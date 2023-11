Au Portugal, le doyen des chiens s’est éteint à l’âge de 31 ans, multipliant par deux son espérance de vie. Quels étaient ses secrets de longévité ?

Anne-Cécile Beaudoin Paris Match

À peine un ou deux poils gris à la moustache, ce vieillard ne fait pas du tout son âge. Sur l’échelle humaine, ce chien de berger serait pourtant bicentenaire ! Autant dire que Jeanne Calment, morte à 122 ans et toujours doyenne en titre des deux pattes, est largement distancée. Bobi n’aurait pourtant pas dû faire de vieux os : à sa naissance, son propriétaire croyait avoir éliminé toute la portée. Le rescapé est donc devenu la mascotte de la famille. ­Activités au grand air, régime méditerranéen, plein de copains chats et beaucoup d’amour : un modèle du bien vieillir qui vaut pour le meilleur ami du chien aussi…

Poilu dodu doté d’une langue bien pendue, Bobi a du chien avec ses grands yeux marron, sa robe chocolat et ses oreilles qui ressemblent à des couettes. Il n’a pas détrôné Boo (décédé en 2019), un loulou de Poméranie déclaré toutou le plus mignon du monde, sorte de bibelot précieux avec ses 16 millions d'amateurs sur Facebook. Mais Bobi a fait beaucoup mieux : en s’éteignant le 23 octobre à l’âge de 31 ans et 165 jours, il est le cabot le plus vieux du monde, une bête de prouesse reconnue officiellement par le très sérieux Guinness World Records.

Il n’aurait pourtant jamais dû connaître le plaisir de vivre. Naissance au Portugal le 11 mai 1992, sur les terres arides du hameau de Conqueiros, à 130 kilomètres de Lisbonne. Sa mère, Gira, réside chez la famille Costa quand elle accouche de quatre chiots. Pas de quoi attendrir le père Costa, un chasseur du genre costaud déjà en charge de plusieurs bestioles qui réserve à la ­portée un sort funeste. « Je me souviens de ce fameux jour, j’avais 8 ans, raconte Leonel, le fils Costa. À cette époque, lorsqu’on ne pouvait pas entretenir davantage d’animaux, il était malheureusement considéré comme normal d’enfouir les nouveau-nés dans un trou pour qu’ils ne survivent pas. » Cris, pleurs, suppliques des enfants de la maison. Rien n’y fait, les canidés sont éliminés.

Les jours suivants, Gira s’obstine à faire des allers-retours vers le tas de bois où elle a donné naissance à ses petits. Leonel observe son manège, la suit et finit par comprendre : chaque jour et chaque nuit, Gira nourrit le seul chiot qu’elle a pu cacher et garder auprès d’elle. « Il était coutume de ne pas ensevelir un animal vivant s’il avait les yeux ouverts, poursuit Leonel. Alors, avec mon frère, on a attendu qu’il grandisse avant d’en parler à nos parents. S’ensuivit une dispute mémorable doublée d’une punition quand ils l’ont découvert, mais ça valait le coup ! » Et c’est ainsi que Bobi a survécu à la cruauté humaine au point de devenir le chouchou des Costa, de connaître toutes les générations de la famille et – ironie de l’histoire – d’en enterrer certains membres : le père, le frère de Leonel et les grands-parents ne lui ont en effet pas survécu.

Car les années passent et Bobi reste. Tout le monde s’en étonne à Conqueiros, on tient sans doute là un record de longévité pour un chien ! Leonel, qui a hérité du chien, finit aussi par s’interroger. Et s’il hébergeait le doyen de la race canine ? Pour en avoir le cœur net, il envoie, au début de l’année 2023, un dossier avec photos, vidéos, preuves des soins vétérinaires et papiers d’identité de Bobi, alors âgé de 30 ans, au Guinness des records. L’institution vérifie et constate : enregistré dès sa naissance auprès du service ­médical vétérinaire de la municipalité de Leiria et inscrit au SIAC (la base de données portugaise des animaux de compagnie), Bobi est ­officiellement déclaré le chien le plus vieux de tous les temps. Au tapis Bluey, l’Australien qui vécut 29 ans, de 1910 à 1939 ; pulvérisé Spike le nain, chihuahua de 23 ans sauvé de l’abandon par une fermière de l’Ohio !

Son sérum de jouvence ? « Bobi le reçoit sans doute de sa mère qui est morte à 18 ans », indique Leonel.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Avec son maître, Leonel Costa, 38 ans, chez lui à Conqueiros

Il n’a jamais été attaché ni maintenu en laisse, évoluant avec nos quatre chats comme bon lui semble dans un environnement calme et paisible, aux abords des prés et de la forêt qui jouxtent notre maison. Leonel Costa,, maître de Bobi

PHOTO PARIS MATCH Bien soigné. Avec Soraia Lopes, la vétérinaire, et ses certificats de record de longévité.

Selon Soraia Lopes, la vétérinaire de Bobi, le secret tiendrait beaucoup à l’amour que lui porte son maître, l’hormone du stress, ennemi numéro un de la longévité, se trouvant ainsi neutralisée. Autre clé : l’alimentation. « Leonel cuisine pour son chien tous les jours et uniquement des aliments naturels, sans rien de transformé, qu’il donne au même rythme que les repas de la famille, petit déjeuner, déjeuner, dîner », précise la vétérinaire.

Le plat ­préféré de Bobi est la daurade grillée accompagnée de patates cuites à l’eau et arrosées d’un trait d’huile d’olive.

Il mange aussi des œufs, du fromage frais, de la soupe de poisson, du porc en brochettes et boit 1 litre d’eau par jour. À ce rythme, et même s’il a subi, en 2018, un accident vasculaire cérébral avec paralysie faciale, Bobi est resté en bonne santé. ­Dernier atout : sa race. Bobi est un rafeiro de l’Alentejo. « Un chien de montagne utilisé autrefois pour protéger les troupeaux de moutons contre les ours et les loups, explique Renée Vizzari, présidente du Club des amateurs de molossoïdes ibériques et latino-­américains. L’avantage, c’est qu’il n’a jamais subi de manipulations génétiques. Seule la sélection naturelle a œuvré pour donner des chiens rustiques, ultrarésistants et dotés d’une santé extraordinaire. Le rafeiro de l’Alentejo est une race confidentielle, elle n’a jamais été à la mode : depuis 2022, seules 174 naissances ont été enregistrées au Portugal, et la France compte trois portées depuis 2018. Quant à son espérance de vie, en général, elle dépasse rarement 15 ans. »

PHOTO PARIS MATCH Le roi de la fête. En mai, Conqueiros, un village au centre du Portugal, célèbre ses 31 ans, mais il est déjà connu dans le monde entier.

Le quotidien paisible de papi Bobi, officialisé champion toutes catégories, est chamboulé. Les jours et les mois qui suivent son inscription au Guinness des records, il enchaîne les visites de curieux, des médias internationaux, fait la tournée des écoliers et des ­retraités, banderole d’ambassadeur de la ­vieillesse en bandoulière sur son cœur. Pour célébrer ses 31 ans, la nouvelle vedette a droit à une fête d’anniversaire (payée plus de 700 euros par Leonel) où se ­réunissent 110 convives de tous poils et du monde entier, dont deux vétérinaires du Canada et des États-Unis. Ambiance portugaise traditionnelle avec troupe de danse, tambourins et égoportraits jusque tard dans la nuit. Afin de s’assurer que son chien n’est pas stressé ni perturbé par sa soudaine célébrité, Leonel lui fait passer des examens de santé réguliers. Résultats : même si Bobi se porte remarquablement bien pour son âge, il a des difficultés pour marcher et sa vue a baissé.

Rien d’alarmant donc, jusqu’à cette fin d’octobre. Alors qu’il a toujours aimé se ­promener, Bobi ne se balade pas plus loin que la cour et passe désormais la plupart de son temps avec les quatre chats près de la cheminée. Hospitalisé quelques jours après la détection de « problèmes internes », selon Leonel, Bobi Costa décède paisiblement chez lui, entouré des siens, à plus de 200 ans en âge humain. Chez les terriens, on appelle cela un miracle.