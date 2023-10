Depuis que l’infante Maria Francisca de Bragance a dit « oui » à Duarte de Sousa, tout le pays est en liesse.

Stéphane Bern Paris Match

Vive la tradition ! Alors que le dernier roi du Portugal s’exilait par la petite porte il y a plus de 110 ans, la fille du duc de Bragance, prétendant au trône, sort par la grande. La royauté n’est plus, mais l’attachement à l’histoire et à la culture demeure. En témoignent la présence des dirigeants politiques portugais de tous bords aux côtés du gotha aristocratique, la ferveur populaire et la retransmission de la cérémonie à la télévision. Le mariage de dona Maria Francisca, 26 ans, réputée pour sa discrétion et ses engagements humanitaires, avec un avocat d’affaires de 31 ans a eu lieu dans l’ancien palais royal. Même sous la République, elle s’y sent un peu chez elle.

Si l’exactitude est la politesse des rois, elle n’est pas la qualité première des présidents de la République. C’est avec 20 minutes de retard que le sympathique chef de l’État portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, est arrivé tout sourire à l’entrée de la basilique du palais-couvent de Mafra, où, dans une chaleur torride, 1200 invités l’attendaient. Sans lui, pas question que l’infante Maria Francisca de Bragance, 26 ans, duchesse de Coimbra, épouse son promis, Duarte de Sousa Araujo Martins, 31 ans.

Tandis qu’aux mats flottaient les drapeaux bleu et blanc de la monarchie lusitanienne, abolie un 5 octobre en 1910 – 113 ans auparavant presque jour pour jour ! –, le président semblait amusé par la nouvelle fièvre monarchiste qui s’est emparée de son pays. « Un bon président est un président qui se comporte comme un roi », disait son prédécesseur, Mario Soares, dont l’épouse assistait, il y a 28 ans, au mariage des parents… de la mariée. « Nous cohabitons parfaitement, comme l’Ancien et le Nouveau Testament ! » plaisantait-il.

Imaginerait-on ailleurs que la télévision – la chaîne indépendante TVI – retransmette en direct l’intégralité des cérémonies de ce « mariage royal », comme on le qualifiait ? « C’est l’héritage de notre histoire », commentait sobrement la jeune infante à la veille de ses noces, tandis que son futur mari, un avocat d’affaires avec qui elle va vivre à Londres, faisait remarquer : « Quel que soit le système politique, je crois que les Portugais sont inexorablement attachés à leur identité unique et rare. Nous sommes un peuple lié à Dieu, à la terre, à notre histoire et à notre culture. Ces éléments nous unissent d’une manière particulière les uns aux autres. J’espère que notre mariage fera la promotion de la cause monarchique, fondement d’une identité que nous avons construite et dont nous avons hérité. »

PHOTO PARIS MATCH Costumes folkloriques et drapeau bleu et blanc de la monarchie au passage du cortège.

Aussi bien lui que Maria Francisca – affectueusement surnommée « Chica » dans sa famille – souhaitaient que cette union soit l’occasion de mettre à l’honneur les richesses du Portugal. C’est la raison pour laquelle ils ont choisi de se marier au palais-couvent de Mafra, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, à 30 kilomètres de Lisbonne. Ce gigantesque palais de 40 000 mètres carrés, avec en son centre une basilique inspirée de Saint-Pierre de Rome, coiffée d’une coupole culminant à 70 mètres, fut construite en 1717 par João V, pour remercier le ciel de lui avoir donné une descendance. C’est aussi dans ce palais que le dernier roi de la dynastie, Manuel II, passa sa dernière nuit avant de partir en exil, chassé par la République.

Petite revanche sur l’histoire, en ce 7 octobre, la foule est nombreuse à agiter les bannières royales frappées de l’écusson des Bragance couronné. Les badauds veulent à tout prix apercevoir les invités, en jaquette de cérémonie pour les hommes, robe et chapeau pour les dames. Ils ne seront pas déçus. Les socialistes Pedro Santana Lopes ou Carlos Moedas, charismatique maire de Lisbonne, les anciens ministres Pedro Passos Coelho ou Pedro Portas, l’ancien premier ministre et président de la Commission européenne José Manuel Durao Barroso, le président de la région de Madère, Miguel Albuquerque, les figures républicaines de la politique portugaise de tous bords défilent devant eux. Et aussi, parmi les chefs d’État présents, le président de la République du Timor oriental, José Ramos-Horta, ou Fra’John Dunlap, nouvellement élu 81e grand maître de l’Ordre souverain militaire de Malte.

PHOTO PARIS MATCH De gauche à droite : dom Miguel de Bragance, Fra’John Dunlap, grand maître de l’Ordre souverain militaire de Malte, dom Dinis, jeune frère de la mariée, Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République, le duc et la duchesse de Bragance, leur fils aîné, dom Afonso, héritier du trône.

Tandis que les groupes de danse folklorique « rancho » animent la place, le gotha entre dans la basilique : les princes Louis et Sébastien de Luxembourg, le prince Philipp et la princesse Isabelle de Liechtenstein, la princesse Gloria de Tour et Taxis, escortée par son fils, le prince Albert, les princes de Ligne, le duc de Wurtemberg, le prince Ludwig et la princesse Sophie de Bavière, le prince Georges-Frédéric de Prusse, l’archiduc Georges d’Autriche, ambassadeur de Hongrie en France, le prince Jean d’Orléans et la princesse Philomena (qui attend son sixième enfant), comte et comtesse de Paris, le prince Leka d’Albanie, le grand-duc Georges de Russie, avec son épouse, Rebecca Victoria, et sa mère, la grande-duchesse Maria Vladimirovna, sans compter la nombreuse parentèle brésilienne des Orléans et Bragance, tous réunis pour une cousinade de plusieurs centaines de membres.

PHOTO PARIS MATCH Entre les mariés, Stéphane Bern

PHOTO PARIS MATCH Le comte de Paris, Jean d’Orléans, et la princesse Philomena

PHOTO PARIS MATCH José Manuel Durao Barroso et sa femme, Joana

PHOTO PARIS MATCH Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, et son épouse française, Céline Abecassis-Moedas. 1 /4







Quand la calèche, tirée par des chevaux lusitaniens, transportant l’infante dona Maria Francisca et son père dom Duarte apparaît, ce sont les cris de « Viva o rei ! » (« Vive le roi ») qui retentissent. Enfin, la future mariée va pouvoir faire son entrée au bras de son père, le duc de Bragance, prétendant au trône Duarte, et fouler le tapis rouge jusqu’à la basilique. Enfin, on peut découvrir la robe en mikado de soie, avec une traîne de 3 mètres et un voile en tulle de soie. Moderne et minimaliste, avec des lignes droites et un léger décolleté, elle a été dessinée par la styliste Luzia de Nascimento, une amie d’Isabel, duchesse de Bragance et mère de l’infante. Mais c’est le diadème historique aux 800 diamants qui retient l’attention. Un souvenir de la reine Amélie de Portugal – une princesse française, de la branche des Orléans – qui l’avait reçu pour son mariage, en 1886, et qu’elle légua à son filleul Duarte, duc de Bragance.

Père et fille vont remonter l’impressionnante nef jusqu’à l’autel où attend le « promis », Duarte de Sousa Araujo Martins. Le haut clergé portugais, dont Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne et primat de l’Église, et le cardinal Americo de Aguiar, va célébrer la consécration du mariage. La messe est magnifiquement ponctuée de chants interprétés par la soprano Maria Isabel Seabra Vilallonga. Au moment de l’échange des consentements, l’émotion étreint le père de Maria Francisca, soudain plus frêle, tandis que ses deux fils, Afonso, prince de Beira, et son frère cadet, Dinis, duc de Porto, peinent à cacher leur trouble.

La bénédiction apostolique du pape François vient clôturer la cérémonie religieuse retransmise sur grand écran devant le palais de Mafra.

Le premier geste des jeunes mariés sera d’aller à la rencontre du public qui les acclame : « Viva os noivos ! » (« Vive les mariés »). Le premier gâteau, un délice aux noix ayant nécessité 60 kilos de fruits et 250 œufs, réalisé par le chef Hélio Lourenço, sera partagé avec tous. Sa décoration s’inspirait du célèbre filigrane de Gondomar. Dans le cloître du palais-couvent, un second gâteau attend les invités, une note dans un festival de saveurs : verrines de bacalhau a bras, favas, veau de Barrosa, pasteis de nata, queijadas de Sintra, croquettes de viande… « Nous voulons que notre mariage exalte la culture portugaise », avait promis Maria Francisca qui, chaque année, remet un prix de peinture et de sculpture au sein de l’université de Porto. Après la soirée dansante qui se prolongea à Sintra, Duarte et Maria Francisca se sont envolés pour une courte lune de miel au Maroc… Ils doivent y prêter main-forte aux volontaires qui secourent encore les victimes du récent tremblement de terre. « Nous sommes ici pour servir », dit le jeune couple animé par la même foi catholique et l’envie d’être utiles. Ingrédient obligé des contes de fées, quand ils sont princiers.