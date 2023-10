Soupçonnée de fraude fiscale, la vedette, toujours en haut de l’affiche, n’en est pas à ses premiers déboires. Elle s’explique.

Christophe Carrière Paris Match

Bohème, c’est pour elle plus qu’un style, un mode de vie. « Je ne crois pas aux vertus de l’avoir », confiait-elle à Paris Match l’année dernière. Comédienne quand elle le veut, amoureuse trahie, femme dupée en affaires, nul ne sait mieux qu’Isabelle que rien ne dure. Le fisc lui reproche aujourd’hui d’avoir camouflé en prêt un don de 2 millions d’euros et de ne pas vivre au Portugal, dont elle se déclare résidente fiscale. Des accusations qu’elle réfute. En cette rentrée plus prolifique que jamais, avec une pièce de théâtre à New York, un film à venir sur Netflix et la sortie d’un album de duos, elle nous raconte sa vie de femme libre. Entre bonheurs et prises de risque.

Tout mystère a son explication. Toute affaire, sa résolution. Dans le cas d’Isabelle Adjani, les deux découlent de malentendus, de malveillance, voire même de maltraitance. Avant de dérouler le fil des évènements amenant à ce constat, il convient d’évoquer le dernier épisode. Voici l’actrice aux cinq César convoquée le 19 octobre au tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Rappel des faits : en 2013, Isabelle Adjani contracte un prêt amical (sans intérêts) de 2 millions d’euros auprès de l’homme d’affaires sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye, son ami et parrain de son fils Gabriel Kane. Comme la loi l’exige, elle enregistre immédiatement cette transaction au service des impôts, sachant qu’elle a jusqu’au 31 décembre 2024 pour rembourser la somme. Mais voilà qu’en 2019, d’après une source proche du dossier, l’administration fiscale apporte une rectification. Dans un rapport envoyé au Parquet national financier, il est précisé, en dernière page, que les revenus de la comédienne en 2013 ne sont pas suffisants, que le prêteur n’a curieusement pas demandé de garantie et que la situation professionnelle de l’actrice est jugée au plus bas. En clair, dans ce rapport administratif, il est indiqué que la vedette est finie et que, de fait, le prêt est suspecté d’être une donation masquée. Le cas échéant, le régime change et entre dans celui des « donations non familiales », taxées à 60 % … Isabelle Adjani se voit donc menacée de devoir payer, en plus du remboursement de sa dette, 1,2 million d’euros, auxquels il faut ajouter les frais de majoration soit 1,25 million d’euros. La vedette conteste, clame son innocence et entend solliciter sa relaxe.

PHOTO PARIS MATCH Avec son ami Mamadou Diagna Ndiaye, l’homme d’affaires à l’origine du prêt de 2 millions d’euros, en 2013. Un don déguisé selon le fisc.

Forts de cette information, nous lui donnons rendez-vous tôt le matin dans un grand hôtel parisien. Elle n’est pas loin de s’étrangler lorsqu’on lui demande si elle est ruinée. « On ne peut pas être ruinée quand on n’a jamais été fortunée, répond-elle avec aplomb. J’ai gagné plus d’argent que la moyenne, mais j’en ai donné et perdu plus que la moyenne aussi. » Joint plus tard, son avocat, Stéphane Babonneau, confirme : « Isabelle Adjani fait partie de cette génération d’artistes qui n’est pas dans la planification financière et dans l’accumulation. À tort ou à raison, ça la regarde. Toujours est-il qu’aujourd’hui, elle est très bien comme cela. » Apparemment pas si bien… Au vu de ses soucis. Lesquels, pour elle, ne sont pas ceux qu’on croit, justement. Ce qui la préoccupe, c’est l’acharnement et l’injustice qui la poursuivent à chaque fait et geste.

Une actrice connue est une surface de projection et aussi une cible. Isabelle Adjani

Entre autres exemples, il y a cette remise en question, lancée par Mediapart en 2016, de sa domiciliation à Carcavelos, au Portugal, à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne, où elle est résidente fiscale. « Oui, je vis dans un petit immeuble qui ne paye pas de mine, répond-elle. Désolée, je ne suis pas propriétaire d’un manoir avec un spa, mais locataire d’un appartement avec un grand garage que j’ai aménagé en loft et où toute ma vie est entreposée. » Et quand elle vient à Paris ? « Les chambres d’amis, vous connaissez ? Ou alors l’hôtel quand c’est professionnel et qu’une production, comme pour tout artiste, prend en charge les frais. »

PHOTO PARIS MATCH Nomade dans l’âme et dans sa vie, elle a choisi Carcavelos, une station balnéaire à 20 kilomètres de Lisbonne, pour port d’attache. Elle y possède un appartement et un garage transformé en loft.

PHOTO PARIS MATCH Nomade dans l’âme et dans sa vie, elle a choisi Carcavelos, une station balnéaire à 20 kilomètres de Lisbonne, pour port d’attache. Elle y possède un appartement et un garage transformé en loft.

PHOTO PARIS MATCH Nomade dans l’âme et dans sa vie, elle a choisi Carcavelos, une station balnéaire à 20 kilomètres de Lisbonne, pour port d’attache. Elle y possède un appartement et un garage (sur la photo)

transformé en loft. 1 /3





« Comme pour tout artiste », dit-elle. Seulement voilà, Isabelle Adjani n’est pas une artiste comme les autres. Ou tout du moins, n’est pas considérée comme les autres. Faites l’expérience lors d’un dîner : évoquez Catherine Deneuve, Juliette Binoche ou Isabelle Huppert et la conversation enquillera sur leurs derniers films ; sortez le nom d’Isabelle Adjani et les discussions s’enflammeront autour de sa carrière, de ses amours, de son physique, de sa situation financière désormais… Quarante ans que ça dure ! Et autant d’années qu’elle s’échine à expliquer, démentir, contre-attaquer. En vain. À peine une vérité rétablie qu’un autre potin ou une autre fausse nouvelle éclosent d’on ne sait où. Comme de mauvaises herbes qui repoussent.

On peut dater l’apparition des premières : c’était en 1983, au Festival de Cannes où elle présentait L’été meurtrier, de Jean Becker. Quand elle arrive au pied des marches du Palais qui vient de sortir de terre, tous les photographes posent leur appareil. En grève. On dit alors que la vedette aurait refusé la séance de photos du matin. « Pourquoi aurais-je refusé ? s’étonne encore l’incriminée. Je ne suis pas allée à la séance de photos parce qu’on ne m’a pas convoquée. Les photographes n’étaient pas admis dans le nouveau Palais et ils ne pouvaient pas travailler comme ils voulaient. Pour faire valoir leur désaccord, ils ont eu l’idée de prendre en otage celle qui aimait le moins se faire photographier. »

PHOTO PARIS MATCH Boycottée par les photographes au Festival de Cannes en mai 1983, où elle est venue présenter L’été meurtrier, de Jean Becker (à gauche).

Cible privilégiée des paparazzis, elle ne se cache pourtant pas plus qu’une autre. Et c’est sereinement qu’elle se rend régulièrement, au milieu des années 1980, dans un centre médical américain (elle est alors en couple avec Warren Beatty) pour des séances quotidiennes de désensibilisation aux pollens auxquels elle est allergique. Il n’en faut pas davantage pour qu’on la dise malade. Mais de quoi ? Peu de temps après, elle rend visite, à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (où se trouvait Rock Hudson qui agonisait), à un ami victime du sida. La messe est dite lorsqu’elle sort du bâtiment : Isabelle Adjani est touchée par l’épidémie. Jusqu’à ce 20 octobre 1986 où, chez le dentiste, elle entend, stupéfaite, à la radio qu’elle vient d’être hospitalisée ! Deux jours plus tard, elle se rend au JT de 20 heures pour annoncer la sortie d’un nouveau disque, Princesse au petit pois, son intention de faire Camille Claudel et surtout dire qu’elle va bien. Rien n’y fait. Un chef décorateur refusera même de travailler sur le film de Bruno Nuytten, persuadé qu’elle sera morte avant la fin du tournage.

PHOTO PARIS MATCH Le 18 janvier 1987, l’actrice s’invite au JT de TF1 pour mettre fin à la rumeur persistante qui la dit malade du sida.

De guerre lasse, le 18 janvier 1987, Isabelle Adjani retourne au JT. L’affaire a pris une telle ampleur qu’un reportage est diffusé en amont, au cours duquel le président du Conseil de l’ordre des médecins, autorisé par Michèle Barzach, ministre de la Santé, siffle la fin de la récré en déclarant publiquement qu’Adjani n’est pas malade du sida. « Ce qui est terrible pour moi aujourd’hui, c’est de devoir venir ici pour dire je ne suis pas malade, comme si j’avais à dire je ne suis pas coupable d’un crime », dit-elle à Bruno Masure avant de lui faire la bise et de quitter le plateau.

Tandis qu’elle déclare haut et fort son algérianité (du côté de son père) tout en s’élevant contre le Front national, une autre rumeur circule dans Paris : Adjani laisse des ardoises dans toutes les boîtes parisiennes et se met la tête à l’envers. Pour le coup, c’est la vérité, sauf qu’il ne s’agit pas d’Isabelle Adjani, mais de son frère, Éric, décédé le soir de Noël 2010 à 53 ans. Un décès que la comédienne porte encore comme une défaite : elle n’a pas réussi à sauver son cadet de ses démons. D’où son investissement total, durant des années, pour tirer son fils Gabriel-Kane de la drogue et de l’alcool, quitte à tourner moins. « La sœur avait échoué. La mère devait réussir », dit-elle. À 28 ans aujourd’hui, le garçon se porte désormais à merveille.

PHOTO PARIS MATCH En 1995, après six ans d’amour, le comédien Daniel Day-Lewis la quitte alors qu’elle porte leur enfant.

PHOTO PARIS MATCH Ils font la couverture de Paris Match en janvier 2003. Le compositeur et la vedette se séparent un an plus tard. 1 /2



Rayon amours, excepté le père de son fils aîné, Barnabé, le réalisateur Bruno Nuytten avec qui elle est restée en très bons termes, c’est un enchaînement de rencontres malheureuses, voire toxiques. Quittée par Daniel Day-Lewis alors qu’elle est enceinte de Gabriel-Kane, elle se laisse séduire par Jean-Michel Jarre. Mauvaise pioche. Quand il la trompe publiquement avec Anne Parillaud, elle prend le risque d’évoquer dans les médias le décervelage qu’elle a subi, un procédé de manipulation qui consiste à faire culpabiliser la victime. « J’étais en avance sur #metoo », commente-t-elle. Parillaud elle-même, quand elle quittera le musicien, publiera un roman, Les abusés, où elle raconte ce qu’elle a vécu. « J’ai adoré ce livre », reconnaît Isabelle Adjani.

PHOTO PARIS MATCH Avec le Dr Stéphane Delajoux, lors de vacances en Corse en 2005. Leur histoire va durer jusqu’en 2010.

En 2004, elle espère créer une famille recomposée avec le neurochirurgien Stéphane Delajoux, qui la convainc d’investir 150 000 euros dans une société, Docteur Plus France, tentative d’ubérisation médicale. L’entreprise ne verra finalement jamais le jour et, après un procès, la vedette récupérera 60 000 euros, dont elle fera don intégralement au Sidaction. Et sa relation avec le sulfureux docteur ? « Regardez la série Dirty John et ça vous donnera une idée », répond-elle simplement. Ladite série, diffusée sur TF1, tourne autour d’un Casanova sociopathe… Ambiance. Depuis, elle est restée célibataire. On la comprend.

Ce qui se comprend moins, c’est pourquoi une femme qui, en apparence, a tout pour être heureuse, se retrouve régulièrement, à l’instar d’une Elizabeth Taylor ou d’une Gene Tierney, dans des situations compliquées, voire tragiques ? « Suivre une analyse m’a été d’une aide souveraine », observe-t-elle.

À chaque fois que j’ai oublié de penser à moi, je suis devenue une proie. Isabelle Adjani

Parfois même une victime, quand elle monte, au milieu des années 2000, sa société Isia Films et qu’elle engage un gérant malhonnête qui la soulage, à l’aide d’un complice, de 800 000 euros ! Leur action sera sévèrement sanctionnée par la justice, mais le mal est fait. « Tout part de ces malversations, commente Me Stéphane Babonneau. Isabelle Adjani a été prise dans une spirale infernale et n’a pu faire face à des obligations financières. D’où le prêt contracté auprès de M. Ndiaye. » Et qui, n’en déplaise aux cassandres qui la voyaient remisée aux oubliettes, sera remboursé compte tenu des activités désormais débordantes de la débitrice.

Actuellement à New York, où elle reprend son seule en scène Le vertige Marilyn, elle retournera aux États-Unis pour le tournage (interrompu à cause de la grève à Hollywood) de la série The Perfect Couple, avec Nicole Kidman, sera, le 1er novembre, à l’affiche de Voleuses, de Mélanie Laurent (sur Netflix), et sortira 15 jours après un album, Bande originale, concocté avec Pascal Obispo.

PHOTO PARIS MATCH Lors de la soirée Moët & Chandon, le 5 octobre, à Paris.

À propos de musique, elle pourrait d’ailleurs ressortir son titre Princesse au petit pois dont les paroles, qu’elle a signées, demeurent la meilleure réponse aux gorges chaudes : « J’ai peur de rien / Il ne faut pas pousser / Arrêtez je n’vais plus vous aimer / Mais je vous ai donné des preuves insensées / J’ai tout ce dont tu peux rêver / Si j’étais vous, je m’ferais pas posséder / Cruauté d’en rester au cliché / Mais de vous à moi rien n’peut m’étonner / Ce n’sera jamais comme vous voulez ».