La star vient de débarquer en France pour incarner la Callas dans le film de Pablo Larrain. Un caractère fort à la hauteur de sa personnalité intraitable.

Elle a troqué ses yeux d’azur pour un regard de braise. Très peu présente sur les écrans depuis sa séparation d’avec Brad Pitt, en 2016, Angelina Jolie reprend le chemin des plateaux dans le rôle de la plus célèbre chanteuse d’opéra de tous les temps. Toujours en guerre contre son ex à propos de la garde de leurs deux derniers enfants mineurs et de leur domaine provençal, l’actrice campe les dernières années d’une étoile déchue qui a perdu sa voix et l’amour de sa vie. Le portrait d’une icône combative et blessée : un rôle de composition taillé pour elle.

Elle dit qu’elle n’a pas été elle-même depuis 10 ans. Ce qui pourrait être une définition du métier d’actrice. Et c’est chez son thérapeute qu’après un divorce et six enfants elle continue à « se chercher ». Angelina Jolie va-t-elle se trouver dans la Callas ? Ce serait une nouvelle « mise en abyme », le reflet d’un tableau dans le reflet d’un tableau… jusqu’à l’infini. Car cette Callas que choisit de raconter le réalisateur chilien Pablo Larrain est la diva tombée de son trône, au moment où elle accomplit des efforts désespérés pour vivre normalement, ce qui revient à vouloir marcher sur les eaux pour qui, depuis si longtemps, ne touche plus terre.

La Callas aurait eu bien des raisons, elle aussi, de « travailler sur elle-même », d’abord pour se réconcilier avec Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, née le 2 décembre 1923 à New York, d’un père pharmacien, ancien notable de Meligalas, ville du sud du Péloponnèse, et devenu, dans le quartier de Little Athens, à New York, patron d’une pharmacie, soit en quelque sorte « épicier » dans un quartier d’émigrés… À chaque génération ses rêves et leur cruauté.

Jusqu’à sa mort, en 1977, Paris Match consacra à la Callas 35 sujets, car elle était une vedette mondiale, d’un rang auquel ne se sont hissées que d’immenses vedettes populaires internationales comme Michael Jackson. Si personne, sauf quelques milliers de spectateurs, ne va à l’Opéra, ­c­hacun la connaissait au moins de nom. Elle était ce phénomène impossible à écouter distraitement, en faisant autre chose, dont on n’aurait jamais pu utiliser la voix pour une musique d’ascenseur, par exemple… au risque de rendre la ­descente à l’étage désiré aléatoire.

PHOTO PARIS MATCH En juin 1957. Maria Callas est encore mariée à Battista Meneghini, l’imprésario italien qui l’a aidée à se métamorphoser en une beauté rayonnante.

Sa transformation fut visuelle après avoir été musicale. L’ex-enfant virtuose, que le divorce de ses parents avait renvoyée grandir en Grèce, avait sans doute un ­rossignol dans la voix, comme disait sa mère, mais pour la silhouette, il ­fallait chercher un oiseau plus imposant. L’icône apparut au terme d’un ­travail au moins aussi acharné que celui qui lui avait permis, à 20 ans, de chanter Tosca, un de ces rôles que les artistes raisonnables n’abordent qu’à la maturité pour s’épargner. Mais Maria n’était pas raisonnable. Pas plus dans ses envies d’interpréter Violetta dans La traviata ou Norma, les grands rôles qui lui offraient l’occasion de chanter et de jouer, tout en suivant un régime qui lui faisait fondre ses muscles vocaux mais lui permettait aussi de régner sur son autre conquête : une garde-robe Dior ou Yves Saint Laurent, des fourrures, des petits chapeaux, des jupes entravées, tous les accessoires de la jet-setteuse des années 1960 et 1970. Et ce serait sans doute pour elle un émerveillement presque aussi grand de se découvrir dans le corps longiligne d’Angelina, que pour Angelina de se mettre à chanter comme la Callas.

Allongée sur son lit, dans son appartement du troisième étage du 36 avenue Georges-Mandel, à Paris, Maria travaillait, à la fin de sa vie, à sa biographie, qu’elle enregistrait en français, sur bande magnétique : des pensées qui avaient surtout à voir avec la légende. « J’aimerais être Maria, mais la Callas est là qui exige que je me ­comporte avec dignité. J’aimerais penser que les deux sont réellement une seule, parce que Callas aussi fut Maria autrefois, et j’ai mis en ­permanence toute ma personne dans ma musique. »

PHOTO PARIS MATCH La cantatrice grecque devant l’hôtel Ritz, place Vendôme, à Paris, en 1958. Elle a 35 ans et vient de rencontrer Aristote Onassis.

Tout ce que j’ai été a toujours été authentique. […] Si quelqu’un veut réel­lement me comprendre, il me trouvera tout entière dans mon travail. Maria Callas

Qu’y avait-il donc dans cette musique sur quoi elle n’arrivait pas à mettre des mots ? Ils étaient pourtant simples, la passion et l’amour qui, pour une Grecque, vont forcément avec le goût du théâtre et, plus particulièrement, de la tragédie. Elle avait commencé par être une diva, avant de devenir une star. Et les deux créatures s’étaient livrées une guerre acharnée jusqu’au moment où l’une déposa les armes, quitte à briser le cœur de l’autre, mais nourrissant le mythe.

Maria Callas avait désormais peur de la scène dont elle continuait à rêver. Elle n’avait pas oublié les crocs des haineux qui attendaient de surprendre sa faute et avaient préparé la botte de radis à lui lancer en guise de gerbe de roses. À 50 ans passés, elle écrivait encore à son vieux parrain comme pour lui demander conseil : « Je ne sais pas quoi faire ? Peut-être recommencer mes exercices… ­J’aimerais énormément rechanter, mais il faut que je chante seule… Les ­propositions sont nombreuses, mais je dois regarder profondément en moi-même pour savoir ce que je veux », accumulant les lointains projets qu’elle annulait sitôt qu’ils se rapprochaient. Sa voix ne s’était pas seulement brisée sur les régimes, l’effort, elle se brisa aussi sur les désillusions. Laissée seule sans amour, sans mari, sans enfant, silhouette fantomatique surprise dans les rues de Paris, entre l’Étoile et le Trocadéro, comme l’évocation d’une époque révolue, une reine déchue qui porte malgré elle le souvenir de sa couronne.

PHOTO PARIS MATCH Maria Callas et Aristote Onassis accostent sur l’île ionienne de Céphalonie, en 1960.

Il y avait mille façons d’aborder cette montagne, Pablo Larrain le fait par sa façade la plus cruelle, Jackie O., comme une suite de son film avec Natalie Portman. Jackie O., pour Onassis, comme signa Jacqueline Bouvier-Kennedy jusqu’à la fin de sa vie, fut celle qui arracha à Maria Callas son statut de « femme la plus célèbre du monde » et, en même temps, lui prit Aristote, dit Ari, armateur grec, le milliardaire lui aussi le plus célèbre de son temps, épris de pouvoir plus encore que d’argent, ami de Churchill et de Greta Garbo, le seul homme qu’elle avait vraiment aimé, sans doute parce qu’il était le seul à lui résister. L’ex-Mme Kennedy, à qui le hasard avait donné le prénom de la sœur aînée de Maria vers laquelle alla longtemps l’amour d’une mère qui ne gardait pour elle qu’une sévérité d’adjudant de gendarmerie, restera sa rivale pour l’éternité. On dit qu’elle apprit par la presse son mariage avec Onassis à Skorpios, leur île… cette officialisation qu’il lui avait toujours refusée à elle.

PHOTO PARIS MATCH Le Riva du film croise non loin du Christina O, l’ancienne frégate militaire devenue le palace flottant à la cheminée d’or de l’armateur grec.

Costa-Gavras expliquait qu’elle avait été son grand amour, mais que Jackie fut sa Légion d’honneur, le genre de ruban qu’on arbore, comme d’autres une montre, pour se prouver sa réussite. Artemis, la sœur aînée d’Ari, avait une autre explication : il ne pouvait pas épouser Maria parce qu’elle était d’ascendance paysanne avec une tendance à grossir.

PHOTO PARIS MATCH Angelina Jolie en tournage dans les eaux grecques avec le réalisateur Pablo Larrain (à gauche) et Haluk Bilginer qui interprète Aristote Onassis

Lorsqu’ils se disputaient, elle lui lançait : « Nous sommes maudits ! Nous avons trop d’argent. » Et il répondait : « Qu’est-ce que tu es, toi ? Tu n’as qu’un sifflet dans la gorge et il ne marche plus. » Après quoi, généralement, ils s’éclipsaient pour se réconcilier dans la plus stricte intimité. Mais pourquoi vouloir souffrir ? Pourquoi tomber amoureuse d’un homme qui n’aimait pas la musique ? Qui réservait sa loge au Metropolitan Opera, à New York, ou au Palais Garnier, à Paris, pour y faire servir le champagne à ses amis et qui avait le plus grand mal à se taire pendant les grands airs que le lendemain toute la presse commenterait.

PHOTO PARIS MATCH Maria Callas avec ses deux caniches, place Vendôme, en 1971. La diva s’est installée à Paris 10 ans plus tôt.

PHOTO PARIS MATCH Chiens, bottes, foulard, lunettes... Devant la caméra de Pablo Larrain, Angelina Jolie est fidèle à son modèle jusqu’au moindre détail. 1 /2



Ils s’étaient rencontrés en 1959 pendant une fête à Venise, la ville des masques. Mariés l’un et l’autre, ce qui ne les gêna pas longtemps. Il l’invita elle et son mari sur le Christina O, son yacht avec les robinets en or et les toiles impressionnistes (vraies) dans les coursives, c’est là aussi que quatre ans plus tard, il inviterait Jackie. Et le mari imprésario disparut vite de la scène en lui laissant Maria. Il suffisait de les regarder pour comprendre qu’ils étaient liés par quelque chose de magnétique, un aimant qui selon les jours les attirait ou les repoussait. Et sitôt marié avec Jackie, achetée au prix d’un paquebot, disait-il aimablement, il continuait à la retrouver chez elle, à Paris, parce qu’elle était la seule à le comprendre et sans doute à ­l’aimer.

À la fin qui l’emporta des deux, de Jackie ou de Maria ? Maria. Mais par forfait de Jackie, laquelle ­comprit rapidement qu’on ne fuit pas la tragédie en se réfugiant chez un Grec.

Brisé par la mort de son fils, Ari, malade, revint à Paris, espérant se faire soigner et sans doute y retrouver Maria, mais il était trop tard. Vient toujours un moment où les vieux amants doivent accepter la fin du combat, par manque de force. Ce que le destin leur avait donné, il le leur a repris. Il avait quelque 20 ans de plus qu’elle, elle lui survécut deux ans. Onassis avait eu deux épouses, il eut deux veuves, mais ce n’étaient pas les mêmes. Maria fut emportée par une crise cardiaque. Fragile du cœur… elle qui ne pensait l’être que des émotions. Voilà à quel genre de destin rêvent les vedettes hollywoodiennes, brisées par les longues négociations financières avec leurs ex…

PHOTO PARIS MATCH Jamais sans ses enfants. L’aîné, Maddox, 22 ans...

PHOTO PARIS MATCH ...et Pax, 19 ans, jouent les assistants sur le tournage. 1 /2



Combien Angelina Jolie va-t-elle retirer de la vente du domaine de Miraval, en Provence, et de ses vignes dont le fruit fut sacré en 2013 « meilleur rosé du monde » ? Au fond du cœur de l’actrice de 48 ans, réalisatrice du XXIe siècle, ex-femme de Brad Pitt, se cache aussi le rêve d’être la Callas, la tragédienne consumée par la musique, dévorée par sa passion pour un homme infidèle, petit, gros, et même grossier, mais qu’elle aimait à la folie, d’un amour stupide. Et éternel.