Adoubée ! Pour la deuxième année, l’Anglaise défile au côté des plus grands. « Ma maison de prêt-à-porter, c’est mon cinquième enfant », confie l’ancienne vedette pop. Elle a créé sa marque en 2008, mais avoue avoir mis du temps à changer son image de chanteuse de girls band et de femme de footballeur. Celle qui a transformé son couple, puis toute sa famille, en une puissante franchise, a fini par s’imposer dans l’univers impitoyable de la mode. Aujourd’hui, pour un peu, même le diable s’habillerait en Victoria...

Élodie Rouge Paris Match

Vendredi 29 septembre, devant l’hôtel de Maisons, anciennement Pozzo di Borgo, le clan Beckham s’affiche presque au grand complet : Victoria, David et trois de leurs quatre enfants, Harper, Cruz et Brooklyn, ainsi que la femme de ce dernier, Nicola Peltz. Seul Romeo, le cadet, manque à l’appel. Dans leur sillage, sous une avalanche de flashs, Anna Wintour apparaît tout sourire derrière ses lunettes noires, suivie de Kim Kardashian légèrement en retard, Eva Longoria, la meilleure amie de toujours, Edward Enninful, rédacteur en chef du Vogue anglais, compagnon de route de longue date, et l'invitée-vedette du podium, Kendall Jenner. Une première rangée digne des plus grands créateurs, rassemblée pour la présentation de la collection printemps-été 2024 de Victoria.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Ses meilleurs soutiens : son mari David Beckham et Anna Wintour, directrice du Vogue américain et directrice artistique de Condé Nast.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Kim Kardashian arrive en diva trois quarts d’heure en retard... Le défilé peut enfin commencer. À l’hôtel de Maisons, le 29 septembre.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Pamela Anderson 100 % nature, entre le photographe Juergen Teller et David Belhassen, directeur de Neo Investment, partenaire financier de Victoria Beckham.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH En première rangée, de gauche à droite : Kris Jenner et son compagnon, Corey Gamble, Kim Kardashian, Anna Wintour, la papesse de la mode, et le clan Beckham : David, 48 ans, Harper, 12 ans, Cruz, 18 ans, Brooklyn, 24 ans. Seul Romeo, 21 ans, manque à l’appel. 1 /4







Dans le jardin, des cocktails font patienter les invités dans une ambiance de garden-party. So british ! Et sur chaque siège, un flacon de la nouvelle collection de haute parfumerie, dernière création de la galaxie ­Victoria Beckham. Indéfectible soutien, David est arrivé par la petite porte deux heures avant la foule, un sac Hermès à la main. La passion de Victoria pour la marque française n’est plus un secret. À l’intérieur du sac, un cadeau ! Le couple part s’isoler dans l’une des nombreuses pièces réservées au personnel du somptueux hôtel particulier. Popularisé par le film Intouchables, il fut également la résidence personnelle de Karl ­Lagerfeld. Un lieu chargé d’histoire et de sens pour Victoria Beckham, qui vénère Paris et la mode.

Quelques heures plus tôt, elle nous expliquait le bonheur que lui a procuré son introduction dans le monde de la couture française. Il y a un an seulement, elle défilait pour la première fois à Paris, intégrant au passage le calendrier le plus exigeant au monde, au même titre que Chanel, Balmain ou Dior. Victoria Beckham était attendue au tournant. « Paris, c’était mon rêve ! Et je fête mon premier anniversaire ici ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse d’être arrivée là et d’avoir été si bien accueillie par le milieu parisien, où j’ai vraiment l’impression d’être à ma place. C’est très excitant ! Je n’ai plus qu’une hâte : présenter ma nouvelle collection et aller faire la fête avec ma famille, mes amis et une petite bouteille de tequila Don Julio 1942. » En effet, on la retrouvera quelques heures plus tard au Café Lapérouse pour une soirée après spectacle sous le signe de la victoire.

Qui aurait imaginé que Posh, la star de la pop des années 1990, deviendrait l’une des figures les plus respectées du monde de la mode ? La presse est unanime et les chiffres sont au rendez-vous. Selon la plupart de ses amis et collaborateurs, sa réussite tient à deux choses : sa force de travail et sa vision sans concession. « Je connais Victoria depuis des années. Elle est restée égale à elle-même, fidèle à son éthique de travail et son intelligence du business : c’est ce qui lui a permis de passer un nouveau cap. Son esprit entrepreneurial et son extraordinaire “œil” lui permettent d’imaginer des créations indémodables », décrypte Edward Enninful. Lancée il y a 15 ans, en 2008, la marque Victoria Beckham est un succès d’image immédiat. La mode, elle en a toujours rêvé.

Je me vois encore regarder ma mère se préparer quand elle sortait dîner. Même à l’école, je personnalisais mon uniforme en jouant avec les proportions et les formes pour me l’approprier. Victoria Beckham

C’est son ami et mentor, le grand couturier français Roland Mouret, qui l’a soutenue dans la création de sa maison. « Il m’a énormément aidée au début de ma carrière, d’une grande générosité, tant par son temps que par ses conseils. Il m’a présenté une équipe de personnes avec qui j’ai pu transformer mon rêve en réalité. » Les critiques les plus redoutées reconnaissent immédiatement son talent. Carine Roitfeld, alors rédactrice en chef de Vogue Paris, devient l’une de ses plus ferventes ambassadrices. Anna Wintour, un soutien de la première heure. Et Oprah Winfrey, qui porte ses robes, fait rayonner son nom. Mais dans les années 2010, dans un secteur en pleine mutation, la marque peine à trouver la stratégie gagnante.

En 2017, le fonds Neo Investment Partners (qui possède également une participation chez Ami Paris, Tom Dixon, Ladurée…) investit à hauteur de 28 % chez Victoria Beckham et l’aide à restructurer son entreprise en lançant, en 5 ans, une ligne de maroquinerie, de beauté et, désormais, de parfum, pour en faire une marque globale. Son dirigeant, le Français David Belhassen, demande à l’un de ses nouveaux partenaires, Ralph Toledano, de rencontrer la créatrice. Ex-PDG de Karl Lagerfeld, Toledano est un redoutable visionnaire qui a l’intuition de l'industrie de la mode dans la peau et qui se définit lui-même comme « un coach de créatifs ». Il a dirigé Stella McCartney puis Phoebe Philo chez Chloé, découvert Alber Elbaz et présidé la Fédération de la haute couture. Avec Victoria, le coup de foudre est immédiat. Ils se croisent une première fois en 2010 aux conférences de l’International Herald Tribune. C’est Suzy Menkes, alors rédactrice mode du journal, qui fait les présentations. « J’ai été scotché par sa simplicité, sa modestie et son intelligence, explique Toledano. J’avais par ailleurs de très bons retours des détaillants : les clientes aimaient ses vêtements à la fois élégants, féminins, sexy, faciles à porter. C’est très rare et c’est la clé, la désirabilité et la portabilité dans la mode. » Le premier véritable rendez-vous a lieu au Ritz. « Une conversation très stimulante, pendant trois heures, à la fin de laquelle elle m’a demandé si j’accepterais de devenir président de son entreprise… J’ai accepté ! » sourit l’homme d’affaires.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Kendall Jenner en arrière-scène avant de présenter la dernière silhouette du défilé.

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Imbattable pour appliquer le rouge à lèvres : elle en a fait un tutoriel sur le compte Instagram de sa marque Victoria Beckham Beauty. 1 /2



La célébrité de vedette pop de Victoria Beckham pouvait-elle représenter un handicap ? « Beaucoup n’imaginent pas qu’elle puisse être une designer affirmée et une spécialiste de la beauté. Mais c’est précisément sur sa personnalité que nous avons investi. Elle est ambitieuse, très perfectionniste et fan de technologies. Une vraie control freak, mais qui possède une incroyable capacité d’écoute, souligne-t-il. Je peux lui dire des choses très crues. Et la voir me rappeler quelques jours plus tard en me disant : « Écoute, c’était dur à encaisser, mais tu as raison. » C’est très rare chez les créatifs. On peut la croire hautaine, mais c’est tout le contraire. Elle a un sens de l’humour et de l’autodérision incroyable. Sa force, c’est d’avoir une vie professionnelle et familiale très équilibrée. Ce n’est pas quelqu’un qui sort tous les soirs. La priorité : c’est son mari, ses enfants. Et elle a raison. La mode, ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Il faut avoir des ressources. »

Même constat du côté d’Eva Longoria, pour qui ­Victoria Beckham et sa marque ne font qu’un.

PHOTO PARIS MATCH Eva Longoria, la meilleure amie et la plus grande admiratrice. En Victoria Beckham, comme Kim Kardashian.

Évidemment, elle est un peu différente dans l’intimité, mais sa vision de la mode et de la beauté représente ce qu’elle est : la féminité, la force, la protection… ­Victoria est à la fois une travailleuse acharnée, une mère à part entière et une amie extraordinaire. Eva Longoria

Fait notable, ­Victoria Beckham est la directrice de création de sa propre marque. Et elle propose un style à son image, « féminin, très réfléchi, mais qui ne demande aucun effort, portable et flatteur au prix d’entrée du luxe », souligne Marie Leblanc, la PDG de la marque. « Elle imagine les nouveaux essentiels de la garde-robe d’une femme contemporaine avec le souci du détail, une esthétique à part. Et les pièces que vous voyez aujourd’hui dans le défilé, vous les trouverez en magasin. »

PHOTO BAPTISTE GIROUDON, PARIS MATCH Après le final, la consécration pour sa troisième saison à Paris.

Pour Victoria Beckham, la création part donc d’un vécu. « Je m’inspire de ma vie, de mes expériences, souligne-t-elle. C’est même le point de départ de cette collection, ma vie passée de danseuse, qui a duré de l’école jusqu’aux Spice Girls. Et de mon amour pour la campagne anglaise, où nous possédons une maison avec mon mari et où nous allons nous ressourcer chaque week-end. »

À quelques heures de son défilé, en pleine séance photo, ­Victoria Beckham veille au grain, retouche avec douceur le maquillage de son mannequin, revenue pour une séance d’essayage. Quelques minutes plus tard, toujours entre deux prises, elle s’inquiète auprès d’une assistante du chandail oublié par son fils, Cruz, et du menu du dîner de son époux…

Quant à ses nouveaux parfums, eux, ils en disent long sur l’amoureuse Victoria Beckham. « Une autobiographie de ma vie de femme », qu’elle raconte ici à travers des odeurs et des souvenirs. D’abord Portofino’97 ou la romance naissante de David et Victoria. Puis vient Suite 302, avec l’esprit somptueux des week-ends éclair à Paris, mélange érotique de cerises noire et de poivre rouge. Et enfin San Ysidro Drive, qui évoque leur nouveau départ. Au total : le récit d’une histoire d'amour de 26 ans en trois fragrances entêtantes, qu’on rêve de sentir pour mieux comprendre cette narration amoureuse. Ou l’odeur de la vie de ­Victoria Beckham.