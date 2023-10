Du COVID-19 aux tensions géopolitiques, le tourisme a essuyé son lot de tempêtes ces dernières années. Mais l’horizon se dégage. Et, pour le capitaine du célèbre groupe français, les exploits sont déjà au rendez-vous avec plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre. De quoi mettre le cap sur l’avenir avec des ­projets haut de gamme. En tête de proue, une double implantation au bout du bout de l’Afrique : un hôtel au bord d’une plage de rêve et un pavillon destiné aux safaris. Sur cette côte encore vierge, un nouveau paradis pour les privilégiés.

Rémy Dessarts Paris Match

Seul sur la place Nelson-Mandela de Johannesburg, il fume une cigarette. La nuit est tombée, il fait un froid de canard, mais il semble aussi calme et imperturbable que l’imposante statue du leader emblématique sud-africain qui domine ce lieu moderne entouré de restaurants et de galeries marchandes. Henri ­Giscard d’Estaing, le président du Club Med, n’avait pas prévu cette soirée dans une ville peu réputée pour ses attraits touristiques. La faute à l’annulation de son vol pour l’île Maurice. Le voilà contraint de passer une nuit dans un hôtel pour hipsters, après avoir arpenté toute la journée les corridors de l’aéroport en espérant un départ sans cesse retardé. Vicissitudes de la vie d’un ­président voyageur. Les impondérables bousculent parfois les programmes trop serrés.

En ­réalité, Henri ­Giscard d’Estaing savoure. La première partie de son court périple en Afrique du Sud a été un grand ­succès. À Durban, capitale de la province du Kwazulu-Natal, à 570 kilomètres de Johannesburg, il vient de signer un accord historique avec le groupe familial ­sud-africain Collins Residential, spécialisé dans l’immobilier et l’écotourisme. Mettant un terme à de longues années de démarches sans lendemain, le Club va ouvrir, en 2026, son premier complexe hôtelier dans un pays qui manque à son catalogue de destinations. Il sera situé à ­Tinley Manor, à 60 kilomètres au nord de Durban, sur la longue Nord Coast, également appelée « Dolphin Coast » parce que les dauphins y ­prolifèrent, qui fait face à l’océan Indien.

Cette région multiplie les atouts : elle bénéficie d’un climat tropical et d’un ensoleillement moyen de 300 jours par an, sa faune et sa flore sont d’une grande richesse, mais le tourisme y est encore sous-­développé.

Pas étonnant que l’évènement fasse déjà du bruit. Le matin même, plusieurs quotidiens locaux ont placé cette information en première page.

Nous avons suivi Henri Giscard d’Estaing dans ce déplacement inédit pour lui. Quand il arrive, la veille, tôt le matin, en Afrique du Sud, un jet privé mis à sa disposition par les dirigeants du groupe Collins l’attend. Il s’envole immédiatement pour Durban, puis rejoint rapidement Tinley Manor par la route. Pas une minute à perdre pour respecter l’agenda d’une journée à fort enjeu. C’est la première fois qu’il rencontre son nouveau partenaire, ­Murray Collins, le patron de l’entreprise du même nom. Celui-ci l’accueille, accompagné de ses principaux collaborateurs, autour d’un café et de douceurs à picorer, sur la terrasse en bois d’un petit club de pêche, la seule construction du site. Elle offre un point de vue unique sur la mer et le paysage. Collins est chez lui. Il a acheté ce terrain de 32 hectares qui descend vers une longue plage de sable blanc légèrement incurvée, battue par les vagues et délimitée au sud par une ­barrière de rochers. Au large, les baleines et les dauphins font régulièrement des apparitions. Côté terre, des singes ont élu domicile dans une végétation luxuriante.

PHOTO PARIS MATCH Henri Giscard d’Estaing et Murray Collins, PDG de Collins Residential, partenaire du projet, examinent les plans de l’établissement.

Les plans détaillés du futur complexe, qui comptera 400 hébergements, dont 60 très haut de gamme, sont étalés sur une table. Mais « HGE » tient aussi à parcourir le domaine. Fidèle à ses habitudes, il a ­parcouru des dizaines de sites sur tous les continents depuis qu’il dirige l’entreprise, il regarde, écoute, interroge, fait des ­suggestions. Il se ­félicite, par exemple, de la possibilité d’organiser des excursions pour les vacanciers dans des villages traditionnels de l’arrière-pays.

L’officialisation de l’accord se déroule en début d’après-midi, à Durban, à l’hôtel ­Oyster Box, en présence de Nomusa Dube-Ncube, la ­gouverneure de la province du Kwazulu-Natal, et de David ­Martinon, le nouvel ambassadeur de France. Plusieurs personnalités et de nombreux médias sud-africains sont présents. Jo-Ann Strauss, Miss Afrique du Sud de l’année 2000, anime avec fougue la présentation. « Depuis Sun City, en 1979, aucun projet de cette taille n’a été lancé en Afrique du Sud, regrette Murray Collins lorsqu’il prend la parole. Le Club Med a été la première marque à investir à Cancun, au Mexique, en 1976. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé ensuite. Si nous atteignons 20 % de ce qui s’est passé là-bas, ce sera formidable ! »

PHOTO VIRGINIE CLAVIÈRES, PARIS MATCH Zèbres de la réserve privée Manyoni, dans le Kwazulu-Natal. Le Club Med va créer sa propre réserve, baptisée « Big 5 Game ».

Le PDG sud-africain met en avant le ­deuxième atout du Club Med Tinley. Une grande réserve animalière de 9000 hectares, baptisée « Big 5 Game », va être créée. Zèbres, girafes, ­rhinocéros ou lions y vivront en liberté. Elle permettra aux familles d’aller ­prolonger leur séjour balnéaire, à trois heures et demie de route ou 40 minutes d’avion de Tinley Manor, par une expérience de safari dans un pavillon de 80 logements. Henri Giscard d’Estaing renchérit dans un anglais qu’il maîtrise parfaitement :

Les familles auront l’occasion unique de découvrir à la fois les superbes plages de la côte nord et la merveilleuse nature de la brousse. Henri Giscard d’Estaing

Après ces interventions, une forêt de caméras filme la signature du contrat. Les deux dirigeants sont assis devant une table. Debout derrière eux, la gouverneure de la province et l’ambassadeur de France seront aussi sur les photos. Il est 17 heures. Henri Giscard d’Estaing accorde des entrevues à quelques journalistes. Vers 19 h 30, un dîner arrosé de bons crus sud-africains rassemble autour d’une grande table dressée dans un salon les équipes des deux entreprises. Au moment du dessert, le dirigeant français se lève pour porter un toast : « Chers amis, je suggère que nous nous engagions à inaugurer le Club Med Tinley en juin 2026. » Enthousiaste, l’assistance applaudit. Mais chacun sait que le temps est déjà compté tant le chantier s’annonce gigantesque.

Ce projet illustre la belle santé économique du Club Med. La ­stratégie de montée en gamme, amorcée par Henri Giscard d’Estaing dès 2004 à Marrakech, a réussi. Il a complètement transformé l’entreprise en fermant ou en rénovant les villages les moins confortables et en ouvrant de nouveaux complexes comparables à des hôtels de luxe. ­Terminé les trois tridents, place aux quatre ou cinq tridents et aux Club Med Exclusive Collection. Les prix moyens sont certes plus ­élevés, mais la clientèle aisée est séduite au Brésil, en Chine, en Inde et en Europe. Pour la première fois, le chiffre d’affaires a franchi la barre du milliard d’euros au premier semestre 2023. Il a même été supérieur de 20 % à celui mesuré au premier semestre 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Et cette croissance va s’amplifier. À la montagne comme au soleil. D’ici à 2026, une quinzaine de ­nouveaux Club Med ouvriront, pendant que 10, dont les célèbres Cap Skirring au Sénégal, Gregolimano en Grèce et Serre-­Chevalier en France, bénéficieront d’un ­lifting ­substantiel. Parmi les dossiers les plus avancés, la destination ­Indonésie. Deux semaines avant son voyage en Afrique du Sud, Henri Giscard d’Estaing a signé un accord pour lancer trois ­projets dans les îles Célèbes et Bornéo. De même au Brésil où une quatrième implantation sera inaugurée en 2025, à Gramado, aux confins de l’Argentine et de l’Uruguay. Enfin, l’entreprise française devrait s’associer au fonds souverain d’Oman pour créer un ­complexe hôtelier haut de gamme dans le décor exceptionnel de la péninsule de Musandam, près de Khasab, face au détroit d’Ormuz.

Installé devant un verre de vin rouge dans un salon de l’hôtel Sky de Johannesburg, « HGE » justifie cette offensive. « Il ne s’agit pas de cocher des cases, c’est ­l’esprit pionnier du Club et sa volonté de constamment inventer qui sont à l’œuvre, analyse-t-il. Nous sommes et ­resterons extrêmement exigeants. Depuis 73 ans, le Club Med est dans les plus beaux sites du monde et en trouve de nouveaux. » Ce qu’il valide lui-même sur le terrain. Il est incollable sur l’évolution de chacune des 66 implantations actuelles. Serait-ce la clé de sa longévité ?

Il pilote l’entreprise depuis plus de 20 ans, très peu de patrons français ont fait mieux.

Il a survécu à un changement d’actionnaire, gagnant la confiance du chinois Fosun qui a pris le contrôle du Club Med en 2015. Insubmersible, le fils de Valéry ­Giscard d’Estaing s’est donc fait un prénom. Il a surmonté le handicap d’un patronyme pas si simple à porter. « Ce n’était pas un nom qui allait naturellement avec la culture du Club Med de l’époque, reconnaît-il ; mais je suis devenu très rapidement Henri. Et à l’international cela a été un atout. C’est un nom respecté par les dirigeants du monde entier. » Clin d’œil : en mai 2024, il aura commencé son quatrième septennat lorsque l’on fêtera les 50 ans de l’entrée de VGE à l’Élysée. « J’ai appris de mon père comme chacun, confie-t-il dans une rare confidence sur ce sujet, et notamment cette obsession de regarder loin et large. C’est la responsabilité d’un chef d’État, c’est également, à une plus petite échelle, celle d’un chef d’entreprise. Il faut être toujours sur le coup d’après et se concentrer sur les gros enjeux. J’ai aussi connu, très jeune, les mécanismes du pouvoir politique. J’ai la chance de me sentir à l’aise dans ce monde. Échanger avec des ministres à Maurice ou en République dominicaine, c’est une chose à laquelle j’ai été habitué depuis longtemps. »

Ira-t-il au bout de ce quatrième septennat ? « J’ai la responsabilité d’assurer la continuité de l’entreprise et son avenir, explique-t-il en pesant chaque mot. Est-ce que j’ai encore un rôle à jouer et est-ce que j’ai envie de le faire, il n’y a aucun doute. Mais, par définition, je ne suis pas éternel. »