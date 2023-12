Le chanteur sort de deux ans de combat contre la maladie. Alors qu’il rentre chez lui en Argentine, il se confie sur cette épreuve qui a changé son existence à tout jamais.

Benjamin Locoge Paris Match

Enfin, le ciel s’est dégagé. Ces derniers mois, ce battant est remonté sur scène, a sorti l’album de duos 2 bis, nouveau disque d’or, et son autobiographie Pagny par Florent parue en avril s’est écoulée à 170 000 exemplaires. Une succession de coups d’éclat avant son plus beau succès : les bons résultats des derniers examens médicaux qui lui permettent de retourner en Patagonie, son havre de paix à l’autre bout du monde. Un au revoir provisoire. L’amoureux de la nature veut retrouver du souffle et de l’inspiration dans le calme des grands espaces, avec un horizon : 2026, et une tournée annoncée pour ses 65 ans.

Le 30 juin dernier, en remontant sur scène, vous répondiez à la question de la fin de votre livre : « Est-ce qu’on va encore chanter ensemble ? » Dans quel état d’esprit étiez-vous ce soir-là, à Nîmes ?

Je n’avais plus un poil sur le caillou, j’avais un peu une tête de tortue, mais j’y suis allé en me disant « faut assumer ». Très vite j’ai vu que ça me faisait du bien d’avoir tant d’énergies positives autour de moi. Les médecins m’avaient conseillé de faire attention, de ne pas forcer. Mais quand tu as 5000 ou 10 000 mecs qui t’attendent, c’est encore plus fort qu’un traitement. [Il rit.] Cet été, je me suis retrouvé certains soirs devant 25 000 ou 30 000 personnes ! Je me disais « ah ouais quand même… » Je suis convaincu que le succès de mon livre, du disque de duos m’ont aidé à passer cette épreuve. Le public sait que j’ai vécu un truc dur. Il a répondu présent en m’envoyant de bonnes vibrations.

Avez-vous craint que les gens viennent vous voir pour de mauvaises raisons ? Ou pour la dernière fois ?

Je n’ai jamais pensé que je risquais d’y passer, je ne me suis jamais vu mourir. Ça a toujours été quand même assez modéré, mon histoire. Je n’ai pas eu de métastases partout, ça n’a ­toujours été qu’une tumeur ou un ganglion isolé. À trois reprises, le truc est apparu, et à trois reprises il a disparu. Et à chaque fois j’ai bien réagi au traitement. Alors je sais que je peux encore le vivre – c’est bien pour ça que ça s’appelle le crabe, c’est tenace –, mais je me dis aussi que les protocoles de soins évoluent : il y en a de plus en plus et ils sont de mieux en mieux. Cela dit, je ne me suis pas vautré dans la maladie… J’ai raconté ce qui m’arrivait, mais je n’en ai pas rajouté. J’ai essayé de vivre tout ça le plus ­sainement possible, sans dramatiser.

PHOTO AEL PAGNY, PARIS MATCH À la clinique Hartmann, à Paris, fin octobre

PHOTO AEL PAGNY, PARIS MATCH Entouré des soignantes, Garlonn, Servane et Sylvie 1 /2



Avez-vous connu des moments de découragement ?

Je me suis fait défoncer par le dernier protocole. Très bizarrement, cette chimio m’a laissé les cheveux et la barbe, mais, en revanche, elle a détruit mes cellules. À un moment, je n’avais plus de ­globules blancs, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Le seuil le plus bas pour ces dernières est de 20 000. J’étais tombé à 12 000. Donc les médecins m’ont dit : « Là, il va falloir vous perfuser et vous transfuser. » Je sentais que je perdais mes forces. J’étais au Portugal quand ça s’est vraiment aggravé. On est rentrés plus tôt parce qu’il faisait trop chaud. Quand j’ai voulu ­sortir de l’avion, j’ai fait trois pas, mais je ne pouvais plus ­marcher. J’ai demandé une chaise roulante. La nuit a été encore pire. On a appelé l’hôpital le lendemain matin. « Il faut me remonter parce que je suis en train de ­glisser. » En réalité, ce n’était qu’une réaction au produit qui était vraiment costaud. L’un des mecs m’a expliqué : « Votre truc, c’est la guerre. On gaze, on envoie les produits et puis après, normalement, les ennemis sont tous morts. Mais il y en a qui font les morts sous les morts. Ils attendent un peu, puis se réveillent. Donc, il faut les bombarder. C’est pour ça qu’on envoie des rayons. » Maintenant, j’entre dans un nouveau chapitre, celui du contrôle, le prochain aura lieu à la mi-janvier. Mais d’ici là je peux bouger comme je veux.

Est-ce que, durant ces deux dernières années, vous vous êtes senti utile ?

Je me suis rendu compte que, à travers la maladie, j’étais capable de passer des messages plus forts et plus importants qu’avec mes chansons. En disant : « Écoutez, on peut être malade, mais on peut continuer à vivre. » Des malades sont venus me voir pour me dire : « J’ai la même chose que vous, mais quand je vous ai vu à la télé raconter ce que vous viviez, ça m’a tellement mis la pêche que j’ai décidé de me battre moi aussi, même si je suis un peu flippé. » Ça m’a fait plaisir. Les deux ou trois fois où je suis tombé sur des cas comme ceux-là, là oui je me suis senti utile.

Vivez-vous désormais avec une épée de Damoclès au-­dessus de la tête ?

Non. Depuis deux ans, je m’endors sans problème. Et je dors très bien. Je ne me suis jamais angoissé avec ça. Parce que je ne souffre pas. J’ai eu des gênes, des problèmes, mais jamais de douleurs excessives. Si ça revient, je repartirai en traitement. On a essayé l’immunothérapie – ce qui m’obligeait à une injection tous les trois mois pendant 10 ans –, mais ça n’a pas marché.

Ce qui a fonctionné, c’est le soutien sans faille de votre épouse et de vos enfants…

Oui, l’accompagnement, c’est très, très important. Nous quatre, c’est encore plus spécial parce que c’est fusionnel. On est une famille, mais aussi un gang. Chacun possède sa propre personnalité, est capable de faire sa vie dans son coin. Mais quand il se passe quelque chose, c’est tous pour un, un pour tous. Nous quatre, c’est fou, on ne pouvait pas se rater. Déjà, parce que ma rencontre avec Azu [Azucena, son épouse], il y a 30 ans, tenait déjà du miracle. [Il rit.]

PHOTO PAGNY AËL, AGENCE Avec sa femme, Azucena, en Patagonie, le 14 avril 2021

PHOTO PARIS MATCH Les deux enfants du chanteur : Inca et sa petite sœur, Ael. Chez les Pagny, la moto est une passion de père en fils. 1 /2



C’est rare d’arriver à construire une famille dans un milieu où beaucoup de couples explosent…

Mais on a fait attention justement ! Nous sommes partis à l’étranger pour cela – même si Inca, mon fils, ne dit jamais son nom de famille où qu’il soit. [Il rit.] Le couple karmique que l’on forme, Azu et moi, on le retrouve d’ailleurs chez nos enfants, c’est marrant. On n’est jamais d’accord, on s’engueule, mais il y a cette unité incroyable entre nous, ce soutien, cette ­présence. Tout cela n’est même pas réfléchi, c’est naturel et instinctif.

Est-ce que cette épreuve vous a encore plus soudés ?

Non, on était déjà comme ça. Ça a juste été une épreuve de plus. En vieillissant, je crois que je deviens un poil plus égoïste, mais pas pour mes proches.

Vous avez été trop altruiste dans le passé ?

J’ai beaucoup aidé mes proches, mes potes. Ça me semblait normal de redonner un peu… Je n’allais quand même pas tout garder pour moi ! [Il rit.] C’est tellement plus simple quand tu peux aider. Après, il faut savoir doser. Tu ne peux pas tout payer pour tout le monde… Aujourd’hui je fais juste plus attention à moi.

Avez-vous éprouvé un sentiment de culpabilité par ­rapport à votre famille quand vous avez commencé à très bien gagner votre vie ?

Envers mes parents, mon frère et mes sœurs, je me suis sorti de cette histoire de culpabilité en leur achetant à chacun une maison dès que j’ai pu. Un toit, c’est le truc dont on a tous le plus besoin.

À cette époque, vous partagiez la vie de Vanessa Paradis. Dans votre autobiographie, vous racontez combien vous l’avez aidée à remonter la pente après le succès de Joe le taxi. Vous écrivez lui avoir redonné confiance en elle…

C’est le principe d’une histoire d’amour, non ? Aider l’autre, le porter. À cette période, Vanessa était un peu la risée du pays, parce qu’on l’avait trop vue avec son Joe le taxi. Donc je lui ai dit : « Ne t’inquiète pas, tout le monde se trompe. Ils ne se rendent pas compte de qui tu es, tu vas te révéler parce que tu es beaucoup plus que ça. » Et j’ai expliqué ça aussi à son entourage, ses parents, son oncle. Mais bon, ce n’était pas si compliqué, elle avait déjà tellement de choses en elle…

Et ensuite elle vous a effacé de sa vie…

J’ai compris qu’il lui a fallu passer à autre chose après le film Noce blanche. Elle décroche le César, devient égérie Chanel… en très peu de temps, c’est la nouvelle superstar. Moi je ne ­pouvais plus être dans le tableau…

Vous avez vu sa souffrance pendant le tournage du film de Jean-Claude Brisseau. Vanessa n’osait pas se plaindre de la maltraitance qu’elle subissait… ​

Quand tu voyais Brisseau, tu te disais : « Lui, il a une tête ­d’ordure. » Mais bon c’est toujours compliqué de s’arrêter à sa ­première impression. Sauf que lui, c’était vraiment une ordure. Cela dit, son film a provoqué quelque chose pour Vanessa, puisqu’elle a accepté d’aller au bout du tournage. Et c’est grâce à cela qu’elle a démarré une carrière de comédienne qui l’attirait presque plus que la chanson.

Est-ce qu’elle vous a fait signe depuis la sortie de votre livre ?

Oui, ça m’a fait plaisir d’ailleurs. Mais ce n’est pas à cause du livre. [Il rit.] C’est normal que tu t’inquiètes de ce qui arrive à quelqu’un avec qui tu as passé trois ans de ta vie ! Depuis, chacun vivait son bonheur, elle avait bien vu que j’avais trouvé ma moitié, que j’avais fondé ma famille… La maladie a fait qu’à un moment, elle s’est fait du souci pour moi. Mais nous n’allions pas d’un seul coup revenir en arrière. De toute façon, tous les gens de mon passé ont réapparu ces derniers mois pour prendre de mes nouvelles.

Vous avez jugé nécessaire, dans votre livre, de revenir sur vos démêlés avec le fisc pour dire une chose très claire : l’administration s’est acharnée contre un chanteur connu. C’est bien cela ?

C’est un système qui est fait pour bloquer des gens comme moi, pas aptes à la gestion. Ils ont saisi les maisons que j’avais achetées à ma famille parce que mon nom était sur les papiers… C’était un moyen de pression, j’étais dans le collimateur et ils voulaient me coincer. Or j’étais en train de leur glisser entre les doigts. J’avais compris, à la suite d’une première grosse mésaventure, que la pire chose vis-à-vis du fisc était de frauder. Donc je déclarais, mais je ne payais pas les sommes demandées. Qui ont augmenté au fil des ans. Et quand elles ont commencé à être importantes, cela les a ­agacés. Mais je m’étais bien organisé pour qu’ils ne me chopent pas. Et même quand ils ont vendu mes meubles aux enchères, je m’étais arrangé avec Pascal [Obispo] pour qu’il rachète tout. C’est ce qui a inspiré Ma liberté de penser qui reste mon plus gros tube. À la fin, il y a toujours un mal pour un bien. [Il rit.]

PHOTO AEL PAGNY, PARIS MATCH Sur la plage au Portugal, dans la région de Comporta

Vous êtes dans quel état d’esprit vis-à-vis du fisc désormais ?

Je suis redevenu résident fiscal français après être parti quelque temps au Portugal. Et je précise à nouveau que tout l’argent que je gagne via les ventes de disques, les tournées, les contrats télé, je suis imposé dessus en France ! Macron a quand même réduit les impôts pour les sociétés, comme pour les particuliers. Le seul avantage que j’avais en étant au Portugal était d’économiser 10 % à 15 % sur l’Urssaf. Bon… C’est plus simple ainsi.

Le public le sait peut-être moins, mais, depuis 10 ans, vous êtes devenu un chef d’entreprise dans pas mal de secteurs différents…

Les frères Goldman m’avaient conseillé de monter ma société de production de concerts il y a plus de 20 ans ! En m’expliquant que n’étant ni auteur, ni compositeur, ma seule manière de gagner ma vie était de gérer moi-même mes tournées. Cela m’a permis de faire une première tournée pour ­comprendre les difficultés du métier. Ensuite je me suis associé avec Jean-Claude Camus, qui m’a vraiment beaucoup appris. Et aujourd’hui, je suis très heureux avec Lule, la structure du groupe Lagardère [propriétaire de Paris Match].

PHOTO AEL PAGNY, PARIS MATCH Dans l’atelier Godet Motorcycles avec les mythiques Godet Vincent, à Malaunay, près de Rouen, le 27 novembre. Il sera de retour en France au début de mai en tant que parrain du salon Prestige auto Beaune.

Et le reste : les produits de beauté Rosazucena, l’exploitation de moutons en Argentine, les motos Godet ­Motorcycles près de Rouen ?

Tous les développements extérieurs ne sont pas lucratifs ! À chaque fois que je me suis embarqué dans des trucs, ils n’ont jamais eu le même essor que mes spectacles. Mais j’ai toujours agi par passion. Godet Motorcycles, à l’origine, c’est un mec qui met un an à te faire la meilleure bécane possible. Je lui en commande une, mais, 12 mois plus tard, il me dit : « Désolé, vous ne l’aurez pas, je dépose le bilan. » Donc j’ai racheté l’entreprise…

Comment expliquez-vous ce besoin de tout faire tout seul ? Vous ne savez pas faire confiance ?

Parce que j’aime bien tout assumer moi-même. Et que je n’aime pas qu’on parle à ma place. C’est vrai que je conduis ma bagnole moi-même, ­j’arrive sur les tournages tout seul, personne ne ­m’attend dans les loges. Je ne me verrais pas débouler à The Voice avec un garde du corps et un chauffeur. [Il rit.]

Vous n’avez jamais été débordé par des gens qui vous demandent un égoportrait, un autographe ?

Non. Ce sont les autres qui se font déborder quand ils doivent traiter avec moi en direct… Souvent, ils préféreraient avoir un gérant pour faire tampon. Quand ­l’artiste est face à toi, ça change les négos tout de suite ! Je ne te raconte pas la première fois que je me suis retrouvé face au patron de TF1 pour The Voice … [Il rit.]

PHOTO AEL PAGNY, PARIS MATCH Chez lui, sur le fauteuil club en chêne massif qu’il a conçu avec son ami menuisier Guillaume Boule.

Vous obtenez toujours ce que vous voulez ?

C’est bien pour ça qu’il y a une négociation ! J’ai appris à prendre une information, à la digérer et à revenir avec une autre proposition. En général je ne suis pas trop éloigné de ce que je veux. De toute façon, pour un bon mariage, il faut que tout le monde soit content. Si c’est pour plumer quelqu’un et qu’à la fin ce soit désagréable, ça ne marche pas.

Pourquoi n’avoir jamais fait de chansons engagées en dehors de Ma liberté de ­penser ?

Parce que je ne suis pas militant. Il faut se méfier de ce qu’on raconte. On peut aussi dire de grosses conneries ! Je suis plus à l’aise avec les chansons d’amour, qui portent un espoir. Je suis ­incapable en revanche de m’atteler à des chansons de rupture. Pour bien chanter, j’ai besoin de m’identifier. Or, depuis 30 ans, je ne peux pas chanter que je suis malheureux. Au final, ma rencontre avec Azu, notre ­histoire, prend le pouvoir sur tout le reste. Je ne me pose pas la question « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? ». Je sais déjà que je ferai le parcours avec elle jusqu’au bout. Il ne pourra pas y avoir mieux que ce qu’on a déjà vécu. Et je suis sûr que le meilleur reste à vivre. Là, maintenant, ­j’attends le prochain chapitre de mon existence avec une curiosité… revigorante.