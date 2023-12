PHOTO ULET IFANSASTI, THE NEW YORK TIMES

La mégalopole indonésienne aux 31 millions d’habitants s’enfonce dans la mer. Résultat : une délocalisation express en pleine jungle !

LOÏC GRASSET Paris Match

C’est la première capitale à être condamnée à la disparition à cause du dérèglement climatique. La cité indonésienne sombre aussi inéluctablement que le niveau de la mer monte. Mais, à la différence des îles Maldives ou Tuvalu, promises au même sort, la ville tentaculaire coule lestée d’une population qui, depuis 1945, a été multipliée par 31. Bâtis sur les alluvions du delta, ses 90 édifices de 150 mètres s’embourbent inexorablement et certains quartiers pauvres et pollués sont inondés à chaque marée. Aux habitants qui vivent les pieds dans l’eau, le président Joko Widodo promet une nouvelle vie au vert. À 2000 kilomètres de là et avec 200 jours de mousson par an.

Un ciel dur et scintillant, une touffeur lente et émolliente qui exalte les sucs, trempe les tissus et annihile toute volonté… L’aube pointe à Bornéo. Et les températures sont déjà superlatives. Voilà 30 ans, l’émeraude et le vert Véronèse prédominaient partout. À perte de vue se dessinait une forêt primaire sempervirente, autrement dit verte 12 mois sur 12 et inviolée ; une nature exubérante, baignée de 4 mètres de pluie par an ; et des espèces aux noms qui fleurent bon les romans de Joseph Conrad : orang-­outan, ours du soleil, calao ou macaque crabier.

En cette matinée de novembre, à l’horizon, aucun méranti rouge, ou upas, l’arbre à poison. Ces feuillus géants, endémiques à Bornéo, font culminer la ­canopée à plus de 100 mètres de hauteur. Ce matin, tout est pelé, ras, presque lunaire. Bienvenue à Nusantara, au grand est de Kalimantan, la partie indonésienne de l’île. Plus précisément au « point zéro » de la construction de la nouvelle capitale, IKN (Ibu Kota Negara en bahasa indonésien), du quatrième pays le plus peuplé du monde avec 278 millions d’habitants.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Le chantier de Nusantara, l’« archipel » en indonésien, la future capitale, dont l’inauguration est prévue en août 2024. Sur l’île de Bornéo, le 5 novembre

Au loin, des grues et des excavatrices trouent les frondaisons. Elles dominent des squelettes d’acier qui poussent, frénétiques, tels les champignons de L’étoile mystérieuse des aventures de ­Tintin, s’éparpillant entre les mamelons et les ­collines. La première pierre de Nusantara a été posée l’an dernier. Son nom est annoncé par des lettres blanches géantes en polyuréthane qui se détachent sur le couvert forestier. L’inauguration est prévue le 17 août 2024, le jour de la fête nationale. « Ici nous allons bâtir une ville-forêt qui fera date dans l’histoire de l’Indonésie et du monde », s’enflamme, ­chemise blanche au col amidonné, fines lunettes argentées, ­Agustomi Masik, le directeur de la planification d’IKN, devant un parterre d’universitaires et de ­proto-fonctionnaires.

Ces savants, urbanistes et technocrates sont venus, à grands frais, de toute la sphère émergente en larges délégations : Kenya, Ouganda, ­Bangladesh, Inde, Laos… En aparté, chacun de se ­féliciter, en kikuyu ou en ourdou, de la magnificence du projet. Songez ­plutôt. Depuis Brasilia ou Canberra, on ne trouve pas trace de pareille ambition : déménager une capitale et l’installer, ab initio, au milieu de nulle part. Quelle affaire ! Depuis 2000, il y a eu, certes, Naypyidaw, la cité-bunker de la junte militaire de la Birmanie, Dodoma, Babel de béton impersonnel, en Tanzanie, Putrajaya en Malaisie ou la ville qui n’a pas encore été nommée pour remplacer Le Caire en Égypte.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Derrière les bâtiments des principaux ministères encore en construction, le palais présidentiel. La première pierre a été posée en 2022.

Mais ici, en Indonésie, pays souvent qualifié de « géant invisible », on navigue dans une autre dimension. Pas tout à fait Ubu roi. Mais presque. Car Nusantara, qui signifie « archipel » en bahasa indonésien, est né de la volonté d’un seul homme : Joko Widodo, ancien fabricant de meubles en teck, élu président en 2014 sur la promesse de « ­Changer la vie ». Jokowi, c’est son surnom, terminera son second mandat en 2024. Et il veut laisser une trace dans ­l’Histoire.

Son rêve, et surtout son bon plaisir : une métropole verte fonctionnant à l’énergie renouvelable, sans embouteillages, où les gens se promèneront à pied ou à vélo le long de sentiers verdoyants.

Se prélassant sur 256 000 hectares, soit 24 fois la superficie de Paris, IKN se veut un paradigme pour remédier au réchauffement de la planète. Une sorte de Pandora, la cité-planète fantasmée des Na’vi d’Avatar, mais en version high-tech. Creuset des peuples de la mer, de la montagne et de la ville, IKN veut aimanter les nomades numériques et les millenniaux dans ses appartements végétalisés.

« C’est une hérésie, un écocide. J’espère de tout mon cœur que ce projet ne survivra pas au mandat de Jokowi. Vous vous rendez compte : défigurer Bornéo, qui représente 60 % de la biodiversité mondiale alors que l’île est déjà déforestée à 55 % et meurtrie par les ravages de l’industrie minière et des plantations de palmiers à huile », s’insurge Abdul Ghofar, activiste en chef de Walhi, le ­Greenpeace indonésien.

« C’est un tour de force. La preuve que notre pays peut faire de grandes choses. Ici on bâtit une cité du futur », s’extasie depuis son bureau avec ascenseur privé et nuée d’assistantes en hidjab, à Jakarta, l’actuelle capitale, Cyrillus Harinowo, figure clé de l’établissement. Ce petit homme matois et urbain, ancien du FMI, est l’économiste en chef de la principale banque du pays, la BCA. Mais il ne prévoit pas de s’installer à Nusantara. « À mon âge, 70 ans, ce ne serait pas raisonnable », glisse-t-il, le sourire en coin.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Partout sur le sol, des immondices : la capitale Jakarta compte parmi les villes les plus polluées au monde.

Un enfer urbain surpeuplé et pollué

Pour comprendre ce déménagement XXL, ce banco à Bornéo, il faut reprendre l’avion et se rendre 1500 kilomètres plus à l’ouest. Jakarta donc : un Moloch urbain de 31 millions d’habitants comme seule l’Asie en produit. « Boursouflée, pleine de gras et sans muscles, analyse la jeune spécialiste en transition énergétique d’origine balinaise Adhityani Putri. Et surtout une ville qui s’enfonce de 5 à 12 centimètres par an. »

Lorsque les Hollandais ont colonisé l’Indonésie, en 1619, ils ont transformé la ville, on l’appelait alors Batavia, pour la faire ressembler à un bourg hollandais typique avec des bâtiments modernes et des canaux. La cité portuaire, bâtie sur un delta, s’est enrichie de gratte-ciel construits grâce à des fortunes tirées du bois, de l’huile de palme, de l’or ou de l’étain. Mais la capitale a manqué d’espace. La circulation et la pollution l’ont envahie. « Les espaces verts constituent moins de 10 % de la superficie alors qu’il en faudrait 30 %. Dix-sept millions de voitures souillent la ville chaque jour. Bref, c’est un enfer urbain, avoue Fajri Fadhillah, de l’ONG Icel, qui doit abréger notre entretien car… deux heures de transport l’attendent pour rentrer chez lui.

Surpeuplé (4400 habitants/km⁠2 et 15 000/km⁠2 dans l’hyper­centre), plombé par un air vicié (la capitale a été la ville la plus polluée du monde pendant quelques jours en août), Jakarta ne cesse surtout de s’enfoncer. Quarante pour cent de la capitale indonésienne se trouve aujourd’hui sous le niveau de la mer. Le sol ­alluvial du delta se compacte. Treize rivières, toutes polluées, le ­traversent pour rejoindre la baie de Jakarta depuis les montagnes situées au sud. Le delta était autrefois bordé d’épaisses mangroves qui servaient de tampon contre les marées et les tempêtes. La ­plupart ont été coupées il y a fort longtemps.

Aujourd’hui, la situation est devenue intenable. Et les populations les plus précaires souffrent.

Ainsi Muara Angke, dans le nord de la capitale. Pour repérer ce bidonville, il suffit de tendre le nez : une odeur âcre, pestilentielle se dégage, remugles de moules avariées, de déchets divers et enfouis, miasmes du méthane qui s’échappe des tourbières… Des nuées de moucherons et d’insectes viennent se coller à la peau comme un ­sparadrap. « Avant, c’était une plage de sable blond, puis c’est devenu un dépôt d’ordures. Quand nous sommes arrivés, nous avons recouvert tant bien que mal les immondices de coquillages, raconte Bapak Khalil, 52 ans, étique, le visage grenu, qui vit là depuis quatre ­décennies avec sa femme et ses cinq enfants. Le cloaque, parterre de coquilles de moules et d’exosquelettes de crabes, est constamment inondé. Pour atteindre sa casemate de bois misérable, il faut patauger dans une bouillasse noire et fangeuse. « La situation s’aggrave. Tous les jours, à la marée, nous sommes envahis par 30 centimètres d’eau et, lors de la mousson, quand les pluies se font diluviennes, c’est insupportable », assure Bapak Khalil.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Après la pêche, l’ouverture des moules. Les coquilles sont abandonnées à même le sol dans ce quartier envahi par l’eau sur 30 centimètres à chaque marée.

« Jakarta est la caricature de la mégalopole mal pensée. Elle incarne l’échec de l’urbanisme en Asie du Sud-Est, assène, fine barbiche à la Hô Chi Minh, Dwi Sawung de l’ONG Walhi. Sur les 8000 tonnes (pas tout à fait trois fois les déchets parisiens) récoltées chaque jour à ­Jakarta, un quart est déversé dans les rivières. La ville est constamment inondée. Mais, dans le même temps, une large majorité de la population manque d’eau courante. »

Officiellement, 60 % des habitants du Grand Jakarta, la conurbation, ont accès à une eau de bonne qualité. De facto, à peine un quart. Dans les zones côtières, où il n’y a pas d’eau courante disponible, les habitants forent des puits jusqu’à 150 mètres de profondeur. « Si vous creusez à moins de 50 mètres, vous n’obtiendrez que de l’eau salée », explique Hafidah, 60 ans, qui vit à Muara Baru, un autre quartier bientôt submergé. La solution consiste à acheter de l’eau dans des jerricans de 40 litres, vendus sur des chariots par des distributeurs qui pompent l’eau dans des puits lointains. Mais à quel prix ! Une famille de quatre personnes gagne moins de 5 euros par jour. Elle dépense un cinquième de cette somme pour l’eau.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Dans une eau où flottent les déchets, une digue transformée en plongeoir : à Jakarta, le quartier de Muara Baru est inondé cinq ou six fois par an.

À Muara Baru, les maisons sur pilotis surplombent un bourbier empli de déchets plastiques, de barquettes en carton et de déjections humaines. Les services de ramassage des ordures ont oublié l’adresse.

La mer, si proche, est protégée par un mur côtier en béton de 2 mètres de hauteur qui s’étend sur des dizaines de kilomètres. « Nous dépendons de ce mur construit il y a 20 ans. Dans les années 2000, la plage avait disparu et la mer inondait le quartier », se souvient Hafidah, qui admet encore trois ou quatre crues par an. Stigmates, de nombreuses bâtisses en tôle ondulée, faites de planches en contreplaqué et de toiles tendues entre des tubes, sont laissées en déshérence. « À terme, nous sommes condamnés. On le sait. Mais que faire ? Et ou aller ? » conclut Hafidah en serrant nerveusement les manches de sa « kebaya », la chemise traditionnelle si colorée de Java. « Dans la nouvelle capitale ? Qu’est-ce qu’on irait y foutre ? Cet endroit n’est même pas un village. »

PHOTO PARIS MATCH Lacs artificiels, immeubles à taille humaine et nature domestiquée : une projection de la cité rêvée... où personne ne veut s’installer.

« Un cyclope obèse »

Ancien gouverneur de Jakarta, Jokowi, réputé à l’écoute du peuple, l’a, cette fois, joué solo et opté pour le radical. Sa passion pour la construction, les dragages sisyphéens, les digues en béton et les solutions à base de ruban adhésif n’ont pas réussi à élever Jakarta au-dessus de la mer. Alors, tant pis ! Si Jakarta ne peut pas être sauvé, autant tout recommencer de zéro. Longue vie à Nusantara ! Porté sur les fonts baptismaux en 2019, IKN accueillera ses premiers résidents, tous fonctionnaires, dans… sept mois. Son schéma d’urbanisation s’étire jusqu’en 2045.

Comment concevoir, sur une feuille blanche, la ­nouvelle capitale d’un archipel de 17 000 îles éparses, creuset d’une centaine de groupes ethniques et de six religions ? Quels partis pris urbains et écologiques choisir ? Au terme d’un appel d’offres express de… 10 jours ( !) et 300 cabinets consultés, c’est un architecte de 44 ans, en 2019, qui a été choisi : Sibarani Sofian. L’homme jouissait d’une bonne réputation après son cursus brillant dans des multinationales d’urbanisme… Mais rien qui ne le prédisposât à devenir un bâtisseur de l’envergure d’un Le Corbusier. ­L’Oscar Niemeyer (le fondateur de Brasilia) indonésien. « Je n’en reviens toujours pas, avoue-t-il depuis le 28e étage de la tour, avec vue sur la croissance de Jakarta, où sa petite équipe de 50 collaborateurs travaille à l’accouchement d’IKN.

L’équation n’est pas simple. Première contrainte : l’impossibilité de faire appel à des expertises étrangères. Nusantara doit exalter le génie indonésien. Et ce génie ne souffre pas de sang impur. Deuxième écueil, une topographie contraignante : des paysages vallonnés, un sol en latérite où, selon l’architecte en chef, « à peine 30 % du terrain peut supporter une construction. Et où il est impossible d’ériger un immeuble de plus de 12 étages. » Volubile, staccato de mots débités à grande vitesse dans un anglais parfait, agitant les bras, comme un sémaphore, ­Sibarani Sofian énonce les grands principes d’IKN où l’urbain doit se marier avec la nature. Aussi a-t-il dessiné des bâtiments sur ­pilotis et des ­passerelles surélevées reliées à des centres de transport. La conception imite la stratification naturelle d’une canopée tropicale, ce qui permet de rafraîchir les brises et de disperser l’eau de pluie pour réduire l’affaissement du sol.

Mais le dynamisme et la créativité de l’architecte se heurtent à la broyeuse administrative indonésienne pour qui il faut se hâter de ne rien faire. Autre pierre d’achoppement, les « visions » du président Jokowi. En Indonésie, un concept prévaut sur tous les autres, ABS : « Asal bapak senang », ou « Tant que le patron est heureux ». Les architectes d’IKN ont donc dû avaler quelques couleuvres… ou plutôt quelques pythons constricteurs. Et accepter les caprices et lubies du boss. Comme concevoir un palais présidentiel pharaonique qui se déploie comme l’oiseau mythique Garuda. Ou revoir tout le schéma routier pour y glisser une large avenue de six voies à sens unique afin d’organiser, une fois l’an, une parade militaire.

J’ai imaginé un bébé avec deux bras, deux jambes et deux yeux. Je me retrouve avec un cyclope obèse doté de deux nez et pas mal de difformités. Sibarani Sofian, architecte et concepteur d'IKN

Et on vous fait grâce des prébendes et des prévarications, sport national dans un pays classé 110e sur 180 dans l’indice de perception de la corruption par Transparency International. « Un peu, avec le temps, devient montagne », assure un adage indonésien. Alors que, dans le fracas et la poussière, des norias de camions acheminent, de jour comme de nuit, des poutrelles d’acier, des ronds de béton et des ponceaux, l’édification de Nusantara se fait à marche forcée. Mais le chemin reste long. Aujourd’hui, 900 hectares sur les 256 000 prévus, soit 0,3 % du projet, sont lotis et 30 000 à 50 000 ouvriers s’affairent pour que, en août 2024, les premiers fonctionnaires puissent emménager dans leur cité-forêt. « Les conditions de travail ne sont pas désagréables, explique, dans une des cantines du chantier, Bayu, 25 ans, qui a laissé sa femme et son fils à Java pour un contrat de tunnelier d’un an. En principe, la journée commence à 8 heures et se termine à 16 heures, explique-t-il. Mais nous faisons souvent des heures supplémentaires, jusqu’à 22 heures. Et pas question de prendre un jour de repos. » Pour ce zèle, Bayu est payé de 7 à 8 millions de roupies, 480 euros. Soit deux fois environ le salaire minimal indonésien.

Au total, le gouvernement a prévu d’investir 470 trillions de ­roupies indonésiennes, soit 28 milliards d’euros, dans ce Babylone en pleine jungle. Mais, il restera à trouver 80 % du financement, soit 112 milliards d’euros, auprès d’investisseurs privés et d’entreprises étrangères. Si les Chinois et les Saoudiens se font tirer l’oreille, que Softbank, le bailleur de fonds japonais espéré, a renoncé, un optimisme de bon aloi prévaut. « Les investisseurs privés indonésiens ont déjà donné leur accord et 19 pays veulent investir à IKN dans l’écotourisme, l’éducation, la santé ou le bien-être », explique Mia Amalia, haute fonctionnaire au ministère du Plan qui devrait faire partie des premiers « transhumés » au printemps 2024. Une perspective qu’elle accueille avec un sourire crispé.

Malaria, dengue, étuve permanente et averses qui tombent, en cataractes, cinq heures par jour, de décembre à mai… Nusantara n’a rien d’un joli port de pêche.

Et ne fait pas franchement bicher les serviteurs de l’État. Les chancelleries ne se bousculent pas non plus pour y transférer leurs ambassades. « On temporise. Nous attendons que le projet se précise. Nous voulons aussi vérifier si les critiques dont IKN fait l’objet sont avérées ou fausses », explique, cauteleux, un diplomate en poste à Jakarta. Calamité pour la planète, maltraitance des ­populations indigènes… IKN sent le soufre.

« À Kalimantan, 100 % des gens sont contre. La capitale chez nous ? Non merci », affirme, à Samarinda, poumon économique de la province, Saiduani Nyuk, activiste chez Aman, une ONG qui protège les minorités ethniques. À l’en croire, le peuple balik, qui vit sur le territoire choisi pour ériger la future capitale depuis des millénaires, a été spolié. « Beaucoup d’oligarques de Java et de proches du pouvoir ont fait valoir des titres de propriété récents rendant caducs ceux des populations indigènes, les vrais fils de cette terre. » « Nous sommes inquiets, abonde, à Sepaku, aux portes de Nusantara, Jakiyah, une quinquagénaire au visage grave, née ici comme tous les membres de l’ethnie balik. À tout moment, on peut nous exproprier, nous virer de chez nous, poursuit-elle. Déjà, les autorités ont construit un barrage qui a mis à la rue des centaines de gens, inonde nos champs et nous prive de notre mode de vie ancestral. »

Une ville propre et verte pour une nation propre et verte. Ce slogan qui s’affiche partout, à Kalimantan, fait sourire Rustam Fahmi. Brushing mi-long, façon vieux rockeur japonais, il est professeur à l’université Mulawarman de Samarinda. « Cinquante-cinq pourcen de l’espace de la province Est-Kalimantan sont constitués de forêt. Cette forêt était déjà détériorée à cause de la surexploitation des sols (60 % des exportations de charbon de l’Indonésie). Et nous avons subi des incendies géants en 1991 et en 2007 », explique-t-il. Un espace dont il a fait la surveillance depuis 2004, recensant 40 espèces de mammifères. S’il a convaincu les autorités de créer des couloirs pour les animaux sur la zone de la future capitale, il craint que les conflits entre humains et bêtes sauvages se multiplient. Et pas en faveur des animaux.

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Délogés de leur habitat ancestral, les orangs-outans de Bornéo, une espèce endémique de l’île.

« La vie sauvage est clairement en danger. Du rhinocéros de Bornéo, jadis abondant, il ne reste que quatre ou cinq spécimens », avance, à ­Jakarta, le primatologue Jatna Supriatna, inquiet pour l’animal vedette de Kalimantan : l’orang-outan.

Ce grand singe au pelage clairsemé de couleur rouille à orange foncé ne vit qu’à Bornéo. Sa survie est menacée par le développement fulgurant de la troisième plus grande île du monde : 1,3 fois la superficie de la France. « Ce sont des créatures paisibles, qui se nourrissent de fruits, de feuilles ou de termites qu’elles dénichent dans les arbres morts. La région de Nusantara n’est déjà plus compatible avec leur mode de vie, poursuit l’expert. Ailleurs dans l’île, les orangs-­outans peuvent survivre. Mais si les routes s’étendent, que le dynamisme économique grignote la forêt, je me fais du souci. »

Selon les schémas les plus optimistes, Nusantara ­comptera 1,8 million d’habitants en 2045. Sans que l’on sache très bien si ce sera alors une capitale administrative pépère et plutôt rasoir, comme Canberra, en Australie, ou une nouvelle mégalopole verte, vertueuse et glamour. D’aucuns de penser que le projet reste réversible. Pire, qu’IKN est mort-né. « Beaucoup de choses reposent sur des bases illégales. Ainsi, la plupart des ouvrages d’art, comme le barrage, ne respectent pas le droit. Juridiquement, l’annulation se plaide. Et puis personne ne veut venir dans ce trou », lance Mareta Sari, militant pro-environnement pour l’ONG locale Jatam. Pas de quoi ébranler le président Joko Widodo, qui ne manque jamais une occasion de vanter son grand dessein et s’y rend chaque mois pour superviser l’état d’avancement des travaux. De son palais, il ne goûtera pourtant les ors et les enluminures que moins d’un mois. Le temps écoulé entre l’inauguration, l’exaucement de son rêve et le passage de témoin à son successeur, prévu à l’automne. Après lui… le déluge ? Pour le savoir, rendez-vous dans 20 ans. Même jour, même heure, mais pas même pomme.