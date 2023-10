Comme une apparition… Madonna ouvre son concert avec Nothing Really Matters devant 20 000 fans, à l’O2 Arena de Londres, le 14 octobre.

Quatre mois après un coma de plusieurs jours, elle remonte sur scène pour son Celebration Tour. Coup d’envoi à Londres. Nous y étions.

Fabrice Leclerc Paris Match

Ne lui parlez pas de retour, elle n’est jamais partie ! Son hospitalisation, en juin, pour une infection bactérienne est l’unique éclipse d’une carrière sans temps mort. La preuve que même une déesse des charts, avec plus de 380 millions d’albums vendus, est faite de chair et d’os. Mais pas question pour l’inoxydable material girl de 65 ans de céder son trône ! Sa nouvelle ­tournée est une démonstration de force. Et un retour gagnant sur 40 années pavées de succès. Les Beyoncé, Taylor Swift et autres princesses de la pop peuvent aller brûler des cierges… le miracle Madonna n’est pas près de s’arrêter.

À quelques minutes de monter sur scène pour la première de son nouveau spectacle, Madonna se concentre. Fait le vide comme à chaque fois. Mesure le chemin parcouru, vertigineux mais tellement fragile. Avec ses amis Michael Jackson et Prince, elle a régné sans partage sur la musique de ces quatre dernières décennies. Ils étaient nés tous les trois la même année, à quelques jours d’intervalle et quasiment dans la même région. De cette sainte ­trinité, elle est ce soir la seule survivante. Les rois sont morts, vive la reine ! Les Anglais ne s’y sont pas trompés. Un drapeau à l’effigie de Madonna a été hissé sur le toit de l’O2 Arena à Londres, signalant la présence de la superstar. Lorsqu’elle habitait dans la cité anglaise avec son mari d’alors, le réalisateur Guy Ritchie, elle avait lancé un jour : « Il y a une reine de trop dans ce pays ! » Humour acerbe, provocation, dynamitage de l’ordre établi : du Madonna dans le texte.

PHOTO PARIS MATCH Le 5 septembre, la star poste sur Instagram des images de la répétition de sa 12 e tournée.

PHOTO PARIS MATCH Des vitamines en préparation de sa tournée

PHOTO PARIS MATCH Une compresse sur un genou fatigué 1 /3





Il y a quatre mois, elle était au bord du gouffre, en soins intensifs, plongée dans un coma artificiel dans un hôpital de New York après une lourde infection bactérienne. « Les médecins ne donnaient pas cher de ma vie et moi non plus. Lorsque je me suis réveillée, mes enfants étaient tous autour de moi. Sans eux, je ne suis pas sûre que j’aurais eu le courage de me battre », explique-t-elle à son public. Quatre d’entre eux assurent justement avec elle le show, en tant que danseurs et musiciens. Son fils Rocco, qu’elle a eu avec Guy Ritchie et qui est désormais un artiste peintre reconnu à Londres, observe ses frère et sœurs depuis les gradins.

Spectacle total

Remplie comme un œuf, l’O2 Arena est en ébullition. Trois générations qui célèbrent leur star depuis 1982 et ne l’ont jamais lâchée, même quand elle allait trop loin dans les provocations et la constante réinvention. Dans un spectacle total et bondissant, résolument novateur, revisitant ses grandes heures, ses looks les plus emblématiques et les nombreuses polémiques qu’elle a suscitées, enchaînant les tubes comme un chapelet pop (de Vogue à Hung Up ou Like a Prayer), la chanteuse a enflammé le dancefloor pendant plus de deux heures – ­interrompue seulement par le couvre-feu imposé par la direction de la salle.

Artiste incroyable mais aussi infatigable militante, Madonna appelle à la paix au Moyen-Orient, se pare du drapeau ukrainien ou celui arc-en-ciel de la communauté LGBT.

Cette tournée monstre (76 concerts prévus) l’emmènera dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord jusqu’en avril prochain. À 65 ans, Madonna n’a pas l’intention de rentrer dans le rang, préférant ­explorer, casser et réinventer les règles d’une industrie musicale qu’elle a elle-même grandement influencée. Et en profite pour mettre une bonne fessée à la génération des Beyoncé, Taylor Swift (ses protégées, comme Britney Spears, qu’elle compte bien inviter sur scène lors de ses dates américaines) qui ont imité ses shows pharaoniques façon Broadway.

Beyoncé vient de lui rafler le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire qu’elle détenait depuis près de 20 ans. La réponse n’aura pas tardé. Là où la plus grosse vendeuse de l’histoire de la musique (380 millions d’albums écoulés) aurait pu se complaire dans ce qu’elle a elle-même créé depuis les années 1980, des shows gigantesques avec écrans géants et chorégraphies à couper le souffle, Madonna a choisi d’oser la rupture avec ce Celebration Tour. Un concert démesuré mais à l’os, humain, jouant sur des projections et se démultipliant sur cinq scènes différentes, cherchant la pure célébration pop, pas la surenchère.

PHOTO EUROPA PRESS / BESTIMAGE Résille, hits et provoc : qu’elle chante Erotica ou évoque le sulfureux Blond Ambition Tour, la Madonne rappelle qu’elle a tout inventé.

PHOTO EUROPA PRESS / BESTIMAGE Son interprétation d’Erotica

PHOTO SPLASH NEWS/ABACA Son interprétation de Ray of Light 1 /3





Du haut de ses 50 chansons numéro un dans les dance charts américains (un record jamais égalé), elle a le choix. Ses danseurs arborent ses looks les plus emblématiques – du fameux bustier doré de Jean Paul Gaultier à sa robe rose façon Marilyn, quand la star rigole des provocations et polémiques qui ont fait le sel de son parcours. Tel le lit rouge du Blond Ambition Tour où elle s’était laissé aller à quelques attouchements onanistes en 1990, qui lui avaient valu d’être condamnée par le Vatican et de risquer une arrestation pour outrage par la police de Toronto. Elle sait aussi faire chavirer Londres, avec sa reprise dépouillée, guitare et voix, de I Will Survive de Gloria Gaynor, en rendant hommage à ses amis morts du sida (Live to Tell) ou encore en chantant devant le portrait géant de sa mère disparue quand elle avait 5 ans. Un trauma qui a sculpté sa force de caractère, son goût pour la ­rébellion, la ­perfection et le contrôle.

Loin des projecteurs, Madonna redevient Louise Veronica. Un cœur d’artichaut dans ses relations amoureuses, une femme férue de culture et d’art moderne qu’elle a découvert quand elle vivait à Paris, au début des années 1980.

Une mère poule qui n’hésite pas à serrer la vis plus que de raison, même si elle a souvent transgressé les interdits. Une femme aussi très politique dans ses choix artistiques, qui n’hésite pas à faire un doigt d’honneur à George Bush Jr et à manifester contre Trump. « Les artistes sont là pour secouer la paix », aime-t-elle répéter. Mais Madonna, c’est avant tout un bourreau de travail. Certes, à 65 ans, ses pas de danse, autrefois dignes d’une athlète de compétition, se sont assagis. Mais son nouveau spectacle le prouve encore une fois : pour elle, c’est l’excellence ou rien.

Pour ce concert londonien, Madonna a aussi rendu hommage à ses deux frères de pop. La silhouette de Prince apparaît alors que résonne le solo de guitare enregistré pour Like a Prayer mais finalement absent de la chanson définitive. Celle de Michael Jackson, qu’elle fait danser avec elle en ombre chinoise dans un mix culotté de Billie Jean et Like a Virgin… Les rois ont disparu, mais elle leur a promis de tenir la boutique. La reine mère poursuit son règne.