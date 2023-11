Alors que mille actes antisémites ont été signalés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, cette rescapée des camps de la mort prend la parole.

gaëlle leGENNE Paris Match

Son sourire cache une ténacité à toute épreuve. Celle d’une femme qui a survécu au pire. À bientôt 99 ans, Ginette Kolinka observe le monde avec lucidité et oppose à l’explosion d’antisémitisme sa sagesse. Depuis plus de 20 ans, elle écrit, se rend dans les collèges et les lycées, témoigne. Infatigable passeuse de mémoire qui raconte son arrestation sur dénonciation, à 19 ans, en mars 1944, avec son père et son petit frère. Son arrivée à Auschwitz-Birkenau, la mort de ses proches, les violences et les humiliations. Marquée dans sa chair, l’ancienne déportée fait aujourd’hui entendre la voix de l’apaisement.

Paris Match. Depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël, le 7 octobre, 1040 actes antisémites ont été recensés en France au 5 novembre…

​Ginette Kolinka. L’antisémitisme a toujours été présent. On parle de recrudescence, mais la réalité, c’est que ça a toujours existé. Simplement, on en parle peut-être davantage durant certaines périodes liées à des conflits. Si vous me demandez de remonter dans mes souvenirs, les mots « sale Juif ou Juive » étaient déjà prononcés lorsque j’étais petite. On ne me l’a jamais dit directement, mais je l’ai entendu très tôt, dans la cour de récréation, à l’encontre d’autres camarades. S’il fallait une tête de Turc, c’est sur le Juif que ça tombait.

PHOTO PARIS MATCH Dans la nuit du 30 au 31 octobre, des dizaines d’étoiles de David au pochoir ont été apposées sur les murs de plusieurs arrondissements parisiens. Ici dans le XIVe. La police soupçonne une opération de déstabilisation de la Russie.

Récemment, une soixantaine d’étoiles de David bleues ont été découvertes par les riverains sur les murs du XIVe arrondissement de Paris. Le gouvernement promet la plus grande fermeté. Pensez-vous que cela peut suffire ?

Je ne crois pas en nos politiciens sur cette question. Avec mon grand âge, je me permets de le dire, au risque de choquer. Ces tags, ce sont soit des gamins qui ne savent pas ce qu’ils font, soit des groupes réactionnaires identifiés. Certes, on ne peut pas mettre un agent de police derrière chaque personne suspectée d’attiser la haine des Juifs, mais, lorsqu’il y a une actualité, certains en profitent pour faire des mauvais coups. On le sait. Maintenant, quand cela arrive, ne leur donnons pas d’importance, contentons-nous d’effacer ces inscriptions et continuons à transmettre la mémoire aux jeunes générations qui, peut-être, en parleront à leurs enfants ensuite.

Certains affirment ne plus oser porter de signes religieux dans la rue, comme la kippa, par exemple. Vous comprenez l’inquiétude de la communauté juive ?

N’ayons pas peur ! Ne jouons pas leur jeu, sinon ils auront gagné. Il est arrivé que l’on me dise que j’étais israélite, comme si on avait peur de me vexer en me disant « juive ». Bien sûr, ce n’est pas de l’antisémitisme, mais la sémantique a son importance. Je dis toujours : « Je suis juive, non pratiquante, mais juive et je n’ai pas peur de le dire ! » À mon niveau, je ne suis pas la cible d’actes antisémites et je n’en vois pas autour de moi. Je rencontre peut-être 200 ou 300 jeunes par semaine, qui m’accueillent à bras ouverts, ainsi que leurs professeurs. Même si je n’ai plus une très bonne vue à mon âge, je ne suis pas sourde.

​Vous dites que ces actes sont pour vous le fait d’une minorité ignorante.

​Demandez à quelqu’un d’antisémite pourquoi il l’est ? Il sera incapable de vous répondre, car il n’en sait rien. Parce que tous les Juifs sont riches ? Parce qu’« ils sont partout » ? Mais qui est « partout » ? Qui est riche ? Ils en connaissent peut-être un ou deux ou ils en ont vu un à la télévision ? Ce sont des choses que j’entends. C’est comme ça depuis toujours, des clichés qui vous collent à la peau et peuvent être dévastateurs. Moi, je ne suis ni riche ni partout. Ma seule richesse, c’est d’être en vie.

PHOTO PARIS MATCH Dans son bureau. Sans l’aide de personne, elle répond à son volumineux courrier et tient l’agenda de ses interventions dans les écoles.

​​Face à cette actualité, n’y a-t-il pas une urgence encore plus grande de transmettre la mémoire du passé ?

​Avec ou sans actualité, il y a urgence. Nous sommes très peu de rescapés encore vivants. D’ailleurs, cela me gêne lorsqu’on m’interroge, car d’autres témoignent aussi. La seule chose que je sais, étant donné mon vécu, c’est jusqu’où peut mener la haine. Tous ces élèves m’écoutent attentivement et comprennent sur l’instant. Mais si un jeune se retrouve dans une famille où les parents « tapent » sur les Juifs, je ne crois pas qu’il leur­ tiendra tête, même après m’avoir entendue.

​Vous n’êtes pas très optimiste…

​Comment l’être quand on voit ce qu’il se passe ? Je ne représente personne et je ne changerai pas le monde. Je me dis simplement qu’il faut quand même enseigner, éduquer inlassablement. Pour ma part, je ne fais que témoigner de l’horreur de ce que j’ai vécu. Encore une fois, je sais jusqu’où peut mener la haine et je le raconte. Je le crie et je le hurle. Il faut enseigner les heures sombres de l’Histoire, y compris auprès des adultes, d’ailleurs. Il n’y a pas si longtemps, j’étais dans un magasin d’électroménager, j’avais oublié mon code de carte bancaire. Comme j’ai un peu d’humour noir parfois, j’ai dit que je pouvais peut-être utiliser le numéro 78 599 qui était tatoué sur mon avant-bras (le matricule que les nazis m’avaient attribué)… Un homme âgé d’une quarantaine d’années ne comprenait pas et m’a demandé si c’était mon numéro de téléphone.

PHOTO PARIS MATCH « Dès que je passe quelque part, dit-elle dans un sourire, on me remet une médaille. » Au centre, sa Légion d’honneur, décernée en 2019.

​Depuis le début de ce nouveau conflit entre Israël et le Hamas, les opinions s’affrontent. Vous, vous reconnaissez avoir du mal à en parler…

​Parce que je ne suis pas une politicienne et que je ne veux pas parler de politique ! Fichez-moi la paix avec la politique ! Je vais avoir 99 ans, je dis ce que je veux. Et cela n’aura rien de géopolitique. Qu’est-ce donc que ce Dieu que tout le monde vénère et pour lequel les gens s’entretuent ? Quand on voit ce qu’il s’est passé dans les kibboutz ou à Gaza… eh bien je me dis qu’il se fait vraiment vieux, le Dieu, et qu’on pourrait peut-être le laisser un peu dans son coin. Ça me met hors de moi. Je sais que les croyants pensent différemment. Je suis juive, mais athée. Avant de penser religion, pensons aux êtres humains. Qu’on mette les femmes et les enfants de chaque côté à l’abri et qu’on laisse les autres se battre. Pensez-vous qu’une mère ­réagisse différemment, qu’elle soit israélienne ou palestinienne, quand elle voit son enfant tué ? Non. Je me mets aujourd’hui à la place de toutes les mères qui voient leurs enfants se faire tuer, sans ­distinction.

​Vous n’êtes pas politicienne, mais la parole des rescapés est précieuse en ces temps compliqués.

​J’ai vécu l’innommable et je pense qu’il faut néanmoins raconter l’horreur. L’antisémitisme est là depuis toujours, mais jamais je n’aurais pensé que des massacres pourraient revenir au nom d’une différence. Je ne donne raison ni à l’un ni à l’autre. La haine fera toujours des victimes partout. Je n’ai pas vu les images des massacres du 7 octobre, je m’en protège. Je sais ce que cela recouvre. Une victime par terre ensanglantée qu’un bourreau continue de frapper et achève, je l’ai vu. Personne ne peut imaginer. J’essaie de trouver les mots, mais il n’y en a pas assez. Ça s’appelle la haine. Cela veut dire que l’humain est rendu inhumain. Il n’est plus rien. Le jour où les nazis nous ont arrêtés, à partir du moment où ils nous ont mis nus, eh bien, c’était terminé, nous n’étions plus des êtres humains. Vous n’êtes plus rien, vous n’avez plus d’opinion, le cerveau est vidé. C’est la déshumanisation la plus totale. C’est à ça que mène la haine.