Il était l’acteur le plus drôle de la série Friends. On a retrouvé son corps sans vie dans sa villa de Los Angeles.

Clémence Duranton Paris Match

« Je m’appelle Chandler et je fais de l’humour chaque fois que je suis mal à l’aise. » Une réplique culte qui lui allait comme un gant. Ravagé par l’angoisse depuis l’adolescence, il était passé maître dans l’art du trait d’esprit. Au point de proposer, en plein tournage, de meilleures répliques que celles des scénaristes.

Les épisodes de sa vie, eux, peuvent se titrer comme ceux de la célèbre sitcom, mais en mode ténébreux : celui qui était accro aux opioïdes, celui qui était retombé dans l’alcool, celui qui ne trouvait pas l’amour… Ce champion de l’autodérision et de l’autodestruction est mort à 54 ans. Dans la solitude.

PHOTO PARIS MATCH Matthew Perry en 2013

Pour les millions de fans de Friends, il était Chandler Bing, éternel névrosé qui se servait de l’humour pour cacher son mal-être. Un des personnages les plus aimés de l’histoire de la télévision. Mais avant Chandler, il y avait Matthew, un homme au talent aussi immense que son chagrin, qui se réfugiait aussi derrière le sarcasme pour masquer ses angoisses. Et qui ne s’est jamais remis de la fin d’une des séries les plus cultes de l’histoire.

PHOTO PARIS MATCH Deux policiers dans sa propriété du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Ils ont trouvé son corps dans le bain à remous le 28 octobre, peu après 16 heures.

PHOTO PARIS MATCH Cinq jours avant sa mort, Matthew Perry publiait cette photo de lui prise de nuit.

PHOTO PARIS MATCH Sa mère, Suzanne Langford Perry, arrive sur les lieux accompagnée de son mari, Keith Morrison.

PHOTO PARIS MATCH La fourgonnette de la police scientifique qui emporte la dépouille mortelle du comédien. 1 /4







Mélancolique, triste et sans fin heureuse… La vie de Matthew Langford Perry, né le 19 août 1969 dans le Massachusetts, n’a rien d’une série comique. Petit, Matthew est agité et pleure énormément, à tel point que le pédiatre recommande à ses parents de lui donner des calmants. « Je pense que tout part de là », déclare dans une entrevue celui qui a souffert de dépendance toute son existence.

Alors qu’il n’a pas 1 an, son père, acteur, John Bennett Perry abandonne femme et enfant pour ­partir vivre le rêve hollywoodien. Sa mère s’exile au Canada, où Matthew grandit dans une profonde solitude, avec la peur constante de l’abandon. Suzanne Langford, figure du petit écran, journaliste brillante, mais aussi attachée de presse de Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre canadien de l’époque, manque de temps pour s’occuper de son fils qu’elle laisse aux mains d’une multitude de nounous. Perry est mauvais élève, turbulent, dissipé et trouve finalement refuge dans le tennis où il se classe au niveau national à 14 ans. « Il y a eu une autre grande première cette année-là. J’ai bu mon premier verre d’alcool », écrit-il dans son autobiographie, Friends, mes amours et cette chose terrible ». Matthew vient de rencontrer sa plus grande ennemie : la dépendance.

PHOTO PARIS MATCH Dernière apparition publique : près du restaurant The Apple Pan, où il a déjeuné avec un ami le 22 octobre.

Au même moment, son père lui propose de le rejoindre à Los Angeles pour l’aider à devenir joueur professionnel. L’adolescent délaisse le sport pour poursuivre un nouvel objectif : la gloire. « J’étais certain que ça changerait tout. […] C’était la seule chose qui allait me guérir », dit-il. Doué pour la comédie, il est très vite repéré et enchaîne les apparitions au Formosa Café de West Hollywood où, chaque soir, il boit de la vodka « à la pinte, au litre et au gallon ». À 25 ans, il partage ses journées entre ivresse et gueule de bois, à tel point qu’il oublie d’aller travailler. Un appel de son banquier le sort de sa torpeur : « Monsieur Perry, vous n’avez plus d’argent. » Le voilà contraint de repartir au charbon. Il décroche aussitôt un rôle dans « L.A.X. 2194 », série d’anticipation de piètre qualité qui raconte les aventures des passagers extraterrestres de l’aéroport de Los Angeles. Juste après qu’il a signé, atterrit entre ses mains le scénario d’une émission prometteuse que s’arrache le Tout-Hollywood : Friends Like Us, plus tard renommé Friends.

En lisant le script, j’ai eu le sentiment que quelqu’un m’avait suivi pendant un an, piqué mes blagues, copié mes tics, pris en photo ma vision désabusée, mais drôle du monde. […] Je n’aurais pas pu jouer Chandler, j’étais Chandler ! Matthew Perry

Il remue ciel et terre pour s’échapper de son cauchemar aéroportuaire et joue et rejoue les scènes tant de fois que, lorsqu’il réussit enfin à rencontrer les producteurs, il tient parfaitement son Chandler. « Je savais déjà à quel point cette série allait être énorme. » Par chance, « L.A.X. 2194 » se plante juste après son décollage. Perry n’est plus sous contrat, il peut se mettre dans la peau de Chandler Bing.

Dans ses Mémoires, il raconte sa première rencontre avec ceux qui sont devenus ses amis pour la vie. Courteney Cox, « belle à se ­damner » ; Lisa Kudrow, « hilarante et incroyablement intelligente » ; Matt LeBlanc, la « force tranquille » ; David Schwimmer, « drôle et chaleureux ». Sans oublier Jennifer Aniston, pour qui il a eu le béguin pendant des années, sans jamais la faire chavirer en retour. La bande devient inséparable. Ils jouent au poker, partagent leurs repas, partent en voyage à Las Vegas, échangent à propos de leurs personnages respectifs. Matthew Perry a enfin trouvé sa place. Pour la première fois de sa vie, il est heureux et lève le pied sur l’alcool. Quelques mois plus tard, la diffusion le rend aussi connu qu’un Beatle. Il est adulé, admiré et, cerise sur le gâteau, partage sa vie avec l’une des femmes les plus convoitées au monde, Julia Roberts.

PHOTO PARIS MATCH Amours éphémères. Avec Julia Roberts, ici en 1995...

PHOTO PARIS MATCH ... avec Neve Campbell, en 2007...

PHOTO PARIS MATCH ...et avec Molly Hurwitz, en avril 2021. Fiancé, le couple se séparera juste avant le mariage. 1 /3





Mais tout ­s’effondre en 1996 sur le tournage de la comédie sentimentale Coup de foudre et conséquences, dans laquelle il donne la réplique à Salma Hayek. S’amusant sur une motomarine entre deux prises, il fait un vol plané qui le blesse sérieusement. On lui prescrit un puissant calmant. « Quand la pilule a vraiment fait effet, quelque chose a cliqué en moi. J’ai passé le reste de ma vie à ­courir après ce clic », décrit-il dans son livre. La troisième saison de Friends est un choc pour le public qui découvre un Chandler très amaigri, flottant dans ses vêtements. « Avec les médicaments, je maigrissais. Avec l’alcool, je grossissais. » Son poids a fluctué de 58 à 102 kilos. Durant la troisième saison, il est accro aux opioïdes, avale 55 pilules de Vicodin par jour, ne se nourrit plus. Il entre en cure de désintoxication, le début d’une très longue série de… 69. Au total, il dépensera 7 millions de dollars dans sa quête de sobriété.

Il sort sevré, mais, deux mois plus tard, replonge dans l’alcool. Entre 1997 et 2001, il boit tous les soirs. Sur le plateau, ses copains le couvrent, les filles font installer un vélo elliptique pour l’aider à décuver, Matt LeBlanc lui met des coups de coude quand il somnole et que vient son tour de lancer une réplique. « Ma plus grande source de joie était en train de devenir mon pire cauchemar. » Mais pas question pour la production de se séparer de son personnage culte. Elle lui colle un tuteur pendant les heures de travail. Les écarts de conduite empireront jusqu’à la fin du tournage. À tel point que, au moment où Chandler épouse Monica dans la saison 7, Matthew Perry réside dans un centre spécialisé à Malibu, d’où il s’échappe uniquement pour tourner ses scènes.

L’acteur s’autodétruit, enchaîne les conquêtes, qu’il repousse dès que la relation devient sérieuse. Les nombreux scénarios qu’on lui envoie prennent la poussière.

Il a quand même la bonne idée de lire celui de Mon voisin le tueur, surtout pour rencontrer Bruce Willis, son compagnon de jeu, qui partage son amour de la fête. « Il y a une grosse différence entre Bruce et moi. Bruce était un fêtard et moi, un toxico. Bruce avait un bouton stop. »

Pour l’ultime épisode de Friends, Matthew demande à Marta Kauffman, la scénariste, s’il peut prononcer la dernière réplique. « Tout le monde s’en fiche à part moi », supplie-t-il. Quand Rachel propose un café, Chandler répond : « Bien sûr. Où ça ? » Et c’est ainsi que prennent fin 10 années de série culte. Alors que toute l’équipe pleure à chaudes larmes, l’interprète de Chandler, anesthésié par de nouvelles substances, fait un tour du studio en se demandant ce qu’il va devenir. Vingt ans plus tard, de retour sur les lieux pour l’émission anniversaire, il pleurera lui aussi, « comme un bébé ». « La série m’avait donné une raison de me lever le matin et une raison d’y aller un tout petit peu moins fort la veille au soir. C’était le meilleur moment de notre vie. »

PHOTO PARIS MATCH Amitié éternelle. Matthew Perry entouré de ses Friends en 1997. De gauche à droite : Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow.

PHOTO PARIS MATCH Lors de leurs retrouvailles télévisées en 2021 1 /2



La suite n’a en effet rien d’une promenade de santé. Mon voisin le tueur 2 est un échec. Matthew Perry enchaîne les séries au départ tonitruant, mais à la chute vertigineuse. À chaque projet, il est frappé par la réalité : on lui offre 25 000 dollars pour un épisode quand il en touchait plus d’un million sur Friends. Et il n’a plus le droit de donner son avis sur les dialogues, alors que la production de Friends invitait ses acteurs à participer à l’écriture.

En même temps, il voudrait se séparer du rôle de Chandler qui lui colle à la peau. Il tente de prendre la plume, pond plusieurs scénarios, anime une émission… Mais la solitude nourrit ses démons intérieurs.

Il flirte avec la mort quand son côlon se perfore et qu’il est placé dans le coma en 2019. Sorti d’affaire, le miraculé renoue avec les antidouleurs. Grâce à ses proches et à ses parents, Matthew reprend pied doucement après plusieurs rechutes. « Heureusement, il n’y a plus assez d’opioïdes dans le monde pour que je sois à nouveau défoncé. Mon seuil de tolérance est très, très élevé. » Même constat pour l’alcool : une dizaine de verres ne suffisent plus à lui offrir l’ivresse. Depuis son coma, l’acteur a subi 14 opérations du côlon, « celui d’un homme de 90 ans ». Pour ne pas sombrer à nouveau, il troque son penthouse contre une villa sur les hauteurs de Los Angeles qu’il retape. Il se lance dans le pickleball, jeu ­tendance à mi-chemin entre le tennis et le badminton, qu’il pratique quotidiennement. Mais la seule chose qu’il sauverait des flammes si sa maison brûlait, affirmait-il, c’était sa toile de Banksy.

Du haut de sa colline, il adorait observer le reflet du soleil sur la crête des vagues, les voiliers voguer à l’horizon et deviner les surfeurs sur leur planche. Il semblait sorti de sa spirale infernale et se sentait mieux psychologiquement, malgré ses douleurs physiques constantes. Il avait monté la Perry House pour accompagner les victimes de dépendance et promis de tout faire pour aider ceux qui, comme lui, devaient lutter contre eux-mêmes. « Je compte bien rire et passer du bon temps avec mes amis. Je veux faire l’amour avec une femme dont je serai follement amoureux. Je veux devenir père et que mes parents soient fiers de moi », promettait-il en 2022.

Le monde se souviendra longtemps de Matthew Perry, acteur hors pair, cet homme drôle, plume brillante, ce survivant que la vie n’a pas épargné. Et que l’amitié n’a pas su sauver.