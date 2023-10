Belle, mince, gracieuse, la future reine déploie le chic et la sobriété dans ses tenues. Mais c’est au prix de quelques ajustements dus à son rang.

Tout a commencé par une petite robe en soie noire, ­complètement transparente, qui ne cachait rien de ce qu’il y avait en dessous… Pas vraiment du meilleur goût. 27 mars 2002, au Andrews Bay Hotel, en Écosse, la jeune Catherine Middleton joue les mannequins en herbe, pour la bonne cause, afin de récolter des fonds pour les familles de victimes des attentats du 11-Septembre. Le prince William, l’un de ses camarades de promotion, a déboursé pas moins de 250 euros pour être assis au premier rang et ne rien rater de ce spectacle… Kate ne laisse aucun garçon indifférent, et encore moins ce soir-là. À la fête qui suit le défilé, William essaie de l’embrasser. Le début de leur idylle. N’ayons pas peur de le dire : cette petite robe noire, création de Charlotte Todd, est entrée dans la grande histoire des Windsor. À ce titre de relique, elle a été vendue aux enchères en 2011, et acquise pour 78 000 livres (80 750 euros), contre les 30 de sa valeur d’origine.

Kate Middleton, icône de mode : plus personne n’oserait en douter. Peu importe ce qu’elle porte, la princesse de Galles est copiée. Elle est aperçue vêtue d’un pull Zara : en une seconde, il est en rupture de stock sur le site de l’enseigne. Elle sort habillée d’une robe fleurie griffée Raey : dans l’heure, la boutique londonienne de cette petite marque est prise d’assaut. Les professionnels du prêt-à-porter appellent ça « l’effet Kate », la meilleure des publicités.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Juillet 2007, à Londres.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Juin 2009, lors d'un match de polo à Cirencester, en Angleterre.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Juin 2017, à Londres.

PHOTO ARCHIVES PARIS MATCH Juillet 2017, à Berlin, Allemagne.

PHOTO KARWAI TANG, ARCHIVES PARIS MATCH Mai 2019, à Bletchley, Angleterre.

PHOTO MAX MUMBY, ARCHIVES PARIS MATCH Mai 2021, à Édimbourg, en Écosse.

PHOTO SAMIR HUSSEIN, ARCHIVES PARIS MATCH Mars 2022, au Belize.

PHOTO PARIS MATCH Octobre 2023. 1 /8















La princesse de Galles suit les tendances autant qu’elle les fait. Depuis quelques semaines, elle a succombé à la coiffure la plus en vogue de l’automne : la « frange rideau ». Deux mèches légèrement ondulées, de chaque côté du front, qui encadrent ses longs cheveux bouclés. Son Brushing – renommé par le coiffeur Richard Ward « Chelsea blow dry » – est lui aussi devenu un hit, imité – mais rarement égalé – par les Londoniennes à la mode. Il faut se lever tôt pour être aussi bien coiffée que Kate. En 2018, l’une de ses coiffeuses officielles, Amanda Cook Tucker, avait osé publier sur Instagram l’inventaire du matériel nécessaire pour obtenir cette chevelure parfaite, avant de le supprimer dans la demi-heure, au risque d’en révéler un peu trop sur ce royal secret. On ne comptait alors pas moins de 13 brosses, 7 peignes, 3 fers à boucler, 2 sèche-­cheveux et 8 produits de coiffage, sans oublier des bigoudis, accessoires que l’on croyait réservés aux mémés mais dont Kate ne se sépare jamais.

Un corps en acier pour épouser les habits du pouvoir

La routine beauté d’une altesse n’est pas de tout repos. Chaque matin au saut du lit, Kate s’astreint à un jogging et à des exercices de gainage, auxquels elle ajoute parfois une séance de yoga, de natation ou d’aviron. Dans son assiette, elle privilégie les aliments crus, riches en nutriments, et si elle s’autorise parfois un curry – son plat favori –, elle a renoncé à toutes formes de matières grasses. Le « sticky toffee pudding », dessert typiquement anglais dont elle ­raffolait ? Elle l’a remplacé par des jus vitaminés et des baies de goji. La princesse de Galles fait particulièrement attention à sa ligne. En quelques années, elle a perdu plusieurs kilos et ses formes juvéniles. Comme lady Di en son temps, Kate s’est sculptée un corps en acier, pour mieux épouser les habits du pouvoir. Cette belle-mère qu’elle n’a pas connue est d’ailleurs l’une de ses références en matière de style. En plus de la bague de fiançailles qu’elle porte toujours à son annulaire, elle a conservé de Diana les robes à pois, les imprimés fleuris et les cols Claudine.

PHOTO TIM GRAHAM, ARCHIVES PARIS MATCH En 2006, à Sandhurst.

La bonne tenue pour chaque circonstance ; elle a même réussi à se plier à la tradition des chapeaux sans sombrer dans l’excentricité

Si, aujourd’hui, le style de Kate est applaudi et présenté en modèle, il ne faut pas oublier qu’à ses débuts dans la famille royale, la future duchesse de Cambridge n’a pas été épargnée par la critique. On lui reprochait ses looks mal assortis, ses décolletés trop échancrés, ses jupes au-dessus du genou qui se soulevaient au moindre coup de vent, et ses collants brillants. Elizabeth II avait demandé à son habilleuse attitrée, Angela Kelly, de prêter main-forte à la pauvre Catherine et de lui apprendre les rudiments de l’élégance royale, comme, par exemple, de lester le bas de ses robes avec du plomb pour éviter de trop en dévoiler.

Terminé les bibis à plumes ou les manteaux rose bonbon, la princesse de Galles semble avoir définitivement remisé au placard toute excentricité. Elle affiche même un classicisme qu’on lui avait rarement connu, avec des couleurs sobres et des ­tailleurs-pantalons. Selon certains, elle voudrait ainsi imiter le style « working girl » de Meghan Markle, sa belle-sœur et rivale – du moins dans les pages des magazines. Pour d’autres – et cela semble plus probable –, elle aurait opéré un changement stylistique après la disparition d’Elizabeth II pour s’inscrire dans son nouveau rôle. « L’image de Kate a pris une allure plus professionnelle. Sa garde-robe plus sérieuse reflète l’importance qu’elle a désormais au sein de la Firme », analyse la styliste Miranda Holder, interrogée par « Hello ! ». Le 6 mai, au balcon de Buckingham pour le couronnement de Charles III, Kate, superbe dans une robe ivoire ornée de fleurs signée Alexander McQueen, a éclipsé tous les autres membres de la famille royale. Si elle n’a pas encore la couronne, elle a déjà l’élégance d’une reine.