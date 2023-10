Kylie Jenner et Timothée Chalamet dans les gradins lors de la finale des Internationaux de tennis des États-Unis, à New York, le 10 septembre.

Cela semblait une association improbable, et pourtant la vedette de la téléréalité et l’acteur réputé intello vivent une folle passion.

Arthur Loustalot Paris Match

Après les 280 épisodes d’une série autour de son « incroyable famille », ses admirateurs pensaient qu’elle n’avait plus de secrets pour eux. Mais la petite sœur de Kim Kardashian, reine du buzz, a créé l’évènement en s’affichant au bras du jeune prodige du cinéma. Un « it couple » surprise… et suprême. Kylie Jenner, influenceuse et puissante femme d’affaires, est à la tête d’un empire qui vaudrait près de 700 millions de dollars. Timothée Chalamet, lui, confirme son statut de coqueluche hollywoodienne avec deux superproductions annoncées, Dune 2, de Denis Villeneuve, et Wonka, le film de Paul King adapté de Charlie et la chocolaterie. Entre eux, une alchimie capable de tout transformer en or.

Autant le dire, certains se sentent trahis. Comme cette admiratrice au jugement sans appel sur les réseaux sociaux : « Il me déçoit. » Un cri du cœur qui vient de loin. Depuis des années, Timothée Chalamet se livre avec parcimonie, mais sème des indices. On a pu lire qu’il était partisan de l’AS Saint-Étienne et des classiques du cinéma français. Alors voilà : celles qui, portées par l’espoir d’attirer un jour son attention, ont appris par cœur le chant des supporteurs stéphanois, que l’acteur entonne volontiers, ou les répliques de La grande vadrouille, qu’il a vue six fois, en sont pour leurs frais.

Même désillusion côté Kylie Jenner. Les mauvais garçons qui fondaient leur pouvoir de séduction sur le clinquant et un sacerdoce de salle de sport peuvent se rhabiller. En passant par la douche froide. L’instant de stupéfaction s’est produit le 4 septembre 2023. À Los Angeles, Beyoncé fête son anniversaire sur scène, mais c’est dans les gradins que tout bascule. Kylie Jenner et Timothée Chalamet échangent un baiser. Six jours plus tard, comme pour écarter le moindre doute et dissiper l’ébahissement général, ils réitèrent aux Internationaux de tennis des États-Unis et mettent fin à cinq mois de rumeurs lancinantes : le coup de foudre a bien eu lieu.

Avis de tempête immédiat sur les réseaux sociaux. Le couple a la beauté d’un oxymore, mais laisse sceptiques une foule d’experts 2.0.

Sur X, nouveau nom de Twitter, on s’étonne, on s’interroge, on commente avec ce sens de la mesure si caractéristique : « Nooooooon ! », « Tellement gênant », « Je ne comprends absolument pas ». Les uns dénoncent un coup de communications, les autres un bogue du vedettariat qui a uni la diva à l’intello, la magnat du maquillage à l’acteur arty le plus en vue du moment. Kylie et Timothée, on les voyait comme les pôles contraires de deux aimants. On les croyait cantonnés à des univers parallèles.

PHOTO PARIS MATCH Sur Instagram, elle ouvre son album de famille et partage des photos de ses enfants, Aire, 1 an, et Stormi, 5 ans.

Elle a 26 ans et certainement la famille la plus connue de la planète. La cadette du clan Kardashian-Jenner, filmée dans son quotidien depuis ses 9 ans et influenceuse née, a vite connu une gloire de tout petit écran. Mais voir les choses en grand fait partie de son ADN. Celle qui s’est fait un prénom en dispensant ses conseils beauté sur les applications a lancé sa marque de cosmétiques et bâti un empire aux 400 millions de sujets, ses abonnés sur Instagram. Ceux-ci peuvent admirer ses tenues colorées, ses ongles acérés, sa plastique corrigée jusqu’au rêve, son caractère bien trempé, son talent pour les affaires et les photos de Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an, les enfants qu’elle a eus avec le rappeur Travis Scott.

Comme ses sœurs, Kim, mariée pendant huit ans à Kanye West, ou Kendall, en couple avec le rappeur portoricain Bad Bunny, Kylie avait habitué ses admirateurs aux gros bras tatoués des bad boys du hip-hop. Pas tout à fait le genre Chalamet, ni voyou ni voyant.

Bouclettes brunes surdimensionnées, audace un brin gonflée, charme trouble et talent brut : certains sculptent leur corps, lui décape la masculinité. À 27 ans, l’acteur prodige, découvert par Christopher Nolan et révélé par Luca Guadagnino dans Call Me by Your Name, a mis le monde en état de pâmoison avec son apparition dos nu à la Mostra de Venise 2022. Mais aussi son enthousiasme et sa candeur à toute épreuve. Tout semblait conduire le héros désigné de la fluidité des genres, discrète coqueluche du cinéma, et l’omniprésente star de téléréalité au choc des cultures. Fils d’une actrice et danseuse de Broadway, Timothée a exploré sa fibre artistique sur les bancs de la prestigieuse école LaGuardia High School, pendant que Kylie, héroïne californienne de l’émission L’incroyable famille Kardashian et célébrité ex nihilo, constatait que la vanité était l’opium du public. Elle aussi, sa mère l’a inspirée : la productrice et femme d’affaires Kris Jenner lui a appris à convertir sa vie en spectacle et le divertissement en argent.

PHOTO PARIS MATCH Robe fendue pour elle. En Jean Paul Gaultier par Haider Ackermann au gala du Met, à New York, le 1 er mai 2023.

Le comédien mise sur la promesse de l’intériorité, la pro du marketing, sur les signes extérieurs de richesse. Kylie collectionne des bijoux de maroquinerie signés Hermès, Chanel, Louis Vuitton et leur offre des écrins XXL : ces villas de luxe en Californie qu’elle achète et revend selon ses envies. La dernière en date ? Un manoir en construction sur un terrain estimé 15 millions de dollars à Hidden Hills. Il fallait bien un nouveau garage géant pour abriter la flotte de voitures rares qu’elle affiche sur Instagram : une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti Chiron, une Rolls-Royce… Encore une différence qui aurait pu faire renoncer la fanatique de bolides. Timothée trace sa route sans grosses cylindrées. Kylie fait vrombir la magie du bling, lui préfère promener son allure éthérée sur les trottoirs de Londres, Paris et New York. Il rendrait même les trajets en bus poétiques. Quant à sa première propriété, il aurait attendu 2022 pour l’acquérir… mais à Beverly Hills, où vivait la cadette des Kardashian. Enfin un point commun. Timothée Chalamet a réduit la distance en s’offrant une place au paradis des vedettes.

PHOTO PARIS MATCH En chantier, la villa de rêve de Kylie Jenner à Hidden Hills, en Californie. Elle comprendrait 15 chambres sur 1600 mètres carrés.

Leur histoire d’amour, qui émerveille déjà des millions d’admirateurs, pourrait se résumer ainsi : ils sont célèbres, beaux, et ils ont une maison au même endroit. Alors pourquoi le couple s’attire-t-il aussi les critiques des « haters », le nom anglais qu’on donne aux rageux du clic, détracteurs virtuels et trouble-fête du IIe millénaire ? Chaque camp suggère que l’un ne serait pas fait pour l’autre. En creux : une vision défraîchie du masculin et, bien pire, une misogynie archaïque. Un article du British Vogue ironise, avant d’être supprimé : « Est-ce qu’il tient ses pinceaux de maquillage ? L’aide-t-elle à travailler les scénarios de Wes Anderson ? […] Difficile pour moi de ne pas penser à Kris passant au crible, dans un classeur plastifié, des photos d’hommes célèbres, et se demandant qui à Hollywood se marierait le mieux avec la dernière coupe de cheveux de Kylie. » Une certaine génération Z grimace en criant à la mascarade, mais c’est elle qui montre un mauvais visage. Hypocrite et surtout rabat-joie.

Timothée a un patronyme qu’il tient d’un père français et qui sonne comme un sortilège. Kylie, un nom qui rime avec American Dream et attire l’attention du monde entier : on la rechercherait sur Google toutes les deux secondes.

Jenner et Chalamet, l’idylle est-elle si improbable ? Après tout, Kylie n’est pas la première it girl à le faire chavirer. L’ex de Lourdes Leon, la fille de Madonna, et de Lily-Rose Depp forme avec la déesse de l'autoportrait un empire de l’influence qui va du cinéma à Instagram, en passant par le mélangeur de la culture pop et le filtre des cosmétiques. Il prête son visage au parfum Bleu de Chanel, crée l’hystérie sur les tapis rouges en Haider Ackermann et Alexander McQueen. Elle est devenue l’égérie d’Acne Studios après avoir posé pour Jean Paul Gaultier et Dolce & Gabbana. La fondatrice de Kylie Cosmetics, dont la fortune avoisine, selon Forbes, les 700 millions de dollars, s’apprêterait même à lancer sa propre marque. Rien de trop tape-à-l’œil, apparemment. Sa nouvelle audace est le quiet luxury : le luxe… discret.

Décidément, ces icônes de la mode osent tout. On s’attendrait presque à découvrir Kylie Jenner partir à la conquête de Hollywood ou à voir Timothée Chalamet inventer la téléréalité d’auteur. Après le temps des Brangelina est venu celui du couple qu’on appelle déjà les Kimothée. Qu’importe l’avenir, c’est au présent la fusion la plus glamour de la planète. Au royaume des vedettes, les frontières sont abolies. Casser les codes ? Une question de principe.