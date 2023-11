À 26 ans, la fille de Yannick Noah vole de ses propres ailes. Et vise le haut du podium.

Marine Corviole Paris Match

Dans la tribu Noah, c’est elle la nouvelle coqueluche. L’ex-champion de tennis a essayé de lui mettre une raquette entre les mains, mais, dès l’âge de 16 ans, Jenaye a préféré les podiums aux terrains de sport, marchant ainsi dans les pas de sa mère, la top model britannique Heather Stewart-Whyte. La quatrième des cinq enfants de Yannick Noah vit un pied à Paris, l’autre à New York, et son métier l’emmène aux quatre coins de la planète. Mais c’est l’Afrique qui lui fait faire les plus beaux rêves. Entre deux défilés, la jolie citoyenne du monde adore faire une pause au Cameroun, où son père est devenu le chef du village de son enfance.

Le New York Times les a baptisés « nepo babies », en référence au pouvoir des puissants de confier des privilèges à leurs proches, ce que les Romains appelaient népotisme… Jenaye Noah préfère en rire. « On me range là-dedans, avec des femmes comme Gigi Hadid, comme si c’était la même histoire. Absolument pas ! » Elle coche pourtant les cases de « l’enfant de » : fille de Yannick Noah et de l’ancien mannequin Heather Stewart-Whyte, voilà maintenant sept ans qu’elle arpente les tapis rouges pour les plus grandes marques, notamment Chanel. Elle s’est d’ailleurs illustrée, le 3 novembre, sur le podium du défilé croisière 2023-2024 organisé à Shenzhen, en Chine.

PHOTO PARIS MATCH Jenaye Noah au défilé Chanel croisière à Shenzhen, en Chine, le 3 novembre

Elle doit peut-être sa beauté à sa mère et son patronyme à son père, mais sa réussite est bien la sienne et non celle du carnet d’adresses de ses parents. C’est d’ailleurs par hasard qu’elle a été repérée à Londres, alors qu’elle faisait la queue pour le concert de Snoop Dogg. S’en sont ensuivis des contrats avec Storm London et Elite Paris.

Je suis fière de mon nom. Évidemment un nom connu. Comme le fait d’être jolie, ça ouvre la porte, mais ça ne veut pas dire que ça l’ouvre avec gentillesse. Les gens s’attendent à quelque chose. Jenaye Noah

Elle l’assure, elle n’a « jamais ­triché ». « J’ai fait tous les castings et je me suis fait rejeter 10 000 fois, comme tous les mannequins. » Pourtant, elle a parfois eu des doutes. D’où son installation, il y a deux ans, à New York… « C’est peut-être pour ça que j’ai été attirée par l’Amérique, pour savoir si je pouvais aussi m’imposer sans le nom de papa. Et ça marche, donc… »

PHOTO CHRYSLENE CAILLAUD, ARCHIVES BESTIMAGE Avec Yannick Noah, le patriarche du clan, dans les tribunes de Roland-Garros en mai 2022.

À New York, elle a son indépendance, son petit ami – le rappeur américain G-Eazy, qu’elle a rencontré lors d’un dîner il y a un an –, son atelier de peinture, ses chiens… Mais à Paris, place à la famille. Jenaye Noah vit dans un appartement perché en haut de la butte ­Montmartre avec sa sœur, Eleejah, comédienne, serveuse et ­créatrice d’huiles essentielles, et leur frère Tomathy, musicien.

Si cette fratrie a choisi de s’installer dans le plus célèbre des ­quartiers bohèmes, ce n’est pas pour expérimenter le Paris des cartes postales. Ils sont tombés sur cette location Airbnb ­pendant le premier confinement et ne l’ont plus quittée. Trois ans ont passé et chacun a depuis contribué à la décoration des lieux : les masques africains côtoient guitare et clavier, les bouteilles ­d’alcool partagent l’étagère des céréales au chocolat, les courtepointes et les rideaux à motif cactus réveillent le salon. Dans l’entrée, on prévient : « Interdit aux cons », dit une affiche. Puis on se prend en pleine tête un carillon. « C’est mon père qui a mis ça là pour nous forcer à être plus attentifs ! »

PHOTO ALEXANDRE ISARD, PARIS MATCH Une joyeuse colocation. Jenaye, 26 ans, avec Eleejah, 27 ans, sa sœur aînée, et Tomathy, 22 ans, son frère, le fils de Heather. À Paris, le 26 octobre

Bien qu’il vive désormais au Cameroun, Yannick Noah a lui aussi pleinement investi les lieux. Sa cave à vins trône au milieu des canapés, ses badges Roland-Garros sont disséminés un peu partout et les photos de ses exploits sportifs aux murs. Pour les enfants comme pour les parents, cette adresse parisienne est un camp de base entre deux voyages. « On se cherche et on se retrouve ­partout. On est tellement dispersés qu’au final ça nous soude. Si mon frère et ma sœur n’étaient pas ici, ce serait très dur pour moi. Ça change tout de rentrer à la maison et d’avoir mes meilleurs amis qui sont là, à m’attendre ou non, explique Jenaye dans son français ponctué de mots anglais. On passe notre temps à discuter d’art et de musique. On est tous les trois dans des médiums différents, donc on a toujours de quoi parler. » Des conversations qui se tiennent dans l’étroite cuisine, autour d’un café et d’un paquet de cigarettes, en suivant, à la fenêtre, le ballet des touristes au milieu des caricaturistes et des accordéonistes.

PHOTO ALEXANDRE ISARD, PARIS MATCH Les deux sœurs ont hérité des yeux verts de leur mère.

Quand vient le moment de sortir et de se frayer un chemin, Jenaye Noah attire d’emblée les regards. « Vous êtes trop belle ! » lui lance une adolescente sur son passage. Pas de quoi la faire rougir, le mannequin est concentré face à l’objectif. Si, au pied du Sacré-Cœur, elle déploie une assurance et un sourire à la Julia Roberts, la jeune femme de 26 ans semble moins à l’aise lorsqu’il s’agit de prendre la pose dans son salon, avec ses baskets-chaussons.

C’est bizarre d’être prise en photo chez soi quand on est accoutumée à jouer un personnage dans un studio. Là on te demande d’être toi-même. Je ne suis pas habituée à ce que des gens entrent dans ma bulle. Jenaye Noah

Une réserve qui détonne dans un décor aussi exubérant.

Jenaye Noah a commencé par le bas, ­mannequin pieds. « C’était fun. Personne ne savait que c’était moi ! Après je suis entrée dans la mode et j’ai appris à ­utiliser mon corps. » Elle se sent aujourd’hui prête à montrer jusqu’à son (vrai) visage avec, pourquoi pas, davantage de projets liés à la beauté. « C’est plus personnel. Et ça relâche le stress autour de la taille, donc je peux manger un peu plus. » Jenaye surveille son alimentation, sans forcément se priver. « J’ai moins peur de faire des séances photos à la plage ou d’autres trucs comme ça. »

Pour autant, si on lui proposait de défiler pour la marque de lingerie Victoria’s Secret, son rêve de jeune fille directement inspiré de sa mère et de sa belle-sœur (le mannequin brésilien Lais Ribeiro, la compagne de Joakim Noah), Jenaye hésiterait. Désormais, elle se voit plutôt ­égérie pour une grande campagne de parfum avec son visage mutin placardé sur un monument parisien en 7 mètres par 3. Mais si ça ne se fait pas, ce n’est pas grave. « J’ai commencé en pensant que ça n’allait durer qu’un an et ça fait 10 ans que je suis mannequin. J’ai de la chance. Je ne lâcherai pas cette industrie avant qu’elle ne me lâche… Mais je suis moins focalisée sur ma réussite, je me mets moins de pression. Il y a aussi d’autres choses dans ma vie qui me rendent heureuse. »

Elle qui peint depuis l’adolescence pourrait bien se lancer, motivée par ses ­premiers succès outre-Atlantique : « On est ­toujours dur avec soi-même, surtout en tant qu’artiste. On se dit que ce qu’on fait est moche. Ces deux ­dernières années, à New York, des personnes ont ­commencé à remarquer mes créations… »

L’art, c’est comme le mannequinat, c’est ­l’opinion d’un autre qui fait le ­succès. Alors, même si tu ne te trouves pas belle, si quelqu’un te dit que tu vas réussir, tu commences à y croire. Jenaye Noah

Parce qu’elle a grandi dans une famille touche-à-tout « qui a toujours voyagé, ­toujours bougé, toujours cherché à faire quelque chose de nouveau », Jenaye Noah regarde l’avenir avec sérénité. « Je préfère sauter dans le vide et peut-être me faire mal plutôt que d’avoir peur. » Avoir un papa champion de tennis devenu chanteur à succès et, enfin, chef de village au Cameroun aide certainement à garder l’esprit ouvert. « Nepo baby » ou pas, Jenaye Noah a de qui tenir.