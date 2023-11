Comme l’Altesse Impériale Mako Komuro, partie à New York, les enfants de la noblesse s’exilent aux États-Unis. Un véritable phénomène.

Pierrick Geais Paris Match

Fini, les limousines ou les cérémonies en kimono : la petite-fille de l’empereur Akihito prend le bus et reste incognito. Son mariage avec un roturier, en 2021, a choqué le pays du Soleil-Levant, alors elle a posé ses futons dans « la ville qui ne dort jamais ». Le couple n’y vit pas seulement d’amour, d’eau fraîche et de cocktails Manhattan. Monsieur est avocat et madame bénévole au MET, un des plus prestigieux musées. De la côte est à la Californie en passant par la Floride, les États-Unis offrent une page blanche aux héritiers du monde entier dont le destin semblait écrit.

Dans les couloirs du ­Metropolitan Museum of Art (MET), où elle travaille comme bénévole, personne ne l’a jamais saluée d’un « Votre Altesse impériale » ou ne l’a gratifiée d’un déférent « princesse ». Ici, elle est une employée comme les autres, connue sous le nom de Mme Mako Komuro, son nouvel état civil. Qu’elle semble loin sa vie d’avant ! Quand elle se promène seule dans les rues de New York, en jean délavé, en chemise large et avec les cheveux détachés, on en oublierait presque que Mako a un destin peu commun. Petite-fille et nièce d’empereurs, elle a grandi à l’ombre des vénérables cerisiers en fleur. Sa naissance, ses premiers mots comme ses premiers pas avaient fait la joie de tout un pays. Aînée du prince ­Fumihito – aujourd’hui héritier présomptif de la couronne – et de la princesse Kiko, elle a été l’une des personnalités les plus adulées du Japon : ses looks copiés, ses faits et gestes scrutés.

PHOTO SHIZUO KAMBAYASHI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Encore princesse : la photo officielle des 20 ans de Mako Komuro au palais impérial de Tokyo, en 2011.

Puis Mako est tombée ­amoureuse d’un jeune homme, rencontré sur les bancs de l’université, bien sous tous rapports, à l’exception qu’il est roturier. Le pire des défauts selon la rigide agence impériale chargée d’organiser l’existence de ­l’empereur et de ses proches. En septembre 2017, Mako présentait son fiancé à la presse et annonçait son mariage prochain… Mais face à l’hostilité des ­Japonais, qui rêvaient d’un meilleur parti pour leur princesse chérie, les noces avaient été reportées sine die, et Kei Komuro, le futur mari, envoyé aux États-Unis pour ­terminer ses études de droit et s’éloigner un temps de sa promise.

En 2021, Mako, toujours aussi éprise, confirme qu’elle épousera celui qu’elle aime, même si pour cela elle doit tout abandonner, à commencer par son titre et ses privilèges.

Car dans cette monarchie millénaire, la règle est immuable : un prince nippon peut épouser celle qu’il souhaite – quelle que soit son origine sociale –, et en faire une princesse, mais une femme de la famille impériale est déchue de ses droits si elle ose convoler avec un roturier. Triste ­réalité !

D’autant plus injuste que Mako n’aurait jamais été appelée à devenir impératrice : seuls les hommes sont autorisés à s’asseoir sur le très archaïque trône du Chrysanthème.

Le 26 octobre 2021, à Tokyo, après quatre ans d’incertitude, Mako se marie enfin à Kei Komuro, sans cérémonie, sans banquet… Un simple document paraphé déposé dans une mairie. Le même jour, la princesse quitte la résidence du domaine d’Akasaka, dans le ­complexe du palais impérial, qu’elle occupait avec sa famille. Pas de pleurs, pas d’effusion… Face aux photographes venus ­immortaliser cet instant historique, elle s’incline poliment devant ses parents. Seule sa sœur cadette, la princesse Kako, la prend dans ses bras.

En une seconde, Mako a tout perdu, jusqu’à ses diadèmes. Par choix, elle a même refusé les 152,5 millions de yens (1 million ­d’euros) que devait légalement lui verser le gouvernement. Certainement le prix de la liberté. La fortune familiale de Kei et la sienne sont suffisantes pour maintenir leur train de vie.

Plutôt que de rester dans ce Japon qui la conspue, Mako préfère repartir de zéro aux États-Unis. Kei Komuro est engagé dans un cabinet d’avocats en tant qu’assistant juridique, puis il décroche l’examen du barreau de New York. Quant à Mako, diplômée de ­l’université de Leicester en muséologie, elle trouve un travail au MET, où elle assiste les conservateurs dans la conception ­d’expositions sur la peinture asiatique.

Le couple s’est installé en plein cœur de Manhattan, dans le bouillonnant quartier de Hell’s Kitchen. Leur immeuble – « le summum du luxe », selon le New York Post – dispose, entre autres, d’un spa, d’une salle de gym et d’une bibliothèque. Et leur appartement – meublé – d’une vue panoramique sur le fleuve Hudson. Selon les dernières informations, Mako et Kei Komuro auraient déménagé – pour un autre appartement –, mais cela n’a pas été confirmé. Car même loin du Japon, la vie privée de l’ex-altesse reste très protégée par les services du consulat à New York, qui, à son ­arrivée, lui ont dressé une liste de supermarchés et de restaurants recommandés par des Japonais résidant dans la Grosse Pomme. Un coiffeur nippon, établi à New York depuis 50 ans, lui a aussi été conseillé. Pour ne pas être trop dépaysée.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La princesse suédoise Madeleine est revenue à New York pour une rencontre au siège de l’ONU le 17 octobre. À 24 ans, en 2006, elle y avait travaillé pour l’UNICEF et, quatre ans plus tard, lors d’un autre séjour, y avait rencontré son mari.

PHOTO PARIS MATCH La princesse Madeleine au deuxième rang à droite avec sa famille autour du roi Carl Gustaf pour ses 50 ans de règne, en septembre. 1 /2



Si les États-Unis n’ont jamais eu de roi – la possibilité d’y instaurer une monarchie avait bien été évoquée à la fin du XVIIIe siècle, mais sans succès –, ils sont ­devenus la nouvelle terre d’asile des altesses en détresse. En 2018, Madeleine de Suède, benjamine du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, déménageait à Miami pour se détacher d’une famille royale où elle trouvait difficilement sa place. Trop effacée à côté de sa sœur aînée et future reine, Victoria, et de son frère, Carl ­Philip, qui jouissent tous deux d’une incroyable popularité. Après une rupture amoureuse en 2010, elle avait déjà choisi New York pour prendre un nouveau départ et y a ­rencontré celui qui est devenu son époux. Au moment de leur mariage, en 2013, ­Madeleine et Christopher O’Neill se sont d’abord établis à Stockholm avant de rapidement partir pour ­l’Angleterre, puis la Floride, afin ­d’offrir à leurs trois enfants une culture anglo-saxonne. En mars, un ­communiqué de la cour royale suédoise annonçait que la ­princesse Madeleine et sa famille allaient, avant l’automne, faire leur retour à Stockholm et réinvestir leurs appartements rénovés dans les écuries royales. Mais ce nouveau déménagement vient d’être reporté à 2024, le couple n’arriverait pas à revendre sa villa de 600 mètres carrés en Floride. En ont-ils vraiment envie ?

PHOTO PARIS MATCH Le fils cadet de la reine Margrethe II, Joachim, à l’ambassade du Danemark à Washington, où, en septembre, il commence une nouvelle mission comme attaché de l’industrie de la Défense.

PHOTO PARIS MATCH Le fils cadet de la reine Margrethe II, Joachim, à l’ambassade du Danemark à Washington, où, en septembre, il commence une nouvelle mission comme attaché de l’industrie de la Défense. 1 /2



Au Danemark, Joachim, fils cadet de la reine ­Margrethe II, a également pris le large pour ­s’installer de l’autre côté de l’Atlantique avec son épouse, la princesse Marie, et leurs deux enfants, le comte ­Henrik et la comtesse Athena de Monpezat. Après quatre années passées à Paris, où il était attaché de défense à l’ambassade du Danemark, il poursuit sa carrière diplomatique à Washington. Loin de son frère, ­Frederik, l’héritier au trône, avec lequel il entretient une relation compliquée, selon ses propres mots, et de sa mère qui, en septembre 2022, a décidé de retirer leur titre princier à ses quatre enfants, Nikolai, Felix – nés d’un premier mariage –, Henrik et Athena. Une simple réforme de palais pour certains, une véritable trahison pour ­Joachim.

PHOTO PARIS MATCH Le portrait officiel du prince Joachim avec sa femme, Marie, au palais d’Amalienborg en 2019

Martha Louise de Norvège, fille aînée du roi Harald V, rêve aussi des États-Unis. Le 31 août 2024, elle épousera Durek Verrett, un ­Américain autoproclamé chaman, que la presse norvégienne n’a pas tardé à qualifier de charlatan. Par la suite, le couple compte partager son temps entre Oslo et la Californie, où il pense vivre sans se soucier du qu’en-dira-t-on.

PHOTO PARIS MATCH Harry, un héritier en roue libre, mais toujours sous bonne escorte et en tenue sport dans les rues de Montecito, où il vit.

PHOTO PARIS MATCH Même tenue décontractée pour le prince Harry au volant de sa Range Rover quand Meghan et lui rendent visite à Oprah Winfrey, qui habite non loin de là.

PHOTO PARIS MATCH Une vie à des milliers de kilomètres et à des millions d’années-lumière du balcon de Buckingham, quand Harry et Meghan apparaissaient entre (de gauche à droite) Charles, Camilla, Elizabeth, William et Kate, en 2018. 1 /3





Fuir en Amérique n’est pas toujours la solution. Le prince Harry et son épouse, Meghan, eux aussi vilains petits canards, ont cru que leur exil serait une ­délivrance. Pourtant depuis qu’ils habitent à Montecito, en banlieue de Santa Barbara, leur vie est loin d’être de tout repos. Harry, qui voulait y tourner la page de son passé douloureux, ne fait que réaliser l’un des ­souhaits les plus chers de sa regrettée mère. Peu de temps avant sa mort, lady Diana réfléchissait à acquérir la villa de Julie Andrews, à Malibu, pour s’y ­exiler définitivement. Les États-Unis étaient pour elle cet eldorado qu’elle n’aura jamais atteint.