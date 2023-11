Rupert Murdoch et son dauphin Lachlan à Sun Valley, dans l’Idaho, le 13 juillet 2018, pour une conférence rassemblant les plus puissants chefs d’entreprise américains.

Au bout du suspense familial, c’est finalement l’aîné des garçons qui a été nommé à la tête de l’empire médiatique sur lequel Rupert veille toujours.

OLIVIER O’MAHONY Paris Match

Dans la droite ligne de son père. Même scepticisme sur l’urgence climatique, même ferveur conservatrice. Avec lui, le magnat faiseur de rois réalise son rêve de dynastie. À 92 ans, Rupert Murdoch a cédé la présidence de ses sociétés News Corp. et Fox Corporation au troisième de ses six enfants. Un amateur d’escalade qui s’est hissé au sommet d’un clan rongé par une guerre fratricide. Clap de fin ou simple rebondissement de la saga familiale qui a inspiré la série Succession ? Lachlan, 52 ans, ­nouvel homme fort du royaume comprenant Fox News et The Wall Street Journal, pourrait avoir du mal à faire cavalier seul. Le patriarche, retraité, mais redouté, a déjà promis de rester « actif ». Et passe la main sans lâcher la bride

On se serait cru dans un épisode de Succession. Ce 9 février 2022, une procession de limousines noires avec chauffeurs arrive à la Chartwell Mansion. Cette réplique hollywoodienne du Petit Trianon est juchée sur les collines de Bel-Air et domine tout Los Angeles. Un bijou de 2500 mètres carrés à 150 millions de ­dollars, que Lachlan Murdoch s’est offert il y a trois ans : jardins à la française, parc de 4 hectares avec fontaines et cascades, héliport, piscine, tennis, garage pour 40 voitures, cave pouvant accueillir 12 000 bouteilles… rien ne manque pour recevoir le gratin de la Fox, devant son père.

PHOTO PARIS MATCH La Chartwell Mansion, la propriété que Lachlan Murdoch a acquise pour 150 millions de dollars dans le quartier de Bel-Air, à Los Angeles.

Une fois n’est pas coutume, le patriarche se tait, il laisse Lachlan dresser les perspectives stratégiques devant les convives qui saisissent le message. On ne se demandera plus qui succédera à Rupert Murdoch. Ce ne sera donc ni l’aînée, Prudence, ni Elisabeth, ni James, le cadet. En fin de semaine dernière, Lachlan entérinait la passation des pouvoirs dans les studios de la Fox à Hollywood. Il annonçait ainsi la clôture de l’assemblée générale annuelle des actionnaires. Et le début de son règne.

Comment a-t-il réussi à décrocher le poste ? L’épilogue de la saga n’étonne personne. Lachlan a toujours été le préféré, et pas seulement parce qu’il est l’aîné des fils. Né à Londres, il n’y a presque jamais vécu : la famille a mis le cap sur l’Amérique après la tentative d’enlèvement de sa mère, Anna. Une amie, qui avait utilisé la Rolls-Royce familiale, a été kidnappée à sa place et elle est morte.

PHOTO PETER CARRETTE ARCHIVES GETTY IMAGES Rupert Murdoch avec sa deuxième femme, Anna, et leurs trois enfants, Lachlan, James et Elisabeth, chez eux à New York, dans les années 1980.

Lachlan a 2 ans quand son père rachète son premier journal américain, le San Antonio Express-News, au Texas, et 5 ans quand il s’offre le célèbre New York Post. Il s’installe alors dans un sublime penthouse Art déco de la Cinquième Avenue, avec ­terrasse et vue sur Central Park. Les enfants sont quatre : Prudence, née en 1958 d’un premier mariage, Elisabeth, née en 1968, Lachlan en 1971 et James en 1972. Tous les matins, les domestiques déposent une pile de journaux dans la cuisine. Le patriarche commente les bons titres et signale aux gamins les articles à lire. Ils comprennent vite que pour attirer son attention, il faut parler médias et politique. « On ne s’épanchait pas sur nos soucis personnels, mais on pouvait ­discuter business pendant des heures », a raconté Lachlan à ABC, une chaîne de télévision australienne.

Entre père et fils, les points communs sont nombreux. Même vision conservatrice du monde. Même amour pour l’Australie.

L’été, Lachlan chasse le kangourou dans la propriété familiale, à Cavan Station. Il passe des heures à sillonner la brousse, effectue ses premiers stages d’éleveur de moutons, n’a peur ni de vacciner ni de tondre. Il travaille aussi dans les journaux locaux propriété de la famille depuis la fondation du groupe par son grand-père, Keith Murdoch : il ­nettoie les machines avant l’impression… Rupert avait commencé de la même manière.

Lachlan passe pour un type simple, sans chichis, amateur de rugby, d’escalade et de motos, en particulier les Ducati Monster. À l’école, ses notes sont médiocres (celles de son père n’étaient guère meilleures). Il trouve la très chic Phillips Academy, à Andover (Massachusetts), trop snob pour lui et fait tout pour en partir. Il parvient néanmoins à décrocher l’admission à la prestigieuse université de Princeton, dont il sort diplômé en philosophie.

L’entrée dans le groupe familial s’impose. Rupert, obsédé par l’idée de dynastie, se fait un devoir de former une troisième génération. En 1993, Lachlan, 22 ans, est propulsé patron de plusieurs journaux du groupe en Australie. Et tout le monde le voit – déjà – comme le dauphin. Impression confirmée quand il est « promu » aux États-Unis directeur de la publication du New York Post, titre dont son père est le plus fier. Mais dans le saint des saints, ça se passe mal avec les barons du groupe. En particulier avec Roger Ailes. L’ombrageux et tout-puissant fondateur de la chaîne conservatrice Fox News voit d’un mauvais œil l’irruption de ce fils à papa. Et Rupert ne soutient pas Lachlan face à lui. Un affront qu’il ne digère pas. En 2005, à la surprise générale, il claque la porte et retourne en ­Australie créer un fonds d’investissement. « Avec la ferme intention de ne plus revenir », note son biographe Paddy Manning, auteur de The ­Successor (non traduit).

Rupert Murdoch est dans l’embarras. Ses ambitions dynastiques sont contrariées. Elisabeth a elle aussi quitté le groupe. Elle a vite compris que son père ne voyait pas une femme lui succéder, surtout, une « dangereuse gauchiste ».

Non seulement, en 2008, elle soutiendra Hillary Clinton, mais, pire encore, Matthew, son mari, est le descendant de Sigmund Freud… À la table familiale, il y a des sujets à éviter. Et le patriarche se tourne vers James, le cadet.

Un temps, James fut aussi un rebelle, du genre à se teindre en blond et à porter des perçages. Quand Rupert lui rachète sa boîte de production spécialisée dans le hip-hop, il rentre dans le rang, se coupe les cheveux, troque ses tenues grunge pour des costumes cintrés. S’il n’a pas le talent de vendeur de son frère ni le charme, il impressionne par son intelligence, qu’il met au service de l’entrée du groupe dans le numérique. Le scandale des écoutes téléphoniques auxquelles se livrent ses journalistes de News of the World, le tabloïd londonien dont il est directeur de la publication, le rattrape. Légalement, il en est responsable, ce que Rupert lui fait sentir.

Depuis son exil australien, Lachlan observe les déconvenues de ce frère avec qui les relations sont compliquées.

Dans leur jeunesse, déjà, les parties de Monopoly pouvaient virer à l’aigre. Conscient du problème, Rupert a même tenté des séances de thérapie familiale avec un psychologue, comme dans Succession, pour un résultat identique : en pure perte. Les deux fils ne s’entendent que sur un point : leur détestation commune de Wendi, qui a détrôné leur mère, Anna, dont ils sont très proches. De l’avis général, cette Chinoise donne une « seconde vie » à Rupert, plus âgé qu’elle de 37 ans. Elle lui offre aussi deux filles, Grace et Chloe (nées en 2001 et en 2003). Mais Lachlan et James sont persuadés qu’elle est une espionne à la solde de Pékin, ce qu’ils font savoir à leur père qui ne les écoute pas. En 2013, à la suite de rumeurs d’infidélité de Wendi avec un certain Tony Blair, l’ancien premier ministre britannique et parrain de leur fille aînée, il se décide à divorcer.

Pour Lachlan, un verrou a sauté. Depuis des années, son père le supplie de le rejoindre. Il a besoin de lui : le scandale londonien a mis le groupe en grande difficulté. En 2014, il se laisse convaincre. Voilà le fils prodigue de retour aux États-Unis. Forcément, James est furieux. Rupert tente une paix armée et accorde à chacun le même salaire : 20 millions de dollars par an. En apparence, ils sont donc à égalité. En réalité, Lachlan apparaît comme le véritable dauphin.

PHOTO MAX MUMBY, ARCHIVES GETTY IMAGES Avant son mariage avec Jerry Hall, le fiancé de 84 ans entre ses deux fils, Lachlan (à gauche) et James, à l’église Sainte-Bride à Londres, le 5 mars 2016.

James a le même problème que sa sœur ­Elisabeth : il n’est pas dans la ligne du parti. Aux yeux de Rupert, c’est un « dangereux ­gauchiste » et sa femme, Kathryn, encore plus.

James donne des ­millions de dollars à des associations environnementales pendant que son père – comme Lachlan – répète que le danger du changement climatique est très largement surestimé. James souhaite « dédiaboliser » l’empire Fox et le recentrer sur l’échiquier politique, ce dont Rupert (comme Lachlan) ne veut sous aucun prétexte. La situation a sans doute inspiré les scénaristes de Succession, qui font dire au patriarche : « Les enfants, je vous aime, mais vous n’êtes pas sérieux », alors qu’il envisage de vendre son groupe, l’œuvre de sa vie, à un très jeune et arrogant magnat suédois de ­l’­internet. Confronté à la zizanie chez lui, Rupert Murdoch fait exactement pareil : pour la somme record de 71 milliards de dollars, il cède les bijoux de son empire au géant Disney. Il garde les télés (Fox News) et les journaux (The Wall Street Journal », The Times de Londres).

Ses fils encaissent chacun 2 milliards de dollars dans l’opération, mais ça ne leur suffit pas. James a un temps cru que la cession allait lui permettre de ­rebondir chez ­Mickey, avant de comprendre qu’il y était indésirable : contraint de rester dans le groupe de son père, il préfère jeter l’éponge. Il s’éloigne des jeux de pouvoir et de son frère, à qui il ne parle plus. Lachlan apparaît comme le grand gagnant de l’affaire. Mais une ­victoire à la Pyrrhus. Car il est aux portes d’un royaume considérablement réduit et sur lequel pèse toujours la tutelle de son père.

PHOTO PARIS MATCH Lachlan et son épouse, Sarah, Rupert Murdoch et sa nouvelle compagne, Elena Zhukova, lors d’un dîner caritatif à New York, le 14 novembre 2023.

Contre toute attente, en 2022, Rupert Murdoch s’est séparé de Jerry Hall – une « gauchiste » de plus –, dont les leçons de morale avaient fini par le lasser. Il s’est ensuite entiché d’une dentiste hygiéniste, Ann Lesley Smith, son opposé, dont les envolées religieuses l’ont, à leur tour, excédé. Début 2023, à l’âge de 92 ans, il rencontre Elena Zhukova, l’une des ­meilleures amies de son ex-femme Wendi, et mère de l’ex-épouse de l’oligarque russe Roman Abramovitch. La semaine dernière, ils ­s’affichaient main dans la main à un gala à New York, qui célébrait l’arrivée sur le trône du dauphin Lachlan. Voilà celui-ci ­prévenu. D’ailleurs, Rupert rappelle à qui veut l’entendre que sa mère est morte à 103 ans. Il lui reste plus de 10 ans pour donner son avis.