Le grand photographe franco-américain a tiré sa révérence à 95 ans. Il laisse une œuvre magnifique, tendre et cocasse.

Arthur Loustalot Paris Match

Un style qui ne manque pas de chien. « Je ne rigole pas avec l’humour », disait la vedette et le doyen de l’agence Magnum. Un drôle d’oiseau qui avait trouvé dans le meilleur ami de l’homme son sujet de prédilection. Photoreporter dans les années 1950-1960, Elliott Erwitt a alterné le sérieux et le décalé pour décrire le monde. Pendant 70 ans, il a réservé le noir et blanc à ses prises de vue les plus person­nelles. Elles sont devenues les plus iconiques. Ce génie de la composition est mort à Manhattan, le 29 novembre.

Il lui arrivait d’aboyer sur ses modèles préférés. Mais seulement au sens propre. Son moyen d’attirer l’attention des bouledogues, lévriers, caniches et chihuahuas qu’il voulait saisir plus frais que nature dans les rues de New York et d’ailleurs. Quand on demandait au photographe qui se mettait à leur hauteur pourquoi il capturait les chiens comme les grands de ce monde, c’était souvent la même réponse : « Ils ne se plaignent pas et ne réclament pas de tirages. »

PHOTO ELLIOTT ERWITT New York, 1974. Sa pub la plus malicieuse : deux quatre pattes pour vendre une paire de bottes.

Tendre mordant et œil rieur : sa patte, il ne la réservait pas qu’à sa canine comédie. Des coulisses de la guerre et des décors de cinéma, de Las Vegas et d’Irak, Elliott Erwitt est revenu les boîtiers pleins de poèmes. Arrêtant les soubresauts du monde avec cette politesse que Robert Doisneau appelait son « humour graphique, vif comme un clin d’œil ». Par principe, le photoreporter refusait d’ajouter de la ­gravité au grain de l’époque. Peut-être parce qu’il avait découvert la légèreté en même temps que l’argentique. Drôle d’arpenteur au passé de déraciné.

Elio Romano Ervitz. La vie a commencé à Paris en 1928 avec un autre nom et l’exil comme héritage. Ses parents, des émigrés juifs russes, ont fui la montée du ­stalinisme. L’enfance est ballotée entre la France et l’Italie fasciste avant un énième départ forcé en 1939. Manhattan, Chicago, Nouveau Monde et ultimes arrachements : ses parents se séparent et son père l’abandonne dans la ville des Anges. Il a 16 ans, un royaume de solitude et une vie à gagner.

PHOTO ELLIOTT ERWITT Base de Fort Dix, New Jersey, 1951. Elliott Erwitt, jeune engagé, est déjà photographe.

Dans un labo où il développe des tirages, sa vocation apparaît dans un bain de révélateur. Erwitt achète un Rolleiflex, fait ses classes dans les bals de promo et voit déjà plus loin, de l’autre côté des États-Unis, où l’adolescent sans attache va se chercher des mentors. Avant Henri Cartier-Bresson, ce sera Edward Steichen et Robert Capa. Le photographe de guerre le recommande à Roy Stryker, directeur du département photo de la Farm Security Administration et ­faiseur de carrières, qui l’envoie documenter la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le jeune prodige tire le portrait d’un enfant noir qui braque joyeusement un faux flingue sur sa tempe. ­Premier reportage, première image choc. Il intègre l’agence Magnum et pour Look, Life, Holiday, Paris Match, parcourt le globe du Japon à l’Afghanistan, la planète célébrités et le monde de la mode. Toujours deux appareils à portée de main. L’un pour répondre aux commandes, l’autre pour poser son regard espiègle et incisif sur les ­évènements.

PHOTO ELLIOTT ERWITT Marilyn Monroe dans l’intimité, New York, 1956.

PHOTO ELLIOTT ERWITT Californie, 1956. L’art de surprendre, et de nous surprendre

PHOTO ELLIOTT ERWITT Sculpture vivante. Arnold Schwarzenegger, alors roi du culturisme, lors d’une performance au Whitney Museum à New York, en 1976 1 /3





En 1959, il profite d’une pub pour une marque de réfrigérateurs à Moscou pour signer une photo culte de la guerre froide : la dispute entre Khrouchtchev et Nixon à l’exposition américaine. Face à Charles de Gaulle et Che Guevara, à la douceur de Marilyn et à la détresse de Jackie Kennedy aux funérailles de son mari, il est à l’affût, sans attente ni jugement, de l’instant décisif.

PHOTO ELLIOTT ERWITT Musée du Prado, Madrid, 1995. Deux Goya, deux publics : à gauche, La Maja vêtue, à droite, La Maja nue

En noir et blanc pour aller à l’essentiel, il traque l’émotion surprise, les aventures accidentelles, la facétie du fugace. Un baiser dans un rétroviseur, un héron et son jumeau robinet, un face-à-face entre une mouette et un avion… Pas de pose, mais une patience de chasseur pour celui qui a trouvé sa méthode : « Obtenir une sorte de cadre puis attendre que quelqu’un y passe. »

Inlassablement, Elliott Erwitt va imprimer sa malice et son ironie sur la marche du monde, parfois sur sa violence, sans jamais cesser d’être optimiste. Pour le prouver, il aimait rappeler qu’il s’était marié quatre fois et avait eu six enfants.

PHOTO ELLIOTT ERWITT Autoportrait, New York, 1998. Avec perruque... à la caniche. Elliott Erwitt se met volontiers en scène.

À l’heure des égoportraits et des mises en scène produites par l'intelligence artificielle, restent ses autoportraits pétris de dérision, et ses images humanistes. ­Captures de grands hasards de la vie qu’il appelait des « cadeaux ». ​