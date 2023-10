Ils sont le frémissement d’une vague… qui pourrait aussi déferler dans les urnes. En première ligne face à des flux qui s’accroissent, ­l’Italie enregistrait à la fin de septembre 130 000 arrivées depuis le début de l’année : le double par rapport à 2022. À l’approche des élections européennes, les gouvernements de ­l’espace ­Schengen, redoutant des poussées de l’extrême droite, ­verrouillent leurs ­frontières. Alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a renforcé les moyens d’interception des forces de l’ordre, ­Emmanuel Macron plaide aux côtés de la dirigeante italienne, Giorgia Meloni, pourtant son opposante politique, pour une solution européenne à la crise migratoire.

François de Labarre

Quand la Lune est à la fois pleine et au plus proche de la Terre, elle apparaît alors comme une immense sphère lumineuse. Un phénomène qu’on appelle « super lune », si rare qu’il ne peut que ­frapper le regard. Ce 29 septembre au cœur de la nuit, il a éclairé les pas d’Abdallah, même si celui-ci ne s’en est pas vraiment rendu compte. Plus tôt dans la journée, la police française l’avait intercepté à Menton, ville frontière. Après une heure d’attente dans la salle de « mise à l’abri », il était transféré 100 mètres plus loin, chez les Italiens. Là, ses empreintes digitales ont parlé pour lui : « ­Abdallah Haroun, né en 2014 à Al Halak, Tchad. Date d’arrivée à Lampedusa : 12 septembre 2023. » Ses trois compagnons soudanais sont également interrogés. « Vous aussi vous êtes arrivés avec la vague à Lampedusa ? » Réponse positive. Cinq minutes plus tard, les quatre garçons de 20 ans repartaient à pied… dans la mauvaise direction. Pourquoi retourner en Italie ?

Le groupe s’arrête au milieu de la route qui serpente au pied de la montagne et domine la côte. Les heures défilent. Un vieux, crâne chauve, nez épaté, vient ­s’accouder à la balustrade. « Pour passer, vous n’avez qu’à monter la pente », dit-il en français. Les cheveux en pétard, Abdallah Haroun acquiesce. Il n’a plus les moyens de s’offrir les services d’un passeur, alors autant prendre pour boussole les conseils qu’on lui donne. « Vous suivez le sentier, poursuit le vieux, et quand il n’y en a plus, vous trouverez des indices. » Abdallah n’a pas d’itinéraire, pas de crédit sur son téléphone, pas même un euro en poche, mais assez de caoutchouc sous les semelles pour reprendre la route.

L’entrée du sentier est facile à trouver : des vêtements en décomposition, baskets éventrées et brosses à dents jonchent le sol. Des traces de peinture blanche luisent sur des pierres le long de la pente. En contrebas se dressent les piliers, immenses, du pont de l’autoroute.

C’est l’entrée du « Pas de la mort » où plusieurs migrants ont déjà perdu la vie.

Certains ont escaladé les piliers pour ensuite traverser le tunnel à pied en longeant la voie rapide. Vue d’en bas, l’épreuve paraît insurmontable. Ces jours-ci, ils étaient peu nombreux à tenter le coup. « On a vu plus de monde passer dans des camions », nous apprend Vincent Kasprzyk, le commandant de la police aux frontières de Menton. Le billet coûte 50 euros, quatre fois moins cher que la voiture pour un risque similaire. Ne pouvant inspecter tous les véhicules en sortie d’autoroute, les policiers effectuent des contrôles aléatoires sur les « points de passage frontaliers », les PPF en langage flic. Avant 2015, ces PPF s’appelaient PPA pour « points de passage autorisés ». La nuance est subtile, mais elle en dit long. Après les attentats terroristes, la France a déclenché les articles 23 et 24 du règlement européen. Le Code frontières Schengen autorise ainsi à rétablir les frontières « en cas de graves menaces pour l’ordre public ou la sécurité intérieure […] pour une période de 30 jours dans la limite maximale de 6 mois ». Ce qui devait être provisoire est devenu permanent et cette frontière est restée fermée. Comme l’a répété le président Macron dans son entrevue du 24 septembre, « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Mais l’Italie non plus. Alors, depuis 7 ans, à chaque crise migratoire, les tensions entre les deux pays se cristallisent. Et chaque PPF devient un point de crispation.

PHOTO PARIS MATCH Franchissement de la frontière à travers la grille barbelée où une large ouverture a été pratiquée.

PHOTO PHOTO PARIS MATCH Sans réseau ni abonnement, Abdallah cherche à faire fonctionner des applis de guidage pour trouver son itinéraire. 1 /2



Tandis qu’Abdallah se débat dans les branchages et les ronces sous l’armature métallique qui résonne du grondement des moteurs de camions, un jeune Éthiopien s’active aux fourneaux d’une des ­villas dominant la vallée. La Ligurie est connue pour sa sauce ­pistou, la meilleure du monde. Chaque coin a sa recette, mais celle de La Riserva di Castel d’Appio, un hôtel-restaurant sur les hauteurs de Vintimille, jadis prisé par Salvador Dali, a donné lieu à un transfert de ­compétences. Mohammed Saliya est parti de chez lui à 14 ans, il a été recueilli chez des frères maristes, puis repéré par Antonello Rotondaro, le patron de La Riserva. Son chef cuistot, à l’aube de la retraite, a pris sous son aile ce gamin « qui retient tout et n’oublie rien ». « Il était fait pour les études », souffle ­Antonello. ­Mohammed confirme. Lui aussi a débarqué en Europe au milieu d’une grosse vague. Fin août 2016, la petite île de ­Lampedusa accueille 13 000 migrants en quatre jours, soit près du double de sa population. L’afflux provoque une crise européenne qui, comme d’habitude, n’accouche pas de grand-chose. Mais depuis, La Riserva s’est dotée d’un nouveau chef cuistot, c’est déjà ça de gagné.

Une belle histoire ? Mohammed répond modestement qu’il n’a « rien fait d’exceptionnel ». « Je reçois des appels tous les jours et je déconseille à tout le monde de venir. » Il a financé son frère pour le faire rester au pays. Selon lui, il y aurait un « malentendu ». « Beaucoup racontent des histoires, car ils n’osent pas décrire ce qu’ils vivent ici, en Europe. Moi, je dis qu’il ne faut pas croire les photos publiées sur les réseaux sociaux. » L’interview tourne court : La Riserva se prépare à accueillir un mariage. « Ce sont des Français et, avec eux, ça danse toute la nuit ! » prévient ­Antonello.

L’intense flux migratoire de septembre, qui a vu déferler 10 000 personnes en trois jours à Lampedusa, se répercute maintenant sur la frontière française et bute sur les Alpes-­Maritimes. ­

Vintimille s’est transformé en goulet d’étranglement et ça ne plaît pas aux habitants. Une commerçante se plaint d’avoir reçu un coup pendant une dispute. « Ici, plus personne n’ose sortir le soir ! » D’autres, plus compatissants, regrettent que ces « pauvres gens » ne puissent poursuivre leur route. « S’ils parlent français, ils auront plus de facilité à s’adapter en France », lâche sournoisement Flavio Di Muro, le jeune et ambitieux maire de Vintimille.

PHOTO PARIS MATCH La police aux frontières de Menton interpelle deux sans-papiers kurdes. Dans le premier train en provenance de Vintimille, à 5 h 30, le 3 octobre.

PHOTO PARIS MATCH Environ 25 migrants ont été interceptés dans le train. Cette famille kurde pourra prétendre à l’asile politique en France. 1 /2



Conséquence de l’afflux de migrants : la Ligue de Matteo Salvini a gagné cette ville de 30 000 habitants en mai. Ancien député, ­Flavio Di Muro, 36 ans, était membre de la commission sur « l’exécution de la convention des accords de ­Schengen ». Il estime aujourd’hui que l’« Europe est morte à Vintimille ! ». Et considère que la France se met en faute en prorogeant la fermeture des frontières et « sape le principe fondateur de l’Union européenne : la libre circulation des personnes ». Venant d’un membre du parti le plus antieuropéen d’Italie, l’argument fait sourire. « Je ne critique pas la France, ni l’Allemagne, ni l’Autriche qui ferment leurs frontières pour gérer les flux de l’immigration irrégulière, tempère Di Muro. Je dis juste qu’ils n’ont pas les mêmes problèmes que nous qui sommes aux portes de l’Europe. »

Finalement la gauche et la droite se confondent. Macron est plus souverainiste que Giorgia Meloni et il fait plus de reconduites à la frontière que Viktor Orban ! Flavio Di Muro, maire de Vintimille

Côté français, les derniers chiffres sont éloquents. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, le nombre de non-admissions a augmenté de 19 % par rapport à 2022. En septembre, plus de 1400 personnes par semaine ont été reconduites. Les raisons sont multiples : l’été qui s’éternise facilite les conditions de ­traversée. À cela s’ajoute le contexte géopolitique. En 2015, les migrants venaient du Levant et transitaient par la Turquie et la Libye. Cette année, qui promet de nouveaux records avec déjà 133 000 arrivées sur les côtes italiennes, a vu débarquer en majorité des Guinéens, des Ivoiriens et des Tunisiens. Et la quasi-totalité des bateaux qui ont échoué à Lampedusa en septembre provenaient du port de Sfax. En à peine plus d’un an, la Tunisie est devenue la première zone d’embarquement. La donne a changé.

Anticipant la crise, en juin, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et Emmanuel Macron avaient rendu visite au chef d’État tunisien, Kaïs Saïed. Leur promesse d’aide financière progressive de 1 milliard d’euros s’était concrétisée un mois plus tard avec la signature d’un protocole d’accord avec l’Union européenne (UE), à Tunis, en présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Layen. Malgré ces efforts, Kaïs Saïed s’est dit hostile à endosser le rôle de « gardien des frontières de l’Europe ». Au cœur du débat, les négociations avec le Fonds monétaire international demeurent au point mort. Alors que l’UE se démène pour aider Tunis à surmonter la pression migratoire, l’institution dirigée par la Bulgare Kristalina Georgieva n’est pas sur la même longueur d’onde. Aux Européens, donc, de trouver la solution.

La réunion de Malte, qui a rassemblé les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l’UE le 29 septembre, n’a rien donné. Le sujet devait être remis sur la table le vendredi 6 octobre, lors du sommet informel de Grenade avec tous les chefs d’État de l’UE. Entre-temps, Abdallah Haroun aura peut-être réussi à franchir la frontière. Le 30 septembre, les policiers l’ont intercepté sur la route de Castellar, dans les montagnes provençales, et renvoyé en Italie. Moins d’une semaine après la crise migratoire de Lampedusa, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait des renforts pour le ­dispositif « force frontière » dans les Alpes-Maritimes, mais aussi une « capacité renforcée de renseignement et de ­surveillance des itinéraires pédestres ».

Tant pis, Abdallah tentera sa chance plus au nord. Il a encore ­suffisamment de caoutchouc sous les semelles.