Une distribution cinq étoiles pour Les trois mousquetaires. Milady : (de gauche à droite) François Civil, Pio Marmaï, Eva Green, Vincent Cassel et Romain Duris, les visages contemporains de d’Artagnan, Porthos, Milady, Athos et Aramis. À Paris, le 5 octobre

Civil, Marmaï, Cassel et Duris sont de retour dans la suite des aventures de d’Artagnan. Ils y affrontent la mystérieuse Eva Green.

Christophe Carrière et Benjamin Locoge Paris Match

Un pour tous et tous contre elle ! Les quatre plus étincelants gabarits du cinéma français ne seront pas de trop pour déjouer les sortilèges de la vénéneuse espionne. Du panache, du glam et de la sueur… En avril, Les trois mousquetaires. D’Artagnan, ressuscitait le film à grand succès à la française en réunissant 3,3 millions de spectateurs. Ce second volet, qui fait la part belle à Milady, compte bénéficier du même élan. Et prouver que, trois ans après la pandémie et la mort annoncée des salles obscures, la seule chose qui soit fatale au cinéma… ce sont les femmes.

C’est arrivé le 21 mars dernier. Le cinéma d’aventures français, rayon fresque à grand spectacle comme on ne croyait plus jamais en voir, avec des vedettes, de l’action et toute la panoplie du divertissement populaire de qualité, est revenu au galop. Au sens propre. Les quatre vedettes des Trois mousquetaires. D’Artagnan, à savoir François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï, ont traversé Paris sur leurs montures pour se rendre à l’avant-­première des Trois mousquetaires. Milady (sortie le 13 décembre), la deuxième partie du film de Martin Bourboulon. Une arrivée en fanfare dans un lieu historique, à la mesure de l’évènement cinématographique : « Quand on est entrés à cheval aux Invalides, se souvient Romain Duris, on s’est tous regardés. Et je me suis dit qu’avec ces trois mecs-là on était capables de faire n’importe quoi. »

Une réflexion à triple détente. 1. Ils sont tellement motivés qu’ils peuvent tout faire. 2. Ils s’entendent tellement bien qu’ils n’ont pas de limites dans la déconnade. 3. Ils sont partants pour rempiler avec les héros d’Alexandre Dumas. Il en sera forcément question si cette deuxième partie atteint ou dépasse les 3,3 millions d’entrées engrangées par la première. Ce que laisse supposer l’adage selon lequel on ne récolte que ce que l’on a semé.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Dans ce second volet, les quatre Gascons sont toujours au centre de l’action, comme lors du siège de La Rochelle.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Milady agit à la solde du cardinal de Richelieu interprété par Éric Ruf (à gauche), le puissant ennemi de d’Artagnan (François Civil). 1 /2



Le mérite en revient d’abord au producteur, Dimitri Rassam, à peine 42 ans, qui a hérité de son père, Jean-Pierre Rassam, producteur, une appétence pour la démesure, et de son oncle, Claude Berri, même profession, une rigoureuse ambition. Il a aussi hérité de la beauté de sa mère, Carole Bouquet, mais c’est une autre histoire. « Dimitri est un producteur un peu différent de ce qui se fait aujourd’hui dans ce métier, dit Vincent Cassel. Chacun d’entre eux a sa particularité, mais Dimitri est un mec qui, par son histoire familiale et son éducation, a un truc à l’ancienne. C’est quelqu’un qui, tout d’un coup, rêve de faire du cinéma avec un grand C à une époque où beaucoup voudraient faire un film pas cher qui rapporte gros. »

Bref, Dimitri Rassam a le goût du risque. Ce qu’il partage avec quelques autres. Citons Olivier Delbosc avec Illusions perdues, en 2021, ou Alain Attal et Hugo Sélignac avec L’amour ouf (35 millions d’euros de budget), qui sortira l’année prochaine… Ils ne sont pas pléthore, mais l’envie d’en découdre avec les plateformes et de rendre le goût de la salle aux amateurs de grand spectacle est là. À lui seul, le diptyque des Trois mousquetaires représente la quintessence d’une « nouvelle vague » qui donne au spectateur le sentiment d’en avoir pour son argent. « Le projet est né d’un désir de cinéma des années 1980-1990, avoue Dimitri Rassam. Jeune, j’ai été marqué par Les aventuriers de l’Arche perdue, L’ours et Cyrano de Bergerac. Ce sont des films d’aventures d’envergure qui ont la grâce, qui sont sincères, dénués de cynisme. En 2019, j’ai pensé à une nouvelle adaptation des Trois mousquetaires. Soixante ans que les Français n’y avaient pas touché ! Le but était de trouver la modernité sans casser les codes. Pour s’autoriser à fantasmer, il faut avoir quelque chose à proposer en plus. »

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Le réalisateur Martin Bourboulon (au centre) a tourné en France, dans des décors naturels.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION « Jamais je n’aurais imaginé un film aussi engageant physiquement », confie Pio Marmaï (à gauche, entouré par Romain Duris et Vincent Cassel). Les acteurs sont fourbus... mais heureux ! Duris confirme : « Nous étions souvent hilares. » 1 /2



Et, outre Rassam, les Messieurs Plus de cette histoire sont, pour le financement, Jérôme Seydoux, grand patron de Pathé ; pour l’écriture, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière (Le prénom, déjà produit par Dimitri Rassam) ; pour la mise en scène, Martin Bourboulon (Papa ou maman, écrit par les deux précités et produit par… Dimitri Rassam). Afin de rejoindre le noyau dur au cœur du réacteur, restait à trouver les atomes. En clair, la distribution. Et là, on peut parler d’un coup de génie.

Parce que réunir sur une même affiche François Civil en d’Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis, Pio Marmaï en Porthos et Eva Green en Milady, c’est fédérer tous les publics, masculin et féminin, jeune et moins jeune.

Sans compter les seconds rôles qui brassent aussi large : Lyna Khoudri en Constance Bonacieux, Louis Garrel en Louis XIII ou encore Éric Ruf, le patron de la Comédie-Française, en cardinal de Richelieu. Autant d’échantillons représentatifs de la richesse de nos talents, de quoi fermer le clapet des médisants qui pleurent une prétendue disparition des grands noms, répétant à l’envi l’insupportable antienne : « C’était mieux avant. »

PHOTO MARCEL HARTMANN, PARIS MATCH Un duo pour un duel. « François est un acteur intense et passionné, très à l’écoute », confie Eva Green.

Il n’aura pas fallu 10 ans pour que François Civil, 33 ans, devienne la coqueluche des adulescent(e)s. L’engouement pour ce fils d’universitaires prend racine avec Five, d’Igor Gotesman, en 2016, une comédie de potes irrévérencieuse que les ados d’aujourd’hui adorent autant que ceux d’hier. Depuis, Civil a cartonné en sous-marinier dans Le chant du loup, en flic dans Bac nord, et il sera bientôt la tête d’affiche du fameux L’amour ouf, de Gilles Lellouche. « Ce métier, je n’en ai jamais vraiment rêvé, avoue le comédien. C’est un truc qui m’est tombé dessus. J’ai commencé par du théâtre au collège, j’ai été repéré et suis allé à des castings, mais à reculons. Je faisais ça en dilettante. Et puis, quand j’ai rencontré Pierre [Niney, également dans Five ] et Igor Gotesman, je me suis dit que j’allais davantage m’investir. En plus, à partir de 30 ans, il y a des rôles plus consistants pour les hommes. Et dans ce métier, avec beaucoup d’appelés et peu d’élus, j’ai l’impression de faire partie, pour l’instant, des seconds. » L’impression est fondée. Rassam pense immédiatement à lui pour d’Artagnan.

Afin que la complicité des mousquetaires ne paraisse pas fabriquée, mais bien réelle, François Civil doit être entouré de partenaires avec qui il sera en connivence. Civil suggère son pote Pio Marmaï, qui a la carrure de Porthos – même s’il a fallu qu’il prenne 10 kilos pour le rôle. Pour Athos, d’une quinzaine d’années plus âgé, Rassam songe à Vincent Cassel, lui-même copain avec Romain Duris, qui a joué dans Eiffel de… Martin Bourboulon, et sera Aramis. « Dès le premier jour d’entraînement à l’épée avec le champion olympique Yannick Borel, on a su que c’était gagné, se souvient Martin Bourboulon. En 10 minutes, les quatre ont cristallisé leur union. »

PHOTO MARCEL HARTMANN, PARIS MATCH Vincent Cassel et Eva Green, une belle complicité née sur le tournage de la série Liaison.

Eva Green n’est pas en reste. C’est Vincent Cassel, avec qui elle vient de tourner la série Liaison, qui souffle son nom à Rassam. Un conseil lumineux, car, comme Cassel, Eva Green est une plus-value pour le marché international. L’inoubliable James Bond girl de Casino Royale a beaucoup travaillé avec Tim Burton, notamment. Paradoxalement, cette brillante réussite lui porte préjudice.

Parce que je vis à Londres, on croit que je snobe le cinéma français, mais non. On ne pense pas forcément à moi, voilà tout. Vous pouvez lancer l’appel : je parle français et j’espère que Les trois mousquetaires. Milady va changer la donne. Eva Green

D’autant qu’il faut préciser une chose : Eva Green est l’antithèse de la femme froide à l’assurance machiavélique qui résume Milady et la plupart de ses autres rôles. « Dans la vie, je suis assez maladroite et pas très sûre de moi, sourit-elle. J’aimerais avoir la spontanéité et le côté pétillant de ma mère [l’actrice Marlène Jobert]. » « Il y a tout un mystère qui entoure Eva et qui perdure, car elle semble assez secrète, témoigne François Civil. Mais ça s’évapore en trois secondes, dès qu’on parle avec elle ! C’est pourquoi elle m’impressionne quand elle joue. Nous, on correspond à nos personnages. Je n’ai pas besoin d’aller chercher bien loin l’énergie et la fougue de ­d’Artagnan, Romain a la souplesse et le côté félin d’Aramis, l’aspect bon vivant de Portos est inhérent à Pio, Vincent insuffle à Athos ses démons et son intériorité… Eva, elle, n’a rien de la personnalité et de l’allure guerrière de Milady. Lors d’une répétition pour l’escrime, elle a quand même transpercé mon pantalon de part en part au niveau de l’entrecuisse ! Tout le monde a hurlé d’effroi. Elle s’est confondue en excuses. »

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Milady (Eva Green), dont le rôle est plus développé que dans le roman de Dumas, y est toujours aussi dangereuse.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Eva Green est l’antithèse de la femme froide à l’assurance machiavélique qui résume Milady. 1 /2



Ce n’est pas un leurre ni le classique argument promotionnel du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Malgré le stress lié à un budget de 72 millions d’euros, à quatre mois d’entraînement physique, à 140 jours de tournage en pleine ­deuxième et troisième vagues de COVID-19, alors que 5200 ­figurants étaient nécessaires… aucune guerre d’ego, aucun dérapage caractériel n’est à déplorer. Au-delà de l’excellence de sa facture esthétique et artistique, ce film, ou plutôt ces deux volets redorent le blason d’une industrie de plus en plus mal vue par le public. L’investissement et la motivation de chacune et de chacun éclatent à l’écran. « C’est tellement fébrile, une carrière, avoue Pio Marmaï. J’ai longtemps cherché ma place et je pense l’avoir trouvée. Je ne sais pas vers quoi je vais, mais je sais ce que je ne veux plus. Je suis plus apaisé, moins hystérique. » Tout aussi déconneur, cela dit. « C’est ma façon à moi de calmer mes angoisses. »

PHOTO MARCEL HARTMANN, PARIS MATCH À défaut de lames, bataille de vannes. De gauche à droite : Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris et François Civil.

Même François Civil, pourtant vice-champion de la vanne avec son copain Marmaï, n’est finalement sûr de rien, au point d’avoir une mèche de ­cheveux blanchie par le stress. Il reste néanmoins philosophe : « Si tout s’arrête demain pour moi, ce n’est pas grave. J’aurais fait plein de choses quand même. Je me disais déjà ça il y a quelque temps, quand j’ai reçu un texto de félicitations de Jean Dujardin et un autre de Marion Cotillard pour je ne sais plus quel film. Ça vaut tous les César du monde ! Cela dit, on ne se sent jamais arrivé, car on est tous des Salieri : on veut toujours plus ! »

Dimitri Rassam n’est pas à l’abri de ce syndrome. Actuellement en finition du Comte de Monte-Cristo, avec Pierre Niney, l’autre coqueluche du public, il lance l’année prochaine 13 jours, 13 nuits…, toujours avec Martin Bourboulon à la réalisation et Roschdy Zem dans le rôle du commandant Mohamed Bida, attaché de la sécurité intérieure à l’ambassade de France à Kaboul lors de la prise du pouvoir par les talibans. « Ce sera encore une fresque, promet Dimitri Rassam. Quand on a touché à une production comme Les trois mousquetaires, on n’a qu’une envie, c’est recommencer. C’est une drogue dure. » Saine dépendance pour le cinéma français.