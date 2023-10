La Trump Tower était le symbole de son pouvoir et de son ascension. Aujourd’hui, un juge risque de l’obliger à s’en séparer.

Olivier O’Mahony Paris Match

Touché. Pas coulé. Accusé d’avoir triché sur son patrimoine, l’ex-président des États-Unis risque d’être condamné pour fraude et de devoir céder sa fameuse tour, au cœur de Manhattan. Au-delà des sanctions financières, l’enjeu de ce procès au civil est symbolique : faire tomber le « donjon » Trump à New York. Très habilement, le favori aux primaires républicaines transforme ce procès en un gigantesque spectacle. Il réagit par l’invective et se pose en victime d’une chasse aux sorcières démocrate. Si les sondages lui sont favorables, son empire immobilier est fragilisé. Échec au roi. Avec une tour en moins, la partie sera plus serrée.

Les huissiers en queue-de-pie et gilet doré sont toujours d’une exquise courtoisie. Sous aucun prétexte ils ne vous laisseraient appuyer sur le bouton de l’ascenseur : le visage impassible, ils vous accompagnent même jusqu’à votre étage. Dans la Trump Tower, il y a deux entrées : celle du peuple, sur la 5e Avenue, et l’autre, réservée à l’élite, sur la 56e Rue, une rue adjacente, qui donne accès aux appartements résidentiels. Là, on découvre un univers feutré, aux murs de marbre gris et au plafond doré. Un palace cinq étoiles. Mais une drôle d’atmosphère.

La semaine dernière, dans ce hall, les concierges ont vu leur patron, Donald Trump, en conclave avec ses avocats. Avant de se rendre au palais de justice, il paraissait animé et nerveux. Et il y avait de quoi. Car le nouveau procès qui s’est ouvert lundi le 2 octobre, cette fois dirigé contre son empire, risque de se solder par une amende de 250 millions de dollars et, surtout, par le retrait de sa licence d’exploitation immobilière à New York. Ce qui pourrait entraîner la cession d’un certain nombre de ses actifs – dont la Trump Tower. Sans elle, New York ne serait plus vraiment New York. Et Donald, plus vraiment lui-même.

Car cette tour, c’est sa chose, son bébé. Le point de départ de sa carrière.

Le pari est énorme : cet « héritier » a dû s’endetter lourdement auprès de la Chase, la banque de son père, Fred Trump. L’inauguration, le 14 février 1983, fait l’évènement à Manhattan. Le maire, Ed Koch, démocrate bon teint, a beau détester Trump, il vient faire l’éloge du joyau, salué comme une réussite par Ada Louise Huxtable, la vénérable critique d’architecture du New York Times.

D’une hauteur de 202 mètres, « la tour est le premier bâtiment qu’il ait construit de toutes pièces, le plus réussi aussi. La construction était rendue compliquée par les façades en forme de zigzags. C’était un projet unique », témoigne Barbara Res, qui a supervisé les travaux et relate, dans son livre Towers of Lies (Tours de mensonges, non traduit, paru en 2020), comment elle a fini par se brouiller avec son boss après 18 années passées à ses côtés.

PHOTO PARIS MATCH La tour abrite des appartements de prestige. Trump voulait qu’elle soit « le premier gratte-ciel de super-luxe ».

L’entrée principale ouvre sur un atrium de six étages, doté d’une fontaine de 24 mètres de hauteur. Contre l’avis de ses ingénieurs, qui recommandent du granit aux murs, Trump a voulu du marbre rose Breccia Pernice, importé du nord de l’Italie. Selon Ivana, alors son épouse, il aurait fallu raser une montagne entière pour livrer la commande ! Rien n’est trop beau, sauf… à l’intérieur des appartements, où on a privilégié l’économie : placards en Formica, frigos quelconques, planchers ultra-fins collés à même le béton et faux marbre dans les salles de bains. « Une honte pour un immeuble de ce statut, se désole Barbara Res. Mais c’est tout Donald. Il dépense des fortunes dans ce qui se voit. Et mégote sur le reste. »

Économiquement, c’est cependant un excellent choix. Les appartements se vendent comme des petits pains, jusqu’à 12 millions de dollars, un prix record à l’époque, mais souvent ils restent vides : les heureux propriétaires sont des investisseurs qui achètent pour l’adresse et la vue sur la 5e Avenue et Central Park. Les vedettes affluent : Steven Spielberg, Bruce Willis, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, etc. La tour figure dans les guides touristiques. Dans sa bible, The Art of the Deal, Trump lui consacre 50 pages. Il explique que son bijou est un baromètre de l’état du monde : quand il y a un problème dans un pays, ses riches ressortissants débarquent chez lui. Ainsi, ce fut le cas, selon lui, lors de l’élection de François Mitterrand, ce « président très dangereux », en 1981.

PHOTO PARIS MATCH Déco tapageuse pour une salle de bains cinq étoiles

Contrairement à bon nombre d’immeubles prestigieux à New York, il n’est pas besoin d’être coopté par les autres propriétaires pour acheter un appartement (appelé « condo » dans le jargon immobilier américain) dans la Trump Tower : « Il faut juste l’approbation du président du syndic, qui était Donald lui-même jusqu’à son élection, mais je ne l’ai jamais vu refuser personne, nous confie le Français Frédéric Bouin, qui, pendant 20 ans, y a possédé un appartement de 200 mètres carrés. Les charges sont élevées : je payais 3500 dollars par mois. Mais l’entretien est impeccable. On pourrait manger par terre dans la salle de gym, où j’ai vu le prince Albert s’entraîner. Et le personnel est formidable. Les huissiers et les concierges sont les mêmes depuis des lustres. Bon nombre d’entre eux sont des immigrés. On dit que Trump est raciste. C’est ridicule… »

Le milliardaire ne connaît en réalité qu’une seule couleur : le vert du dollar américain. Du moment qu’on a l’argent, il n’est pas très regardant.

Sa tour a ainsi accueilli des repris de justice (le russe Vadim Trincher, le collectionneur d’art américain Helly Nahmad), des personnalités louches (Verina Hixon, suspectée par la presse d’être une « protégée » de la Mafia, avait un appartement avec piscine situé juste au-dessous du triplex de Donald). Et même un dictateur en exil (le Haïtien Jean-Claude Duvalier, alias « Baby Doc »).

PHOTO PARIS MATCH De nombreuses baies vitrées donnent directement sur Central Park, à deux minutes à pied.

Cette tour a fait de lui un homme riche, une vedette, le seul promoteur immobilier que les gens reconnaissent dans la rue à New York. Surtout, elle lui a permis de s’émanciper de son père, Fred Trump, qui n’a jamais osé se frotter à Manhattan et s’est contenté de se faire un nom dans le Queens, quartier modeste. « Cette tour l’a changé, pas pour le meilleur », regrette son ex-employée Barbara Res. Avant, il pouvait, selon elle, se montrer humain, aller à l’enterrement du père d’un employé, offrir un manteau à 1000 dollars à une salariée… « Après, il a pris la grosse tête », poursuit-elle. Elle raconte comment son ancien patron a décidé de redécorer son triplex après avoir visité le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. « Il m’a dit : « Je veux la même chose chez moi ! » Et il a tout refait dans son penthouse qui, jusqu’alors, avait un look moderne, en embauchant les décorateurs de ses casinos. » On connaît le résultat… Un clinquant absolu.

Pour le milliardaire, la Trump Tower est une vitrine, il installe le siège de son empire au 26e étage.

Son bureau est rempli de photos de lui en une de magazines, parfois imaginaires.

Le 16 juin 2015, c’est de sa tour qu’il se lance en politique en descendant de l’Escalator doré de l’atrium, suivi de Melania. Ses conseillers, qui trouvent que la scène « fait cheap », ont tort, elle est devenue culte. Le 8 novembre 2016, il suit la nuit électorale dans son QG de campagne au 17e étage (où il tournait The Apprentice, son émission de téléréalité) et découvre, éberlué, qu’il a gagné. Au même endroit, pendant les deux mois de transition, il reçoit un à un les prétendants à un maroquin. Dans le hall, un banc public en métal, très moche, est installé pour permettre aux journalistes de scruter, 24 heures sur 24, les portes de l’ascenseur doré qui mène au saint des saints. Et reste l’ultime vestige du manège qui fascina l’Amérique.

Car tout a changé. Au rez-de-chaussée, le « fumoir » a été rebaptisé 45 Wine & Whiskey. En hommage au patron, élu 45e président des États-Unis, ses photos avec les dignitaires de la terre, de Kim Jong-un à la reine d’Angleterre, ornent tous les murs… Un étage plus bas, la boutique de souvenirs est recouverte d’une immense banderole estampillée « Trump MAGA 2024 » avec le fameux « mug shot » de son inculpation en Géorgie.

La tour est à l’image du maître des lieux : luxe tapageur dans les étages supérieurs, kitsch populo et vengeur au sous-sol.

Ses fils aînés, Donald fils et Eric, qui tiennent les rênes du groupe, ont procédé à quelques améliorations. Ils ont reconverti un secteur du 18e étage en parties communes, avec salle de cinéma privative de 11 sièges et club de gym équipé d’une table de ping-pong donnant sur l’église presbytérienne de la 5e Avenue. Ils ont aussi créé une salle de jeux pour enfants, Trump Kids, avec toboggan et vue sur l’ancien Sony Building, un magnifique gratte-ciel de Madison Avenue. Ils ont également ouvert un grand lounge avec billards et salles de réunion.

Mais la tour vieillit. Elle n’est équipée ni de garage (« sauf si vous vous appelez Trump », nous précise un employé) ni de « rooftop », ces toits-terrasses aux vues spectaculaires. Et les stars ont disparu : « Il n’y a plus que des gens qui travaillent dur », nous dit un huissier. Parmi eux, moins d’Américains, beaucoup d’Indiens, comme la famille Hinduja, des milliardaires de Bombay. Habiter dans la Trump Tower fut le nec plus ultra. Aujourd’hui, les appartements se vendent moins bien, à des prix très au-dessous de ceux pratiqués sur la 5e Avenue. Pour une raison simple : Trump est devenu un paria à New York… « On voit encore souvent Melania et son fils Barron. Mais ils ne sortent jamais de la tour : ils n’ont pas envie d’être photographiés, constate Guido Lombardi, propriétaire au 62e étage, juste au-dessous du triplex de Trump. Mais Donald, lui, n’y met plus les pieds depuis qu’il s’est installé en Floride. » Jusqu’à la semaine dernière… pour l’ouverture du procès, à laquelle il a tenu à assister alors que rien ne l’y obligeait.

PHOTO PARIS MATCH Avec Melania et Barron, leur fils, en 2010, dans le fameux penthouse du dernier étage

Mais ses multiples déboires avec la justice le renforcent. Ces derniers jours, il annonçait une collecte de fonds record (45 millions de dollars !) pour le financement de sa campagne. Les sondages le donnent archi-favori dans la course à la primaire républicaine et même à la présidentielle face à Joe Biden, qu’il domine d’un petit point selon le site RealClearPolitics.

À ce rythme-là, si les juges lui « prennent » sa tour, il est quasiment sûr d’être élu.