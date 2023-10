À 41 ans, la chanteuse publie une autobiographie en forme de mise au point. Non, elle n’est pas cette ravissante idiote que son père et le showbiz ont tenté de façonner.

Une gloire aux deux visages : petite fiancée de l’Amérique et superstar rattrapée par ses frasques. Les refrains entêtants de Britney Spears ont fait battre le cœur des admirateurs. Ses coups de folie aussi. Au point de justifier, aux yeux de la loi californienne, son placement sous la tutelle de son père 13 ans durant. Dans un livre évènement, La femme en moi, paru aux éditions JC Lattès, Britney Spears revient sur ce destin en montagnes russes qui l’a menée de la pauvre Louisiane de son enfance au sommet du palmarès, avant de la plonger dans l’enfer des mensonges. Aujourd’hui, sa liberté retrouvée a tout d’une renaissance.

Des mois qu’on la regardait sur Instagram comme par le trou de la serrure, avec ses cheveux peroxydés et ses yeux trempés de khôl, faire virevolter ses froufrous et des couteaux qu’elle disait faux. Paraître ou ne pas être… Le drame spearsien semblait sans fin. Comme si, en même temps que la liberté, elle avait découvert l’épreuve ultime : ne pas savoir quoi en faire. On avait faux. Avant de jouer de ses lames et de ses charmes, Britney a pris le temps de peser ses mots. Après 13 ans de malheur, elle a voulu dire sa vérité. Un livre phénomène.

PHOTO KEVIN WINTER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Britney Spears en concert à Los Angeles, le 2 décembre 2016

Bande originale de l’enfance : les cris d’une mère sur un mari que l’alcool rend absent et « extrêmement méchant ». À Kentwood, Louisiane, on apprend aux gosses à « respecter leurs parents et à se taire ». La vie sociale se cantonne à la messe et aux barbecues où se consument les rêves. Pas ceux de Britney. Cendrillon abonnée aux lessives et aux repassages… elle est touchée par la grâce sous la forme d’une aide-ménagère qui fredonne du gospel. Britney va chanter dans la chorale de l’église, s’initier à la danse quatre fois par semaine, trouver la gloire dans les concours régionaux.

À 11 ans, elle a déjà un agent et intègre la plus exigeante des écoles : le ­Mickey Mouse Club. L’émission animée par des ados est « un camp d’entraînement militaire pour qui se destine à une carrière dans le showbiz ». Elle y rencontre Justin Timberlake. Ni le baiser échangé pendant un « Action ou vérité » ni les daiquiris sirotés avec sa mère ne l’étourdissent. À 15 ans, elle signe avec la compagnie Jive Records, sa rigueur est hors norme et son instinct bouleverse les codes. Pour le clip de son premier simple … Baby One More Time, les ­producteurs veulent la déguiser en astronaute. Copie à revoir. Elle impose la lycéenne à tresses, chemise nouée au-dessus du nombril. De quoi affoler les collégiens tout en rassurant les parents. L’album sort en 1999. Et s’arrache. Dix millions d’exemplaires en un temps record.

PHOTO LEE CELANO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Britney Spears sur le tapis rouge lors de la 44e édition des prix Grammy à Los Angeles, le 27 février 2002

D’un coup de pied dans la pop, Britney Spears fait basculer toute une génération dans les années 2000. Et découvre une ère d’impudeur. À chaque interview, la même rengaine. Que veut savoir l’Amérique ? demande-t-elle : « Si j’avais des faux seins et si mon hymen était encore intact. » On lui reproche son manque d’authenticité.

Je n’ai jamais compris ce que ces gens-là attendaient de moi. Que j’imite Bob Dylan ? J’étais une jeune fille du Sud. J’ajoutais à ma signature des petits cœurs. Britney Spears

Cette fois, elle tombe dans les bras de ­Justin Timberlake. Dans ses Mémoires, La femme en moi (éd. JC Lattès), Britney Spears revient sur leur idylle avant d’évoquer les infidélités du chanteur et une grossesse interrompue parce qu’« il ne voulait pas devenir père ».

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Britney Spears et Justin Timberlake arrivent à la 28 e édition des American Music Awards à Los Angeles le 8 janvier 2001.

PHOTO CHRIS GARDNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Timberlake et Britney Spears assistent au match des Étoiles de la NBA le 10 février 2002 à Philadelphie. 1 /2



Elle raconte « les petits comprimés » pris à la maison pour ne pas éveiller les soupçons du public, et « l’une des pires douleurs [qu’elle ait] connues », les heures passées par terre dans la salle de bains, avec Timberlake jouant de la guitare près d’elle. Il la quittera par texto, écrit-elle, sortira un clip où un sosie de ­Britney le trompe – elle reconnaît un écart. La chanteuse est à la fois une princesse pop qui achète une maison à sa mère, règle les dettes de son père, et une paria, bientôt huée dans les stades. Classée parmi les personnalités les plus influentes selon Forbes, elle se met à lire Conversations avec Dieu, de Neale Donald Walsch. « Et, accessoirement, à prendre du Prozac. »

S’ensuit un tourbillon sentimental. Elle admet « une sorte de lutte passionnée de deux semaines » avec Colin Farrell : « On s’est jetés l’un sur l’autre, déchaînés, et on s’est démenés avec fougue. Un vrai corps-à-corps ! » La phobie sociale et une réalité encombrante se dissolvent dans l’ivresse de la fête. Une virée à Vegas lui vaut son premier mariage avec un ami d’enfance. Cinquante-cinq heures plus tard, ses parents, Jamie et Lynne, l’obligent à divorcer. Elle se remarie avec Kevin Federline, rappeur, et aura deux fils : Sean Preston, en 2005, et ­Jayden James, en 2006.

Gloire, « amour absolu » et… détresse. Alors qu’elle présente tous les symptômes d’une dépression post-partum – « malheureusement, on ne parlait pas aussi librement qu’aujourd’hui des questions de santé mentale » –, que les flashs et les clics plaquent ses pires profils sur papier glacé, celui qu’elle croyait être son roc, le mari, prend la fuite.

Comme Kevin était très souvent absent, personne ne me voyait partir en vrille. Personne, hormis tous les paparazzis des États-Unis. Britney Spears

PHOTO AKM-GSI, ARCHIVES ABACA Au volant, avec Sean Preston, 4 mois et demi, sur les genoux. À Los Angeles, le 6 février 2006

Face B du rêve américain. Elle devient l’héroïne d’un karma qui mène des palmarès au trash. Au fil des pages resurgissent les mauvais souvenirs : la fois où elle conduit une voiture, son petit garçon sur les genoux ; une autre où, enceinte et oppressée par les photographes, elle manque de tomber avec son fils dans les bras, et lâche face à la caméra : « C’est pour ça qu’il me faut un flingue. » Elle s’en excuse : « Je ne savais plus à quel saint me vouer. »

PHOTO ARCHIVES SPLASH NEWS Elle manque de tomber avec son bébé Sean Preston dans les bras. New York, le 18 mai 2006.

PHOTO ARCHIVES NEW YORK POST Sa nouvelle folie en une du tabloïd new-yorkais New York Post en 2007 : se tondre les cheveux dans un salon de coiffure.

PHOTO WALTER, ARCHIVES BESTIMAGE Parée de coeurs sur Instagram

PHOTO PARIS MATCH Lors de ses troisièmes noces, en robe Versace, entourée de ses amies Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez et Drew Barrymore. Le 9 juin 2022, à Los Angeles 1 /4







La star demande le divorce, à nouveau le public la pointe du doigt. Elle sombre, mais ne s’abîme pas dans la dépendance, écrit-elle. Elle se défend d’avoir jamais eu le moindre problème avec l’alcool, ni les drogues dures. Seul l’Adderall, une amphétamine aux effets psychostimulants, lui offre une respiration. Mais le refus de Federline de la laisser voir les enfants, même quand elle le supplie à sa porte, va lui inspirer l’une des séquences tristement cultes de la décennie : dans un salon de coiffure, Britney Spears attrape une tondeuse et se rase le crâne. Elle veut cracher à la face du monde : « Vous avez envie que j’incarne la fille de vos rêves ? Fuck you ! » Seize ans plus tard, elle s’explique.

Pendant des années, j’ai été une gentille petite fille. Je souriais poliment aux animateurs télé qui reluquaient mes seins, […] tandis que des patrons de maisons de disques mielleux contestaient mes décisions artistiques malgré mes millions de disques vendus et que ma famille se comportait comme si j’étais le diable. Et j’en avais marre. Britney Spears

Elle se révolte, se soulève, s’enfonce. Britney Spears s’attaque à la voiture d’un paparazzi à coups de parapluie. Début 2008, alors que le garde du corps de Kevin vient chercher les garçons, elle s’enferme dans la salle de bains avec Jayden, de peur qu’on ne le lui prenne. Le dénouement est délirant : des membres du Swat, une unité d’intervention spéciale, défoncent la porte. La star est attachée à un brancard et conduite à l’hôpital. « Et mes parents ne m’ont pas soutenue. J’ai même commencé à les soupçonner de se réjouir en secret de ce qu’il m’arrivait. Mais cela paraissait invraisemblable. Je devais être parano. À moins que ? »

PHOTO NICK UT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le père de Britney, Jamie Spears

Le chapitre le plus ahurissant commence par un mauvais pressentiment et le hurlement d’hélices. Britney voit débouler des hélicoptères du Swat et une vingtaine d’agents chez sa mère, qui l’a piégée. Elle est reconduite à l’hôpital et placée sous la tutelle de son père. Elle a pourtant supplié le tribunal de ne pas choisir cet homme qui la faisait pleurer, enfant, en parlant tout seul au volant. Du jour au lendemain, elle doit le regarder aménager, chez elle, son bureau là où elle avait mis son bar. Et l’entend prononcer cette phrase à lui glacer le sang : « Britney Spears, désormais, c’est moi. »

PHOTO DJANSEZIAN KEVORK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Arrivée au tribunal, à Los Angeles, le 26 octobre 2007. Elle vient de perdre provisoirement la garde de ses fils.

Excès de zèle, humiliations… Tous ceux qui veulent approcher sa fille doivent signer un contrat de confidentialité et se soumettre à une prise de sang. On leur notifie même l’historique médical et sexuel de la chanteuse, cloîtrée, contrôlée jusqu’au moindre message de son téléphone.

Elle raconte les médicaments remis, sous enveloppe, le micro qui l’épie et sa soumission totale. Pourquoi ? « La réponse est simple : pour mes enfants. En jouant selon les règles, j’ai gagné le droit de revoir mes fils. »

Réussite totale : même ses propres parents se rabibochent. « Que mon père dispose d’un vrai boulot grâce à la tutelle semblait beaucoup plaire à ma mère. » Mais Britney a perdu sa liberté : elle n’a ni le droit de conduire, ni de boire un café, ni d’avoir un nouvel enfant, ni même de contrôler son argent, elle qui, dans le livre, fait les comptes : 248 dates à Las Vegas où chaque soirée rapporte des centaines de milliers de dollars ! Et puis elle se demande : « Si je n’étais pas en état de prendre la moindre décision, pourquoi m’estimait-on capable d’apparaître en public, de chanter malgré le décalage horaire, et le tout avec le sourire ? » Question de pure rhétorique. Elle connaît la réponse : l’intérêt de papa : « La tutelle lui a tellement profité qu’il est devenu multimillionnaire. » Même sa sœur, Jamie Lynn, profite de la manne. Et l’étau se resserre au point que Britney a l’impression d’être victime d’une secte dont le gourou est son père. Son mantra : elle est grosse. Il la soumet à un régime draconien et lui impose trois spectacles par semaine, quatre réunions hebdomadaires aux Alcooliques anonymes, deux heures de thérapie, trois heures d’exercice… Elle va perdre le goût du métier et bientôt celui de la vie.

Je suis devenue un robot. Une sorte d’enfant-robot. On m’avait tellement infantilisée que j’étais en mille morceaux. Britney Spears

Le pire va suivre : des mois de cure forcée à Beverly Hills parce qu’elle prend des compléments énergétiques, pourtant vendus sans ordonnance. Isolée, traitée « comme une criminelle », elle se sent à moitié morte, « la star de [son] propre film d’horreur ». Elle est mise sous lithium, puis contrainte de cohabiter avec sa famille à sa sortie de clinique, effrayée à l’idée « qu’ils ne venaient [lui] rendre visite que pour terminer le boulot, [la] tuer pour de bon ». Cette fois, elle a touché le fond. Mais il y a une petite lumière. Une infirmière lui a montré une vidéo : un débat organisé autour de sa tutelle, avec une femme au tee-shirt floqué d’un slogan qui deviendra la devise de la résistance : #FreeBritney. Libérez Britney. Les admirateurs manifestent, des observateurs ricanent, mais Britney sait. Elle n’est plus seule. Renaissance au pays des destins brisés.

PHOTO RUYMEN JIM, ARCHIVES UPI La révolte des fans devant le tribunal, à Los Angeles, le 17 mars 2021

Le 22 juin 2021, la star appelle la police pour dénoncer la tutelle abusive de son père. Le lendemain, elle s’exprime auprès d’un tribunal de Los Angeles, soutenue par celui qui sera son troisième mari, Hesam Asghari. Son histoire bouleverse le monde. La justice retire la tutelle à Jamie Spears en septembre, puis la lève totalement. « Quand je pense aujourd’hui à mon père et à ses associés qui ont profité d’un contrôle absolu sur mon corps et ma fortune pendant si longtemps, ça me rend malade. »

PHOTO ZUMA, ARCHIVES ABACA Entre ses fils, Jayden James et Sean Preston, et Hesam Asghari, qui deviendra son mari. Le 29 novembre 2017, à Los Angeles, pendant un match de basketball

On a voulu faire taire « la femme en [elle] », mais elle se reconstruit. À 41 ans, tout lui semble première fois. Et qu’on ne lui interdise surtout pas de danser, juste pour le plaisir, sur Instagram. Ni de poser nue ou déguisée. Après s’être soumise des milliers de fois au bon vouloir des autres, elle s’estime en droit de choisir ses critères de beauté. « J’aspire à la légèreté, à la liberté. Actuellement, je me sens comme lorsque j’étais bébé : j’ai toute la vie devant moi. »