que l’on se verrait souvent. Et puis, à peine étaient-ils repartis, on n’a plus jamais eu directement de leurs nouvelles. Je l’ai vécu comme un abandon.

Joy. Moi, comme une trahison, parce qu’après la disparition de papa on a cru qu’on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. On a le même nom, le même père, mais rien en commun à la fin.

En avez-vous souffert ?

Jade. C’est juste triste, on aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père plutôt que de les voir nous assigner en justice alors qu’on ne leur a rien fait. Et puis il y a toutes ces histoires qu’ils ont racontées sur nous, tous leurs mensonges à propos de notre mère, prétendant qu’elle les empêchait de voir papa, alors qu’au contraire elle a tellement essayé de reconstruire et de rapprocher cette famille déjà un peu déchirée. J’essaye de ne plus y penser, mais je crois que l’on ne pourra jamais leur pardonner. Ils nous ont blessées.

Joy. Comment peut-on se comporter ainsi quand on est censé faire partie de la même famille ? Même si je suis passée à autre chose, je n’oublierai jamais ce qu’ils nous ont fait.

Avant tout cela, existait-il justement un lien de famille entre David, Laura et vous ?

Jade. C’était compliqué : il y a d’abord l’écart d’âge, et aussi la distance puisqu’ils habitaient en France et nous en Amérique. Ils avaient leur vie. David était papa et nous encore des enfants. Laura a essayé un temps de tenir son rôle de grande sœur, elle faisait comme si on était super proches, mais en réalité, j’ai toujours eu le sentiment qu’il y avait entre nous une barrière. Petite, je m’accrochais à l’idée que j’avais un grand frère et une grande sœur parce que je trouvais ça bien. À présent, ils ne me manquent même plus.

Joy. En fait, on a peu de souvenirs avec eux, car on ne se voyait pas souvent. Mais on a quand même passé quelques Noëls ensemble à Gstaad, et parfois Laura nous rendait visite à Los Angeles. Cela fait six ans que l’on ne s’est pas parlé, on a l’impression d’être des étrangères pour eux.

Le fait de vivre aux États-Unis vous a aidées à surmonter ce moment ?

Jade. Oui, parce qu’ici personne ne nous connaît et donc, on ne nous en parlait pas. En France, les gens nous abordent, nous photographient, chuchotent après notre passage. Ici, quand je marche dans la rue, personne ne se retourne, et même nos amis ne comprennent même pas pourquoi on a autant d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Joy. Cela aurait été encore plus compliqué à vivre si nous étions allées à l’école en France. ​

À présent que les questions sur l’héritage sont réglées, vous vous retrouvez à Los Angeles dans une maison deux fois moins grande qu’avant. Vous vous en fichez ?

Jade. On s’en fiche, tant qu’on est avec maman. Papa nous manque encore, mais, petit à petit, on se sent mieux. Depuis que les choses se sont calmées, c’est plus facile de nous reconstruire.

Joy. J’ai quand même de la peine d’avoir dû quitter la maison où on avait grandi avec papa, on y avait tant de souvenirs.

Jade. Oui, c’était vraiment la maison de notre enfance heureuse avec lui. Il a fallu passer à autre chose, ouvrir un nouveau chapitre de nos vies. Pour les souvenirs avec papa, il reste Marnes, mais bientôt ce sera fini aussi et ça, je n’arrive pas à le réaliser.

Joy. Chaque fois que je quitte Marnes, j’éprouve de la tristesse en me disant que c’est peut-être la dernière fois que l’on y va. Mais je sais qu’il faut la vendre pour avancer. ​

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH « À elles deux, elles forment une entité. On sent qu’elles se protègent », dit Bruno Aveillan, photographe et réalisateur.

Joy, en août dernier, pour le 19e anniversaire de Jade, vous lui avez écrit sur Instagram : « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, ma base. Je t’aime de tout mon cœur. J’aime être ta petite sœur et t’avoir comme ma sœur et meilleure amie. »

Jade. À mesure qu’on grandit et qu’on a de plus en plus les mêmes délires, le lien se renforce.

Joy. Avant on faisait des jeux, maintenant on se dit tout. On s’entend super bien avec nos amis respectifs, on sort ensemble parfois. Il y a eu toute une période, avant l’été et qu’elle n’entre à l’université, où je dormais avec elle !

Vous êtes allées plusieurs fois au Vietnam. Est-ce important pour vous ?

Jade. C’est très important. Sur place, j’ai vraiment réalisé d’où je venais et découvert une autre partie de moi. J’aime l’ambiance au Vietnam, la nourriture, ces gens qui me ressemblent.

Joy. Tu te souviens, il y a même un moment où on voulait apprendre le vietnamien, jusqu’à ce qu’on réalise que c’est vraiment très compliqué, surtout à écrire !

Vos parents vous ont-ils raconté vos histoires respectives ? Connaissez-vous vos parents biologiques ?

Jade. Ils nous en parlent depuis qu’on est bébés, et c’est un sujet qu’on a toujours été libres d’aborder. On pouvait leur poser toutes les questions qu’on voulait.

Joy. Moi, je n’en avais aucune… Je suis tellement heureuse d’avoir la mère que j’ai que je n’ai pas besoin qu’on me parle de celle qui m’a portée.

Jade. Moi non plus, pas trop, ça n’a pas d’importance, en fait.

Beaucoup de gens vous ont tourné le dos après la mort de Johnny ?

Joy. Beaucoup, et surtout, pour certains, des gens qu’on voyait presque tous les jours, avec lesquels on partait en vacances.

Jade. Du jour au lendemain après que papa était parti, ils n’ont plus donné de nouvelles, partis, effacés… ​

PHOTO BRUNO AVEILLAN, PARIS MATCH Dans le sable de Los Angeles, Joy et Jade enfoncent leurs racines.

Sur les réseaux sociaux, vous faites l’objet de critiques violentes sur votre apparence, vos manières. Comment le vivez-vous ?

Jade. Maman et papa nous ont appris à traiter cette haine gratuite par le mépris. En général, j’évite de les lire, mais il arrive que je tombe dessus et que ça me blesse. C’est exactement ce qu’ils attendent : nous atteindre. Ce sont toujours des commentaires en français, jamais en anglais, car aux États-Unis on ne nous juge pas, la culture est très différente. Alors qu’en France, même dans la rue, quand je m’habille comme à Los Angeles, je sens qu’on me regarde de travers. ​

N’avez-vous jamais envisagé de vous ­déconnecter ?

Jade. Je suis sur ces réseaux pour, plus tard, éventuellement, m’en servir pour lancer ma propre marque de vêtements. Je ne vais pas m’en priver parce que certains ont la rage, ça leur donnerait en plus l’impression d’avoir gagné grâce à leurs commentaires vulgaires et méchants.

Joy. Moi, je trouve ça cool et sympa de partager un peu de ma vie avec mes amis et ceux qui nous aiment. Tant pis pour les autres.

Avez-vous parfois l’impression que votre mère redoute de vous voir prendre votre envol ?

Jade. Oui, encore plus depuis que papa est parti. On a créé un lien si fort toutes les trois, je crois que d’envisager que l’on grandisse et qu’on puisse un jour partir lui fait peur. Et comme, à presque 20 ans, je commence à me projeter, ça va finir par arriver.

Joy. Moi, je ne veux même pas y penser, j’adore mon âge, ma petite routine, l’école, maman…

Avez-vous le sentiment qu’elle est sortie de son deuil ?

Joy. Non, pas vraiment.

Jade. Je crois que papa lui manquera toujours, même si elle va mieux maintenant.