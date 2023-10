Rihanna, 35 ans, et Rakim, alias A$AP Rocky, 34 ans, avec RZA, 16 mois, et Riot, 1 mois. Une photo qu’ils ont diffusée le 20 septembre.

Du rose ! Une fille ! Pas si simple… Pour le couple de mégavedettes, la couleur de la layette ne fait pas le genre.

Léa Bitton Paris Match

Rihanna et Rakim, de son vrai prénom, comptaient déjà des centaines de millions de vues pour leurs clips respectifs sur YouTube. Leurs confidences au compte-gouttes ont le même succès, d’autant qu’elles ont le mérite de la rareté. À en croire l’interprète de Lift me up, rien n’égale le bonheur d’être parents. Il y a deux ans, elle devenait milliardaire grâce à ses entreprises de cosmétiques et de lingerie. Aujourd’hui, ses enfants sont au cœur de sa vie. Pour marquer l’appartenance au clan, ils portent des prénoms en « R », comme papa et maman.

En quelques secondes à peine, les clichés ont été aimés par plusieurs dizaines de ­milliers d’internautes. Ce mercredi 20 septembre, Rihanna et A$AP Rocky ont dévoilé sur Instagram le visage de leur deuxième bébé, Riot Rose, né le 1er août à l’hôpital Cedars-­Sinai de Los Angeles.

Lors d’une séance photo réalisée en pleine nuit par Miles Diggs, plus connu sous son nom d’artiste Diggzy, les vedettes ont pris la pose pour la première fois avec leurs deux enfants, à leur domicile, dans un style vestimentaire très street, loin, très loin, des traditionnels portraits de famille de Sa Majesté la reine (et de ses descendants).

PHOTO DIGGZY, PARIS MATCH Une galopade sans chichis, mais elle aime habiller ses enfants sur mesure.

PHOTO DIGGZY, PARIS MATCH Cette passionnée de mode livre son secret pour les lendemains de grossesse : le sportswear rayon homme. 1 /2



Appuyés sur le capot de leur Range Rover, éclairés uniquement par le flash du photographe, Rihanna et A$AP Rocky enchaînent les poses naturelles, donnant presque ­l’impression d’une paparazzade.

La déesse du R’n’B et son rappeur de compagnon se la jouent modernes, façon « air du temps », histoire de ressembler aux parents que l’on croise un peu partout dans les ­jardins publics. Une différence toutefois, ils portent du Bottega Veneta et des diamants de plusieurs carats. M. et Mme Tout-le-Monde… ou presque.

Le ­nouveau-né, à peine 8 semaines, est vêtu d’un ensemble rose poudré du plus bel effet, laissant ­perplexes quelques ­internautes légèrement dépassés… Le duo avait gardé secrets le prénom et le visage de leur premier enfant durant sept mois. L’interprète de Diamonds avait simplement publié une vidéo de RZA (lire « Rizza ») ­Athelston Mayers en train de rire aux éclats sur TikTok… avant d’apparaître en couverture de l’édition britannique de Vogue. Un prénom inspiré du fondateur du Wu-Tang Clan, considéré comme le meilleur groupe de rap qui ait jamais existé. À chaque enfant sa stratégie de communication.

« RZA adore être un grand frère », rassurait un indiscret dans les tabloïds américains. « Ri et A$AP continuent de passer des moments privilégiés en tête à tête avec lui. Ils ont les mains pleines ! » Diggzy était déjà aux ­commandes de la première annonce de grossesse de Rihanna en 2022. La superstar se baladait dans les rues de Harlem dans une doudoune rose, laissant apparaître son ventre arrondi. A$AP Rocky, tout ­sourire, se tenait à ses côtés. Pour son deuxième enfant, la plus célèbre ­Barbadienne avait choisi la scène du Super Bowl pour annoncer la nouvelle à ses admirateurs. Le spectacle de 13 minutes, tout ventre dehors, suivi par 118 millions de téléspectateurs, avait déclenché un engouement extraordinaire sur Twitter et dans le stade.

PHOTO DIGGZY, PARIS MATCH Riot Rose, deuxième enfant du couple Rihanna-A$AP Rocky, est né le 1er août à l’hôpital Cedars-­Sinai de Los Angeles.

« Lorsque vous devenez maman, il se passe quelque chose qui vous donne ­l’impression de pouvoir tout faire », confiait-elle en ­interview avant son concert. « Le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes au monde. Aussi effrayant que cela puisse paraître, et parce que je ne suis pas montée sur scène depuis sept ans, il y a quelque chose ­d’exaltant dans ce défi. C’est important que mon fils voie ça. » ­Parlait-elle, déjà à l’époque, de son petit Riot ?

À ­l’occasion d’un entretien donné au magazine américain GQ, en juin 2021, A$AP Rocky avait déclaré sa flamme ­éternelle à Rihanna. « L’amour de ma vie. Ma dame », avait-il dit. La naissance de leur premier enfant ne semble pas avoir ­perturbé l’équilibre du couple. « Nous sommes de meilleurs amis avec un bébé », avait confié la diva après la naissance de son aîné. « Nous devons être sur la même longueur d’onde, mais ça a toujours été le cas entre nous. Tout change quand vous avez un bébé mais, pour nous, rien n’a changé. Devenir parents nous a juste ­rapprochés. »

Il y a quelques années, l’ex-compagne de Chris Brown avait admis dans les colonnes de Vogue vouloir « trois ou quatre enfants ». Rihanna et A$AP ont donc encore de quoi nous surprendre. Il se murmure que le couple se serait offert un immense pied-à-terre à Montmartre, les ­travaux auraient déjà commencé. Lors de leur passage à Paris, au printemps dernier, les deux vedettes avaient visité des demeures non loin de l’Arc de Triomphe, entre 3 et 5 heures du matin. « Elle veut que ses enfants puissent voir le monde et quoi de mieux que d’avoir des maisons un peu partout ? Leur principale préoccupation consiste à bénéficier d’une sécurité maximale et d’un emplacement exceptionnel », lisait-on dans The Sun il y a quelques mois. Cela coïnciderait avec le projet d’une tournée européenne (très attendue) pour Rihanna. Après chaque concert, la maman de 35 ans pourrait ainsi retrouver son ­compagnon et ses enfants à la maison. Bref, une famille presque comme les autres.