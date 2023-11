Soumis à un sévère lavage de cerveau, des milliers de jeunes enlevés par les soldats russes sont méthodiquement contraints à se retourner contre leur propre patrie.

Manon Quérouil-Bruneel Paris Match

Un bon petit soldat du Kremlin, que rien ne distingue de ses camarades venus de Moscou, de Kazan ou de Novossibirsk. À ceci près qu’Anna Lisovenko est citoyenne ukrainienne. La jeune femme illustre un aspect méconnu, mais glaçant du conflit : un système d’endoctrinement et de militarisation des mineurs originaires des territoires ­occupés par la Russie, nourris à la haine de leur nation. Comme l’a déclaré Sergueï Kirienko, directeur adjoint de l’administration ­présidentielle russe : « Si tu veux vaincre l’ennemi, éduque ses enfants. »

C’était il y a un peu plus d’un an. Un matin d’octobre 2022, le 7 exactement, la vie de Tatiyana Bodak a basculé. La veille, une roquette s’était écrasée sur un bus empli de passagers dans la région de ­Kherson. Convoquée à la morgue pour identifier ce qu’il reste d’un corps, Tatiyana reconnaît, dans l’amas de chair, sa mère. Le choc. Alors qu’un gradé russe la presse de signer une déclaration exonérant ses troupes du carnage, son téléphone sonne. C’est son fils, Vladislav, 17 ans, qui l’informe brièvement que deux militaires sont venus le chercher au domicile familial. Il est en route vers la Crimée annexée, comme 5000 autres mineurs déportés par bus à la veille du retrait des forces du Kremlin. Officiellement pour des vacances au bord de la mer, dont beaucoup ne sont jamais revenus. « J’étais terrassée par le décès de ma mère. J’ai mis neuf jours à réaliser ce que signifiait réellement son départ », se reproche encore aujourd’hui Tatiyana.

Élève à l’Académie maritime d’État de ­Kherson, Vladislav n’a pas été choisi au hasard. Il a vraisemblablement été repéré au cours des huit mois qu’a duré ­l’occupation de la ville, tout comme 300 de ses camarades scolarisés au sein de cet établissement d’élite. Un vivier de choix destiné à nourrir un volet, encore méconnu, du trafic ­d’enfants à grande échelle auquel se livre l’État russe. Si les plus jeunes ont été raflés dans des orphelinats en vue d’être adoptés et « russifiés » au berceau, les adolescents sont préparés à nourrir la guerre contre leur propre patrie. Le deuxième étage de la fusée destinée à compenser une démographie déclinante de la Russie.

PHOTO PARIS MATCH La carte d’étudiant russe de l’Académie maritime d’État de Kherson de Vladislav Roudenko

Après avoir séjourné plusieurs semaines au sanatorium « de l’amitié » dans la ville ­d’Eupatoria, sur la côte ouest de la Crimée, un sinistre centre de loisirs transformé en gare de triage, Vladislav est transféré avec une quarantaine d’autres jeunes dans la ville de Lazurne. Là, sur les rives de la mer Noire, il suit une formation de capitaine de vaisseau. « Ils ne parlaient jamais de nous envoyer à la guerre, mais c’est bien à ça que nous étions préparés », souffle-t-il.

Ses camarades majeurs se voient proposer de rejoindre les rangs décimés de l’armée russe, moyennant un salaire de 35 000 roubles (335 euros).

« Deux ont accepté », lâche-t-il, la voix tremblante d’indignation. Tout au long de son séjour forcé, il a mis un point d’honneur à refuser de chanter l’hymne national imposé chaque matin par ses ­professeurs. À plusieurs reprises, il décline le passeport qu’on lui propose. L’adolescent va jusqu’à arracher et piétiner le drapeau russe, ce qui lui vaut cinq jours à l’isolement. Lorsque ses tourmenteurs découvrent que son père est militaire, il est soumis à de longues et rudes séances d’interrogatoire. Des sévices endurés, l’adolescent a toujours refusé de parler. Sa mère pallie aujourd’hui ses silences. À elle seulement, il a confié avoir voulu en finir. Pendant que son fils sombre, Tatiyana se démène pour le ramener à la maison, adresse des courriers désespérés à la terre entière, jusqu’au président Zelensky qui lui promet un rapatriement avant Noël. En vain.

PHOTO PARIS MATCH Retrouvailles en gare de Kiev pour Vladislav Roudenko et sa mère, Tatiyana, le 28 septembre

PHOTO PARIS MATCH Vladislav Roudenko à l’époque de sa formation contrainte de capitaine de vaisseau. 1 /2



De son côté, Moscou prétend qu’un retour serait dangereux pour le jeune homme, affirmant qu’il aurait été inscrit sur la liste des personnes recherchées par la partie ukrainienne en tant que « militaire russe ». Le 15 mai dernier, Tatiyana décide de se rendre sur place en compagnie de sept autres mères. Un périple de deux semaines, semé d’embûches. Au poste-frontière d’Armiansk, les femmes sont longuement interrogées. Enfin parvenue aux portes de l’établissement où son fils est retenu, Tatiyana est ­arrêtée par des hommes du FSB (le ­renseignement intérieur russe) qui la détiennent dans un sous-sol et la soumettent au détecteur de mensonges. Au bout de cinq jours, ses geôliers lui proposent un marché : en échange de la libération de son fils, elle doit donner une interview à la RIA Novosti, l’organe de propagande du Kremlin, dans laquelle elle remercie les autorités russes pour leur précieuse coopération.

Désormais installée à Kyiv, la famille réunie peine à se reconstruire. Tatiyana a retrouvé son enfant, mais pas celui qui lui a été arraché un an plus tôt. « C’est devenu un homme froid et taciturne, confie-t-elle. Il part souvent pour de longues promenades en ­solitaire et refuse que je le prenne dans mes bras. » Bientôt, Vladislav aura 18 ans. Il ne lui reste qu’un rêve au goût de revanche : rejoindre les forces armées ukrainiennes.

Sur plus de 19 500 mineurs ukrainiens déportés en Russie, en Biélorussie et dans les territoires occupés depuis le début de l’offensive, seuls 386 ont été rendus à leurs familles selon les autorités ukrainiennes.

Les rapatriements sont devenus quasiment impossibles depuis les mandats d’arrêt émis en mars dernier par la Cour pénale internationale contre ­Vladimir Poutine et Maria Lvova-­Belova, la mal ­nommée commissaire aux droits des enfants de Russie, pour déportation illégale de mineurs. Selon Kateryna Rashevska, chercheuse au centre régional des droits de l’homme, parents et tuteurs légaux doivent désormais présenter un ­passeport russe ou se soumettre à un test ADN. Des précautions justifiées par Moscou au nom d’un prétendu « trafic d’enfants » mis en place par Kyiv, accusé de les vendre à des réseaux pédophiles, une stratégie de désinformation en miroir dont les Russes sont friands.

Quant aux enfants désormais majeurs et… ­mobilisables, car considérés comme citoyens russes, ils ont interdiction de quitter le territoire. « Des dizaines d’entre eux ont déjà été transférés dans des académies militaires de la région de Moscou », affirme la chercheuse, qui estime que ces nouveaux contingents ne seront pas déployés avant plusieurs mois. « Les Russes ont besoin de soldats loyaux, ils n’ont aucun intérêt à envoyer au front des jeunes patriotes qui soutiennent l’Ukraine. C’est pour cela qu’ils investissent dans des programmes d’endoctrinement. » Ces programmes sont inscrits dans le budget annuel de la Fédération de Russie sous la ligne « éducation patriotique ». Ils allouent des millions de roubles à des projets aux noms évocateurs tels que « Je me prépare à défendre ma patrie ».

Une attention particulière est portée aux territoires ukrainiens occupés, où l’on enseigne à toute une génération d’écoliers que le gouvernement « néonazi » de Kyiv est responsable de la guerre, préparant au passage sa militarisation. « Nos enfants sont transformés en zombies afin de nous combattre dans un futur proche, assène Yanina Tertychna, directrice du bureau de protection de l’enfance auprès du procureur général d’Ukraine. Dans les établissements scolaires, on distribue des uniformes militaires, on recrute des fonctionnaires de l’armée comme professeurs, on force les familles à inscrire leurs enfants dans l’une des nombreuses branches locales de la Younarmia. »

Créée en 2016 par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, cette « Armée des jeunes », souvent comparée aux Jeunesses hitlériennes, poursuit l’objectif avoué de préparer les enfants dès l’âge de 8 ans à des carrières militaires.

PHOTO PARIS MATCH Au programme de cet établissement de Chtcherbinka, lecture, calcul mental et kalachnikov.

Dans des lieux qui ressemblent à d’innocents camps scouts, les jeunes recrues apprennent à tirer à l’arme automatique, à interroger des prisonniers, à poser des garrots ou à remonter une mitraillette les yeux bandés. Dotée d’un budget de 80 millions de dollars par an, l’organisation compte aujourd’hui plus d’un million et demi de membres dans tout le pays.

PHOTO PARIS MATCH Nikita Nagornyy, 26 ans, vitrine de la Younarmia, dans son uniforme de chef d’état-major de l’organisation paramilitaire. À Moscou, le 9 mai 2022

PHOTO PARIS MATCH Nikita Nagornyy est champion de gymnastique aux Jeux olympiques de la jeunesse, en 2014. 1 /2



Sa tête de gondole n’est pas un austère vétéran bardé de médailles, mais un jeune athlète à la gueule d’ange qui a décroché l’or olympique à Tokyo en gymnastique par équipes, Nikita ­Nagornyy, ultra ­populaire sur les réseaux sociaux et redoutable influenceur de la guerre. Alors que la Russie n’en finit pas d’enterrer ses soldats morts, ces groupes paramilitaires constituent une formidable réserve de chair à canon, au même titre que les prisonniers ou les migrants d’Asie centrale. Au printemps 2022, leurs membres majeurs ont reçu un courrier du ministère de la Défense les invitant à se présenter à un « entretien culturel et ­patriotique ». En réalité, une conscription à peine déguisée.

PHOTO PARIS MATCH Il n’y a pas d’âge pour disposer de son propre certificat militaire. Ici des élèves de Moscou, où plus d’une centaine d’écoles accueillent des classes de cadets.

PHOTO PARIS MATCH Les enfants-soldats de la Younarmia s’initient au maniement d’une mitrailleuse PK au camp de pionniers d’Artek, en Crimée occupée. Novembre 2018 1 /2



En Crimée, l’adhésion à une organisation patriotique est inscrite dans le cursus scolaire depuis son annexion, en 2014, plaçant toute une génération, née ukrainienne, sous ­perfusion idéo­logique. En 2021, on comptait dans la péninsule 29 000 membres, ainsi qu’environ 7500 dans les territoires occupés de Donetsk et de Louhansk. Beaucoup ont déjà payé un lourd tribut, martyrs aux visages juvéniles graffés sur les murs des villes du Donbass occupé, comme un miroir tendu aux populations des « nouvelles régions russes » ­soumises au même plan d’endoctrinement.

PHOTO PARIS MATCH Des « younarmeïtsi » au garde-à-vous devant Vladimir Poutine et le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou. À Orenbourg, en septembre 2019

Dans ces territoires récemment arrachés à l’Ukraine autour de Marioupol, ­Zaporijjia et Kherson, où la résistance aux forces ­d’occupation demeure importante, les familles qui refusent d’inscrire leurs enfants à une association patriotique se voient menacées d’être déchues de leurs droits parentaux. En août, de jeunes majeurs originaires de ces trois régions ont été envoyés à plus d’un millier de kilomètres de chez eux, dans la ville de Penza, au centre de la Russie, afin de suivre un entraînement militaire intensif.

PHOTO PARIS MATCH Insigne honneur pour les meilleurs éléments de la Younarmia : défiler sur la place Rouge, à Moscou, pour la parade militaire annuelle du 9 mai. Ici en 2022

À Henitchesk, où se sont repliées les forces du Kremlin après leur retrait de Kherson, la branche régionale de la Younarmia, inaugurée en novembre de l’année dernière, est dirigée par Serafim Ivanov. Dépêché de Saint-Pétersbourg où il s’est distingué pour ses bons offices au sein de l’association La ­Fraternité, considérée comme le relais de recrutement de Wagner, l’homme est ­également directeur de communication de Tavia, la chaîne en charge de la propagande audiovisuelle dans les territoires occupés. Preuve qu’il s’agit d’inculquer la ­doctrine poutinienne par tous les moyens.

PHOTO PARIS MATCH Denys Kostev. Plusieurs mois de bourrage de crâne en Crimée ont transformé l’adolescent de 17 ans en membre enthousiaste de la Younarmia.

Au début de la guerre, Denys Kostev, un adolescent de 17 ans originaire de Kherson, publiait sur les réseaux sociaux des vidéos de soutien aux forces ukrainiennes. Revenu d’un séjour de plusieurs mois dans un sanatorium en Crimée, il revendique désormais son « choix historique » de se ranger derrière la Russie et clame son affection pour son président. À quelques mois de la majorité, le jeune homme a rejoint les rangs de la ­Younarmia et refuse d’être rendu à ses tuteurs ukrainiens. « C’était un enfant merveilleux, bien élevé et patriote », se désole Vlodymir Sagaydak, directeur du centre social où le jeune homme, placé en famille d’accueil, était suivi avant l’occupation. Ce revirement n’a pu être obtenu, selon lui, qu’au prix d’un redoutable lavage de cerveau.

PHOTO PARIS MATCH Ivan Shifman. Enrôlé dans une milice de la République populaire de Donetsk (annexée par Moscou), cet Ukrainien de 21 ans meurt au front en avril 2022.





PHOTO PARIS MATCH Bogdana Nescheret. À 16 ans, elle est la mascotte du bataillon Fantôme, une unité de la République populaire de Lougansk (annexée par Moscou). 1 /2



Les idéologues du Kremlin n’en ont jamais fait mystère : l’opération dite de « dénazification » de l’Ukraine se double d’une stratégie ­d’embrigadement de la jeune génération, devenue le principal instrument de cette autre guerre. « Imaginez votre enfant rentrant de l’école qui vous explique que l’Ukraine n’a jamais existé sans pouvoir le corriger, se désole Petro Andriushchenko, l’ancien maire adjoint de Marioupol, qui affirme que, là-bas, les professeurs à la solde de Moscou n’hésitent pas à dénoncer au FSB les parents dont les enfants contestent la version officielle.

Dans ces mêmes écoles qu’elles ont copieusement bombardées, les troupes d’occupation sont désormais en opération séduction, ­distribuant cadeaux et bonbons dans le but de former des patriotes et de futurs soldats.

Sous l’effet conjugué d’une active propagande et du chômage, un nombre inconnu de jeunes de Marioupol se seraient enrôlés dans les rangs russes. Une vingtaine auraient déjà trouvé la mort, selon Petro Andriushchenko.

Le pire reste à venir : le 1er octobre, une nouvelle vague de conscription a discrètement débuté en Russie. Dans la région de ­Zaporijjia, de jeunes Ukrainiens ont déjà reçu le redouté « poveska » : l’ordre officiel de partir au combat contre ceux qui, il y a moins de deux ans, étaient encore leurs frères d’armes.