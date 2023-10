Après la mort d’un bébé par intoxication, l’Amérique, sous le choc, découvre que le fléau du Fentanyl peut frapper partout.

Longtemps, Grei Mendez De Ventura, 36 ans, a été regardée comme une mère de famille au-dessus de tout soupçon. Elle vivait avec son mari, leurs deux fils, âgés de 2 et 19 ans, et leurs deux filles, de 15 et 17 ans, dans un trois-pièces au second étage d’un immeuble sans ascenseur des années 1920.

Le quartier, Morris Avenue, dans le Bronx, essentiellement peuplé de latinos, est l’un les plus dangereux de New York. Mais il est bien desservi, grâce à la ligne 4, qui permet de rejoindre rapidement ­Manhattan. Il y a six mois, Grei a ouvert, au rez-de-chaussée d’un immeuble voisin, dans un grand appartement loué plus de 3000 dollars par mois, une crèche qu’elle a baptisée du nom de « Divino Niño » : le divin enfant. « Adorable », s’est alors dit Maria, qui habite tout près et qui se souvient encore de l’époque où les gamins de la crèche jouaient à la balle sur le trottoir, sous l’œil attendri de la directrice, qui « les aimait tellement ».

Le vendredi 15 septembre, vers 14 h 30, Maria a entendu Grei hurler dans la cage d’escalier. « Je suis descendue voir, l’ambulance était déjà là. » Grei venait en effet d’appeler le 911, le numéro d’urgence. Trois enfants, âgés de 18 mois à 2 ans, gisaient inanimés sur des brancards, prêts à être transportés à l’hôpital. Au même moment, victime d’un malaise chez lui, un quatrième gamin, âgé de 1 an était conduit à l’hôpital par ses parents.

PHOTO PARIS MATCH Nicholas Feliz-Dominici aurait eu 2 ans en novembre. Le 15 septembre, personne ne réussit à le réveiller de sa sieste.

Pour tous, le ­diagnostic sera le même : intoxication au Fentanyl, cette drogue devenue cause numéro un de mortalité chez les ­Américains de moins de 50 ans. Mais pas encore chez les bébés. Les médecins sont parvenus à réanimer trois des quatre enfants, ils n’ont pas pu sauver Nicholas Feliz-­Dominici, 22 mois. Maria se souvient bien de ce petit garçon, « toujours le dernier à partir de la crèche ». Le lendemain, la police de New York débarque pour interpeller Grei et Carlisto Acevedo Brito, un cousin de son mari qui, pour 200 dollars par mois, sous-louait une pièce dans la crèche. Tous deux sont inculpés pour trafic de stupéfiants ayant entraîné la mort. Le mari de Grei, en cavale, est recherché par la police.

PHOTO NEW YORK DAILY NEWS Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, est arrêté le 17 septembre et inculpé, comme la directrice de la crèche, Grei Mendez, de trafic de stupéfiants.

Une crèche comme couverture pour un ­trafic de drogue ? Toujours présumés innocents, Grei et Acevedo nient tout en bloc, mais les policiers ont eu rapidement la confirmation de leurs soupçons en fouillant leurs téléphones portables. Selon le ­procès-verbal d’inculpation, la panique de la jeune femme ne s’expliquait pas seulement par l’état de santé des enfants. Une minute avant ­d’appeler les secours, elle a en effet téléphoné à son mari (dénommé « CC-1 » dans le procès-verbal) pour lui dire de la rejoindre en urgence : il apparaît alors sur les caméras de surveillance de l’immeuble, filmé arrivant les mains vides puis ressortant quelques minutes plus tard chargé de gros sacs en plastique…

PHOTO PARIS MATCH Dans les locaux de la crèche, ouverte en mai 2023, de nombreuses caches recèlent du Fentanyl et d’autres opioïdes.

Pour les policiers, la tentative de faire disparaître les preuves est évidente, mais vaine, car Grei a beau avoir supprimé d’un coup 21 000 messages sur l’application cryptée utilisée pour son business, les enquêteurs ont réussi à en récupérer quelques-uns. Comme celui du 12 septembre où tout le monde semble se réjouir de l’arrivée de la « torta » (« gâteau » en espagnol), nom de code utilisé par les cartels pour désigner la cargaison… Dans la crèche, fouillée de fond en comble, les policiers vont découvrir du Fentanyl ­partout : dans des placards près desquels les enfants passaient leurs journées, et même dans une trappe située sous le linoléum de la salle de jeux…

​Maria, la voisine, est persuadée que Grei ne savait pas ce qu’elle faisait. « C’était quelqu’un de bien, nous assure-t-elle. Nous parlions beaucoup ensemble, toujours en espagnol, car elle ne maîtrisait pas l’anglais. Elle adorait le rap, surtout Tivi Gunz, une vedette en République dominicaine, dont elle est originaire. Elle a commis une erreur, c’est tout. » Une autre voisine, moins ­charitable, se souvient que, le week-end, Grei et son mari s’installaient avec des amis « louches » sur le trottoir pour boire et fumer, au vu et au su de tout le monde, « des substances avec de très longues pipes ». Dans ce quartier où la drogue pullule, ce rituel n’étonnait ­personne. Et puis Grei et ses complices ­pouvaient être tranquilles : le 6 septembre, les services sanitaires de la ville avaient ­procédé à une inspection surprise. Ils n’y avaient vu que du feu.

PHOTO PARIS MATCH Nicholas Feliz-Dominici et ses parents. Il était le benjamin de leurs cinq enfants et venait de finir sa semaine d’acclimatation.

​La première grosse saisie de Fentanyl, cette drogue qui ravage toute l’Amérique, remonte à octobre 2014 : les douaniers de San Ysidro, une ville frontière du sud de la Californie, arrêtent une Chevrolet Blazer blanche dont le conducteur attire leur attention. Sous la ­banquette arrière, 10,7 kilos d’une poudre qu’ils ont du mal à identifier, car le ­trafic de ­Fentanyl venant du Mexique ne fait ­qu’émerger. Tout a en ­réalité commencé au début des années 1990, tout à fait officiellement, sous le nom d’OxyContin, un anti­douleur, prescrit par les médecins. « Entre 1997 et 2012, certains laboratoires pharmaceutiques américains, comme Purdue Pharma, font littéralement campagne pour convaincre les médecins et les autorités de contrôle d’être moins timorés envers cette catégorie d’antidouleurs. Ils poussent à la consommation », déplore le Dr Andrew ­Kolodny, de la Brandeis University. ­Problème : ce remède « miracle » est ultra-addictif. Les autorités sanitaires ­réagissent, mais trop tard : des millions d’Américains déjà accros se tournent alors vers le marché noir pour combler le manque.

Les cartels mexicains, toujours à l’affût de nouveaux débouchés, voient vite l’aubaine. Au début des années 2010, ils souffrent de la légalisation naissante de la marijuana dans de nombreux États américains, ce qui va se traduire pour les barons de la drogue par des milliards de dollars de pertes. Le ­Fentanyl pourrait les combler. Pour plusieurs raisons. D’abord, la demande est élevée : il existe une clientèle « captive », toute prête à l’adopter. Mais aussi parce que la drogue est très peu chère à produire. Comparé à l’opium, qu’il faut cultiver et récolter avant de le transformer en héroïne, le rapport est de 1 à 100. « Fabriquer du Fentanyl est un jeu d’enfant », constate le Dr Kolodny. Il ­suffit d’un petit laboratoire et de deux personnes, guère plus, pour transformer la matière première importée de Chine, parfois le plus légalement du monde. La recette se trouve sur l’internet. L'emballage ? Une pilule ­semblable à un cachet d’aspirine, ce qui permet de berner les douaniers à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Les perspectives de profit sont colossales : une pilule qui coûterait 1 centime d’euro à produire dans un laboratoire mexicain est vendue 10 euros (mille fois plus !) dans les grandes villes américaines.

C’est pour cette raison que les deux principaux cartels mexicains – le Sinaloa, fondé par El Chapo, et le Jalisco Nueva ­Generacion – se sont lancés dans la production intensive. Ils font aujourd’hui figure de leaders mondiaux, mais ils sont ­concurrencés par une ribambelle de petits trafiquants indépendants capables de produire la ­substance chez eux. Grei Mendez et ses complices étaient peut-être de ceux-là. Le Fentanyl est la drogue 2.0 du pauvre : tout le monde peut en produire ou en vendre. Il est partout, se glisse même dans la composition des autres drogues, et domine le marché américain pendant que les cours des substances végétales, comme l’opium, s’effondrent. Le public en redemande, car il est aussi facile à administrer (pas besoin de seringue) qu’à trouver. Et son potentiel de dépendance est 50 fois supérieur à celui de l’héroïne.

​En ces temps de précampagne présidentielle aux États-Unis, ce phénomène incontrôlable a pris une ampleur politique. La semaine dernière, Joe Biden et son secrétaire d’État, Antony Blinken, profitaient de l’assemblée générale des Nations unies pour tirer la sonnette d’alarme et réclamer une lutte coordonnée au niveau mondial. Le fléau implique en effet plusieurs nations : la Chine (qui exporte 90 à 95 % de la substance d’origine), le Mexique, premier producteur mondial, et les États-Unis, premier marché de consommateurs.

Pour l’instant, la France reste relativement épargnée, « mais ça pourrait changer, car le niveau de prescription augmente », s’inquiète le Dr Kolodny, qui estime que « plusieurs laboratoires pharmaceutiques européens poussent à la consommation de ces antidouleurs ultra-addictifs, exactement comme cela s’est passé en Amérique ». Tout laisse penser que les mafias européennes sont prêtes à intervenir : « On voit déjà des organisations transnationales agir depuis la Russie ou des zones de guerre comme l’Ukraine », explique l’ambassadeur Todd Robinson, qui dirige le bureau international des stupéfiants. Il lance l’alerte : « Il n’y a pas qu’en Amérique que les drogues de synthèse sont un problème. Ce fléau finira par frapper le monde entier. »