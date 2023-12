Pour leurs noces, ces Américains fortunés se sont offert l’Opéra Garnier, l’Arc de Triomphe et même Versailles. Et surtout un buzz mondial.

Jeanne Le Borgne Paris Match

Ils se tiennent les mains, d’autres se les frottent. Pour sceller leur amour, ces tourtereaux un rien gâtés ont privatisé Paris – ses plus beaux monuments et ses meilleures griffes. Le programme que leur ont concocté les professionnels n’omet aucun des prestiges de la Ville Lumière : nocturne à la galerie des Glaces et lever de soleil à la tour Eiffel, essayage aux ateliers Dior et gueuleton signé Ducasse… Le tout saupoudré d’un soupçon de kitsch, pour des festivités dignes d’un épisode de série romantique. Les réseaux sociaux, tenant lieu de faire-part, ont assuré la viralité de l’évènement – pour le plus grand bonheur des organisateurs de mariage, qui profitent d’un coup de pub… nuptial.

À moins d’un mois du réveillon, les réseaux sociaux s’affolent. Exit Réellement l'amour (Love Actually), TikTok tient son nouveau conte de Noël avec le mariage de Madelaine Brockway et Jacob LaGrone. Une union à plusieurs dizaines de millions de dollars qui a suscité un engouement plus démesuré encore que l’ont été les festivités : chaque nouvelle vidéo que la jeune mariée publie sur les réseaux sociaux cumule près d’un million de spectateurs à travers le monde ! À tel point que l’union a été acclamée comme « le mariage du siècle ».

Inutile toutefois de fouiller dans votre mémoire, Madelaine Brockway et Jacob LaGrone ne sont ni acteurs ni vedettes rock, simplement de très riches Américains qui partagent la passion des voyages et de l’exploration, mais surtout l’amour d’un Paris qu’on ne voit bien qu’au cinéma, surtout quand il est hollywoodien. Ces jeunes gens âgés de 26 ans, qui se sont rencontrés sur le banc de l’université du Mississippi, ont été bercés par les séries et films de leur génération, Gossip Girl, Le diable s’habille en Prada ou encore Emily in Paris. Soit autant de productions qui fantasment une capitale comme un écrin doré de palaces, fleuri de femmes en haute couture. Alors, quand, le matin de Noël 2021, Jacob a demandé sa main à Madelaine, le décor s’est imposé. Et ça, l’organisatrice du mariage l’a bien compris.

D’habitude, l’organisatrice de mariage Rachel Birthistle officie en Italie, sur le très romantique lac de Côme. Cette fois, elle a tout misé sur le « cliché ». Et pour cela elle disposait d’un atout de taille : un budget quasi illimité et confidentiel. Madelaine lui avait donné carte blanche avec la mission simple de faire aimer Paris à ses proches autant qu’elle-même aime cette ville. « Maddie voulait de la magie et de la féerie, c’est tout ce qui devait compter », nous glisse Rachel Birthistle. Il a fallu deux ans de préparation pour offrir à la jeune mariée, dont le père, Bob Brockway, a fait fortune dans l’industrie automobile, une aventure qui pourrait la conduire « au-delà de son rêve d’enfant ».

Et si le mariage de Madelaine et Jacob a dépassé toutes les espérances, c’est qu’il a duré cinq jours, durant lesquels les amoureux, leurs parents, ainsi que leurs amis les plus proches ont profité des plus iconiques lieux de la capitale, mais vidés de leur foule habituelle.

Une mise en scène à la Emily in Paris qui a d’ailleurs commencé dans les salons privés de la maison Dior, où Madelaine a été accueillie avec ses demoiselles d’honneur et sa mère pour les derniers essayages de sa robe de mariée. Avec passage par l’atelier de broderie, pour le plus grand bonheur de la fiancée, qui ambitionne de créer sa propre marque de vêtements.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Le dessin de la robe de mariée, confectionnée sur mesure par la maison Dior. Des brins de muguet, fleur favorite de la mariée, y sont brodés à la main.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Le thé et un atelier broderie pour Madelaine, sa mère et ses demoiselles d’honneur, après les derniers essayages de la robe.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Le menu du dîner servi dans les salons privés de la maison de couture, le 13 novembre. 1 /3





Le lendemain, le petit groupe a été rejoint par Jacob, sa famille et ses garçons d’honneur pour une virée à Versailles. Le couple avait réservé une chambre au Grand Contrôle, face à la résidence de Marie-Antoinette dont Madelaine est admiratrice. Une réservation à plus de 15 000 euros, qui leur a donné accès à une visite privée de la galerie des Glaces à la nuit tombée et à un repas servi par Alain Ducasse. La pétillante francophile l’admet : « Dormir au château de Versailles était sans aucun doute le point culminant de toutes les belles activités prémariage. » Elle serait déçue qu’on lui précise qu’il ne s’agissait que… d’une dépendance.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Au château de Versailles, Madelaine, passionnée d’histoire de France, réalise un rêve de petite fille.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH La tour Eiffel rien que pour eux, avant l’arrivée des touristes. Le 15 novembre au matin 1 /2



Quelques poignées de dollars de plus ont permis d’autres visites de taille, comme le brunch et la séance photo à la tour Eiffel… rien d’extravagant sauf que, cette fois, c’est dans l’aile privatisée par le restaurant Madame Rêve, un dîner sur une péniche, dessert servi au sommet de l’Arc de Triomphe, privatisé évidemment. À l’hôtel de Crillon, la future mariée était passée entre les mains de plusieurs experts pour une mise en beauté digne d’une star.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Le jour J, réveil en pyjama satin et soie pour la future mariée, entourée de ses demoiselles d’honneur.

La magie est encore montée d’un cran le lendemain à l’Opéra Garnier (privatisé toujours) à l’occasion d’une réception à couper le souffle.

Le magistral escalier en marbre et onyx était entièrement recouvert de fleurs fraîches dans les tons roses et verts. Une œuvre sculpturale qui a mobilisé pas moins de vingt-cinq personnes et cinq camions.

Sur les marches, des violoncellistes accueillaient les convives juste arrivés des États-Unis en jet privé. D’immenses tables rondes avaient été dressées dans l’Avant-Foyer pour un dîner en musique, c’est le moins qu’on puisse attendre dans ce lieu, et au champagne.

Clou du spectacle, la cérémonie, puisqu’il fallait bien en arriver là, a été célébrée le samedi 18 novembre, au château de Villette, dans le Val-d’Oise.

Une demeure historique entièrement recouverte de fleurs blanches et de verdures, avec des buissons taillés en hommage à Toby, Kosta, Kona et Tuffington, les toutous et le lapin des époux.

Dans le jardin, une estrade en marbre a été spécialement installée pour que le pasteur puisse unir Madelaine et Jacob devant Dieu. Et plus près… Une cérémonie grandiose éclairée à la bougie. Et, au dîner, sous l’une des deux verrières construites pour l’occasion, toujours ces feux d’artifice de fleurs tombant des plafonds. Bar à cocktails aux noms bien français, Montmartre, Moulin-Rouge ou Champs-Élysées, et carte des vins à l’infini.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH La verrière au plafond floral créée spécialement pour la réception, au château de Villette.

Les gâteaux étaient servis dans la seconde verrière. Celui de madame plutôt traditionnel, mais version XXL et celui de monsieur d’une originalité déconcertante, puisqu’il représentait une chaussure de sport, clin d’œil à la passion de celui qui gère désormais l’imposant patrimoine immobilier de son beau-père. La soirée s’est terminée par un concert privé du groupe de musique Maroon 5, dont Jacob est un grand admirateur, accompagné d’un spectacle de drone à l’effigie des vedettes du jour.

PHOTO GREG FINCK, PARIS MATCH Les jeunes époux dans leur chambre nuptiale.

Alors, « mariage de rêve » ou folie douce ? Conte de fées ou compte d’une fée… Rachel Birthistle l’avoue : « Nous sommes tous surpris par la frénésie suscitée sur les réseaux sociaux, mais le mariage de Madelaine et Jacob a vraiment offert un moment de magie à tous ceux qui l’ont approché, de près ou de loin. » Quant à elle, elle a trouvé plus efficace qu’une couronne, la baguette magique.