S’il l’appelle « cervelle de moineau » c’est bien parce que l’étoile montante du Parti républicain commence à lui faire de l’ombre.

Olivier O’Mahony Paris Match

Face au style coup de poing de l’ancien président, elle a une botte secrète : « Quand on riposte, ça fait plus mal si l’on porte des talons aiguilles. » À un an de l’élection présidentielle, Nikki Haley est la seule femme républicaine à oser défier son ancien patron aux prochaines primaires. Cette fille d’immigrés indiens, qui aime être comparée à Margaret Thatcher, ­prétend réconcilier le conservatisme et la modernité. Pour séduire les Américains qui ne veulent pas d’un nouveau duel entre « The Donald » et Joe Biden, elle défend un programme de droite pur et dur et… « des tests obligatoires de compétence mentale pour les politiciens de plus de 75 ans ».

« Pendant longtemps, on m’a appelée “Nikki who ?” (“Nikki qui ?”). J’ai toujours été sous-estimée… Ça s’est révélé être une bénédiction. Parce que ça m’a donné envie de travailler, de me battre. Et de gagner. » Ce 2 novembre, Nikki Haley achève son assemblée à Nashua, ville de 86 000 habitants dans le New Hampshire. Elle participe à une session de questions-réponses avec les électeurs et y prend manifestement plaisir. Juchée sur des bottines à talons qui ajoutent 10 centimètres à son 1,67 mètre, vêtue d’un jean et d’un pull blanc qui fait ressortir sa peau brune, Nikki Haley est accompagnée de Chris Sununu, le gouverneur de l’État qu’elle courtise assidûment : pour elle, le soutien officiel de ce notable républicain, farouchement anti-Trump, vaudrait de l’or. Mais Sununu se garde de prendre publiquement position.

PHOTO PARIS MATCH Donald Trump, un favori menacé par ses déboires judiciaires. Le 15 septembre, à Washington

Qu’importe, il en faut plus pour décourager Nikki Haley. Dans la course à l’investiture républicaine, l’ex-ambassadrice des États-Unis à l’ONU a le vent en poupe. Elle a même dépassé dans les sondages le gouverneur de ­Floride, Ron DeSantis, présenté jusqu’à récemment comme le seul vrai rival de Trump. « En Caroline du Sud, j’ai été élue gouverneure alors qu’au début de ma campagne j’étais à 3 % dans les sondages », rappelle-t-elle. Un exploit qu’elle compte rééditer lors des primaires républicaines qui démarrent en janvier.

Depuis toujours, Nimarata Nikki Haley, née Randhawa, âgée de 51 ans, se bat contre l’adversité. Ajit, son père, et Raj, sa mère, sont des sikhs du Pendjab, issus de riches familles traditionnelles qui ont arrangé leur mariage. « Ils ont tout quitté pour offrir à leurs enfants les opportunités que seule l’Amérique pouvait offrir », raconte Nikki Haley dans son autobiographie au nom évocateur, Can’t Is Not an Option (L’impossible n’est pas une option, non traduit).

Elle n’a jamais manqué de rien, mais le racisme, elle connaît. Son père, chimiste, décroche une bourse de doctorat à Vancouver, au Canada. Il porte (encore aujourd’hui) le turban. Les offres d’emploi se font rares. Il trouve un job de prof de biologie au Voorhees College, toute petite université de Denmark (Caroline du Sud), où personne ne veut aller. Déracinée, la famille s’installe à Bamberg, un bled de 2500 habitants perdu au fin fond de cet État rural et quasi féodal du sud de l’Amérique, l’un des tout derniers à avoir abandonné la ségrégation raciale. Nikki et ses parents sont les seuls Indiens. À l’école, on la regarde comme une bête curieuse.

Elle a 5 ans quand sa mère l’inscrit au concours Little Miss ­Bamberg. Les candidates y sont classées par couleur de peau. Les Noires à droite, les Blanches à gauche. Où mettre Nikki ? Les organisateurs décident de la disqualifier, pour ne heurter aucune des deux communautés.

Inclassable, différente, elle va développer une stratégie pour se faire accepter : dès qu’un sujet est susceptible de la ­marginaliser, elle l’évite et passe à autre chose de plus consensuel, un talent qu’elle utilise encore aujourd’hui dans sa campagne.

À l’école elle excelle, surtout en maths, mais elle tortille souvent ses mèches d’ennui. On lui fait sauter deux classes. À la maison, la ­discipline règne : pas question de sortir tard, ni de passer la nuit chez une copine, encore moins de ramener un petit ami. Nikki, enfant sage, ne se rebelle jamais. Elle travaille au côté de sa mère qui se lance dans l’importation et la vente d’objets exotiques depuis son salon. Elle s’initie ainsi à la comptabilité, sa première passion. À 12 ans, elle tient les comptes de la petite entreprise familiale qui prospère. Quand elle est admise à Clemson, l'université publique locale, elle opte naturellement pour la finance. La petite fille qui veillait à ne ­surtout pas se faire remarquer devient une jeune femme qui revendique ses origines et refuse qu’on la considère comme une victime. Elle tombe amoureuse d’un ­garçon, Bill Haley, qu’elle rebaptise de son deuxième ­prénom, Michael, parce que, décrète-t-elle, « ça lui va mieux ». Les deux décident de se marier. Problème : conformément à la ­tradition sikhe, ses parents estiment que c’est à eux de choisir le mari de Nikki, qui prend son mal en patience : au bout de cinq ans, elle finit par avoir son père à l’usure. En 1996, deux mariages sont organisés. L’un, selon le rite sikh. L’autre, dans une église méthodiste, la religion de son mari, à laquelle elle s’est convertie.

PHOTO PARIS MATCH Une famille qui fait rimer melting-pot et patriotisme. Au mariage de sa fille, Rena, et de son petit ami, Joshua Jackson, avec son mari, Michael (à gauche), et son fils Nalin (à droite). Le 15 avril en Caroline du Sud.

Nikki Haley travaille alors deux ans comme responsable financière d’une boîte de recyclage à Charlotte, en Caroline du Nord, avant de retourner au côté de sa mère en tant que directrice financière de l’entreprise familiale Exotica International, qui fait désormais plusieurs millions de dollars de chiffre d’affaires. Progressivement, elle se fait remarquer, rejoint un club de dirigeantes d’entreprise.

À la chambre de commerce locale, elle s’impose par son charisme, réclame moins de bureaucratie et plus de liberté pour les petites entreprises, déjà l’un de ses thèmes fétiches.

Une amie lui demande si la politique l’intéresse : elle n’en sait rien. « Quand elle a voulu savoir si j’étais républicaine ou démocrate, j’ai répondu que je n’y avais jamais réfléchi. À la maison, la politique était totalement absente des ­discussions. » Mais les valeurs de la jeune Nikki sont bel et bien à droite, conservatrices, pro-entreprises et anti-État.

En 2003, elle tente l’aventure électorale dans son comté, au poste de représentant du 87e district de la Chambre des représentants de Caroline du Sud. Face à elle, un cacique, Larry Koon, élu sortant en poste depuis près de 30 ans, dont la famille est l’une des plus anciennes de l’État – un détail qui compte beaucoup dans le coin. C’est David contre Goliath. Elle n’a aucune relation, ni les finances pour assurer sa campagne, mais avec son mari qui la suit partout et leurs deux enfants en bas âge sur le siège arrière de la voiture, elle va chercher les voix « avec les dents ».

Au début, on l’accueille poliment, mais très vite les coups pleuvent. On lui dit même de ­retourner voir ses vaches sacrées en Inde. ­

Pourtant, l’électorat veut du changement. La ­Caroline du Sud est gouvernée par une bande de vieilles familles, ces « good old boys » dont Larry Koon est l’illustration parfaite. Nikki Haley incarne la nouveauté. Elle n’a pas besoin de beaucoup insister pour prouver qu’avec elle le vieux système va valser. À la surprise générale, elle est élue et devient rapidement l’une des vedettes de la Chambre des représentants de l’État.

Quand, en 2010, il faut élire un nouveau gouverneur, elle fait naturellement figure de candidate. Là encore, « Nikki who ? » se retrouve face à deux caciques du parti. Cette fois, des rumeurs d’infidélité lui tombent dessus. Les journalistes fouillent, en vain. Impossible d’étayer ces affirmations qu’elle dément, évidemment, et qui finissent par se retourner contre leurs auteurs. Voilà Nikki élue, à 38 ans, gouverneure de son État. Elle voit dans cette victoire la meilleure réponse à ce que l’on n’appelle pas encore le wokisme : si un État rétrograde comme la ­Caroline du Sud est capable de l’élire, c’est donc, répète-t-elle à longueur d'assemblées, que « l’Amérique n’est pas raciste ». Hostile à toute forme de « politique identitaire », Nikki affirme haut et fort que la gauche n’a pas le monopole de la diversité. Portée par la vague ultra­conservatrice du Tea Party qui déferle chez les républicains en 2010, elle fait passer une loi qui interdit l’avortement au-delà de 20 semaines, même en cas d’inceste ou de viol, en Caroline du Sud. Ce qui ne l’empêche pas de déclarer aujourd’hui qu’elle s’« interdit de juger ceux qui sont favorables à l’IVG ».

PHOTO PARIS MATCH Dans l’arène du Conseil de sécurité de l’ONU, où elle est alors ambassadrice des États-Unis (debout en rouge). Août 2017

En 2016, quand Trump est élu, elle est l’une des étoiles montantes de son parti, il a besoin d’elle. Mais, là aussi, Nikki n’en fait qu’à sa tête. Le président lui propose le poste de secrétaire d’État : elle refuse. Trop exposé, juge-t-elle. Va pour celui d’ambassadrice auprès des Nations unies. La provinciale sudiste n’a aucun mal à s’adapter aux longues négociations internationales. « C’est une grande pro et un vrai animal politique », estime l’ambassadeur François Delattre, qui est alors son homologue pour la France. Selon lui, « elle est convaincue d’incarner le rêve américain ». À l’ONU, Nikki Haley sait se faire apprécier de ses collègues tout en soutenant des positions trumpistes impopulaires, comme la dénonciation de l’accord nucléaire avec l’Iran ou de l’accord de Paris sur le changement ­climatique. Et quand le président nomme Mike ­Pompeo secrétaire d’État, pressentant qu’il va lui faire de l’ombre, elle réussit l’exploit de quitter son poste sans se brouiller avec Trump.

PHOTO ETHAN MILLER, ARCHIVES GETTY IMAGES Son soutien à Israël est inconditionnel. Au sommet annuel de la Republican Jewish Coalition, le 28 octobre à Las Vegas

À présent qu’elle grimpe dans les sondages, cela pourrait changer. Il y a un mois, l’ex-président l’avait affublée d’un doux surnom : « cervelle de moineau » (« birdbrain »). Dans la foulée, la candidate découvrait, devant la porte d’une chambre d’hôtel, une volière avec un sac de graines et un mot signé des sympathisants trumpistes. Pour « Nikki who ? », c’est peut-être une consécration. Elle reste, certes, encore très loin de l’ancien président, mais, si ce dernier devait se retirer à la suite d’une condamnation disqualifiante, l’oiseau pourrait bien s’envoler…