Un potentiel joyau italien à Paris… et son acquéreur qui souhaite garder l’anonymat. Au restaurant Girafe, de la Cité de l’architecture et du patrimoine, le 28 octobre

Un collectionneur français nous présente le tableau acquis sur l’internet, qui pourrait être un chef-d’œuvre. Un miracle dont certains doutent.

François de Labarre Paris Match

C’est un rêve de chercheur d’art : mettre la main sur un tableau… qui se révèle une toile de maître. Le destin de cette Marie Madeleine est digne d’un roman. Issu d’une collection privée anglaise, revendu par une galerie londonienne comme une œuvre de l’école de Léonard de Vinci, le portrait a finalement été attribué par une experte italienne à Raphaël. Avant de déclencher une querelle d’historiens. Il devrait être bientôt soumis à l’examen d’une grande maison de ventes, chargée de discerner le vrai du faux. Si elle était authentifiée, cette « copie » deviendrait l’original d’une peinture exposée au palais Pitti, à Florence. Et jusqu’alors reconnue comme l’œuvre d’un autre géant de la Renaissance : le Pérugin

Il se passe tant de choses dans la tête de Vittorio Sgarbi qu’il en oublie qui vient chez lui. À toute heure, n’importe qui peut pousser la porte de son vaste appartement, qui occupe le dernier étage d’un palais romain. La chevelure argentée s’agite et le regard rieur s’anime derrière les lunettes cernées d’une grosse monture. Sgarbi est l’historien de l’art le plus connu d’Italie, donc du monde. Il vit parmi les livres et les tableaux, un écran de télévision allumé en permanence où son image apparaît parfois en rediffusion. Ministre de la Culture sous Berlusconi, adjoint à la culture de plusieurs villes, il est depuis un an sous-secrétaire d’État à la Culture.

Le quotidien de cet expert oscille entre scandales et coups de gueule. Dernier en date : fin septembre, il prend la plume pour démolir la trouvaille d’une jeune experte qu’il juge farfelue. Depuis un village médiéval perché sur les hauteurs de l’ancien duché d’Urbino – haut lieu culturel de la Renaissance –, l’intrépide Annalisa Di Maria vient d’annoncer la découverte d’un tableau de Raphaël, un portrait de Marie Madeleine. Sgarbi l’accuse d’avoir organisé sa conférence de presse « dans un coin perdu » afin d’éviter que des experts comme lui se penchent sur l’œuvre. Un simple coup d’œil à une photo lui suffira pour anéantir les affirmations de sa jeune consœur, fustiger un « scoop journalistique », dénoncer une « possible arnaque » et railler « la propension de certains experts à n’attribuer que des grands noms [ô combien rémunérateurs] comme Raphaël, Léonard de Vinci ou Botticelli ». L’historien révèle en outre qu’un marchand italien aurait gardé ce tableau sous le coude, puis attendu le moment opportun pour l’introduire sur le marché. Lorsqu’on lui demande des précisions sur ce point, Vittorio Sgarbi reste vague. Pour lui, cette histoire est une farce. Grazie. Arrivederci !

PHOTO PARIS MATCH Avenue du Président-Wilson, le collectionneur et son trésor sous le bras, protégé par un coffret.

Un mois plus tard, un gros VUS flambant neuf s’arrête au milieu des travaux devant le palais de Chaillot. Un homme en sort, trench bleu, mocassins cirés, coffret sous le bras. Sa mine réjouie tranche avec le ciel gris de Paris. Le rendez-vous a été donné à la hâte dans un restaurant chic du quartier. Jeune quadragénaire à l’allure d’aristocrate – qu’il n’est pas, précise-t-il –, Martin*, collectionneur parisien, souhaite rester anonyme. Il est accompagné de son cousin et d’une experte, Nathalie Popis, qui se présente comme « spécialiste de l’application des mathématiques dans l’art ». Son « Raphaël » posé sur une banquette, Martin explique partager cette passion avec son père. Il n’en dira pas plus.

« Je suis un adepte du “vivons heureux, vivons caché !” » Comment cela est-il possible dans le milieu parisien de l’art ancien, réputé pour sa concentration de pipelettes ? Il rit : « Si vous arrivez à Drouot mal coiffé, avec des bottes en plastique, personne ne vous reconnaît ! »

C’est un peu ce qui est arrivé au tableau. Mal éclairée et mal placée, cette Marie Madeleine est longtemps restée tapie dans l’ombre d’une propriété du nord de Londres. Au moment de l’inventaire familial, personne n’y a prêté attention. Répertorié comme « possible copie XIXe siècle », le lot 1323 a été estimé à 6500 livres sterling (7485 euros) et mis en vente par l’étude John Nicholson’s.

« Mais le commissaire-priseur a oublié un détail », relève Martin en désignant le fin « parquetage florentin » qui sépare l’œuvre de son support. Trois infimes millimètres qui indiqueraient que le tableau d’origine et le support en peuplier dateraient de deux époques différentes. « L’œuvre a été collée au panneau ce qui a permis de la protéger. » Un galeriste londonien ayant repéré l’étourderie du commissaire-priseur achète le tableau sur-le-champ. Il le propulse dans la catégorie Renaissance, sous la mention « école de Léonard de Vinci », avec un nouveau prix : 30 000 livres sterling (34 552 euros). « Je l’ai acheté sur un site internet en mai, explique Martin, et une semaine plus tard, le colis est arrivé par la poste ! » Après sa restauration, le collectionneur embarque le tableau à Florence, en voiture, pour le faire expertiser par Annalisa Di Maria, dont il suit les travaux et apprécie « le sérieux ». « Au lieu d’un expert qui ne juge qu’en fonction de son œil, elle s’entoure de scientifiques », dit-il.

Le portrait est d’abord présenté comme une copie d’une « Marie Madeleine » exposée dans la galerie Palatine, au palais Pitti, à Florence. La peinture originale a été attribuée au Pérugin après 300 ans d’hésitation.

Né près de Pérouse au milieu du XVe siècle, ce disciple de Piero Della Francesca a côtoyé Leonard de Vinci et Sandro Botticelli. Il a participé à la décoration de la chapelle Sixtine et fondé deux ateliers foisonnants à Florence et à Pérouse. L’exposition qui lui fut consacrée au musée Jacquemart-André, en 2014-2015, insistait sur la relation du Pérugin avec Raphaël, qui fut peut-être son élève, sinon son disciple.

Certaines de leurs œuvres ont longtemps été confondues comme, peut-être, « Marie Madeleine ». Achevé vers 1504, le tableau fut d’abord attribué à Raphaël, puis momentanément à Léonard de Vinci, avant de revenir au Pérugin. L’incertitude sur sa paternité provient aussi d’une confusion dans les archives. « La toile a été enregistrée comme une œuvre de Raphaël lors de l’inventaire de 1631 », souligne Annalisa Di Maria, qui s’appuie sur les recherches du spécialiste Stefano Fortunati. Quand le dernier duc d’Urbino meurt et que son territoire est annexé par les États pontificaux, le pape Urbain VIII rafle les livres, qui finiront dans l’une des bibliothèques du Vatican, mais concède à l’unique héritière, Vittoria Della Rovere, l’immense collection d’œuvres d’art. Soixante-dix chars remplis quittent alors le duché d’Urbino pour Florence… La dot de la future grande-duchesse de Toscane constitue aujourd’hui le noyau dur de la collection du palais Pitti.

Selon les travaux de Fortunati, deux œuvres similaires auraient été répertoriées lors de l’inventaire de 1631 : l’une serait un portrait de Marie Madeleine peint par Raphaël, disparu de la collection. L’autre, une copie. Sgarbi connaît cette histoire par cœur. Pour lui, « l’histoire du collectionneur privé qui croit détenir une œuvre plus authentique que celle des musées est un classique. C’est arrivé avec « l’autoportrait » de Raphaël, mais la fièvre est vite retombée ». À Paris, le gotha de l’art ancien vitupère tout autant. Expert et œil réputé, Hubert Duchemin décrit un tableau « vide de sentiments et de structure » : « L’image est flatteuse, mais lorsqu’on la regarde avec attention, c’est particulièrement flagrant au niveau des yeux, sans vie. »

PHOTO PARIS MATCH À droite, la « Marie Madeleine » du Pérugin. C’est son épouse, Chiara Fancelli, qui aurait servi de modèle. À gauche, l’énigme qui divise le monde de l’art, présentée lors de sa vente aux enchères comme une possible copie datant du XIXe siècle, avant d’être attribuée à Raphaël.

Annalisa Di Maria juge au contraire le regard d’une « incroyable profondeur » et relève « l’iris brun orangé », « la sclère blanche avec de légères nuances gris-bleu clair », « le coin médial souligné de petits coups de pinceau rose vif » et « de minuscules coups de pinceau blancs entre la pupille et l’iris, afin de simuler les reflets de la lumière ». La signature, selon elle, de Raphaël. Comme cet usage de la poudre de verre qui permet de donner à la chair cet effet de transparence, une des techniques habituelles du maître.

Enfin, la présence de plusieurs repentirs finirait d’attester, selon elle, de l’authenticité de l’œuvre. Plus ils sont nombreux, plus il y a de chances que la peinture ait été exécutée d’après un modèle vivant – en l’occurrence Chiara Fancelli, l’épouse du Pérugin. Annalisa Di Maria attend le rapport détaillé réclamé au palais Pitti pour comparer les repentirs.

Autre détail ­technique, « les dessins préparatoires ont été transférés sur le support de la composition picturale avec la méthode du « spolvero », prisée par Raphaël ». Tous ces arguments sont balayés en bloc par les experts parisiens, qui indiquent que rien n’empêche un copiste d’avoir imité Raphaël. « Un copiste peut aussi faire des repentirs pour ajuster sa ligne », ajoute Hubert Duchemin, qui regrette que « les fausses découvertes permanentes et sensationnelles soient soutenues par des historiens de l’art ou la science, à laquelle on a recours à mauvais escient ».

En France, un historien fait autorité sur le sujet : Vincent Delieuvin. Malheureusement, le Musée du Louvre nous indique que « les conservateurs ne sont autorisés à s’exprimer que sur les œuvres de collections publiques ». Même son de cloche dans les grandes maisons de vente : Christie’s, Sotheby’s. « En tant que directeur de musée, je ne suis pas autorisé à donner un avis sur un tableau destiné à finir sur le marché », s’excuse un autre expert, qui croit savoir que « le tableau ne mérite pas tant d’attention », mais prévient que son avis « ne vaut pas grand-chose tant [qu’il n’a] pas vu l’œuvre ». Une actrice du milieu de l’art ancien ajoute : « Le problème, dans cette histoire, c’est l’absence d’experts qualifiés et reconnus par la communauté. »

Toutes ces critiques amusent Martin. Sûr de son fait, le collectionneur se dit ouvert pour soumettre le tableau à des experts, « pourvu qu’ils soient de bonne foi », précise-t-il : « Je ne suis pas pressé : je n’ai pas l’intention de le vendre, la seule question qui se pose aujourd’hui est celle de l’assurance. »

D’ici à la fin du mois, Martin prévoit de faire estimer sa trouvaille en la confiant à Christie’s ou Sotheby’s. Alors il saura si elle est ou non reconnue par la communauté. D’ici là, il peut encore rêver : « Cela n’arrive qu’une fois dans une vie. »

* Prénom fictif pour protéger son anonymat