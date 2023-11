Dans Fin de règne, le très informé Omid Scobie dresse le portrait acide d’une famille royale au bord de l’implosion.

Pierrick Geais Paris Match

« Not my king » : « Pas mon roi ». S’il reste apprécié de 80 % des Britanniques de plus de 65 ans, le chiffre tombe à 37 % chez les 18-24 ans. Avec le public, la lune de miel fut de courte durée, même si la popularité du monarque susciterait l’envie de nos présidents. Ils ne sont que 25 % de ses sujets à souhaiter une république. De quoi envisager la suite avec un peu ­d’optimisme. Pourtant, l’année 2023 a commencé avec le brûlot de Harry, Le suppléant, et elle se clôt par la parution, le 1er décembre aux éditions du Seuil, d’un essai explosif. Signé par un expert de la monarchie proche des Sussex, il révèle la zizanie qui règne chez les Windsor.

Une famille qui prétend unir un pays doit-elle être unie elle-même ? C’est la question que pose Fin de règne, le livre à paraître d’Omid Scobie. Les exemples ne manquent pas. Et de remonter au fameux jour de la mort d’Élisabeth II, quand Harry guettait sur son téléphone un message de son aîné. Pourquoi William ne lui répondait-il pas ? Harry était à Londres pour honorer un engagement caritatif, sans penser qu’il devrait prolonger son séjour de deux semaines. Dans son exil californien, personne n’avait cru nécessaire de l’avertir de la dégradation de l’état de santé de la reine, 96 ans.

Mais ce 8 septembre 2022, le communiqué des médecins laisse peu de place au doute. Harry voudrait sauter dans un avion pour embrasser une dernière fois sa grand-mère, à Balmoral. Il sait que son frère a déjà réservé plusieurs places sur un vol, pour Andrew et Edward, ses oncles, et Sophie, sa tante. Mais apparemment pas pour lui. Sans obtenir de réponse de William, il décide donc de partir seul, de son côté. Trop tard… « À Aberdeen, le temps était orageux et l’avion de Harry a dû tourner plusieurs fois avant de pouvoir atterrir, précise Omid Scobie. Le service de presse de Buckingham était à bout – on ne pouvait plus attendre – et, à 18 h 30, la mort de la reine a été officiellement annoncée. Vingt minutes plus tard, l’avion atterrissait enfin. »

PHOTO STUART WALLACE, PARIS MATCH Harry arrive seul à Balmoral, où Elizabeth II vient de s’éteindre. Le 8 septembre 2022

Harry apprendra donc la mort d’Élisabeth II non seulement comme tout le monde, par la voix de la BBC, mais après tout le monde, une fois sur le tarmac.

« Plusieurs « sources » du palais affirmeront que Charles a personnellement appris la nouvelle à son fils, mais c’est faux », rectifie l’auteur, qui raconte par le menu ces quelques heures au cours desquelles s’est refermé un chapitre de l’histoire. Le dernier déjeuner d’Élisabeth II, la bravoure de la princesse Anne, les débuts agités de Charles III dans son nouveau ­costume… et surtout la guerre de William et Harry qui, au milieu du chagrin général, n’a même pas connu un cessez-le-feu.

PHOTO PARIS MATCH Unité de façade : William et Kate s’affichent quelques instants aux côtés de Harry et Meghan pour rencontrer la foule en deuil. À Windsor, le 10 septembre 2022

On se souvient que, deux jours plus tard, William, Kate, Harry et Meghan franchissaient les grilles du château de Windsor pour saluer les centaines de personnes venues y déposer des fleurs. Soudés, comme à l’époque où la presse les surnommait les « Quatre Fantastiques ». Les apparences étaient sauves. Certes, ils sont montés « dans la même voiture [une décision de Lee Thompson, l’attaché de presse de William et Kate], mais le silence y était palpable. Vu la tension entre les frères, l’absence de communication entre Meghan et Kate, les 150 secondes de trajet jusqu’à la Long Walk ont dû durer une éternité », écrit Scobie. Un de ces « coups de communication » bien pensé, imposé par Charles à William, qui comptait pourtant, à ce moment, « être au premier plan ».

Même ambiance glaciale lors des funérailles. Meghan, capeline noire sur la tête et yeux humides, se sent ignorée par tous les membres de la Firme. Comme si de son côté elle n’avait rien à se reprocher. Selon Omid Scobie, elle ne veut plus jamais remettre les pieds dans cette Angleterre où elle ne s’est jamais sentie chez elle. D’ailleurs, en mai dernier, elle n’a pas daigné faire le déplacement pour le couronnement. Raison invoquée ? Les 4 ans de son fils, Archie, à Santa Barbara.

La vérité, c’est que l’actrice américaine, rendue célèbre par une série télévisée, refuse de « replonger dans le feuilleton [on aurait envie d’ajouter le « vieux » feuilleton…] de la cour ».

Pour autant, le lien ne serait pas totalement rompu. Les Sussex tiennent Charles III « au courant de leur vie de famille en lui envoyant des photos des enfants ». Ainsi, le 14 novembre, Harry aurait appelé son père pour lui souhaiter un joyeux 75e anniversaire… Une « conversation chaleureuse », croient savoir quelques journalistes anglais. Peut-être même – selon les plus optimistes – une première étape vers la réconciliation. Omid Scobie n’est pas de cet avis.

Dans Fin de règne, il raconte qu’en mars, alors que Harry était à Londres pour son procès contre les tabloïds, Charles n’a pas répondu à sa « demande de rendez-vous ». Au contraire, il a ordonné « à un assistant de se débarrasser de lui avec l’excuse qu’il était “débordé” ».

Déjà, à Noël dernier, père et fils avaient échangé à peine deux mots au téléphone. À l’annonce de la parution du Suppléant, ­l’autobiographie du prince Harry, trois semaines plus tard, Charles aurait été tétanisé. « C’est Harry qui a fait l’effort de téléphoner pour présenter ses vœux à son père », observe Omid Scobie qui semble ignorer l’étiquette en cours dans les familles, même celles qui ne sont pas royales. « Charles s’est montré prudent, raconte une source proche du Roi. Il a tenu à limiter leur discussion à un échange anodin… Concernant Harry, le message qui circulait dans la famille était de ne lui faire aucune confiance tant qu’on ignorerait ce qu’il y avait dans le livre et ce qu’il dirait pendant la promotion. Tous prenaient cela très au sérieux. »

PHOTO PARIS MATCH Andrew, interdit d’uniforme, entre (de gauche à droite) William, Charles, Edward et Anne aux obsèques d’État de la reine Elizabeth II dans l’abbaye de Westminster, le 19 septembre 2022.

Seul le prince Edward, troisième et dernier fils ­d’Élisabeth II, se serait inquiété des états d’âme de son neveu. Au premier rang des partisans de la fermeté, la princesse Anne, qui aurait persuadé Charles de retirer aux Sussex l’usufruit de Frogmore Cottage : c’est dans cette propriété, à l’intérieur du domaine de Windsor, que les Sussex avaient emménagé après la naissance de leur fils ; elle devait leur servir de pied-à-terre. « L’équipe de travail des Sussex a reçu de Buckingham Palace une lettre de sir Michael John Stevens, gardien de la bourse privée, qui informait Harry et Meghan que, puisqu’ils ne faisaient plus partie des membres de la famille royale travaillant pour la Couronne et qu’ils n’habitaient plus en Angleterre, ils devaient rendre les clés de leur location royale. » « Tu n’as plus envie de voir tes petits-enfants ? » a encore plaidé Harry. La décision de Charles était irréversible. Certains diront incompréhensible alors qu’il compte allouer Frogmore Cottage au vrai paria du clan, le prince Andrew, empêtré dans un scandale d’agressions sexuelles.

Dans une interview accordée début 2023, Harry gardait encore l’espoir de voir un jour ses proches reconnaître leur responsabilité dans l’acharnement médiatique auquel Meghan a été confrontée. Il y aurait maintenant renoncé.

Il n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec sa famille et il a accepté l’idée que ça ne changerait peut-être jamais, surtout avec son frère qui refuse carrément de lui adresser la parole. Omid Scobie

Et Scobie de citer Harry : « Je suis prêt à oublier. Obtenir des excuses ou des explications ? À ce stade, on s’en fout, non ? »

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Les personnages de Charles et ses fils, William (à gauche) et Harry, dans la sixième, et dernière, saison de la série The Crown, diffusée sur Netflix.

L’image de deux frères aux traits encore juvéniles, marchant, tête baissée, derrière le cercueil de leur mère, est gravée dans les mémoires. Un souvenir réactivé par la sixième saison de The Crown (disponible sur Netflix). Ils s’étaient alors promis qu’entre eux ce serait « à la vie, à la mort », un pacte gravé dans le sable. Pas même un texto à Noël, alors que, d’après Scobie, Meghan et Harry avaient envoyé des cadeaux aux enfants de Kate et William. En mars, quand la princesse Lilibet a été baptisée à Los Angeles, les Galles, invités, ne sont pas venus.

Scobie n’épargne aucun détail de cette mésentente fraternelle que le palais aimerait tant faire oublier. Retour sur l’audience préliminaire contre le Daily Mail qui justifiait le voyage de Harry à Londres en mars 2023. L’occasion de se retrouver ? Les Galles font savoir qu’ils ne sont pas à Windsor pendant les vacances scolaires, mais « Harry n’avait nullement demandé à les voir », riposte Scobie.

L’apparition de Meghan, en 2017, a bouleversé l’ordre établi. William n’aurait jamais accepté qu’une vedette hollywoodienne, aux valeurs trop éloignées des siennes, entre dans la famille. De même pour Kate, qui a immédiatement décelé en elle la rivale.

« Elle passait plus de temps à parler de Meghan… qu’avec Meghan », confie un proche du couple. Les deux princesses ne communiqueraient plus directement depuis… fin 2019 ! « Chaque fois qu’elle entend parler de Meghan, Kate frémit en gloussant. » Plus d’une fois, les Galles auraient laissé leur cabinet faire circuler les pires rumeurs sur les Sussex. Cette guerre médiatique est loin d’être terminée.

PHOTO ARCHIVES THE SUN Le duc de Sussex vient de se rendre seul sur la tombe de sa grand-mère, dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, le 8 septembre 2023.

PHOTO PARIS MATCH Deux mois plus tôt, il était à Londres dans le cadre de son procès contre le groupe de médias MGN, qu’il accuse de l’avoir espionné. 1 /2



« Déçu par les choix de vie de Harry et ­galvanisé par sa toute nouvelle passion pour la Couronne, William considère son frère comme un étranger, surtout depuis la publication du Suppléant. Car le livre ­n’apporte pas seulement de nouveaux détails sur le choix des Sussex – prendre du recul par rapport à leur fonction royale –, il en donne sur le rôle qu’a joué William dans ce choix. L’héritier n’a plus « besoin » de suppléant […] », poursuit Omid Scobie.

Le prince de Galles aurait tourné la page de son passé. Seul l’intéresse son avenir : sous le nom de William V, il se voit déjà prendre place dans l’Histoire. « Le prince de Galles est impatient de monter sur le trône, affirme Scobie. Et une véritable impatience se crée autour de lui. » Passée de mode la perspective d’une abdication de Charles en faveur de son fils aîné ? Pas tant que ça. Même dans les couloirs de Buckingham, l’idée serait parfois évoquée avec, à la clé, la perspective d’un nouveau drame shakespearien. Le vieux père et jeune monarque, éclipsé par un héritier qui ronge difficilement son frein. « Un bras de fer qui se déroule à la fois sur scène et hors scène et risque de défaire la tapisserie monarchique », pronostique Scobie.

William est porté par son incroyable popularité. Il caracole en tête des sondages, tandis que Charles – après un court état de grâce – recommence à dégringoler.

Au risque de démentir Freud, William n’a pas besoin de tuer le père… il est d’emblée plus roi que le roi.

Aussi a-t-il commandé à son équipe de communication, en souvenir du couronnement, un film à sa gloire, celle de son épouse et de leurs trois enfants. Charles et Camilla n’y apparaissent pas plus de 14 secondes sur cinq minutes…

PHOTO CHRIS JACKSON, ARCHIVES GETTY IMAGES Pour William, peut-être un peu de trac avant son discours à la cérémonie du prix environnemental Earthshot, le 7 novembre à Singapour.

PHOTO ARCHIVES BESTIMAGE Le lendemain, il visite la réserve naturelle de Central Catchment avec Lawrence Wong, vice-premier ministre. 1 /2



À plusieurs reprises, l’héritier s’est exprimé sans juger bon d’en avertir le palais. Surtout, il s’est approprié la cause la plus chère au cœur de Charles, l’environnement, en créant le Earthshot Prize, qui récompense chaque année des initiatives pour sauver la planète. Charles aurait souhaité être inclus dans ce projet, au moins être publiquement remercié pour avoir ouvert la voie. Pas un mot : « William a fait comme si la passion de Charles n’existait pas. »

On sait que c’est William qui, en coulisses, a œuvré pour la déchéance de son oncle Andrew, piégé par le scandale Epstein. C’est lui qui a su convaincre sa grand-mère, incapable de punir le « fils préféré », alors que Charles non plus ne pouvait se résoudre à blesser son frère : « [Il] était en larmes parce qu’il avait peur pour la santé mentale d’Andrew », écrit Scobie. Il décrit un père moins dur que le fils.

PHOTO PARIS MATCH À la droite du Roi, le prince et la princesse de Galles et leurs enfants (de gauche à droite), George, Louis et Charlotte. Au balcon de Buckingham, lors de la cérémonie Trooping the Colour, en juin dernier.

Charles dirige avec sa tête et son cœur. William est plus froid. Il veut que le travail soit fait et qu’il y ait des victimes en cours de route ne lui pose aucun problème. Omid Scobie

Que William soit un monarque compétent, Omid Scobie n’en doute pas. Il l’accuse pourtant d’être colérique, « réservé sur le terrain, mais imprévisible dès qu’il le quitte ». Quant à Kate, elle serait « paresseuse ». Seront-ils des monarques modernes ? Sûrement pas. Selon lui, ils sont trop « guindés » pour attirer les jeunes. Pointe alors la nostalgie des Sussex qui « faisaient entrer de l’air frais dans le palais ». On le voit, le portrait n’est pas flatteur.

Un « royal watcher » bien informé a-t-il le droit de se faire une opinion ? Après son précédent livre, Harry et Meghan. Libres (éditions du Seuil, 2020), Omid Scobie avait été accusé d’être le porte-parole des Sussex. Il s’en défend auprès de nous : « Les rumeurs les plus farfelues ont circulé pour décrédibiliser mon travail. On a même prétendu qu’ils me versaient un salaire ! Mais je peux vous le jurer : je ne suis pas leur ami et je ne l’ai jamais été. »

Il ne serait pas davantage républicain, nous assure-t-il. Même si c’est un mal qui se répandrait outre-Manche… Pourtant il ne peint pas l’avenir de la Couronne en rose : « Cette institution n’est plus à l’image de la Grande-Bretagne. Je pense qu’elle doit opérer de grands changements pour que des gens comme moi puissent en être fiers. »

Pour survivre, la monarchie britannique doit donc se réinventer. Mais il est difficile de construire son futur quand on est sans cesse rattrapé par les fantômes du passé. Cet automne, en plus du livre dérangeant d’Omid Scobie, les Windsor affrontent la sixième et ultime saison de la série The Crown, la pire pour eux puisqu’elle commence avec la mort de la princesse Diana. La plus difficile épreuve qu’ait dû traverser cette famille qui a plus d’une fois tangué, mais jamais ­sombré. ​