L’actrice est la vedette de La passion de Dodin-Bouffant, lancée dans la course aux Oscars.

Christophe Carrière Paris Match

L’un excelle aux fourneaux, l’autre sur les plateaux. À leur manière, tous deux exercent « un art sensible et instinctif où il faut se garder de la démesure », explique le premier. Le cinéaste Tran Anh Hung rassemble leurs savoir-faire dans un film qui pourrait représenter la France aux Oscars. Dans La passion de Dodin-­Bouffant, ode virtuose à l’amour de la bonne chère et à l’amour tout court, Juliette Binoche incarne une ­cuisinière passionnée sous le regard et les conseils de Pierre Gagnaire, ­consultant ­gastronomique en chef. Pour Match, ces deux chasseurs d’étoiles partagent leurs coups de cœur, leurs colères et leurs tours de main.

Pierre, dans un livre publié en 2008, vous affirmiez que « La cuisine, c’est de l’amour, de l’art, de la technique », son titre…

Pierre Gagnaire. Dans cet ordre, oui. Sans amour, il ne peut y avoir le reste. Il faut avoir envie de donner. La technique vient après, mais elle est essentielle, car c’est elle qui ­permet de durer.

Juliette Binoche. C’est vrai. Et la formule s’applique au cinéma.

D’ailleurs, le film de Tran Anh Hung s’intitulait à l’origine Le pot-au-feu de Dodin-­Bouffant, avant de devenir La passion de Dodin-Bouffant, comme le livre de Marcel Rouff dont il est adapté…

P. G. Il y a cinq ou six ans, Hung vient déjeuner chez moi et me dit qu’il travaille sur son adaptation. Il y a cinq ans ! Le temps est long dans le cinéma ! D’autant plus pour ce film, freiné par la COVID-19 et ses conséquences économiques. Tout était compliqué ! Sur le tournage aussi, d’ailleurs. Par exemple, il y avait du matériel et des accessoires qui ne correspondaient pas au XIXe siècle. Tran Nu Yen Khe a chiné dans les brocantes, chez les antiquaires, afin de trouver les bons ustensiles.

J. B. Yen Khe est la directrice artistique et l’épouse du réalisateur qui lui a dédié le film.

Juliette, êtes-vous passionnée de gastronomie ?

J. B. J’aime cuisiner, oui, mais devant la caméra et avec Pierre, c’est plus amusant ! Je prends surtout le temps de savoir d’où viennent les aliments. J’ai été élevée comme ça. Dans les années 1970, ma mère avait déjà compris la folie de l’alimentation industrielle. Elle était une adepte du bio. Comme nous vivions à la campagne, dans le Loir-et-Cher, elle allait chercher le beurre et les œufs à la ferme. On trouvait des agriculteurs passionnés par leurs cultures biologiques.

P. G. Elle travaillait ?

J. B. Bien sûr. Elle était prof de lettres et ­metteur en scène de théâtre. Nous habitions au milieu des champs, mais quand les agriculteurs mettaient leurs produits chimiques, on ne pouvait plus ouvrir nos fenêtres, c’était dangereux et ça puait. Il y a eu des morts, des cas de cancers graves, c’est de notoriété publique. Le remembrement a été et est toujours une catastrophe, couper les haies et balancer des produits toxiques a dénaturé notre pays et abîmé notre santé, sans compter la destruction de la faune et de la flore. Nous devons garder nos arbres et arrêter de couper des forêts pour faire des autoroutes ! C’est le monde à l’envers ! Les arbres sont notre meilleure arme contre le réchauffement climatique. On ne l’a pas encore compris ? Quand je suis arrivée à Paris, en 1980, il n’existait pratiquement aucun magasin bio. Il y avait le Guenmaï – une cantine avec du thym servi en fin de repas – et le Bol en bois, qui vendait des légumes bio. Maintenant, ça a changé, mais il faut rester vigilant sur la qualité du bio. Les magasins Miyam à Paris sont super ! Ils ont un déca à base de noyaux de datte grillés qui est une belle découverte.

P. G. Il y a 40 ans, la question de trouver un bon restaurant ne se posait pas, on accédait facilement aux produits de qualité. Mon père était cuisinier dans un restaurant étoilé et je peux vous dire qu’à la maison, on mangeait bien. Il recevait des turbots de 12 ou 15 kilos qui coûtaient une quinzaine d’euros ! On ne trouve plus ça aujourd’hui. Cette année, pour la première fois, on est vraiment affectés par la baisse de qualité.

Ce qu’on a vu dans votre cuisine met pourtant en appétit : les viandes charnues, les cèpes magnifiques…

P. G. Ils ne sont pas très beaux, les cèpes que vous avez vus. De l’extérieur, oui. Mais à la découpe, vous vous rendez compte qu’ils ne sont pas assez fermes…

PHOTO CAROLE BETHUEL, PARIS MATCH Dans La passion de Dodin-Bouffant, Juliette Binoche régale le maître gastronome interprété par Benoît Magimel.

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, PARIS MATCH Pierre Gagnaire distille ses conseils entre le réalisateur Tran Anh Hung (à droite) et Benoît Magimel. 1 /2



Le travail des cuisiniers, qu’on savoure des yeux dans le film de Tran Anh Hung, ­appartient à une autre époque ?

P. G. Absolument pas ! Les gestes de ma brigade sont les mêmes que ceux des cuisiniers il y a 50 ou 100 ans. Ce qui a changé, ce sont les progrès technologiques et sanitaires : on a des réfrigérateurs, des machines à glace, des règles d’hygiène, une aération obligatoire… Mais le rapport au concret, à la cuisine, reste identique. Et c’est bien pour cela que la cuisine justement intéresse tant les gens : on est dans la réalité, pas dans quelque chose d’éthéré. On reçoit les produits, on les coupe, on les cuit, on les sert et les gens ont la banane. Il y a peu de domaines où vous obtenez ce résultat. Il y a le cinéma, oui.

Avez-vous dû apprendre, Juliette, ces fameux gestes à reproduire pour jouer la cuisinière de Dodin-Bouffant ?

J. B. J’ai surtout appris des recettes délicieuses de Pierre ! Hung, le réalisateur, me demandait toujours de sourire, il voulait filmer cette espèce de béatitude qu’il y a à donner de soi-même jusqu’à l’épuisement. Mon personnage résiste à la maladie pour continuer coûte que coûte. Elle ne fait pas la cuisine par soumission, mais par choix, car c’est là où elle excelle. J’ai toujours été fascinée par les gens qui se donnent à fond, qui dépassent leurs limites. Ce film nous emmène dans divers endroits, tout d’abord dans la jouissance des couleurs, des matières, c’est l’expérience des sens qui prime. Ensuite, il y a aussi la critique de cette vie embourgeoisée, même si les personnages sont attachants, cette folie du trop-plein à travers l’excès des menus, cette forme d’inconscience aux antipodes du reste du monde. Et puis ce film nous fait sentir ce que nous avons perdu aussi, surtout pour les citadins, la non­chalance, prendre le temps de vivre…

P. G. T’es-tu demandé d’où venait cette femme ?

J. B. On apprend dans le film que son père était pâtissier, mais c’est une femme à part. Même si Eugénie paraît sophistiquée dans sa façon de parler, sa chambre sous les combles lui plaît davantage que celle du maître. Elle lui correspond plus. Ces contradictions sont intéressantes, car elles évitent les raccourcis manichéens. Eugénie vit dans le labeur, mais avec quelque chose de presque ­aristocratique.

P. G. Ce genre de femme, comme la mère Brazier ou la mère Fillioux, des chefs cuisinières lyonnaises, commençaient à bosser à 12 ou 13 ans. Malgré ça, il faut voir la culture qu’elles avaient ! Et leur rapport aux hommes… Fallait pas les emmerder, hein !

Avant d’être un film sur la cuisine, La passion de Dodin-Bouffant n’est-elle pas une grande histoire d’amour ?

J. B. Complètement. La relation ­d’Eugénie et Dodin-Bouffant évoque celle d’un metteur en scène avec l’acteur. L’idée est donnée, l’acteur l’incarne. Pour autant, Dodin ne dirige pas Eugénie, ils travaillent ensemble. La cuisine est la prolongation de l’idée.

P. G. Je n’attends que cela de mes cuisiniers : qu’ils s’emparent de mes idées et de mon intention artistique.

J. B. Au XIXe siècle, les recettes n’étaient pas expliquées. Le cuisinier les réalisait avec son savoir-faire et son intuition. Il n’y avait pas de description écrite.

P. G. Moi, j’ai pleuré à la fin parce que ça m’a rappelé mon passé de jeune cuisinier : les odeurs, les fleurs, la verrerie, le linge qui craque parce qu’il est bien amidonné, la gestuelle… Tout dans ce film ramène au raffinement, à la délicatesse, à l’exigence de notre métier. Jusqu’à l’affiche qui a été refaite parce qu’un torchon y était mal plié dans un coin ! Mon métier, c’est comme le cinéma. Ce n’est qu’une succession de détails pour provoquer de l’émotion, de la douceur et de la beauté.

Que Benoît Magimel et vous ayez été ensemble apporte une plus-value au couple que vous formez à l’écran, comme si on décelait, à travers les dialogues, un message en creux…

J. B. C’est vrai qu’avec Benoît on a réussi, à travers les dialogues de Hung, à se dire des choses qu’on n’a pas réussi à se dire durant toutes ces années. J’étais même très étonnée qu’il accepte de faire le film. Quand, deux mois et demi avant le tournage, on m’a ­proposé Benoît comme partenaire, j’étais d’accord, mais j’étais sûre qu’il refuserait.

P. G. Et comment a réagi votre fille ?

J. B. Elle était étonnée, mais très heureuse.

PHOTO CAROLE BETHUEL, PARIS MATCH Madame est servie !

PHOTO CAROLE BETHUEL, PARIS MATCH Du frigo à l’assiette, un peu de technique, beaucoup d’amour et un long mijotage... 1 /2



On est d’accord que, pour réaliser le pot-au-feu de Dodin-Bouffant avec de la poularde et du foie gras, il faut vendre un de ses reins et hypothéquer sa maison ?

P. G. Non ! Il suffit de simplifier. Du plat de côtes, de la queue de bœuf, du jarret de veau, une tranche de lard… On peut tout mettre dans un pot-au-feu ! Et on peut le faire durer une semaine. La cuisine, c’est du temps et de l’amour.

J. B. Tu ne mets pas de pommes de terre dans ton pot-au-feu ?

P. G. Tu peux en mettre. Ou des haricots blancs. Que tu cuis à part au début. C’est toute une mécanique.

J. B. Et tu le fais la veille pour le lendemain ?

P. G. Ah non ! Cinq jours avant. Tu prends une marmite, tu fais cuire à peu près 12 heures les légumes avec un peu de viande. Tu filtres le bouillon et tu le mets au frigo. Tu manges les légumes et avec la viande, tu peux faire un hachis parmentier. Après, tu attaques la partie royale où on cuit dans le bouillon les différentes viandes avec la saucisse de ­Morteau, le lard…

Vous avez dû vous régaler sur le tournage ?

P. G. Ne dis pas non, hein !

J. B. Chaque repas filmé, c’était du Pierre Gagnaire. Et Hung tenait à ce qu’on mange pour de vrai. Et ça fait une différence, car d’habitude, quand on nous voit à table dans un film, ce qu’on mange… n’est pas terrible.

P. G. J’ai même ouï dire que, le week-end, tu partais avec un carré de veau…

J. B. Ah non ! Ça, c’est Benoît, qui est un fin gourmet ! Je me préparais pour Chanel et je me serrais la ceinture !

​Et où en est le film de la course aux Oscars ?

J. B. Avec Hung et Benoît, nous nous partageons les voyages. Saint-Sébastien, Rome, Los Angeles en novembre…

P. G. On a fait le Festival du film de Telluride [États-Unis], très important m’a-t-on dit pour cette course. J’y ai cuisiné afin que les votants participent à l’histoire, qu’ils voient que ce n’est pas seulement du cinéma.