Des fouilles archéologiques sous-marines au large d’Aboukir continuent de révéler des milliers d’objets datant de l’Antiquité.

Anne-Cécile Beaudoin Paris Match

Ce n’est pas une pierre qui émerge de l’amas de sédiments noirâtres dans les profondeurs de la Méditerranée, mais une main. Chair de marbre diaphane, si ­réaliste. Franck Goddio s’approche, ôte ses gants de plongée puis caresse le grain de peau qui semble reprendre vie. C’était en juillet, à l’embouchure du Nil. « Je pensais trouver une sculpture tout entière, mais il n’y avait que cette main, se souvient l’archéologue français. Il s’agit d’une offrande votive chypriote de la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ. Autour d’elle gisaient les ­vestiges d’un sanctuaire en calcaire. » Extraits de leur linceul de boue, ces trésors ­engloutis témoignent d’un temps que les moins de 2500 ans ne peuvent pas connaître. Ici, dans l’immense baie d’Aboukir, là où Nelson coula la flotte de Bonaparte, s’étendait la cité de Thônis-Héracléion, qui n’avait rien d’un cimetière marin, comme en témoignent les inépuisables merveilles que Franck Goddio et ses équipes exhument depuis vingt-trois ans.

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Aspirant doucement le sable, la « suceuse », l’instrument dans les mains du plongeur, déblaie peu à peu une main en marbre, offrande votive d’origine chypriote. Fin du V siècle, début IV e siècle av. J. -C.

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Dégagement au pinceau d’offrandes funéraires : une lampe à huile et un cratère en céramique attique.

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Ce couvercle de pyxide, vase grec destiné à stocker les onguents. 1 /3





Cette ville de l’Égypte antique a sombré sans faire de vagues, à tel point que ­certains pensaient qu’il s’agissait d’un mythe. « On connaissait son existence par les textes anciens qui la mentionnent de manière assez floue », explique Franck Goddio. L’historien grec Hérodote relate le passage d’Hélène et de Pâris dans cette capitale, suivis du roi Ménélas de retour de la guerre de Troie. Les récits frôlent la fable. Mais Hérodote ne radotait pas. Premiers indices en 1933 : en survolant les flots, un pilote anglais observe la présence de taches noires. Il prévient le prince Omar Toussoun, propriétaire d’une grande partie de la baie d’Aboukir. Férue d’archéologie, Son Excellence est sur l’eau une semaine plus tard, à bord d’une barque, avec le directeur du Musée gréco-romain d’Alexandrie et un ­scaphandrier. Déception : ces aventuriers façon Tintin et Milou ne remontent que des algues. Des pêcheurs passent par là, surpris de voir le prince au milieu de la mer. Ils lui indiquent alors des ruines, à 1,8 kilomètre des côtes, où se prennent leurs filets. Tout le monde s’y presse. Cette fois, la pêche est miraculeuse : le scaphandrier remonte une tête en marbre d’Alexandre le Grand, deux sphinx, des colonnes… Mais ce n’était que la partie visible de l’iceberg.

Il aura fallu attendre la détermination de Franck Goddio à gratter les entrailles de la mer. Dans ses veines coule l’amour de l’aventure. Son grand-père était Éric de Bisschop, un navigateur qui a écumé l’océan Pacifique entre les années 1930 et 1950. Conseiller international dans les domaines de l’économie et des finances, Franck Goddio est si passionné d’histoire qu’il épouse le métier d’archéologue sous-marin en 1983 et crée quatre ans plus tard son Institut européen d’archéologie sous-marine. L’autodidacte ­troque ses Weston pour une paire de palmes. Avec lui, le hasard et la chance ne jouent aucun rôle, il mène ses expéditions avec la rigueur d’un gendarme et il trouve. La mer de Chine, les eaux des Philippines, de Cuba… Franck met au jour une quinzaine de vaisseaux. Un bateau sur trois finit dans la mer, cette ogresse !

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Près de quarante ans d’exploration et toujours autant d’émerveillement. Ici, Franck Goddio lève l’ancre d’une galère deux fois millénaire.

En 1992, le voici en Égypte pour prospecter le port antique d’Alexandrie. Après plus de douze mille heures de plongée ­passées à cartographier, à déloger des dieux et des temples ­privés du regard des hommes durant quinze siècles, il migre quatre ans plus tard à 35 kilomètres de là afin d’explorer la baie d’Aboukir. Soutenu financièrement par son fidèle mécène, la Fondation Hilti, issue d’une société spécialisée dans l’outillage pour ­professionnels du bâtiment, ­Goddio ratisse la baie à l’aide de technologies et d’instruments géophysiques dignes de James Bond – sonars, magnétomètres à résonance magnétique nucléaire… – jusqu’à ce que des signaux indiquent la présence de gisements archéologiques. Avec l’aide d’une coopération internationale de 57 personnes (plongeurs, archéologues, numismates, conservateurs, géophysiciens…) et de 6 bateaux, les fonds sont ensuite scrutés mètre par mètre. Résultat : en 2000, à 1,8 kilomètre des côtes égyptiennes, les témoignages de la ville religieuse de Canope (colonnes, bijoux, pièces d’or…), dédiée au culte d’Osiris, ressurgissent. Un an plus tard, 5,2 kilomètres plus loin, c’est la ville de Thônis-Héracléion qui est arrachée à son sommeil. Franck Goddio résout alors une énigme aussi vieille que l’égyptologie grâce à la découverte d’une stèle en diorite noire de 2 mètres de haut, parée de hiéroglyphes en parfait état : « Il s’agit d’un décret du ­pharaon Nectanébo Ier [IVe siècle av. J. -C. ]. Il indique que la stèle doit être érigée à la bouche de la mer des Grecs, dans la ville de Thônis. Ainsi Thônis est le nom égyptien et Héracléion le nom grec. Jusqu’ici, les textes anciens nommaient un coup l’une, un coup l’autre. Diodore de Sicile et Strabon parlent de Thônis. Hérodote, en 450 av. J. -C, évoque quant à lui un grand temple et une ville, Héracléion, où Héraclès débarqua en Égypte. Nous cherchions deux lieux distincts alors qu’il s’agissait d’une seule et même ville. Elle gisait à environ 7 mètres de fond. »

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Du haut de cette stèle hiéroglyphique de 2 mètres (et 1,5 tonne), vingt-trois siècles contemplent Franck Goddio. Érigée par le pharaon Nectanébo Ier (IV siècle av. J. -C.), elle est actuellement exposée au Musée gréco-romain d’Alexandrie, qui vient de rouvrir après sa rénovation.

On imagine aussitôt des profondeurs turquoise, des lumières irisées… « En réalité, l’eau est chargée de particules sédimentaires, la visibilité ne dépasse pas 50 centimètres et rien n’émerge du sable. » Alors, comment trouver ? « Depuis quatre ans, nous développons un prototype d’une précision diabolique : des faisceaux magnétiques pénètrent les couches sédimentaires jusqu’à 12 mètres d’épaisseur et restituent les images en 3D des artefacts qui y sont enfouis. » S’ensuit, sous l’eau, un travail pharaonique pour dégager les trésors cachés entre ces strates d’argile. « Il s’agit du limon du Nil qui s’est consolidé depuis des siècles. Cela ressemble à une pâte à modeler très dure qu’il faut creuser minutieusement au couteau. Fastidieux ! »

Les fouilles entreprises chaque année à Thônis-Héracléion – en collaboration avec le département d’archéologie sous-marine du ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien – ont permis de découvrir 7 sanctuaires, 800 ancres antiques, plus de 22 000 objets : pièces de monnaie, instruments rituels en argent, bijoux en or, fragiles récipients d’albâtre destinés aux parfums et aux onguents, plats à libation en l’honneur des dieux, mais aussi d’émouvants témoignages du quotidien comme des jouets en céramique, poulettes et petits cochons. D’énormes blocs de pierre et un naos témoignent de la présence d’un grand temple d’Amon de 175 mètres de long. À ses côtés, les statues colossales d’un roi ptolémaïque de 5 mètres de haut et d’une reine en granit rose, celle aussi du dieu Hâpy, la force vitale du Nil, de 5,90 mètres et de 6 tonnes ! Parmi les 89 épaves sauvées de l’oubli (sur un total de 120 navires localisés), une embarcation a permis de confirmer les écrits d’Hérodote. « Au Ve siècle avant notre ère, lors de son voyage en Égypte, l’historien a assisté à la construction d’un navire marchand très particulier nommé « baris ». Il décrit notamment des planches de bois ­disposées comme des briques pour confectionner la coque. Aucune preuve archéologique n’existait jusqu’à notre découverte. » En juillet ­dernier, les archéologues ont localisé un petit sanctuaire grec et des ­statuettes dédiés à Aphrodite, accolés à l’est du grand temple d’Amon. De nombreuses armes indiquent la présence de mercenaires grecs. « Leur rôle était de défendre l’entrée de l’Égypte à cette embouchure de la branche canopique du Nil, la plus profonde et la plus navigable dans l’Antiquité », précise Franck Goddio.

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Monnaie en or représentant Ptolémée Ier Sôter (305-285 av. J. -C.).

Des objets en or exhumés cet été. Notamment, une amulette frappée de l’œil de faucon du dieu Horus, le fils d’Isis et Osiris, et une boucle d’oreille. V e siècle avant J. -C.

PHOTO CHRISTOPH GERIGK Les pattes et le socle d’un sphinx sont scannés en trois dimensions pour révéler les hiéroglyphes et les cartouches royaux érodés. 1 /3





Grâce à tous ces éléments, les mystères de Thônis-Héracléion se dévoilent peu à peu. « C’était tout d’abord un site hautement stratégique où Pharaon avait autorisé les Grecs à s’installer dès le VIIe siècle av. J. -C. pour commercer. Ils avaient le droit d’avoir leurs propres sanctuaires dédiés à leurs dieux. ­Thônis-Héracléion, où vivaient donc en symbiose deux cultures, était la porte de l’Égypte, le passage obligé pour tout navire voulant entrer et sortir du pays. Le port percevait les taxes. La cité était aussi le lieu de culte de la continuité dynastique : les pharaons venaient recevoir les titres de leurs pouvoirs universels dans le secret du grand temple d’Amon. Très prospère durant des siècles, cette capitale périclite à partir de 330 av. J. -C. lorsque Alexandre le Grand détourne le commerce vers la ville qu’il vient de bâtir, Alexandrie. »

Figée, Thônis-Héracléion ressemble désormais à une sorte de Pompéi sous-marine. Que s’est-il passé ? « Plusieurs tremblements de terre, des raz de marée… Sous Ptolémée VIII, au IIe siècle av. J. -C., il y a eu un gigantesque séisme. À ces évènements s’est ajoutée la liquéfaction des terres. » Au VIIIe siècle de notre ère, Thônis-Héracléion est totalement engloutie. Et passent les vagues, les marées et des siècles de sédimentation qui ont pétrifié et donc conservé la ville jusqu’à ce que Franck Goddio la retrouve.

Tout ce qui est sorti de l’eau appartient à l’Égypte. Les objets sont étudiés, restaurés et entreposés au dépôt des fouilles du Musée maritime d’Alexandrie. Beaucoup rejoindront le Grand Musée égyptien du Caire (GEM), en construction depuis vingt et un ans et dont la date d’ouverture n’est toujours pas connue. D’une superficie de 4 kilomètres carrés, ­Thônis-Héracléion émerge lentement du passé. « Elle ne nous a révélé qu’une infime partie de ses secrets, sourit Franck Goddio. Nous avons fouillé à peine 3 % du site. Il y a du travail pour plusieurs générations ­d’archéologues ! »