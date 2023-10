Dans ce paradis minuscule au large de Miami, nul ne pénètre. Les résidents y ont des fortunes aussi colossales que leur renommée mondiale.

Loïc Grasset Paris Match

Des gazons manucurés, 30°C toute l’année, une vue à tomber sur des flots topaze et céladon, des quais en teck brésilien et, partout, enivrante, cette « bonne odeur d’argent frais qui vous prend à la gorge », pour paraphraser le grand ­Francis Scott Fitzgerald… L’île d’Indian Creek, surnommée le « bunker des milliardaires », est, de très loin, le paradis ultime des uber-riches. Ces riches plus riches que riches, au firmament de la galaxie des crésus.

Enfoncés Saint-Tropez, Dubai ou Porto Cervo… la ­fortune cumulée des 86 résidents de ce confetti vert britannique, au large de Miami Surfside, correspondait, en 2022, au PIB de Macao ou du Salvador. Avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire, au crâne lisse, au corps sculpté (13 % de masse graisseuse) par trois heures de squat et de tractions en supination quotidiennes et, surtout, au portefeuille très garni, c’est le PIB d’un État comme le Koweït, au sol gorgé de pétrole, qui est atteint. Si Indian Creek, 1,19 kilomètre carré, était un pays, ce serait désormais l’un des 60 plus riches du monde.

Ce très cher nouveau voisin se nomme, en effet, Jeff Bezos, troisième fortune mondiale (142 milliards d’euros). Le fondateur ­d’Amazon, 59 ans, s’est offert, en l’espace de quatre mois, deux biens dans cet îlet de la baie de Biscayne : une modeste masure de 864 mètres carrés, trois chambres avec une piscine infinie et un parc de 1,1 hectare, payée 64 millions d’euros, en juin ; et une deuxième demeure contiguë de 1771 mètres carrés, sept chambres, achetée 74,5 millions d’euros début octobre. Selon le média immobilier The Real Deal, la nouvelle propriété de Jeff Bezos sublime le « glamour européen » intemporel. Elle a été construite en 2000, dispose d’un cinéma maison, d’une bibliothèque, d’une piscine également infinie et d’une cave à vins. Voilà pour l'histoire.

PHOTO BACKGRID USA/BESTIMAGE Architecture moderne (à gauche) ou ambiance manoir (au centre), Jeff Bezos se laisse le choix. La troisième fortune mondiale n’a pas – encore – acheté la troisième propriété (à droite)...

En pratique, ce bon vieux Jeff achète les bicoques comme vous les baguettes de pain. Déjà propriétaire de l’ex-villa de Jack Warner à Los Angeles, des emplettes à 155 millions d’euros, d’un ranch de 500 hectares au Texas, d’un manoir entouré de champs de lave, le dernier chic, à Maui, dans l’archipel de Hawaiiï, avec plage ­privée (74 millions d’euros) au sable corallien, d’une farandole ­d’appartements (trois pour 75 millions d’euros) sur Madison Square Park, à New York, le divin chauve est aussi propriétaire du yacht « Koru » (« nouveau départ », en maori) d’une valeur de 472 millions de dollars.

Pareille volonté de puissance peut apparaître sans objet, presque irraisonnée. Mais pas pour Jeff Bezos. Depuis son retrait des affaires, en 2021, l’incarnation de la Big Tech est passée de la rubrique économique du New York Times ou du Seattle Times à la page 6 du New York Post, la colonne de potins la plus célèbre des États-Unis. Avec jubilation et un sens aigu de la mise en scène : Jeff, en combinaison spatiale bleu de Prusse lors de son vol au-delà de la ligne de Karman (100 kilomètres), la limite reconnue par la Fédération aéronautique internationale entre l’atmosphère terrestre et le reste de l’Univers ; Jeff en smoking très près du corps au bras de sa fiancée, Lauren Sanchez, ancienne présentatrice télé d’origine mexicaine sur les marches du Festival de Cannes. Pour l’ex-super geek, la Floride représente aussi un double défi. Un retour aux sources, puisqu’il y a passé son adolescence et aussi une ­nouvelle étape dans la glamourisation de son image, sa transformation de grand coincé dégarni et pontifiant en philanthrope et parangon de la « coolitude ». Non Jeff, t’es plus tout seul.

Car Indian Creek est un club ultra-fermé et bling-bling qui comprend 36 propriétés. Et que du super-lourd.

Le vieux ­crooner Julio Iglesias y est installé depuis 2012 avec sa femme et leurs cinq enfants. Ivanka Trump, fille de l’ancien président des États-Unis, et son mari, Jared Kushner, ont acheté, en avril 2021, une résidence de style espagnol de six chambres (800 mètres carrés de surface habitable et une palmeraie de 1,2 hectare) pour 23 millions d’euros. Ils sont en train de la rénover somptueusement et de lui adjoindre une maison d’hôtes. La vedette du football américain Tom Brady y a acquis récemment pour 14 millions d’euros une bastide rococo qu’il a détruite pour bâtir un « palais écolo » dédié à son nouveau célibat après son divorce d’avec la top-modèle Gisele Bündchen.

PHOTO BACKGRID USA/BESTIMAGE Le palais « écolo » de Tom Brady est en cours de construction. Il n’a pas renoncé à la gigantesque piscine à débordement, donnant sur la baie de Biscayne, mais prévoit des panneaux solaires sur les bâtiments.

Mais Indian Creek n’attire pas que des personnalités du showbiz. Loups de Wall Street, barons de l’industrie et des services y ont aussi élu domicile. Outre Jeff Bezos, trois membres du ­Fortune 500, le club des plus gros patrimoines américains, ont succombé aux charmes du « bunker » : Carl Icahn, 87 ans, légende de Wall Street, gestionnaire de fonds spéculatifs, qui possède la Florida Mansion, 7 pièces, 10 salles de bains ; Eddie Lampert, requin de la finance et Mogol de la grande distribution (fortune : 1,7 milliard d’euros) ; Norman Braman, magnat des concessions automobiles (patrimoine : 3 milliards d’euros). Le banquier et promoteur immobilier colombien Jaime Gilinski (5 milliards d’euros d’actifs) a racheté en 2022 la villa de l’ex-mannequin Adriana Lima pour 38 millions ­d’euros. La Vénus brésilienne a réalisé une jolie culbute puisqu’elle avait payé son « Sam suffit » 8 millions d’euros en 2009. Jaime Gilinski a, lui, une âme de collectionneur. Il s’agissait en effet de sa cinquième acquisition à Indian Creek.

Selon Rocket Homes, l’une des rares agences habilitées à faire des transactions sur l’île, le prix de vente médian à Indian Creek était, en septembre, de 47 millions d’euros. En pratique, tout se fait de gré à gré, par bouche-à-oreille. Sur les sites immobiliers d’ultra-luxe américain, tout juste peut-on constater que le numéro 29 Indian Creek Island Road, une cabane de pêcheur de 400 mètres carrés, vient de se louer 110 000 euros par mois.

PHOTO BACKGRID USA/BESTIMAGE Julio Iglesias a fait édifier une demeure aux allures d’« hacienda espagnole », qui jouxte ses quatre autres parcelles non construites. L’hidalgo y emménage en 2012 avec sa deuxième femme et leurs cinq enfants : 1500 mètres carrés de surface habitable sur plus de 1 hectare et demi.

À quoi eut donc ressemblé ce super-club privé, la ville la plus chère des États-Unis ? Car cette île a bénéficié d’une loi depuis abolie qui permettait à toute entité de plus de 25 habitants de se déclarer municipalité. Quatre-vingts pour cent du territoire est occupé par le club de golf, le Country Club, l’un des plus huppés et exclusifs des États-Unis, qui compte 300 membres. Il aurait été, jusqu’à l’orée des années 2000, interdit aux Noirs et aux Juifs – on n’est pas très progressiste en Floride –, même si ces allégations sont aujourd’hui niées par le Country Club. Il est donc ourlé de villas avec vue sur mer.

En dehors du club, il n’y a aucun commerce ni activité sur l’île. Ni café ni restaurant ou épicerie. La rue unique, Indian Creek Island Road, se termine en cul-de-sac. Pour les gargotes ou supérettes, il faut se rendre de l’autre côté du pont, à Surfside. La plupart des propriétés disposent de quais privés. Mais, contrairement à d’autres quartiers haut de gamme de Miami, il n’y a pas d’accès direct à la plage. En revanche, Indian Creek bénéficie de sa propre police de 10 agents, dont une patrouille maritime en hors-bords et en motomarines qui cabote 24 heures sur 24.

La municipalité envisage d’introduire prochainement une nouveauté : des ­trottoirs, car la moyenne d’âge, longtemps autour de 75-80 ans, rajeunit.

Pour entrer sur l’île, et passer le pont de Surfside, il faut être résident ou avoir votre nom inscrit sur la liste de visiteurs vérifiés. La protection de la vie ­privée est une priorité absolue. Toutes les demeures sont très bien cachées de la rue, même ultra-planquées par des frondaisons et palissades.

Autrefois rempli de cabanes de vacances à 1 ou 2 millions de dollars – le vieil argent new-yorkais –, Indian Creek est devenue, en un quart de siècle, un temple de l’extravagance et de la démesure dont les prix ont été multipliés par 10 ou 20 en fonction du tarif du mètre cube plutôt que du mètre carré : ces petits châteaux rivalisent de hauteurs sous plafond délirantes.

Qui se ressemble s’assemble. Mais pas sûr qu’il y ait beaucoup de fêtes des voisins entre ces propriétaires mégalos pour qui l’entre-soi se pratique avant tout en solo. Sans doute vous demandez-vous quel est le luxe ultime d’un milliardaire qui possède sur son compte en banque l’équivalent du PIB d’un petit État africain et qui a dépensé entre 50 et 100 millions d’euros pour acheter, rénover et décorer un palais au bord de l’océan ? Très simple : siroter une Piña colada face aux flots immobiles et mordorés à la tombée du jour et se dire, philosophe, devant tant de beauté : « À quoi bon l’argent ? »