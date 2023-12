Après le choc de son éviction express, le roi de l’intelligence artificielle est remonté sur son trône. Tout aussi vite… et encore plus fort.

romain clergeat Paris Match

Il déchaîne les passions et fait trembler les puissants. Il y a un an, Sam Altman rendait ChatGPT, un robot conversationnel développé par sa société OpenAI, capable de produire des textes en quelques secondes, accessible gratuitement à toute la planète. Le transhumaniste travaille aujourd’hui à une intelligence artificielle qui pourrait remplacer l’être humain et, à terme, le surpasser. Une course à la performance qui a inquiété jusqu’au conseil d’administration d’OpenAI. Le vendredi 17 novembre, celui-ci limoge son fondateur sans préavis. Avant de le réintégrer quatre jours plus tard. Paris Match revient sur cette saga éclair où se mêlent vedettes de la tech et milliards de dollars.

Au sein de la Mafia, c’est un rituel connu : on vous invite à prendre un verre en toute amitié avant de vous assassiner froidement. Dans le monde de la tech, les mêmes méthodes sont parfois employées. Et Sam Altman, pourtant vétéran aguerri de la Silicon Valley, est tombé dans le piège.

Quand, le vendredi 17 novembre, Ilya Sutskever, le cerveau d’OpenAI et fidèle du premier cercle, le convie pour « une courte réunion sur Google Meet », Sam Altman n’a aucune idée du renversement qui l’attend. Mais lorsque la fenêtre de la visioconférence s’ouvre sur son écran d’ordinateur et qu’il découvre le conseil d’administration d’OpenAI réuni face à lui, il comprend que quelque chose se trame. Sans imaginer la portée de ce qui va suivre.

Depuis qu’il a sidéré le monde en lançant ChatGPT 3,5 le 30 novembre 2022, Sam Altman se pense intouchable. Son modèle d’intelligence artificielle a stupéfié tous ses concurrents et généré des milliers (sinon des millions…) d’articles. Il est désormais consulté par tous comme une pythie, il voit l’avenir… Mieux, il l’invente. Et plus vite que les autres. Mais le conseil d’administration d’OpenAI le met sur la sellette et remet en cause sa stratégie. ­Altman tente d’argumenter, c’est peine perdue. ­Commencée à 12 heures, la réunion se termine à 12 h 29 : il est renvoyé. Effet immédiat. Dans la foulée, son adjoint et président d’OpenAI, Greg Brockman, est également prévenu. Dehors lui aussi. Reste à avertir un gros, très gros partenaire de la société : Microsoft.

PHOTO PARIS MATCH Dimanche 19 novembre, Sam Altam arrive chez OpenAI en visiteur : « Première et dernière fois que je porte ce badge », publie-t-il sur X.

Quelques minutes seulement avant le ­communiqué officiel du licenciement de Sam Altman, le PDG de la compagnie fondée par Bill Gates est informé. Et il est furieux. ­Microsoft a investi 13 milliards dans OpenAI, en possède 49 % et on le prévient comme un vulgaire petit porteur ! La pilule passe mal. À leur tour les réseaux sociaux s’emballent. Mais, pour les médias, c’est une déflagration. Pendant quelques heures, l’Ukraine et la bande de Gaza passent au second plan. Tout le monde tente de comprendre ce que cachent les phrases sibyllines comme : « Le départ de M. Altman fait suite à une procédure d’examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu’il n’avait pas toujours été franc dans ses communications, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités », explique le conseil d’administration, soulignant ne plus avoir « confiance dans sa capacité à diriger ­OpenAI ».

Que s’est-il donc passé ?

Pour comprendre comment son éviction a été « techniquement » possible, il convient de remonter à l’origine de la création ­d’OpenAI. Comme son nom l’indique (« open »), la société fondée en 2015 par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever et quelques autres s’était donné pour objectif de générer une intelligence artificielle disponible pour le bien commun. Sans objectif commercial. Avec des secrets de fabrication « ouverts » au public. À ce titre, un conseil d’administration indépendant a été constitué. Il a, de fait, tout pouvoir pour valider la stratégie de l’entreprise. Ou non. Y compris celle de révoquer son PDG, s’il le juge opportun.

En 2018 survient une première scission majeure. Ilya Sutskever et Sam Altman comprennent que, pour parvenir à leur objectif et entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle, OpenAI va avoir besoin d’une puissance de calcul colossale. Et hors de prix. Il faut des milliers de puces Nvidia à 40 000 dollars pièce et chaque requête quotidienne sur ChatGPT coûte près de 1 million de dollars à OpenAI.

Pour Altman, la politique « à but non lucratif » n’est donc pas tenable. Il parvient à convaincre le conseil d’administration, mais pas Elon Musk, qui choisit de se retirer.

Dès lors, Sam Altman se fait funambule. Il doit à la fois s’assurer du développement d’une IA performante, mais contrôlable, tout en développant une politique commerciale pour la financer.

À ces niveaux d’investissements (plusieurs milliards de dollars), même dans la Silicon Valley, les acteurs ne sont pas légion. Sam Altman sait qu’il couve une poule aux œufs d’or. Pas question de se tourner vers Google ou Facebook pour être absorbé en six mois de temps. Microsoft, en revanche, parce qu’il fait preuve de retard dans ce domaine, pourrait présenter une bonne opportunité. Sont effectivement acceptées toutes les conditions posées par Altman : 49 % de la société, mais pas de représentation au conseil d'administration. Donc aucun contrôle sur la destinée d’OpenAI.

La sortie de ChatGPT, en novembre 2022, prend le monde par surprise. Hormis quelques spécialistes, personne ne pensait que l’IA avait atteint ce stade d’efficacité. L’« agent conversationnel » bluffe le grand public et, en un mois, 100 millions d’utilisateurs l’adoptent. Une déferlante qui pousse à rechercher encore plus de ressources pour faire tourner « la machine ». Et l’améliorer.

Sam Altman devient la coqueluche des médias et des politiques. C’est Prométhée apportant le feu du royaume des dieux.

En mai, il entame une tournée internationale de chef d’État, de Washington à Lagos en passant par Rio, Londres et Paris, où il est reçu par le président Macron. On veut voir et s’entretenir avec celui qui dit être « dans la pièce où nous repoussons le voile de l’ignorance et avançons la frontière de la découverte ». Grâce à l’IA, il promet de coloniser l’espace, de faire marcher la fusion nucléaire, de guérir toutes les maladies, de construire de « nouvelles réalités »

PHOTO PARIS MATCH Avec ses deux frères, Jack et Max. Né le 22 avril 1985 à Chicago, Sam grandit à Saint-Louis dans le Missouri.

Il n’a même pas 40 ans et, en 12 mois, il est devenu l’égal d’Elon Musk ou de Mark Zuckerberg. Une réussite extraordinaire pour ce gamin introverti du Missouri, geek de la première heure, qui démontait ses ordinateurs plutôt que de jouer au football avec les copains qu’il n’avait pas. En outre, « grandir en étant gai dans le ­Midwest des années 2000 n’était pas la chose la plus géniale. Pouvoir communiquer avec des gamins comme moi par l’intermédiaire de forums m’a beaucoup aidé à accepter ma sexualité », expliquera-t-il.

Élève brillant, il intègre l’université Stanford (Californie), crée sa première boîte, Loopt, qu’il revend 43 millions de dollars et, en quelques années, devient le patron du plus grand incubateur de la Silicon Valley. Où il gagne le surnom de « Yoda des start-up ». Car personne ne sait mieux que lui guider de jeunes entrepreneurs enthousiastes, mais perdus dans leurs bonnes idées. Puis c’est l’aventure d’OpenAI. Qu’il dirige brillamment. Rassurant ceux qu’on appelle les « doomers » (les fatalistes) sur sa conscience totale du danger que représente l’IA, appelant même le Sénat américain à réguler au mieux. Tout en poursuivant le développement économique d’OpenAI. Et même en l’accélérant ces dernières semaines.

PHOTO PARIS MATCH Aussi à l’aise sur une planche de surf que sur un ordinateur. À Hawaii en avril 2022

Début novembre, il annonce même la création d’un GPT store d’applications pour les développeurs, rencontre des investisseurs saoudiens pour fabriquer ses propres puces et travaille avec Microsoft pour intégrer davantage d’IA dans leurs produits. Mais au sein d’OpenAI, cet emballement commercial ne plaît pas à tout le monde. À commencer par Ilya Sutskever. Depuis quelques semaines, Sam Altman pousse les équipes sur un projet baptisé « Q* » (prononcez Q Star), une nouvelle méthode pour accélérer l’entraînement de l’IA vers une IAG, une intelligence artificielle générale. Le Graal.

L’IA dépasserait les aptitudes cognitives d’un individu et, à terme, celles de l’ensemble de l’humanité. Avec le risque que les chercheurs dans le domaine appellent « le syndrome du trombone ». Chargée d’en fabriquer le plus grand nombre, une super intelligence pourrait considérer que l’existence humaine est un obstacle à sa tâche et agir en conséquence…

En coulisse, Ilya Sutskever s’inquiète auprès de Sam Altman des performances incroyables de ce nouvel outil dont il ne maîtrise pas encore tous les paramètres. Il sait qu’il existe un point de bascule, un « moment Oppenheimer » où le génie sortira de sa boîte pour ne plus jamais y retourner, sans qu’on puisse prédire les conséquences. Altman rassure ­Sutskever, ironise sur sa prudence d’ingénieur tatillon et met le sujet sous le tapis.

PHOTO JIM WILSON, THE NEW YORK TIMES Sam Altman (debout), Ilya Sutskever (à droite), chef scientifique, Mira Murati (à gauche), directrice des nouvelles technologies, et Greg Brockman (au centre), cofondateur. Avant la guerre des clans, au QG d’OpenAI à San Francisco, en mars 2023

Mais, au sein des équipes, les craintes ne sont pas dissipées. Au point qu’une lettre alarmiste parvient au conseil : « Nous vous implorons de rester fermes dans votre engagement envers la mission originelle d’OpenAI et de ne pas céder aux pressions d’intérêts guidés par le profit. L’avenir de l’intelligence artificielle et le bien-être de l’humanité dépendent de votre engagement indéfectible envers un leadership éthique et la transparence. »

Affolé par le contenu apocalyptique de cette missive et poussé par Sutskever, le conseil d’administration décide d’agir avec brutalité. Un précédent qui n’a d’égal que le renvoi de Steve Jobs d’Apple, en 1985.

Mais, contrairement à ce dernier, il ne faut pas 12 ans à Altman pour revenir au sein de la société qu’il a créée. En un week-end, le conseil d’administration réalise qu’il est allé trop vite et trop loin. Sam Altman se croyait inexpugnable. Et il a raison. C’est d’abord Satya Nadella, le PDG de Microsoft et financier d’OpenAI, qui fait ­comprendre que cette décision ne ­l’enchante pas du tout. Il est prêt à engager Sam Altman et son équipe pour travailler au sein de ­Microsoft. Le C.A. vacille. Et s’effondre carrément quand 740 des 770 employés ­d’OpenAI se déclarent prêts à suivre Sam Altman où il ira. La messe est dite quand Ilya Sutskever lui-même publie le lundi matin un message sur X, affirmant « regretter profondément ma participation aux actions du conseil ».

Mardi matin, Altman est réintégré et le C.A., dissous. Pas sûr qu’une superintelligence se serait laissé faire aussi facilement…