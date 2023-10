Pour lui, Marseille est beaucoup plus que la deuxième ville de France : elle est la capitale de la Méditerranée, symbole de tous les enjeux de son pontificat. Alors que l’Europe se divise sur la question migratoire et que Lampedusa croule sous l’afflux de réfugiés, le pape argentin, lui-même fils d’immigrés italiens, rappelle que le secours est « un devoir d’humanité, un devoir de civilisation ». Ce propos, leitmotiv de son ministère, est accueilli avec enthousiasme à gauche, mais réserve à droite. Fidèle à sa réputation, le pape bouscule. Et désigne son grand ennemi : « la mondialisation de l’indifférence ».

Arthur Herlin Paris Match

« J’espère pouvoir dire ce que je dois dire. » En prononçant cette phrase à quelques mètres de nous, dans l’avion qui l’amenait à Marseille, le pape François ne pensait sans doute pas provoquer une telle sidération. À bientôt 87 ans, le Souverain Pontife a accompli à Marseille une visite historique, sans doute sa dernière en France, multipliant les paroles fortes. Ce 44e voyage depuis son élection, en 2013, avait indéniablement des accents de testament, tant spirituel que politique.

​Ce qu’il avait à dire, François le répète depuis le début de son pontificat. Se rendant dans sa modeste Fiat 500 au palais du Pharo, où Emmanuel Macron l’attendait afin de l’aider à marcher, il a adressé un message à la France, mais aussi à l’Europe entière. Marseille « nous dit que, malgré les difficultés, la convivialité est possible et qu’elle est source de joie », a-t-il lancé lors de la session de clôture des ­Rencontres méditerranéennes. Devant lui, un parterre d’évêques et de responsables politiques, parmi lesquels le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas. « Le phénomène migratoire n’est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, a-t-il martelé, qu’un fait de notre temps, un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance. Une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. »

Contre le terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de rejeter, mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d’entrées légales et régulières, durables grâce à un accueil équitable de la part du continent européen, dans le cadre d’une collaboration avec les pays d’origine. Le pape François

Le matin même, il rencontrait plusieurs membres de l’organisation SOS Méditerranée qui lui ont remis un gilet de sauvetage de taille nourrisson. « Comme vous ne pouvez pas venir sur le bateau, nous avons amené le bateau jusqu’à vous avec cet objet symbolique : ce gilet de sauvetage qui a sauvé la vie de nombreux bébés », a témoigné Ralph, marin sauveteur sur l’« Ocean Viking », engagé sur les côtes méditerranéennes. Cette minuscule promesse de sauvetage et ­d’espoir a suscité chez le Saint-Père une vive émotion. La veille, lors d’une prière aux côtés de religieux musulmans, juifs et bouddhistes, le chef de l’Église catholique se réjouissait d’apercevoir ces activistes dans l’assemblée et s’était indigné contre ceux qui les empêchaient de sauver des vies. Ceux-ci ­commettent « des gestes de haine », a-t-il lancé au pied de Notre-Dame-de-la-Garde. Avant de déplorer que cette mer « magnifique » devienne « un immense cimetière » : ceux qui y périssent sont « privés du droit à une tombe. Seule y est ensevelie la dignité humaine ». Des paroles qui ont poussé une femme africaine en habit traditionnel à s’agenouiller pour lui ­baiser les pieds. Avec le cardinal-archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, François s’est ensuite dirigé vers une stèle en mémoire aux migrants disparus en mer. Et s’est recueilli sous le soleil couchant.

PHOTO PARIS MATCH Le pape appuyé sur le bras du président Emmanuel Macron à son arrivée au palais du Pharo. À gauche, le maire de Marseille, Benoît Payan.

​Pour François aussi est venu le temps du crépuscule. Il ne déploie pas la même fougue qu’au début de son pontificat. De récentes opérations pour éviter une occlusion intestinale l’ont affaibli. Même sa voix n’est plus la même. Des problèmes de hanche ainsi qu’un léger embonpoint l’obligent à s’appuyer sur une canne quand il ne se déplace pas en fauteuil roulant. Un observateur avisé confie même que sa douleur serait « plus importante qu’elle n’y paraît », mais que le Souverain Pontife « fait tout ce qu’il peut pour la masquer ».

​Pourtant, il produit toujours autant d’effet sur ceux qu’il croise. En premier lieu sur Emmanuel Macron, qui a applaudi son discours du Pharo, y compris lorsqu’il a évoqué, à propos de l’euthanasie, les « gémissements des personnes âgées isolées qui, au lieu d’être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d’une mort douce ». Ou encore le sort des enfants à naître et qui ne naîtront pas, « rejetés au nom d’un faux droit au progrès, qui est au contraire une régression de l’individu ». « On ne joue pas avec la vie », a-t-il insisté au cours de la traditionnelle conférence de presse à bord de l’avion du retour. Le besoin de se reposer l’a obligé à écourter.

PHOTO ANDREAS SOLARO, PARIS MATCH Samedi 23 septembre, 16 heures. Sur l’avenue du Prado en direction du Stade-Vélodrome, François dans sa papamobile est acclamé par la foule.

PHOTO VALLAURI NICOLAS, PARIS MATCH Quelques-uns des 70 évêques venus de tous les rivages de la Méditerranée.

PHOTO PARIS MATCH François saluant la Bonne Mère sur ce gigantesque tifo préparé par un club de supporteurs de l’OM, les South Winners.

PHOTO VALLAURI NICOLAS, PARIS MATCH La quête modernisée sous la forme de 182 paniers connectés à la carte bancaire, à l’entrée du stade, pour contribuer au financement de l’événement. 1 /4







​Ces thèmes, il les avait abordés sans détour au cours de l’homélie du Stade-Vélodrome, à laquelle assistait le président de la République. Soixante mille fidèles, la plupart en bleu et blanc, les couleurs de Marseille, assistaient à la messe. Dans le stade surmonté d’un gigantesque tifo déployé par les supporteurs de l’OM, représentant le pape, l’ambiance était à la fois ­recueillie et festive. Et pas seulement parce qu’un peu plus tôt l’humoriste Gad Elmaleh avait fait monter la fièvre en se confiant sur l’étonnement que suscite, dans sa famille et parmi les gens de son métier, sa conversion au catholicisme : « ça m’a aidé à me définir moi-même, né au Maroc, terre d’islam, dans une famille juive, et aujourd’hui demandant la protection de Notre-Dame-de-la-Garde. » François prend soin de lancer, en français, à la foule en liesse « Bonjour ­Marseille, bonjour la France », affichant malgré les traces de fatigue un grand sourire.

PHOTO SÉBASTIEN NOGIER, PARIS MATCH La joie de célébrer la vie. Comme lorsque des parents confient à François leur bébé pour qu’il le bénisse.

« Je pense aux nombreux tressaillements qu’a connus la France, à son histoire riche de sainteté, de culture, d’artistes et de penseurs qui ont passionné tant de générations, a confié le pape argentin. Aujourd’hui encore, notre vie, la vie de l’Église, la France, l’Europe ont besoin de cela : de la grâce d’un tressaillement, d’un nouveau tressaillement de foi, de charité et d’espérance. » Il a alors exhorté les Français à « retrouver passion et enthousiasme », à « redécouvrir le goût de l’engagement pour la fraternité » et « oser encore le risque de l’amour dans les familles et envers les plus faibles ».

Le Souverain ­Pontife n’a pas l’habitude d’adresser dans ses homélies ce type d’exhortation, préférant s’en tenir à une prédication exclusivement spirituelle. François semblait vouloir transmettre une dernière fois son message aux Français, conscient qu’une telle occasion de s’exprimer devant eux ne se représentera pas.

Au terme de la célébration, le cardinal Aveline a remercié François pour cette « journée inoubliable », provoquant de longs applaudissements auxquels le pape s’est montré sensible. « Nous avons compris que sans faire le tour de la France vous vouliez attirer les regards vers la ­Méditerranée », a poursuivi le haut prélat avant de se féliciter qu’il ait choisi Marseille pour célébrer sa seule et unique messe en France. « Un pape au Stade-­Vélodrome ça ne s’était jamais vu ! » a-t-il souligné, alors que les participants formaient un immense « merci » dans les gradins. « Nous en sommes fiers et heureux, je crois que ce soir même la Bonne Mère a la larme à l’œil. » À son tour, le pape a remercié le cardinal pour son « service, doux et déterminé, qui témoigne de la proximité et de la ­compassion du Seigneur », puis a salué des rescapés de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Il a appelé à se souvenir, « dans la prière, de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie et dans tous les actes terroristes perpétrés en France et dans toutes les parties du monde ». « Priez pour moi, ce n’est pas un travail facile », a-t-il enfin confié dans son ultime prise de parole, quittant la scène, faible, mais visiblement conquis, un pouce en l’air adressé à la foule.

Avenue du Prado, plus habituée à voir passer une équipe de football qu’un successeur de saint Pierre, il avait aussi été acclamé. Ce trajet – ajouté tardivement au programme officiel – a soulevé une surprise réciproque. Surprise des Français d’avoir chez eux, pour eux, l’évêque de Rome, qui, habituellement, ne se porte qu’au chevet des pays des « périphéries », les plus pauvres et les oubliés. Surprise de François d’être accueilli si chaleureusement dans un pays où la foi catholique est en déclin. Surpris, mais ravi. Presque autant que plus tôt dans la matinée, lorsqu’il s’est trouvé dans un centre tenu par les sœurs missionnaires de la charité au fameux sari blanc à liseré bleu, de sainte Mère Teresa. Dans le quartier nord de Saint-Mauront, il était sans doute dans l’un des lieux les plus pauvres de France. « Je suis heureux d’être ici », a-t-il confié, le visage lumineux et ému, jetant un coup d’œil complice au cardinal Aveline. Les deux hommes ­s’apprécient et leurs préoccupations sont identiques, ce qui sans doute a contribué à faire de ce voyage à « Marseille, capitale de l’intégration des peuples » – selon une formule de ­François – une réussite. Par ce déplacement unique dans l’Hexagone et ces paroles fortes, encourageant toutes les initiatives tant pour le dialogue avec les autres religions qu’envers les plus démunis, le pape a affiché sa proximité spirituelle avec le cardinal Aveline. Il sait désormais que Marseille et toute la France sont entre de bonnes mains.

PHOTO PARIS MATCH Au pied de Notre-Dame-de-la-Garde, face à la Méditerranée, un moment de recueillement devant une croix de Camargue dédiée « aux péris et disparus en mer », y compris les « victimes de l’immigration clandestine ».

Certains commentateurs évoquent maintenant des voyages apostoliques au bout du monde, en Inde, mais aussi en Argentine. Ce serait son premier déplacement dans son pays d’origine depuis son élection, en 2013. Une source proche du Saint-Siège glisse qu’il « pourrait bientôt ne plus supporter des déplacements au long cours, ni le décalage horaire et les programmes aussi soutenus que ceux qu’il s’impose à chaque visite d’État ». Pour l’instant, fait assez rare pour être souligné, aucun voyage apostolique n’a officiellement été annoncé pour les mois à venir.