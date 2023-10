Embouteillages massifs sur une route sans retour. Alors que moins de 20 000 habitants restent sur place, en quelques jours, 100 000 vont prendre le chemin de l’exode.

Maxence Bussière Paris Match

Après les bombardements et les tirs d’artillerie de l’offensive présentée comme une opération antiterroriste, ils n’ont pas cru aux promesses de « réintégration pacifique » formulées par les autorités azéries. Des témoignages rapportent des humiliations, des décapitations et des exactions qui rappellent la seconde guerre du Haut-Karabakh, en 2020. Quand le dictateur Ilham Aliyev, à l’issue de la victoire remportée par Bakou, s’était vanté d’avoir « chassé les Arméniens comme des chiens ».

Sur la route fantôme qui relie le Haut-Karabakh au reste de ­l’Arménie, la vieille Lada blanche n’en finit plus de se rapprocher. À son bord, un couple de septuagénaires au regard vide. L’homme au volant s’arrête, ouvre la fenêtre grinçante de sa voiture. Il s’appelle Jora Vanyan. À côté de lui, sa femme, Anahid, reste immobile sur son siège. Ses côtes sont brisées. Jora sort pour prendre l’air, la main sur son dos douloureux. « On n’a dépassé personne sur la route depuis Stepanakert. Personne ne nous a dépassés non plus, explique-t-il. On n’est pas sûrs d’avoir assez d’essence pour aller jusqu’à Erevan. On ne sait pas où on va dormir. »

PHOTO DAVID GHAHRAMANYAN, PARIS MATCH Une file ininterrompue de voitures dans le corridor de Latchine, le 25 septembre. La route de 65 kilomètres qui relie le Haut-Karabakh à l’Arménie a été rouverte la veille.

À l’intérieur du véhicule, une vie compactée. Ou plutôt ce qu’il en reste. Ce qui a pu être sauvé. Des gros sacs bleus remplis d’autres sacs, plus petits. Des cartons empilés façon Tetris. Pragmatisme tragique. Sur le toit de la voiture, le couple a attaché tout ce qu’il pouvait, comme il le pouvait. ­ « Excusez-moi de partager ma souffrance avec vous, je ne veux pas vous déranger, reprend Jora la voix nouée, le corps décharné, une quarantaine de kilos tout au plus dans ce pantalon qui fut un jour à sa taille et qu’il ne cesse de remonter. Quand ils ont attaqué, c’était déjà la famine à ­Stepanakert. Pas de farine, pas de pain. On a vécu comme ça pendant neuf mois. Ils nous ont affamés, et puis ils nous ont attaqués. »

PHOTO PARIS MATCH Corridor de Latchine, le 1 er octobre. Dans la Lada, un couple de septuagénaires, Jora Vanyan et sa femme, Anahid, qui ont fui Stepanakert. Elle a des côtes cassées.

PHOTO PARIS MATCH Dans la main de Jora Vanyan, le portrait de sa fille Susanna, morte de maladie et enterrée à Stepanakert. 1 /2



« Ils », ce sont les militaires azéris, l’ethnie majoritaire en Azerbaïdjan. Les voisins, l’ennemi héréditaire. Pendant neuf mois, le régime de Bakou a organisé un ­blocus implacable au Haut-­Karabakh, empêchant la libre circulation des personnes et des marchandises. Un rationnement strict a été mis en place, des coupons alimentaires distribués à la population. « Ça a été le point d’orgue de la guerre hybride menée par les ­Azéris depuis leur victoire en novembre 2020, explique Tigrane Yégavian, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, auteur de nombreux ouvrages ­géopolitiques sur ­l’Arménie. Le Haut-Karabakh a alors perdu à peu près les trois quarts de son ­territoire et ­l’Azerbaïdjan n’a eu de cesse d’affaiblir ses habitants. ­Coupures de gaz, d’électricité, harcèlements, enlèvements, grignotage de frontière, incursions récurrentes, assassinats… Tout un panel d’opérations belliqueuses. »

Le ­Jardin noir, la traduction de Haut-Karabakh ou ­Artsakh en arménien, n’aura jamais aussi tragiquement porté son nom. Un paradis contraint au deuil, un éden transformé en prison.

« Le gouvernement azéri a levé le blocus le 18 septembre. Le ­lendemain, il ordonnait à son armée d’attaquer, constate Tigrane Yégavian. Ce cynisme pur donne une idée de la haine anti-arménienne qui anime les Azéris depuis plus d’un siècle et qui a été ravivée par leur défaite en 1994. »

PHOTO PARIS MATCH Des habitantes de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, réfugiées à Salli, dans la région de Vayots Dzor en Arménie, le 30 septembre. De gauche à droite : Aïda, Sveta, Nanar et Karina.

Cette année-là, après plusieurs mois de guerre, les ­Arméniens du Haut-­Karabakh récupèrent les quelques centaines de ­kilomètres carrés habités par leur peuple depuis plus de 2000 ans, mais cédés, un matin d’été 1921, à la République soviétique ­d’Azerbaïdjan par Staline. La veille, le Kavburo, le bureau ­caucasien du Parti ­communiste, avait pourtant voté à 4 voix contre 3 son rattachement à l’Arménie soviétique. Une nuit et les pressions du dirigeant azéri de l’époque auront suffi à changer le ­destin de cette région ­montagneuse, cœur battant de la ­Transcaucasie. L’attaque éclair des 19 et 20 septembre, qui a causé la mort de 600 personnes, est l’une des nombreuses répliques de cette décision prise sur un coin de table, mais qui a eu l’effet d’un séisme.

Éreinté, Jora se rassoit péniblement sur le siège de la Lada et fond en larmes lorsque sa femme lui tend la photo de leur enfant. « J’ai laissé la sépulture de ma fille là-bas. Je ne pourrai plus jamais fleurir sa tombe. Nous, bientôt, nous ne serons plus vivants. Alors j’espère que vous, les jeunes, vous irez pour nous. Ma Susanna repose au centre du cimetière. Un jour, allez y mettre des fleurs. » Ses lunettes ovales embuées par les pleurs, Jora reprend la route. Papik et Dadik (« grand-père » et « grand-mère » en arménien) quittent l’Artsakh pour de bon. Dans le ciel couleur cendre se découpent les silhouettes impassibles des sommets perdus.

Il n’aura fallu qu’une semaine pour que le Haut-Karabakh se vide de la totalité de sa population autochtone. Un silence de mort règne sur les hauteurs dépeuplées, parfois interrompu par les sirènes des ambulances.

Elles ramènent les retardataires à la mère patrie. Handicapés, cadavres ou forcenés qui refusent de quitter l’Artsakh. Les embouteillages monstres qui ont soudain encombré le corridor de Latchine, unique route reliant la république autoproclamée du Haut-­Karabakh à l’Arménie, se sont évanouis. Témoignages de l’exode de masse, des détritus en tout genre jonchent le sol. Des milliers de mégots de cigarettes fumées nerveusement, les bâtons des sucettes ­distribuées à des enfants qui, depuis neuf mois, avaient oublié le goût des sucreries. La guerre de l’essence aux stations-service, elle aussi, est finie. Tout le monde est parti. À l’entrée de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, un ­drapeau azéri recouvre désormais l’immense sculpture emblématique de la région, intitulée « Dadik et Papik, Nous sommes nos montagnes » : deux effigies monumentales et stylisées, aux jambes invisibles, car profondément enracinées dans la terre. En même temps, sur les réseaux sociaux ­azéris, l’image d’un soldat se cirant les chaussures puis essuyant le sol avec le drapeau du Haut-­Karabakh fait fureur.

PHOTO ROMAN ISMAYILOV, PARIS MATCH À 18 kilomètres de la frontière. Des réfugiés arméniens dans un camion, au poste de contrôle de Latchine, supervisé conjointement par les Azerbaïdjanais et les forces de maintien de la paix russes. Le 26 septembre.

Après avoir passé la frontière entre le Haut-Karabakh et l’Arménie, les déplacés poursuivent leur exode forcé. Beaucoup ne savent pas où aller, où dormir. Où refaire leur vie. Il faut trouver un proche chez qui résider un temps, une chambre dans un hôtel. Les moins chanceux dorment dehors ou dans leur voiture.

Dans les environs d’Eghegnazor, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goris, la ville où s’est concentrée l’arrivée des réfugiés, trois familles sont hébergées pour un temps chez des amis. Nichée entre des montagnes arides, une maison au jardin verdoyant, des poules, un verger, une terrasse qui accueille une grande tablée. Mais dans les yeux des convives, l’éclat morne du chagrin et le feu de la colère tranchent sur la félicité du décor. « J’ai tout perdu, j’ai tout laissé là-bas », répète Lira. Là-bas, c’est le village de Gishlag, où cette mère de cinq enfants cultivait le miel, son potager et élevait ses bêtes. « Le 19 septembre, nous avons entendu des tirs à 500 mètres de la maison. Il y avait des bombardements intensifs d’artillerie et des drones qui volaient dans le ciel », explique Lira.

J’ai tout de suite eu peur pour les enfants qui étaient à l’école. J’ai essayé d’appeler, mais personne ne répondait. Mon mari est parti les chercher en voiture sous les bombes. Et puis nous nous sommes abrités dans la cave avant de partir, le lendemain, pour ­Stepanakert. Lira, réfugiée

Elle raconte que l’oncle de son mari a refusé de quitter le village. « Il a dit qu’il n’irait nulle part. Qu’il préférait que les Azéris viennent le tuer dans sa maison. » Le mari de Lira a pourtant fait deux allers-retours jusqu’à leur ancienne maison pour essayer de le ramener. En vain. Tête baissée, elle s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles du vieil homme de 83 ans.

PHOTO NAREK ALEKSANYAN, PARIS MATCH L’arrivée en Arménie des familles du Haut-Karabakh au centre d’enregistrement du ministère des Affaires étrangères, près de Kornidzor, le 25 septembre.

Tous ici, adultes comme enfants, ont vécu la « guerre des 44 jours » en 2020. À l’époque, plusieurs vidéos attestent de crimes de guerre ­commis par les soldats azéris, notamment des démembrements et des décapitations de civils. Des images qui hantent le regard et le cœur inquiets de Lira aujourd’hui.

Signé par le président de l’enclave, Samvel ­Chakhramanian, un décret a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la république autoproclamée ­d’Artsakh, qu’aucun état de la communauté internationale, pas même ­l’Arménie, n’avait reconnu. Ruben Vardanian, ministre d’État, a été arrêté par les Azéris au motif qu’il ­faisait partie de « la junte criminelle » ainsi que le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, dénommait l’élite du Haut-­Karabakh le jour de l’offensive éclair. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a dénoncé « l’arrestation illégale par l’Azerbaïdjan de personnes au poste de contrôle ».

Lira témoigne : « quand nous avons atteint le point de contrôle azerbaïdjanais, à la frontière arménienne, on a eu très peur. Les soldats se moquaient de nous. Ils ont arrêté un homme dans la voiture derrière nous. On ne sait pas ce qu’il est devenu. » Autour, les cris insouciants des enfants résonnent. « Ils pensent qu’on va retourner à la maison, ils ne comprennent pas vraiment ce qu’il se passe, confie Lira. Mais les bombardements, ça, ils ont compris. Je ne sais pas quelles cicatrices cela laissera. » Leur père est en ce moment à Erevan à la recherche d’un logement. Lira espère que ses enfants pourront reprendre leur scolarité au plus vite. Il faut tout recommencer à zéro. Lorsqu’elle repense à ses montagnes, elle esquisse un sourire où l’amour de son pays l’emporte sur la nostalgie. Elle termine : « L’Artsakh, c’est tout pour moi. Mon enfance. Ma terre. Ma vie. On se sent bien partout là-bas. Je souhaite la paix pour tout le monde et que nous retrouvions notre patrie. » Un toast est porté. Les verres de vodka pointent vers le ciel. Et le silence se fait.