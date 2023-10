Trois ans après le meurtre de Samuel Paty, le terrorisme islamiste s’est invité dans un lycée d’Arras. Une tragédie qui laisse la France sous le choc

(Arras) Après les hommages, les questions. En ciblant à nouveau un enseignant, l’attentat du vendredi 13 octobre a rappelé l’extrême gravité de la menace terroriste en France. Mohammed Mogouchkov, fiché S, était suivi depuis l’été par les services de renseignement. Il fait partie des 5300 islamistes radicaux repérés actuellement sur le territoire.

Alors que Gérald Darmanin reconnaissait avec prudence une « atmosphère de djihadisme évidente » depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, le tueur avait déjà enregistré une vidéo de revendication au nom de Daech. Dès vendredi, Élisabeth Borne a placé le pays en état d’« urgence attentat ».

A-t-il connu son surnom de « Monsieur chemise à ­carreaux » ? Dominique Bernard, 57 ans, était un de ces enseignants dont on se souvient. Un prof du genre à se mêler de ce qui ne le regarde pas : « Alors, on se fume un petit clou de ­cercueil ? » « C’était sa phrase », se rappelle son amie, prof en prépa, à chaque fois qu’il les apercevait, avec leurs clopes, sur le ­perron du lycée.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Sa sœur, Emmanuelle Delatte (à g.), et sa plus jeune fille, Mélisande (à dr.), pendant l’hommage rendu dimanche 15 octobre, place des Héros, à Arras.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Quelque 5000 personnes sur la place la plus emblématique d’Arras, où les sirènes retentissent longuement.

Il aimait Julien Gracq, Céline, Marcel Proust… Il avait cofondé l’université populaire d’Arras, fermée depuis, avec une ex-­collègue et deux amis. Et il avait une haute idée de la culture, de son utilité. Mais il n’oubliait jamais, lui, l’agrégé de lettres modernes, l’accessoire qui la rend digeste : l’humour. Auquel il ajoutait la douceur de sa « bienveillance ». Parce qu’il « ne rabaissait jamais ses élèves, qu’il était toujours là pour les aider », se rappelle Léonie, qui a passé deux ans dans sa classe. « Et puis, il y avait pas mal d’élèves turbulents, se souvient une autre, Izé. Il essayait de comprendre pourquoi et de trouver des solutions. »

Alors pourquoi lui ? Personne ne mérite un destin pareil… Mais pour un prof que ses élèves adorent, c’est encore plus insupportable, comme ça l’était déjà pour Samuel Paty, décapité il y a trois ans à Conflans-Sainte-Honorine. Crime terroriste en récidive.

Dominique Bernard, né prof et mort prof, issu d’une famille d’enseignants, marié à Isabelle, professeure d’anglais, père de trois grandes filles, aux noms comme des poésies : Héloïse, Clélia, Mélisande. Un prof fragile et seul face à la planète Mogouchkov.

La famille Mogouchkov

Les Mogouchkov viennent de Malgobek, cité ouvrière en république d’Ingouchie, Fédération de Russie. Des grands-parents, commerçants, qui ont fait fortune dans les cornichons. Un père, Iakub, qui « a eu des problèmes avec l’État », explique un ­cousin, volontairement vague. À son arrivée en France, en 2008, Mohammed a 5 ans. Le périple, cette fois, est administratif. La famille réclame le statut de réfugié politique. Installée à Rennes, elle est menacée d’expulsion en 2014, déboutée du droit d’asile. Un avion est même spécialement affrété pour les conduire à Roissy, puis Moscou. Mais des associations, menées par le Parti communiste français, se mobilisent et le préfet d’Ille-et-Vilaine déclare forfait. Il annule l’expulsion. D’un centre de rétention administrative en région parisienne, les Mogouchkov sont envoyés dans un foyer de la banlieue sud de Rennes et assignés à résidence. Depuis 2015, ils habitent Arras, les « quartiers ouest », les barres en brique rouge de la cité de La Rez qui accueille immigrés, réfugiés politiques et exilés ukrainiens.

Il y a toujours des voisins pour trouver que l’assassin est « serviable et poli ». Ici, c’est un cousin : « Il aimait étudier et transmettre son savoir. Il nous aidait à nous améliorer et m’avait appris le montage sur l’application After Effects. » Pistolets à eau, glissades sur les dunes à Berck plage, boxe au Grand Arras Club. « Lui et son frère étaient respectueux et avaient un bon niveau », défend leur entraîneur.

Le cousin décrirait volontiers Mohammed comme une victime : « Il venait dîner une fois par semaine. » Parce que, chez lui, sa mère « le privait souvent de repas », préférant « échanger les tickets fournis par les services sociaux contre de l’argent qu’elle gardait pour elle. […] Elle le frappait, mais il n’a jamais levé la main sur elle, sauf pour se défendre. Elle avait aussi accusé son mari de violence », parce qu’elle « voulait avoir le contrôle sur tout ». Les voisins justement n’ont pas le même avis. Aux chaînes de télé, ils ont raconté les bagarres dans les escaliers qui les avaient obligés à appeler la police, la femme hurlant, en sang, battue par son mari, avant de l’être par son fils qui l’empêchait de manger pendant le ramadan. Une plainte sera déposée en 2022 lorsqu’il viendra chercher de force sa mère chez des voisins ukrainiens parce qu’ils consommaient de l’alcool.

Mais c’est surtout la sœur qui décrira un véritable enfer, obligée de porter le voile à 11 ans, interdite de retourner au ­collège, son rêve, inscrite dans des écoles islamistes, enfermée dans sa chambre par ce Mohammed qu’elle qualifie de « monstre ».

Quand le père, ancien chef de chantier en Ingouchie, est expulsé en 2018 et que, l’année suivante, le frère aîné, Movsar, est incarcéré à la prison de la Santé pour un projet d’attentat contre l’Élysée (dans son téléphone, on retrouvera des vidéos de chants islamistes, des recherches sur le groupe Boko Haram), Mohammed devient la figure de l’autorité. Sur l’application Pronote de son cousin, il est inscrit comme second référent légal. « Mais son père veillait à son éducation. Ils s’appelaient régulièrement », dit le cousin. Grâce à quoi Mohammed, qui aurait rêvé de ­devenir traducteur, parlerait cinq langues : russe, anglais, espagnol, français et arabe. En 2021, il dépose une demande de droit d’asile, elle est rejetée, tout comme son recours. Mais, installé en France avant ses 13 ans, il est inexpulsable.

En avril 2023, son frère est condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs terroriste. Deux mois plus tard, il écope d’une peine de 18 mois pour apologie de terrorisme. C’est avec lui, mais aussi avec Maxime C., 32 ans, détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), hyperradicalisé, considéré comme extrêmement dangereux, et que son prosélytisme oblige à constamment ­le changer de prison depuis 11 ans, que Mohammed, d’après Le Parisien, conversait de manière très soutenue sur messagerie cryptée.

Le 13 octobre

Le matin du vendredi 13 octobre, Mohammed Mogouchkov, 20 ans, 1,90 mètre, deux couteaux dans les mains, croise avec un regard de fou furieux Méliné, élève en troisième. Il fonce sur elle. Elle croit « qu’[elle va] ­mourir ».

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Un genou à terre, un des agents d’entretien qui a tenté de s’opposer à l’attaquant (à dr.), couteau à la main. La scène se passe près du parking à l’intérieur du lycée.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH La sonnerie « alerte intrusion » n’a pas encore retenti dans le groupe scolaire Gambetta-Carnot, qui rassemble lycée et collège. Derrière les enfants, près de la cantine, David Verhaeghe (à g.), professeur d’EPS, tente de raisonner Mohammed Mogouchkov, âgé de 20 ans, qu’il a eu comme élève.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Dans la grande cour, trois hommes tentent de contenir le tueur (à g.) en se passant une simple chaise, ici dans les mains du proviseur. À dr. : un agent technique blessé.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Des collégiens confinés dans leur classe et cachés sous leurs bureaux : smartphones à la main, ils passeront ici trois heures, à voir défiler des vidéos horrifiantes de l’attentat dans leur établissement.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Devant l’établissement, deux équipes de secours, l’une (à g.) autour de Dominique Bernard, atteint de plusieurs coups, dont un, fatal, à l’artère jugulaire, et l’autre qui procure des soins au professeur d’EPS.

François Duceppe-Lamarre, prof d’histoire-géo, se rappelle un détail, qui n’en est pas un : « Dominique, David [Verhaeghe, le prof de gym] et moi avons eu le terroriste comme élève. » Comment croire qu’un garçon qu’on connaît puisse commettre un geste aussi gratuit et cruel ? Ils veulent le raisonner. « David a essayé de le calmer, il lui a dit : “Qu’est-ce que tu fais, Mohammed ? On ne te reconnaît pas.” J’imagine que Dominique a fait pareil… » Pour armes, ils ont leurs mains, une chaise et des paroles vaines. Dominique meurt sous les coups de couteau dont un, fatal, à la carotide, le prof d’EPS est touché au visage. Des deux agents d’entretien qui se sont portés à leur secours, l’un, Christian, est blessé au genou ; sur l’autre, le tueur s’acharne.

Dominique Bernard, qui vivait pour la ­littérature, en est brusquement sorti le vendredi 13 octobre, pour entrer dans la réalité de l’islamo-nazisme, cette doctrine qui ne supporte pas les Juifs, la laïque, les filles en jupe, les profs d’histoire…

C’en est un d’ailleurs que le tueur voulait exécuter. Un prof d’histoire comme Samuel Paty ou comme Denis Kermen, le militant qui s’était battu pour qu’il reste en France et que « le gouvernement cesse la politique du chiffre ». C’en est encore un, François Duceppe-Lamarre, l’ami de Dominique, qui, à propos du tueur, lâche d’une voix douce, tout en retenue, que, avec Mohammed, « c’était compliqué […]. Il porte un poids de violence dans sa famille. Comment s’en extraire, comment le vivre ? Nous, professeurs, on essaye de donner des modèles… »

Dans son entourage, personne n’aurait remarqué les signes avant-coureurs de sa radicalisation. « Il allait à la mosquée de temps en temps, pratiquait ses prières comme tous les musulmans. » Et pourtant, depuis juillet, il était placé sous surveillance par la police, fiché S le 2 octobre, et entendu le 12, veille du meurtre. Les conversations enregistrées ne laissent pas de doute sur son intérêt pour Israël et le Hamas. « L’attaque contre Israël a pu être un élément déclencheur », déclarera prudemment la première ministre Élisabeth Borne dans les colonnes de La Tribune du dimanche. Quatre jours après l’assassinat sera découverte une vidéo de revendication au nom de Daech en référence au conflit du Proche-Orient.

L’après-midi du 13 octobre, une « grosse détonation » a secoué la cité Saint-Paul à Arras, suivie de plusieurs coups de feu. L’assaut était donné contre le domicile de l’oncle et de la tante de Mohammed Mogouchkov. Porte défoncée. Arrestation du couple, placé en garde à vue dans les services spécialisés de Levallois-Perret, où ils seront rejoints par le frère de Mohammed, tiré de sa cellule comme Maxime C. Très rapidement, la mère, la sœur seront relâchées.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Dominique Bernard (à g.), avec sa classe de quatrième de l’année scolaire 2022-2023. « Il faisait plein de blagues », témoigne une élève.

Au collège Gambetta, ce 13 octobre, pendant que la police scientifique faisait son ­travail, le corps du professeur de français gisait sur le perron. « Quand je suis parti, je n’ai pas voulu regarder. Je ne voulais pas savoir », s’étrangle d’émotion François Duceppe-Lamarre. Sur les réseaux sociaux des ados, images de panique, photos macabres se sont accumulées. En état de choc, ils se les repassent en boucle. À Berneville, 500 habitants, où le ­professeur et sa femme vivaient depuis plus de 25 ans, il n’y a même pas de bar où partager sa peine. Béatrice, qui allait faire le ménage chez eux, est en larmes. Ils prenaient souvent le thé ensemble. « Je ne peux même pas le décrire tellement il était ­gentil. » Philippe Lourdel, le prof de maths, lui, se souvient de la bibliothèque « des livres et des livres à profusion. Il ne savait même pas combien il en avait ». Pendant l’hommage, place des Héros, Méliné pleurait d’avoir vu la mort de si près et parce que, dit-elle : « Dominique Bernard, c’était mon professeur l’an dernier, en quatrième. Et dans la classe, tout le monde l’aimait… Il nous faisait trop rigoler. » Et, chaque fois qu’elle passera le perron, la prof des classes prépa entendra Dominique demander : « Alors, on se fume un petit clou de cercueil ? » Et plus personne ne sourira.